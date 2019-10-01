Protestos - 01/10/19

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 11:16
Protestos
CARTÓRIOS DE PROTESTO CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: HOME CENTER BR MAT P CONT - CNPJ: 83.817.858/0060-20 Protocolo: 1117323 LUIZA HELENA DA SILVA - CPF: 008.216.357-00 Protocolo: 1117341 MEGAFORT DISTR IMP EXP LTDA - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1117292, 1117329, 1117298, 1117269, 1117273, 1117274, 1117275, 1117276 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 02 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 30 de Setembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DA SERRA Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES - Cep 29176-020 - TeleFax: (27) 3064-7250, horário de funcionamento Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: JOSE GERALDO DA SILVA 1 CPF: 377.103.117-68 MARTIM JOSE COVRE 1 CPF: 418.339.377-91 RAPHAEL BRANDAO DE ALMEIDA 1 CPF: 137.332.117-23 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quarta-feira, 2 de outubro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, terça-feira, 1 de outubro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE AFONSO CLÁUDIO ES Acham-se neste Cartório do 1º de Afonso Cláudio, Av. Presidente Vargas, nº 46, Centro, Afonso Cláudio ES, Tel: (27) 3735-3079, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Devedor(es): ALEXANDRA MARIA DE JESUS, CPF nº 115.782.767-56 FABRÍCIO FRANCISCO ALVES, CPF nº 925.679.406-34 DONIZETE DA SILVA, CPF nº 173.751.477-01 Por não ter sido possível encontrá-lo, intimo-o para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 01-10-2019, notifico-o do protesto. Afonso Cláudio ES, 30 de setembro de 2019. IAMÊ PEIXOTO DORNELAS Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 2ª ZONA DA SERRA Av. Eudes Scherrer de Souza, 1.350, Cep: 29.165-680 Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7927 / 3038-7950 INTIMAÇÃO Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR a Sra. CRISTINA RASTOLDO COSTA - CPF nº 024.608.037-02, proprietário do imóvel situado na Rua Herman Stern, nº 371, Apartamento 602, Torre B, Recreio das Laranjeiras Condomínio Clube, Colina de Laranjeiras, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro docitado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor FiduciárioCAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 1.4444.0430707-0, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 16/10/2013 Matricula do Imóvel nº 68370, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra ES, 01 de Outubro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h CARTÓRIOS DE PROTESTO CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: AM COSTATRANSPORTESLTDA- CNPJ: 05.586.925/0001-80 Protocolo: 1117147 DAY CONSTRUÇÕES LTDA- EPP - CNPJ: 21.235.575/0001-63 Protocolo: 1117248 GILMAR DEORCE DE MORAIS (PIN3) - CPF: 081.465.847-48 Protocolo: 1117217 IVISON GOMES DE O CABRALME - CNPJ: 14.299.323/0001-32 Protocolo: 1117187 JOSE FLORENCIO DE MENEZES - CPF: 575.473.947-87 Protocolo: 1117245 MEGAFORTDISTR IMP EXP LTDA- CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1117181, 1117186, 1117196, 1117197 NORDEX LOGISTICAE TRANSPORTESLTDA- CNPJ: 13.838.931/0005-39 Protocolo: 1117193 WESLEY EPIFANIO ESTEVAO - CPF: 112.806.787-04 Protocolo: 1117247 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 01 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 27 de Setembro de 2019 ETELVINAABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DA SERRA Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES - Cep 29176-020 - TeleFax: (27) 3064- 7250, horário de funcionamento Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: AGIL EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA1 CNPJ: 21.111.675/0001-88 ALAN CAPICHE DE OLIVEIRA1 CPF: 142.624.057-02 ALLAN LIMADE OLIVEIRA1 CNPJ: 28.504.502/0001-79 CARLOS ALBERTO VARGAS PORCHERA1 CPF: 031.962.567-23 ERIKAVITORIADOS SANTOS 09352371780 1 CNPJ: 16.581.911/0001-90 JARCINO SHROCK 1 CPF: 015.248.317-94 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia terça-feira, 1 de outubro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, segunda-feira, 30 de setembro de 2019. MARINA BERGAMI ROCHA - Substituta Legal CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 2ª ZONA DE VILA VELHA Acham-se neste Cartório, sito à Rua Cabo Alyson Simões, 560, Sobreloja - Centro -Vila Velha - ES - Cep 29100-320 - Tel: (27),3329-0503 // 3329-0513 , Horário de atendimento: 09:00 Até:18:00hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: ABEL DANIEL ANTUNES 20.410.498/0001-78 1 REINALDO DE LACERDAGOMES EIRELI-ME 28.250.806/0001-57 1 E por não ter sido possível encontra-las, ficam as mesmas desde já intimadas para o exercício de seus direitos até (01) dia útil após esta publicação, nos termos da lei nr.9492/97. Vila Velha (ES), 30 de SETEMBRO de 2019 TABELIÃ Liane Persio
