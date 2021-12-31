Publicidade Legal

Proclamas - 31/12/2021

31 dez 2021 às 01:00

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 01:00

31-12-21 - PROCLAMAS.pdf

Proclamas

_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS DE SOUZA TEODORO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Maceió, nº 12, Colina, Cariacica-ES e ILOIDE GONÇALVES, natural de Vespasiano-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Maceió, nº 12, Colina, Cariacica-ES. 28500 2.: DIOMAR RODRIGUES, natural de Jacinto-MG, com 65 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Quatro Dimensoes, nº 230, Campo Novo, Cariacica-ES e JUDITE DA SILVA FERREIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 56 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Quatro Dimensoes, nº 230, Campo Novo, Cariacica-ES. 28501 3.: JOELCIO FERREIRA DOS SANTOS, natural de Domingos Martins-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua dos Cabos, nº 60, Valparaiso, Cariacica-ES e JACIARA JANUTT DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua dos Cabos, nº 60, Valparaiso, Cariacica-ES. 28502 4.: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Esmeralda, S/n, São Geraldo, Cariacica-ES e TEREZINHA FONTES, natural de Vitoria-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Esmeralda, S/n, São Geraldo, Cariacica-ES. 28503 5.: JORDAN SALGADO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador máquina, residente na Rua Leopoldina, nº 38, Jardim America, Cariacica-ES e THAINNE FERNANDES CASTORINO FERRI, natural de Viana-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente de logística, residente na Avenida Estrela Matutina, nº 02, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 28504 6.: DAVI SILVA DE AGUIAR, natural de São Gonçalo-RJ, com 48 anos de idade, divorciado(a), marceneiro, residente na Rua Santa Catarina, nº 11, Novo Brasil, Cariacica-ES e FRANCISCA CARDOZO LEAL, natural de Esperantinópolis-MA, com 56 anos de idade, divorciado(a), esteticista, residente na Rua Santa Catarina, nº 11, Novo Brasil, Cariacica-ES. 28505 7.: LUAN SALES SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Av. Espírito Santo, S/nº, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e LETICIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Ceará, S/nº, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 28506 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 30 de dezembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL TEIXEIRA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Celso Pereira, nº 1867, Porto Novo, Cariacica-ES e THAIS CASTRO MARQUES, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua S. Sebastião, 14, Nova Canaã, Cariacica-ES. 14232 2.: RICARDO DE OLIVEIRA BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), torneiro mecânico, residente na Rua João Bernadino Senna, S/n , Tucum, Cariacica-ES e MARIA FERNANDES FREITAS DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua João Bernadino Senna, S/n , Tucum, Cariacica-ES. 14234 3.: LINDOMAR DOS SANTOS ALVES, natural de Pancas-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Alm Aldo Alves Prudencio, nº 01, Tucum, Cariacica-ES e ROZILENE MENDES DE OLIVEIRA, natural de Viana-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Walfredo Paiva, nº 112, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14235 4.: JOSE WILSON PEREIRA, natural de Itabacuri-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Soares Neves, nº 01, Aparecida, Cariacica-ES e FLÁVIA SILVA DA CONCEIÇÃO COELHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua K, nº 294, Jardim de Alah, Cariacica-ES. 14237 5.: EDMAR DA SILVA FOLHAGEM, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), açougueiro autônomo, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, S/nº, Tabajara, Cariacica-ES e ELIZÂNGELA DURVAL TELLES, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, S/nº, Tabajara, Cariacica-ES. 14238 6.: THIAGO MACIEL SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedor de auto peças, residente na Rua Raul Schroeffer, S/nº, Campo Verde, Cariacica-ES e ANA CAROLINA RAMOS BARRAQUE, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Theólogo G Barbosa, S/nº, Campo Verde, Cariacica-ES. 14239 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 30 de dezembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Itaoca, nº 100, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DILENE FATIMA SOARES, natural de Volta Redonda-RJ, com 58 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Itaoca, nº 100, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19585 2.: BRENO CHIABAI LAMEGO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), técnico em radiologia, residente na Rua Alice Laranja, nº 33, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e NATÁLIA FRANCO VIANNA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Barra Nova, nº 01, Quadra 20, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 19587 3.: ELDYR CARLOS MENDES ALVES, natural de Pedro Canario-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de operações, residente na Rua Itapagipe, N° 149, Glória, Vila Velha-ES e JÉSSICA SOUZA VIEIRA, natural de Caravelas-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Itapagipe, N° 149, Glória, Vila Velha-ES. 19588 4.: JOÃO CARLOS CABRAL SOBRINHO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 1368, Glória, Vila Velha-ES e EDIVANE MEDEIROS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 1368, Glória, Vila Velha-ES. 19589 5.: ALEXANDRO SANTOS DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil e de segurança do trabalho, residente na Rua Santa Berenice, nº 76, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CAROLINA FREITAS BORLOT, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Antônio Almeida Filho, nº 2752, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19590 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de dezembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MORENO LEÔNCIO TELLES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), desenvolvedor, residente na Rua Ronaldo Scampini, nº 471, Apt. 202, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIANA SANTOS CAMARA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), bacharel em Direito, residente na Rua Ronaldo Scampini, nº 471, Apt. 202, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25114 2.: FILIPE DE CARVALHO PENNA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), microempresário, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, Jardim da Penha, Vitória-ES e CAMILLA DE PAULA GONÇALVES, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de suprimentos, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25117 3.: LUCAS RIBEIRO DAS NEVES, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Milton de Castro Mattos, Jabour, Vitória-ES e LAILA DE SOUZA AGUIAR, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica em saude bucal, residente na Rua Milton de Castro Mattos, Jabour, Vitória-ES. 25118 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de dezembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATHAN DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), cortador, residente na Avenida Dom Pedro I, nº 05, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e JÉSSICA PEREIRA MARQUES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Dom Pedro I, nº 05, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09214 2.: DAVID PRATIS MACEDO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Alameda Aly Poletti, 10, Interlagos, Vila Velha-ES e ALANA NUNES GUIDOLINI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Alameda Aly Poletti, 10, Interlagos, Vila Velha-ES. 09215 3.: ALEXANDRE DE JESUS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Maranhão, nº 02, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e IRACEMA LEAL SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Rua Maranhão, nº 02, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09216 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de dezembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAILSON MOREIRA PEREIRA, natural de Mucurici-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), assessor imobiliário, residente na Rua Curitiba, nº 11, São Marcos II, Serra-ES e ANA PAULA MARIA DA SILVA, natural de Jaboatao-PE, com 41 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Treze de Maio , 05, Sao Marcos I, Serra-ES. 11403 2.: LUCAS FELICIO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Amazonas , 132, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e INGRID COSTA SANTANA, natural de Itabuna-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Amazonas , 132, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11421 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de dezembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: EZEQUIEL SOUZA SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Floriano Santana, nº 500, Barra do Riacho, Aracruz-ES e ALESSANDRA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antônio Donato, nº 10, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00709 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 30 de dezembro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE DE JESUS SILVA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares, Linhares-ES e CLEONICE CALIXTO SANTOS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Francisco Melo Palheta, nº 697, Interlagos, Linhares-ES. 11580 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 30 de dezembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO ANGELO REIS OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Padre Emílio Miotti, nº 23, Bela Vista, Vitória-ES e KAYLANE NEVES DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Maria Amélia, nº 151, Bela Vista, Vitória-ES. 17656 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de dezembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: OBADIAS GOMES CRUZ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servente de pedreiro, residente na Santa Maria do Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES e THALIA TRENTIN JUMETI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora autônoma, residente na Santa Maria do Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01221 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 30 de dezembro de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: KLEITON OLIVEIRA ROMUALDO, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pátio, residente na Zona Rural, Boa Vista do Norte, Itapemirim-ES e LORRANA OSÓRIO SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Zona Rural, Palmital, Itapemirim-ES. 14241 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 30 de dezembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã

