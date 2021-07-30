Proclamas - 30/07/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON BALESTRERO ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Avenida Eudes Scherres Sousa, N° 2286, Serra-ES e BÁRBARA EVELYN DA SILVA PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), assistente adiministrativa, residente na Avenida Eudes Scherres Sousa, N° 2286, Serra-ES. 31922 2.: MARCIO FERNANDES DEOCLÉCIO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), inspetor penitenciário, residente na Rua Peroba do Campo, nº 30, José de Anchieta, Serra-ES e CLEIDE RUBIM GARCIA, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), inspetora penitenciária, residente na Rua Peroba do Campo, nº 30, José de Anchieta, Serra-ES. 31923 3.: ALEX JACINTO VAGO SILVA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Av. Eldes Scherrer Souza, N° 2286, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e GRAZIANE DOS REIS RODRIGUES, natural de Resplendor-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Av. Eldes Scherrer Souza, N° 2286, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31924 4.: JOÃO LOPES JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico de suprimentos, residente na Rua 13 de Maio, nº 22, Taquara II, Serra-ES e GRAZIELLE RIBEIRO DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua 13 de Maio, nº 22, Taquara II, Serra-ES. 31925 5.: RAFAEL ANDRADE SILVA, natural de João Pessoa-PB, com 25 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Avenida Braúna, nº 294, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e GABRIELA ZANÃO MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Avenida Braúna, nº 294, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31926 6.: DIEGO ANDRADE RODRIGUES, natural de Virgolândia-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Águia Branca, nº 40, Jardim Carapina, Serra-ES e MAYARA CONRADO RAMOS BRAGA, natural de Peçanha-MG, com 31 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Águia Branca, 40, Jardim Carapina, Serra-ES. 31927 7.: FARLEY BARCELLOS DE SOUZA, natural de Mantena-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), encarregado de instalações, residente na Rua São Pedro, nº 10, Carapina Grande, Serra-ES e MARTA MARIA LIMA MACIEL, natural de Fortaleza-CE, com 52 anos de idade, divorciado(a), compradora, residente na Rua São Pedro, nº 10, Carapina Grande, Serra-ES. 31928 8.: CRISTIANO ANDRADE DA SILVA, natural de Correntina-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Cristóvão Colombo, nº 157, São Diogo, Serra-ES e CAMILA FRANÇA DO ESPÍRITO SANTO, natural de Montanha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Cristóvão Colombo, nº 157, São Diogo, Serra-ES. 31929 9.: JUSSIMÁRIO FERREIRA NUNES, natural de Bertópolis-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), operador de equipamentos, residente na Avenida Iriri, nº 339, Valparaíso, Serra-ES e ALZENITA COSTA DA SILVA, natural de Medeiros Neto-BA, com 56 anos de idade, viúvo(a), funcionária pública federal, residente na Avenida Iriri, nº 339, Valparaíso, Serra-ES. 31931 10.: HIGOR D'TALLES COSTA, natural de Juiz de Fora-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), Engenheiro, residente na Rua Ademar Frutado de Miranda, 09, Chacara Parreiral, Serra-ES e JORDÂNIA KRISTINY RIBEIRO NEVES, natural de Fundão-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Ademar Frutado de Miranda, 09, Chacara Parreiral, Serra-ES. 31932 11.: JHONES DEVID LIMA RODRIGUES, natural de Itabirinha-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Minas Gerais, s/nº , Morada de Laranjeiras, Serra-ES e LAILA DE OLIVEIRA PEREZ, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Minas Gerais, s/nº , Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31933 12.: ANILTON CARLOS BEZERRA DA SILVA, natural de Maceió-AL, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua C 12, nº 101, Conjunto Carapina I, Serra-ES e LINDIANE SANTOS CRUZ, natural de Barra do Rocha-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua C 12, nº 101, Conjunto Carapina I, Serra-ES. 31934 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de julho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 67 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Ernesto Diniz, nº 585 , João Goulart, Vila Velha-ES e LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 55 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Ernesto Diniz, nº 585 , João Goulart, Vila Velha-ES. 08942 2.: JHONNY ERICK DAS CANDEIAS SERPA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Maximiliano Ferrari, nº 201, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e CAROLAINE CAMILA COSTA, natural de Ipatinga-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Maximiliano Ferrari, nº 201, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08945 3.: ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA SEIBERT, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Octamar Barcellos de Souza, Quadra 30, Lote 15, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e CAROLINA FREISLEBEM DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Octamar Barcellos de Souza, Quadra 30, Lote 15, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08946 4.: THAMAR MENDES DA SILVA, natural de Ipiaú-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Domingos Martins, nº 14, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e VITORIA EVELYM BISPO XAVIER PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Domingos Martins, nº 14, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08947 5.: JOSÉ CARLOS MEYRELLES MORAES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 58 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Av Transamazonica S/n, Barramares, Vila Velha-ES e ELISABETH GOMES OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Av Transamazonica S/n, Barramares, Vila Velha-ES. 08948 6.: ÂNGELO CRISTIANO FRANCO LEAL, natural de Porto Alegre-RS, com 42 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Juscelino Kubistschek de Oliveira, 10, Barramares, Vila Velha-ES e ELANE SALLES SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Juscelino Kubistschek de Oliveira, 10, Barramares, Vila Velha-ES. 08949 7.: NILSON ALVES DOS SANTOS, natural de Ubaitaba-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Av. Primaveira, 14, Ap 205, Barramares, Vila Velha-ES e PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA, natural de IHÉUS/BA-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, residente na Av. Primaveira, 14, Ap 205, Barramares, Vila Velha-ES. 08951 8.: LEANDRO DA SILVA GOMES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), gesseiro, residente na Rua Procelaria, nº 200, São Conrado, Vila Velha-ES e SANDRA ALVES DOS SANTOS, natural de São Fidélis-RJ, com 38 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Procelaria, nº 200, São Conrado, Vila Velha-ES. 08952 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de julho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE RAMPINELLI MARTINELLI, natural de João Neiva-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Dináh Feu Ribeiro, Mata da Praia, Vitória-ES e CRISTAL COSER DE CAMARGO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), engenheira ambiental, residente na Rua Dináh Feu Ribeiro, Mata da Praia, Vitória-ES. 24685 2.: VITOR ZANI RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente técnico, residente na Rua Comanches, Cidade Continental, Serra-ES e MARCIA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), analista de departamento pessoal, residente na Rua Presidente Epitácio Pessoa, República, Vitória-ES. 24686 3.: KLAWS NEUBER SILVA LIMA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Rua Tévio Batista da Silva, Segurança do Lar, Vitória-ES e YASMIN SALVADOR DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Tévio Batista da Silva, Segurança do Lar, Vitória-ES. 24687 4.: MATHEUS FRECHIANI DE CASTRO AVELAR, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Hugo Viola, Jardim da Penha, Vitória-ES e JORDANA SPÓSITO CHAVES GOMES LUCAS, natural de Brasília-DF, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24688 5.: LUIZ GUSTAVO XIMENES DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua João de Oliveira Soares, Jardim Camburi, Vitória-ES e GABRIELA ENNE BARBOSA, natural de Macaé-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), escrivão da policia civil, residente na Rua João de Oliveira Soares, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24689 6.: DEYVID NASCIMENTO SILVARES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), pastor, residente na Rua Irmínio Coelho de Souza, Goiabeiras, Vitória-ES e SARAH DOS SANTOS PENA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Irmínio Coelho de Souza, Goiabeiras, Vitória-ES. 24691 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de julho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONES LUIZ PEREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES e CRISTINA MARQUES BELARMINO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), comerciante, residente na Rua Projetada, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES. 14106 2.: DANILO RUFINO DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Projetada, s/nº, Itapemirim-ES e SHIRLY INÁCIO DO ROSÁRIO, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), analista, residente na Rua Projetada, s/nº, Itapemirim-ES. 14117 3.: JEFFERSON CANDAL FERNANDES, natural de Itapemirim-ES, com 121 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Colina dos Santos Moreira, nº 888, Itaipava, Itapemirim-ES e ALESSANDRA TEIXEIRA SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Colina dos Santos Moreira, nº 888, Itaipava, Itapemirim-ES. 14118 4.: GILSON BENEVIDES BRANDÃO, natural de Itapemirim-ES, com 55 anos de idade, Viúvo(a), lavrador, residente na Rua Argentino Fonseca, nº 53, Centro, Itapemirim-ES e VITORINA DOS SANTOS MARTINS, natural de Itapemirim-ES, com 55 anos de idade, Viúva(o), agende de saúde, residente na Rua Argentino Fonseca, nº 53, Centro, Itapemirim-ES. 14120 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 29 de julho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: HANSNILTER POLICARPO DE JESUS SANTANA, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Adenilton Garcia Durão, Nº 270, Três Barras, Linhares-ES e NATÁLIA MARQUES GONZAGA, natural de Ecoporanga-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Adenilton Garcia Durão, Nº 270, Três Barras, Linhares-ES. 11141 2.: JEFFERSON CARDOSO XAVIER, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Rua Valdevino Gonçalves, Nº 1015, Movelar, Linhares-ES e ANA MARIA PEREIRA CAMPOS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), engenheira química, residente na Rua Valdevino Gonçalves, Nº 1015, Movelar, Linhares-ES. 11142 3.: DIEGO SOUZA DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva, Nº 507, Interlagos, Linhares-ES e EMILIA LOPES ROCHA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva, Nº 507, Interlagos, Linhares-ES. 11143 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 29 de julho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MICHEL DOUGLAS ALVES PAIVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Dalmácio Sodré, nº 418, Santa Tereza, Vitória-ES e SHAYANE SILVA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), vendedora autônoma, residente na Rua Dalmácio Sodré, nº 418, Santa Tereza, Vitória-ES. 17461 2.: VIVALDO GALVÃO DE SOUZA, natural de Jequié-BA, com 69 anos de idade, divorciado(a), técnico em enfermagem aposentado, residente na Rua Manoel Rosindo, nº 513, São Pedro, Vitória-ES e MARIA EVILAUBA DA SILVA, natural de Morada Nova-CE, com 53 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Rosindo, nº 513, São Pedro, Vitória-ES. 17462 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de julho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GRAZIANO FURIERI ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), comerciário, residente na Rua Ernani de Souza, nº 601, Bloco 5, Apartamento 104, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e JULIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Ernani de Souza, 601, Bloco 5 Apartamento 104, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19059 2.: IGOR MOULIN VIMERCATI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, N° 1342, Itapuã, Vila Velha-ES e AMANDA TOMÉ CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua José Pinto Vieira, N°15, Edifício Torre do Mar. Apartamento N°102, Itapuã, Vila Velha-ES. 19061 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de julho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RUDSON DA CONCEIÇÃO CANIÇALI, natural de João Neiva-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Paulina Schaeffer, 299, Cohab, João Neiva-ES e TAÍSA MARIN MANTOVANI, natural de João Neiva-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Paulina Schaeffer, 299, Cohab, João Neiva-ES. 03108 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 29 de julho de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOAIRTON LEME DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Cesar Guideti, 152, São Cristóvão, Ibiraçu-ES e BIANCA MORAES ARCANTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operadora de loja, residente na Rua Cesar Guideti, 152, São Cristóvão, Ibiraçu-ES. 00912 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 29 de julho de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAN DA SILVA NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Muqui, 122, Qd 22, Bloco A, Planalto Serrano, Serra-ES e CLEIDIANE NERIS VICENTE, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Muqui, 122, Qd 22, Bloco A, Planalto Serrano, Serra-ES. 11082 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de julho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ROBERTOTHOMPSON, natural de Pancas-ES, com 56 anos de idade, Divorciado(a), porteiro de edificio, residente na Escadaria Eduardo Silva, nº 70, Centro, Vitória-ES e ANA MARIA BÔA MORTE, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Eduardo Silva, nº 70 , Centro, Vitória-ES. 24898 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de julho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX VICTOR FIDELIS VIDAL, natural de Belo Horizonte-MG, com 21 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua Emilio dos Santos Abreu 23, Cobrinha, Alegre-ES e ÉRICA CABRAL DE MELLO ARAUJO, natural de Alegre-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Projetada, Corrego Santa Luzia, Zona Rural, Alegre-ES. 03500 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 29 de julho de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas de Burarama Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEOVACI DE SILAS NOGUEIRA, natural de Castelo-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Raimundo de Andrade, S/nº, Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KARLA RIBEIRO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), funcionária pública municipal, residente na Rua Raimundo de Andrade, S/nº, Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00133 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de julho de 2021 Nelisa Galante de Melo Santos Registradora Civil e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DURVAL SILVA SOARES LOUZADA, natural de Muniz Freire-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Pastor Tancredo Ferreira da Silva, Número 32, Bairro Pito, Iúna-ES e ANGELINA SUDRÉ, natural de Mutum-MG, com 27 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Pastor Tancredo Ferreira da Silva, Número 32, Bairro Pito, Iúna-ES. 08866 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 29 de julho de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas