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29-07-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 29/07/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENDO DELON DIAS SIMÃO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Carlos Augusto Simões, nº 38, Central de Carapina, Serra-ES e ISRAELA DIAS MEDEIROS DA SILVA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), assistente de rh, residente na Rua Carlos Augusto Simões, nº 38, Central de Carapina, Serra-ES. 31863 2.: WILLER SIMÕES LOPES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Avenida Região Sul, nº 188, Barcelona, Serra-ES e LUDMILLA LAURENÇO DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), supervisora de atendimento, residente na Avenida Região Sul, nº 188, Barcelona, Serra-ES. 31867 3.: GEIZEL FERNANDES FERREIRA, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), supervisor em logistica, residente na Rua João Evangelista de Souza, N° 311, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e TAMIRES DA SILVA ZARDINI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente analista, residente na Rua João Evangelista de Souza, N° 311, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31868 4.: JOVANO DOS SANTOS XAVIER, natural de João Neiva-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), ajudante de obras, residente na Rua Raimundo de Oliveira, nº 200, Castelândia, Serra-ES e DANIELA SOFIA SIMÕES TIBÚRCIO, natural de Freguesia do Pragal, Concelho de Almada-ET, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Raimundo de Oliveira, nº 200, Castelândia, Serra-ES. 31869 5.: VINICIUS CRUZ TAVARES, natural de Ilhéus-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Rua Goiás, nº 22, Central de Carapina, Serra-ES e THAYNARA QUEIROZ DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Goiás, nº 22, Central de Carapina, Serra-ES. 31871 6.: IVAN TOMAZ DO AMARAL, natural de Inhapim-MG, com 68 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Piaui, S/n, Planicie da Serra, Serra-ES e ZENAIDE GOMES GUAITOLINI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 68 anos de idade, viúvo(a), professora, residente na Rua Piaui, S/n, Planicie da Serra, Serra-ES. 31872 7.: MIQUEIAS MORAIS VIEIRA, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Campos, 56, Barcelona, Serra-ES e JULIANA PERBORE MIRANDA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Campos, 56, Barcelona, Serra-ES. 31874 8.: ALTEMAR RODRIGUES TORRES JÚNIOR, natural de Teófilo Otoni-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua das Águias, nº 02, Eurico Salles, Serra-ES e PRISCILA ROCHA DE ASSUNÇÃO, natural de Inhumas-GO, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua das Águias, nº 02, Eurico Salles, Serra-ES. 31875 9.: ARTHUR BERNARDO BEZERRA NUNES DE RESENDE, natural de Congonhas-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), despachante, residente na Avenida 15 de Novembro, S/n, Manguinhos, Serra-ES e KAILLE DA SILVA NUNES, natural de Itapetinga-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Rubi, N 13, Serra Dourada I, Serra-ES. 31877 10.: GABRIEL SOUZA CAMPOS, natural de Marau-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Beco Vaticano, nº 108, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES e LETICIA FRAGA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco Vaticano, nº 108, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES. 31878 11.: EDNEI SANTOS DA PAZ, natural de Camacan-BA, com 43 anos de idade, divorciado(a), operador, residente na Rua Iguatemi, nº 43, Vila Nova de Colares, Serra-ES e LUCIANA DE JESUS VIANA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Iguatemi, nº 43, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31879 12.: TIAGO CHAGAS ALVES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), segurança pessoal, residente na Rua das Jaqueiras, nº 22, Feu Rosa, Serra-ES e ADINÉLIA JESUS DOS SANTOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua das Jaqueiras, nº 22, Feu Rosa, Serra-ES. 31883 13.: CARLOS VINÍCIUS NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua da Conceição, nº 28, Taquara II, Serra-ES e THATYANE DO NASCIMENTO SILVA, natural de Serra-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua da Conceição, nº 28, Taquara II, Serra-ES. 31884 14.: PAULO FELIPE MARTINS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Lavrador José Barbosa da Silva, H-112 H, Jardim Limoeiro, Serra-ES e INÊS COSTA SOUZA, natural de Montanha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Lavrador José Barbosa da Silva, H-112 H, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31888 15.: FELIPE NOVAIS, natural de Pedro Canário-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de chapeiro, residente na Rua Palma, nº 227, Jardim Carapina, Serra-ES e GIOVANNA PEREIRA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Palma, nº 227, Jardim Carapina, Serra-ES. 31893 16.: ANDERSON DO SACRAMENTO GOMES, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Garça, S/nº, Novo Horizonte, Serra-ES e ANA MARIA DA SILVA GOMES, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), salgadeira, residente na Rua Garça, S/nº, Novo Horizonte, Serra-ES. 31894 17.: CRISTIANO ROBERTO AZEVEDO, natural de Ipatinga-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), industriário, residente na Rua Dos Rouxinois, nº 555, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e ROSENILDA MONJARDIM ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Dos Rouxinois, nº 555, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31895 18.: BRUNO ALEXANDRE DOS SANTOS, natural de Conselheiro Pena-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 953, Carapina Grande, Serra-ES e VANESKA SOUZA SCARPPATI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 953, Carapina Grande, Serra-ES. 31896 19.: DIOGO MALTA COMETTI, natural de João Neiva-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), coordenador de suprimentos, residente na Rua do Cedro, nº 185, Balneário de Carapebus, Serra-ES e ROMERIA SCARAMUSSA, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua do Cedro, nº 185, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31898 20.: JAMES TICONA DAMASCENO, natural de São Paulo-SP, com 43 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua das Andorinhas, nº 11, Porto Canoa, Serra-ES e JAKELINE APARECIDA DE SOUZA, natural de Mantena-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), confeteira, residente na Rua das Andorinhas, nº 11, Porto Canoa, Serra-ES. 31903 21.: MARCIO DE MOURA PESSI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rod. Norte Sul, N° 42, Santa Luzia, Serra-ES e GABRIELE ALMEIDA MORAIS, natural de Itabira-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rod. Norte Sul, N° 42, Santa Luzia, Serra-ES. 31904 22.: ALCI ANTONIO DE JESUS ARRAIS, natural de Aiuaba-CE, com 45 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Dom Pedro II, 241, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e JUCÉLIA MARIA DE JESÚS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Dom Pedro II, 241, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31905 23.: ITALO ALVES MARQUES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), eletrecista, residente na Avenida das Palmeiras, 4, José de Anchieta, Serra-ES e GABRIELA SILVA ALCOBA MARQUES, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), emfermeira, residente na Avenida das Palmeiras, 6, José de Anchieta, Serra-ES. 31906 24.: RONALDO SILVA DE OLIVEIRA, natural de Alcobaça-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), Marceneiro, residente na Rua Pau Brasil, nº 413, Feu Rosa, Serra-ES e MARIA APARECIDA DE MORAES VITORIO, natural de Nanuque-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Pau Brasil, nº 413, Feu Rosa, Serra-ES. 31907 25.: JOSÉ RICARDO NICOLINI NETO, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua Wagner, nº 97, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e TATIANE VIEIRA PEDRONI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Wagner, nº 97, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31908 26.: DELCY CASTELLO AMORIM FILHO, natural de Vitória-ES, com 67 anos de idade, solteiro(a), microempresário, residente na Rua Itaguaçu, nº 22, Jardim Carapina, Serra-ES e CAROLLAYNNE RADIS FERREIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Itaguaçu, nº 22, Jardim Carapina, Serra-ES. 31909 27.: WALTER JÚNIOR DE LIMA TOLEDO, natural de Vermelho Novo-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Gaivota, nº 05, Novo Horizonte, Serra-ES e ANA PAULA ROCHA RAMOS, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Gaivota, nº 05, Novo Horizonte, Serra-ES. 31910 28.: LAFAIETE MARIANO DE OLIVEIRA, natural de Distrito de Glucínio, Município de Santa Maria do , com 48 anos de idade, solteiro(a), copeiro, residente na Rua Manoel Vitorino, nº 119, Jardim Carapina, Serra-ES e ANDREIA LIONERIO FELICIO, natural de Conceição da Barra-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Manoel Vitorino, nº 119, Jardim Carapina, Serra-ES. 31912 29.: JOSIEL DE ARAUJO SENA, natural de Itanhém-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), polidor de pedras, residente na Rua Vitória da Conquista, nº 153, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES e MARTA LOURES MEIRELES, natural de Itamaraju-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Vitória da Conquista, nº 153, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES. 31913 30.: PEDRO GRAMA DE OLIVEIRA, natural de Águia Branca-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), Contador, residente na Avenida Iriri, nº 302, Planalto de Carapina, Serra-ES e MARCYLENE RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Iriri, nº 302, Planalto de Carapina, Serra-ES. 31914 31.: NÍCHOLAS MATTOS CORDEIRO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), mecânico de sonda, residente na Rua Buriti, nº 268, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e GABRIELA PRAZERES DA CONCEIÇÃO, natural de Salvador-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Buriti, nº 268, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31916 32.: WALTER BATISTA LIRIO, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), laboratorista de solos, residente na Rua Fidelina Pereira da Costa, nº 200, Apto 110, Bl A, Rosário de Fátima, Serra-ES e VANIA PEREIRA ALVES, natural de Nanuque-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), consultora de vendas, residente na Rua Fidelina Pereira da Costa, nº 200, Apto 110, Bl A, Rosário de Fátima, Serra-ES. 31917 33.: MARCELO SANTOS VIANA, natural de Ilhéus-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Gutenberg, S/nº, Bicanga, Serra-ES e LUCILEIDE DA ENCARNAÇÃO SANTOS, natural de Alcobaça-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Gutenberg, S/nº, Bicanga, Serra-ES. 31918 34.: CARLOS LOPES DOS SANTOS, natural de Campo Formoso-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), montador de andaimes, residente na Rua Flamingo, nº 332, Novo Horizonte, Serra-ES e DULCILENE FERNANDES DE ANDRADE, natural de Sento Sé-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Flamingo, nº 332, Novo Horizonte, Serra-ES. 31919 35.: LUIZ CARLOS HENRIQUES DE OLIVEIRA, natural de Itaguaçu-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua Tiago Amancio da Silva, nº 06, Praia de Carapebus, Serra-ES e ELIZABETH MARQUES SAMPAIO, natural de Fundão-ES, com 55 anos de idade, viúvo(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Tiago Amancio da Silva, nº 06, Praia de Carapebus, Serra-ES. 31920 36.: JOSÉ ROBERTO RAMOS, natural de São José do Barreiro-SP, com 51 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua do Sua, N° 369, Mata da Serra, Serra-ES e SONIA MARIA REINOSO VITALI, natural de Viana-ES, com 55 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua do Sua, N° 369, Mata da Serra, Serra-ES. 31921 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de julho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARPEGIANE ROCON PIVÊTTA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), controlador de estacionamento, residente na Rua Alcindo Guanabara, N°170, Apartamento N° 101, Vila Velha-ES e KAT ANNE DE JESUS BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Alcindo Guanabara, N°170 Apartamento 101, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19049 2.: EDSON DE DEUS BONO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), coordenador de controladoria, residente na Rua Emiliana Júlia da Silva, nº 132, Glória, Vila Velha-ES e LARISSA HAGE FIRME, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Glória, nº 448, Glória, Vila Velha-ES. 19050 3.: SIDNEY CAVESSANA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), marceneiro, residente na Rodovia do Sol , N° 1740, Apartamento N° 301, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e STÉFANY LOZER DA CONCEIÇÃO, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), projetista, residente na Rodovia do Sol, N° 1740, Apartamento N° 301, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19051 4.: LEONARDO NUNES SENNA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Guanabara, 1517, Itapuã, Vila Velha-ES e AMANDA DEMARQUE DOS ANJOS, natural de Raul Soares-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de relacionamentos, residente na Rua Guanabara, 1517, Itapuã, Vila Velha-ES. 19052 5.: PEDRO HENRIQUE TRAVAGLIA LARGURA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Avenida Antonio Gil Veloso, Número 1302, Apartamento 902, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARIA CAROLINA BORGES MARTINS, natural de Nova Era-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, Número 1302, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19053 6.: DIEGO GENELHU DE ABREU CÓBE, natural de Vitoria-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza ,n° 2600, Ap 302, T- B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e FERNANDA VESCOVI DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de coordenação, residente na Avenida Santa Leopoldina , s/n BL 108 , AP 401, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19054 7.: ANTONIO AUGUSTO JIMENEZ DE SOUZA VALENTE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 48 anos de idade, solteiro(a), Empresario, residente na Rua Itabaiana, s/nº , Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DANIEL JESAIAS COSTALONGA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Itabaiana, s/nº , Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19055 8.: MARQUES LIRA PENHA, natural de Vila Velha-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), marinheiro, residente na Rua Moacir Nunes, nº 39, Garoto, Vila Velha-ES e SILVANETE DO ROSARIO DA CONCEIÇÃO, natural de Serra-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), tec. de enfermagem, residente na Rua Moacir Nunes,n°39, Garoto, Vila Velha-ES. 19056 9.: ALEXANDRE ANDRADE CAMUZI, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Jorge Rosetti, N° 17, Tucum, Cariacica-ES e SIMONE REGIANI ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Goiás, nº 18, Apartamento N° 904, Itapuã, Vila Velha-ES. 19057 10.: EDIGAR RODRIGUES DA SILVA, natural de São João do Oriente-MG, com 73 anos de idade, divorciado(a), economista, residente na Rua Sebastião Silveira, nº 124, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES, natural de Inhapim-MG, com 68 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Sebastião Silveira, nº 124, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19058 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de julho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua Itarana, S/n, Vista Mar, Cariacica-ES e VANUSA GONÇALVES DE BARROS, natural de Governador Valadares-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Itarana, S/n, Vista Mar, Cariacica-ES. 27992 2.: PAULO ROBERTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), encarregado operacional, residente na Rua Bertino Borges, S/n, Boa Sorte, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA RIBEIRO, natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Bertino Borges, S/n, Boa Sorte, Cariacica-ES. 28006 3.: ANGELO GABRIEL HELKER CARNEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Sebastião, nº 18, Campina Grande, Cariacica-ES e LAISLAYNE DA SILVA NUNES, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de expedição, residente na Rua São Sebastião, nº 18, Campina Grande, Cariacica-ES. 28022 4.: VALENTIN MOREIRA BRANDÃO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Itamarati, nº 240, Dom Bosco, Cariacica-ES e CYNTHIA NAPOLEÃO ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Itamarati, nº 240, Dom Bosco, Cariacica-ES. 28024 5.: DANIEL DE JESUS BRITO SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Rondônia, nº 130, Itapemirim, Cariacica-ES e CAMILA BARBOSA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de consultório, residente na Rua Rondônia, nº 130, Itapemirim, Cariacica-ES. 28026 6.: LIDIOMAR BARBOSA FREIRE, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Central, S/nº, Campina Grande, Cariacica-ES e DESIDÉRIA CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Central, S/nº, Campina Grande, Cariacica-ES. 28027 7.: MARCELO FARIAS PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Porteiro, residente na Avenida Mochuara, S/nº, Novo Brasil, Cariacica-ES e ANA PAULA BATISTA DE CARVALHO, natural de Itajuípe-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Mochuara, S/nº, Novo Brasil, Cariacica-ES. 28034 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 28 de julho de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: SANDRO PIVETTA, natural de Domingos Martins-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidor publico municipal, residente na Rua Américo Bernardes, nº 81, Alvorada, Vila Velha-ES e ERIKA LARISSA PEREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Américo Bernardes, nº 81, Alvorada, Vila Velha-ES. 06146 2.: JOÃO ROGER SUMBENU, natural de Gungu-ET, com 51 anos de idade, viúvo(a), médico, residente na Rua Petrolandia , Nº245, Jadim Marilândia, Vila Velha-ES e LUZINETE GONÇALVES, natural de Santa Leopoldina-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Petrolândia, nº 245, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06147 3.: YAN DE PAULA GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Desenvolvedor de sistemas, residente na Rua Independência, nº 434, Rio Marinho, Vila Velha-ES e RHANA DE SOUZA BRUM, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Assistente financeiro, residente na Rua Crisópolis, nº 287, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06148 4.: UBALDO KILL, natural de Resplendor-MG, com 71 anos de idade, divorciado(a), Taxista, residente na Rua Chácara Filgueiras, nº 08, São Torquato, Vila Velha-ES e MARIA APARECIDA DOMINGOS, natural de Pancas-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Chácara Filgueiras, nº 08, São Torquato, Vila Velha-ES. 06149 5.: MARCIO ANTONIO CARLOS, natural de Colatina-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), eletricista automotivo, residente na Rua Gil Veloso, nº 10, Alvorada, Vila Velha-ES e DIOVANI EUSÉBIA MIRANDA FERNANDES, natural de Rosário do Sul-RS, com 48 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Gil Veloso, nº 10, Alvorada, Vila Velha-ES. 06150 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de julho de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELEIR NUNES MENDONÇA, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua João Rodrigues Filho, S/nº, L 07,QD 01 , Cariacica Sede, Cariacica-ES e DRIELLY FERNANDES LIMA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aristides Miranda, nº 18, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729183 2.: EVERSON CASTRO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de departamento pessoal, residente na Rua Três, 115, Ataíde, Vila Velha-ES e RAMON ARAÚJO DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Três, 115, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729184 3.: LUIZ CARLOS ANDREATTA FILHO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedor individual, residente na Rua das Amoras, nº 30, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e IZABELA VIEIRA VELASCO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedora individual, residente na Rua das Amoras, nº 30, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232729185 4.: PEDRO HENRIQUE FARIA DANTAS, natural de Nova Friburgo-RJ, com 30 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Avenida Coronel Pedro Maia de Carvalho, Nº 550, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e FERNANDA CHAVES ARAÚJO, natural de BELO HORIZONTE-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), Engenheira, residente na Avenida Coronel Pedro Maia de Carvalho, Nº550, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232729186 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de julho de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MURILLO COBE VARGAS, natural de Leopoldina-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 395, Apto 101, Jardim Camburi, Vitória-ES e DANIELA BAHIENSE DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 395, Apto 101, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24657 2.: BRUNO GUASTI MOTTA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Aflordízio Carvalho, Mata da Praia, Vitória-ES e RANA GABRIEL TAQUINI, natural de São Mateus-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Professor Elpídio Pimentel, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24683 3.: VINICIUS CAMPOS TORRES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), gestor financeiro, residente na Avenida Comandante Álvaro Martins, Mata da Praia, Vitória-ES e LORENA ROCHA DE ABREU, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Comandante Álvaro Martins, Mata da Praia, Vitória-ES. 24684 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de julho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAIMUNDO ANTONIO DO NASCIMENTO, natural de Alegre-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), encarregado de lubrificação, residente na Av Leste, 134, Jardim Bela Vista, Serra-ES e VERA LÚCIA SOARES BONFIM, natural de Itarantim-BA, com 58 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Av Leste, 134, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 11073 2.: ONÉIAS NETO DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Jabuticaba, nº 61, Cidade Pomar, Serra-ES e LUCINETE DA SILVA SANTOS, natural de Prado-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jabuticaba, nº 61, Cidade Pomar, Serra-ES. 11074 3.: JULIO FERNANDO MELO DE BARROS, natural de São Paulo-SP, com 40 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Argentina, nº 55, Vista da Serra I, Serra-ES e MARCELA FERMIANO IZOTON, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Argentina, nº 55, Vista da Serra I, Serra-ES. 11083 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de julho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO RODRIGUES IGNACIO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), atendente de lanchonete, residente na Rua Lisandro Nicoletti, nº 18, Cruzamento, Vitória-ES e MARIANA DOS SANTOS LAURINDO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), porteira, residente na Rua Lisandro Nicoletti, nº 18, Cruzamento, Vitória-ES. 24892 2.: FILIPE NUNES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Wilson Freitas, nº 201, Centro, Vitória-ES e DANIELLY DA SILVA PAJAÚ, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Rua José Rufino de Moraes, nº 92, Inhanguetá, Vitória-ES. 24897 3.: LEONARDO SILVA MEIRELES, natural de Itabira-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), Tecnólogo em radiologia, residente na Travessa José Paulo de Lima, nº 20, Santa Martha, Vitória-ES e PATRICIA DE LIMA MANHANS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Travessa José Paulo de Lima, nº 20, Santa Martha, Vitória-ES. 24899 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de julho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO PEREIRA DE ASSIS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Rua Turuna, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES e NINIVI ALVARENGA FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), agricultora, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 1702, Shell, Linhares-ES. 11139 2.: RENATO EMMER ROSENTHAL, natural de São Paulo-SP, com 40 anos de idade, solteiro(a), engenheiro ambiental, residente na Avenida Gilson Aguiar Batisti, S/n, São José, Linhares-ES e FLÁVIA HELENA BAHÉ, natural de Limoeiro-PE, com 41 anos de idade, solteiro(a), farmacóloga, residente na Avenida Gilson Aguiar Batisti, S/n, São José, Linhares-ES. 11140 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 28 de julho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS MATEUS LEITE DE SOUZA, natural de Volta Redonda-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua José Bráz Pantaleão, nº 2661, Resistência, Vitória-ES e NATIELIS DA SILVA FALCÃO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua José Bráz Pantaleão, nº 2661, Resistência, Vitória-ES. 17460 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de julho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIONALDO FRANCISCO DE JESUS, natural de Jussari-BA, com 36 anos de idade, Divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Dr. Antonio Gomes Filho nº 1218, Balneario Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e REGINA APARECIDA FREIRE, natural de Vila Velha-ES, com 50 anos de idade, Divorciada(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Dr. Antonio Gomes Filho nº 1218, Balneario Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08950 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de julho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE VIANA – REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOSÉ ALVES FERREIRA, nacionalidade brasileira, profissão Pedreiro, estado civil divorciado, com cinquenta e sete (57) anos de idade, natural de Serra-ES, nascido em 13 de julho de 1963, residente na Avenida Rio de Janeiro, S/nº, Qr. 04, Lt. 21 Areinha em Viana-ES, filho de MANOEL GALDINO FERREIRA DOS SANTOS, falecido e INACIA ALVES DE ALMEIDA, falecida. JOANA GONÇALVES DOS SANTOS DA SILVA, nacionalidade brasileiro(a), profissão cozinheira, estado civil viúva, com cinquenta e oito (58) anos de idade, natural de Medeiros Neto-BA, nascida em 16 de dezembro de 1962, residente na Avenida Rio de Janeiro, S/nº, Qr. 04, Lt. 21 Areinha em Viana-ES, filha de BELINO LUDUVICO, falecido e MARIA DE LOURDES ALVES SANTOS, falecida. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 28 de Julho de 2021 Sophie Helene Porto Oficiala do registro Civil