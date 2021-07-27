Proclamas - 27/07/2021
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOZIEL TRABACH DO ESPIRITO SANTO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Repositor de mercadorias, residente na Rua dos Pinheiros, S/nº, Vila Independência, Cariacica-ES e MARIANE NUNES DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Embalador, a mão, residente na Rua dos Pinheiros, S/nº, Vila Independência, Cariacica-ES. 27771
2.: FERNANDO PELICIONI, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Otávio Cardoso de Alcântara, nº 53, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e BRUNA DA VITÓRIA MULLER, natural de Cariacica-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Otávio Cardoso de Alcântara, nº 53, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27896
3.: KLEBER FRANCISCO ROCHA, natural de Belo Horizonte-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), Garçom, residente na Rua Santa Clara, nº 33, São Geraldo II, Cariacica-ES e KARLA CRISTINE COSTA PINTO, natural de João Pessoa-PB, com 39 anos de idade, solteiro(a), musicista, residente na Rua Santa Clara, nº 33, São Geraldo II, Cariacica-ES. 27950
4.: ALEXANDRO PAIER CALDEIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), encarregado de manutenção, residente na Rua Joaquim Zanolli, nº 28, São Francisco, Cariacica-ES e JOELMA SOARES ALVES, natural de Medeiros Neto-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Joaquim Zanolli, nº 28, São Francisco, Cariacica-ES. 27995
5.: LEANDRO SANTOS PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Eletricista, residente na Rua Amaro Pereira da Silva, nº 62, Santa Bárbara, Cariacica-ES e PÂMELA CRISTINA DE OLIVEIRA BROZEGHINI, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Amaro Pereira da Silva, nº 62, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 27999
6.: ERIVELTON DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Analista de desenvolvimento de sistemas, residente na Rua Eugênio Alberto Lira, nº 30, Padre Gabriel, Cariacica-ES e KERLANY ALVES SANTIAGO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Eugênio Alberto Lira, nº 30, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28001
7.: LEANDRO DIAS COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Edson Tadei, nº 10, Santa Bárbara, Cariacica-ES e JANARA CARDOZO DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Edson Tadei, nº 10, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 28003
8.: EVANDRO RAPOZO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Consultor de vendas, residente na Rua Treze, nº 20, Parque Residencial Maracanã, Cariacica-ES e MARCIANE DE JESUS SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de dentista, residente na Rua Treze, nº 20, Parque Residencial Maracanã, Cariacica-ES. 28008
9.: ANTONIO CUSTODIO DA SILVA, natural de Carneirinho-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Humberto Conde, nº 29, Boa Sorte, Cariacica-ES e FÁTIMA VIEIRA BORGES, natural de Nova Cantu-PR, com 51 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Conde Humberto, nº 29, Boa Sorte, Cariacica-ES. 28009
10.: SILAS TEODORO DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 32 anos de idade, viúvo(a), Soldador elétrico, residente na Rua Dez, 24, Castelo Branco, Cariacica-ES e MICHELLE FONSECA CAMARGO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Atendente de loja, residente na Rua Dez, 24, Castelo Branco, Cariacica-ES. 28010
11.: ANDREI GONÇALVES DE SOUZA LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Técnico de planejamento, residente na Rua João Rosa Batista, nº 14, Castelo Branco, Cariacica-ES e BRENDA MORGANA LIMA DA LUZ, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Atendente hospitalar, residente na Rua da Assembléia, nº 384, Castelo Branco, Cariacica-ES. 28013
12.: FABIO FREITAS DA SILVA, natural de Juazeiro do Norte-CE, com 33 anos de idade, solteiro(a), moldador, residente na Rua Goiás, nº 123, Itapemirim, Cariacica-ES e ALANA SILVA AREZI, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 29, Apt° 206, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 28014
13.: INÁCIO GABRIEL DEFANTI DA CRUZ, natural de Cuiabá-MT, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Estrela Matutina, nº 06, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e DAIANE TACHOTE DE OLIVEIRA, natural de Rondon-PR, com 35 anos de idade, solteiro(a), supervisora, residente na Rua Estrela Matutina, nº 06, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 28017
14.: LIOMAR SACHT, natural de Afonso Claudio-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Lírio do Campo, nº 7, Vila Nova, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Lírio do Campo, nº 7, Vila Nova, Cariacica-ES. 28018
15.: DANIEL DO ROSARIO PINTO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de Joalheiro, residente na Rua Ferro e Aço, nº 357, Vista Mar, Cariacica-ES e JÚLIA DE OLIVEIRA LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estagiaria, residente na Rua Linhares, nº 75, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28019
16.: HERMES SANTOS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Motorista de caminhão, residente na Rua Topázio, nº 22, São Geraldo, Cariacica-ES e DANIELA DE SOUZA FERREIRA, natural de Feira de Santana-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Topázio, nº 22, São Geraldo, Cariacica-ES. 28020
17.: DIESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Dezenove, S/nº, Rio Marinho, Cariacica-ES e ALINE LYBNA FERREIRA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dezenove, S/nº, Rio Marinho, Cariacica-ES. 28025
18.: EDUARDO DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), coletor, residente na Rua Castelo Branco, nº 360, Bela Aurora, Cariacica-ES e PATRICIA PEREIRA DE MATTOS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Castelo Branco, nº 360, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28028
19.: EDVALDO NUNES DOS SANTOS, natural de Mantena-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Génova, S/nº, Lote 40 , Vale dos Reis, Cariacica-ES e IRENE FERREIRA DA SILVA, natural de Tumiritinga-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Génova, S/nº, Lote 40 , Vale dos Reis, Cariacica-ES. 28029
20.: ISAAC BONFIM LOURENÇO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Castelo Branco, nº 360, Bela Aurora, Cariacica-ES e MAYARA PIRES DE MATTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Castelo Branco, nº 360, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28030
21.: MARCOS AURELIO GONÇALVES SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Vendedor ambulante, residente na Travessa Da Vitoria, S/n, Bloco 01/301, São Francisco, Cariacica-ES e JOANA DARK DIAS DE SOUZA, natural de Bom Jesus do Galho-MG, com 57 anos de idade, solteiro(a), Artesão escultor, residente na Travessa Da Vitoria, S/n, Bloco 01/301, São Francisco, Cariacica-ES. 28033
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 26 de julho de 2021
Fabiana Aurich
Oficiala e Tabeliã
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: VALTER TEÓFILO GRACILIANO, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), carregador, residente na Rod BR 101 Norte, S/n, Cx 01, Linhares V, Linhares-ES e CÍNTIA MOLINA SILVA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rod BR 101 Norte, S/n, Cx 01, Linhares V, Linhares-ES. 11055
2.: GELCIMAR JOSÉ ARMANI, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Guajajaras, Nº 75, Lagoa do Meio, Linhares-ES e KELLY ELIAS PIMENTEL, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Rua Guajajaras, Nº 75, Lagoa do Meio, Linhares-ES. 11056
3.: MATEUS FIGUEIREDO DE ALMEIDA, natural de Porto Seguro-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), personal trainer, residente na Avenida Comendador Rafael, Nº 1968, Colina, Linhares-ES e VITÓRIA SATYRO GAMA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica enfermagem, residente na Avenida Comendador Rafael, Nº 1968, Colina, Linhares-ES. 11057
4.: VITOR MURILO TURIAL DA CONCEIÇÃO, natural de São Mateus-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico de qualidade, residente na Rua São Cosme, S/n, Lt 13, Qd 14, Nova Esperança, Linhares-ES e FERNANDA TEIXEIRA GOMES, natural de Conceição da Barra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua São Cosme, S/n, Lt 13, Qd 14, Nova Esperança, Linhares-ES. 11058
5.: RENAN ROCHA SILVESTRE, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), expedidor, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, Nº 1476, Interlagos, Linhares-ES e KEROLYNE LAURETE MIGUEL, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, Nº 1476, Interlagos, Linhares-ES. 11129
6.: JOSÉ PAULO PENHA DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, Nº 8253, Vila Betania, Linhares-ES e GABRIELLE IMBERTI VIDAL, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, Nº 8253, Vila Betania, Linhares-ES. 11130
7.: DEUSECI RIBEIRO, natural de São Mateus-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), repositor de supermercado, residente na Avenida Conceição da Barra, S/N, Shell, Linhares-ES e ALESSANDRA SANTOS PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Avenida Conceição da Barra, S/N, Shell, Linhares-ES. 11131
8.: REGIANO DO NASCIMENTO SALES, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Tiradentes, S/n, Canivete, Linhares-ES e TATIANA CASTRO SENA, natural de Caçapava-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Tiradentes, S/n, Canivete, Linhares-ES. 11132
9.: NICOLINO RODRIGO ALVES, natural de Rio Bananal-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), agricultor rural, residente na Rua Tiradentes, Nº 86 Casa, Aviso, Linhares-ES e ANA KELLY FERRAZ INOCENCIO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Tiradentes, Nº 86 Casa, Aviso, Linhares-ES. 11133
10.: THIAGO SPINASSÉ, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Belos Montes, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES e REGINA MARIA DA SILVA, natural de Rio Bananal-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), zeladora, residente na Avenida Belos Montes, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES. 11134
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 26 de julho de 2021
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WILLIAM DE ABREU RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Corsanto, nº 164, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e WAGNER MARTINS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de educação, residente na Avenida Corsanto, nº 164, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 31845
2.: DOUGLAS SOUSA ALVES, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua das Cotovias, 95, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e ILMA FERREIRA LIMA MANDÚ, natural de Barra do Corda-MA, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua das Cotovias, 95, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31846
3.: MARCELO SILVA DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua São João, nº 315, Vila Nova de Colares, Serra-ES e LARISSA DE OLIVEIRA PINTO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São João, nº 315, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31847
4.: JORGE MATHEUS DA CONCEIÇÃO DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico de rede, residente na Rua Bantus, nº 07, Setor África, Cidade Continental, Serra-ES e LUANNA SOARES PEREIRA, natural de Carangola-MG, com 17 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Bantus, nº 07, Setor África, Cidade Continental, Serra-ES. 31848
5.: ROGERIO DOS SANTOS FOEGER, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 46, Jardim Limoeiro, Serra-ES e GABRIELA FEITOSA DE MELO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 46, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31849
6.: LUIZ CARLOS DIAS VIEIRA, natural de São Mateus-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Domineu Rody Sant Ana, nº 180, Ourimar, Serra-ES e IVANETE BICHI STRELA, natural de Baixo Guandu-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), cozinheira, residente na Rua Padre Manoel da Nóbrega, nº 234, Santo Antônio, Colatina-ES. 31851
7.: THIAGO CUPERTINO VENÂNCIO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente de faturamento, residente na Rua Dom Pedro II, Nº 155, Apt 104, Colina De Laranjeiras, Serra-ES e THEANDRA DA SILVA BOONE, natural de Ecoporanga-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), corretora de imoveis, residente na Rua Dom Pedro II, Nº 155, Apt 104, Colina De Laranjeiras, Serra-ES. 31854
8.: JOÃO BATISTA FERREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), empresario, residente na Rua Caruaru, nº 99, Barcelona, Serra-ES e DYONE DAYSE QUEIROZ DE SOUSA, natural de Guarapari-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), assistente de expedição, residente na Rua Caruaru, nº 99, Barcelona, Serra-ES. 31855
9.: ROBSON CARMO DA CONCEICÃO, natural de Diadema-SP, com 33 anos de idade, Solteiro(a), chapeiro, residente na Rua das Avencas, Snº, Feu Rosa, Serra-ES e LIDIANE LIMA DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 33 anos de idade, Solteira(o), dona de casa, residente na Rua Botão de Ouro, nº 25, Feu Rosa, Serra-ES. 31897
10.: ANDRÉ COVRE, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Flamboyant, nº 18, José de Anchieta, Serra-ES e JOANNA RODRIGUES LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), técnica em administração, residente na Rua Flamboyant, nº 18, José de Anchieta, Serra-ES. 31901
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 26 de julho de 2021
Silvio dos Santos Neto
Tabelião e Oficial
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JAQUELINE DE SOUZA FONSECA, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Avenida Armando Duarte Rabello, Jardim Camburi, Vitória-ES e CAROLINE LIMA SCHOENROCK, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Armando Duarte Rabello, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24668
2.: ALEXSANDRO DE MORAES VIMERCATI, natural de Santa Teresa-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Rua Nicolau Von Schïlgen, Mata da Praia, Vitória-ES e CAMILA TANNURE FIRME, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Rua Nicolau Von Schïlgen, Mata da Praia, Vitória-ES. 24669
3.: JULIANA JÚLIA LOPES MARTINS, natural de Governador Valadares-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), gastronoma, residente na Rua José Guilherme Neffa, Jardim Camburi, Vitória-ES e MICHELY NOVÁZ DOS SANTOS, natural de Montanha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), comissária de bordo, residente na Rua José Guilherme Neffa, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24670
4.: BRUNO BARREIROS DO CARMO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua Presidente Rodrigues Alves, República, Vitória-ES e ISABELA FARIAS FAÉ, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Violeta, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 24671
5.: DIMAEL PEREIRA DE SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), pintor autônomo, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, Jardim da Penha, Vitória-ES e ADALIR SILVA LEITE, natural de Cariacica-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública federal aposentado, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24675
6.: PAULO DE OLIVEIRA FAGUNDES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), músico, residente na Praça Anníbal Anthero Martins, Jardim da Penha, Vitória-ES e TARCIANA FUNDÃO BRIDE, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Praça Anníbal Anthero Martins, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24677
7.: GABRIEL REBELLO GUIMARÃES CURY, natural de Goiânia-GO, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES e CAROLINE DOS SANTOS CEZAR FERREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24678
8.: WAGNER FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), mecânico autônomo, residente na Rua Professora Elza Lemos Andreatta, Maria Ortiz, Vitória-ES e SELMA MARQUES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Professora Elza Lemos Andreatta, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24679
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 26 de julho de 2021
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FRANCIS JÚNIO CURCINO GOMES PEREIRA, natural de Almenara-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), refrigerista, residente na Rua Jardel Jércolis Filho, N° 232, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e JENIFFER VERTUANI CORDEIRO, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Jardel Jércolis Filho,n°232, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 19037
2.: RONNY ELY LOVATTO LIMA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ibitirama, Numero 75, Apartamento 1.404, Edificio Octavio Carrilho Bastos, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e TATIANA RAMALDES MARTINS, natural de Baixo Guandu-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ibitirama, nº 75, Apartamento 1404, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19038
3.: VINICIUS BASTOS ZOUAIN, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Afonso Pena, nº 000080, Apt 403, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ARIELLEN FERNANDES PORTES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Sete, Sn, Ap806, Itaparica, Vila Velha-ES. 19039
4.: GLAUCO ANTONIO GONÇALVES VIEIRA, natural de Ipatinga-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Antônio Régio dos Santos,n° 237, Caiçara, Apartamento N° 302, Itapuã, Vila Velha-ES e CINTIA CRISTINA PORFIRO MAZZOCO, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), desempregada, residente na Rua Antônio Régio dos Santos,n° 237, Caiçara, Apartamento N° 302, Itapuã, Vila Velha-ES. 19040
5.: RAFAEL DA SILVA GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), terceiro-sargento, residente na Avenida Santa Leopoldina -N° 565, APT 204, ED.MONTREAL, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e EMANUELY MIRANDA FERNANDES, natural de Vitoria-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), terceiro-sargento, residente na Avenida Santa Leopoldina,nº 565 , Ap 204 Ef. Montreal, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19041
6.: ANSELMO LEAL CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Aristóbulo Barbosa Leão,, 51 Edifício Tamoios, Apartamento N°302, Jardim da Penha, Vitória-ES e TATIANA TRISTÃO GUSMAN FAÉ, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, N°2670, Apartamento N°1302, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19042
7.: RALPH DEMONER CARNEIRO DA SILVA, natural de Itarana-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, N° 1552, Condominio do Edifício Bugatti, Apartamento N°1304, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e BÁRBARA TATAGIBA ZIVIANI, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de dp, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, N° 1552, Condominio do Edifício Bugatti, Apartamento N°1304, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19043
8.: JAIME FACIOLI QUADROS, natural de Nilópolis-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua São Paulo, N° 2331 Residencial Orlando Coser, Apartamento 1402, Itapuã, Vila Velha-ES e LÍVIA NUNES MOREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua São Paulo, N° 2331 Residencial Orlando Coser, Apartamento 1402, Itapua, Vila Velha-ES. 19044
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 26 de julho de 2021
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MATHEUS RIBEIRO CASOTTO, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, 2233, Garoto, Vila Velha-ES e CAROLINE VIEIRA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, 2233, Garoto, Cariacica-ES. 232729176
2.: KENNEDY CAETANO MELGAÇO, natural de Belo Horizonte-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São Francisco de Assis, nº 76, Ataíde, Vila Velha-ES e LEILIANNE KELLER DE SOUZA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Avenida Região Sudeste, nº 227, Apto 102, Barcelona, Serra-ES. 232729177
3.: CRISTIANO ALVES MARÇAL, natural de Resplendor-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), analista clinico, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 177, Ataíde, Vila Velha-ES e ANDRESSA DA SILVA BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), biomédica, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 177, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729178
4.: SEBASTIÃO ABNER COSTA DOS SANTOS PINHEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Moacir Motta, nº 17, Santa Rita, Vila Velha-ES e SAYWMME QUEDMA NASCIMENTO DANTAS, natural de Vila Velha-ES, com 121 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Moacir Motta, nº 17, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729179
5.: ILCIMAR GONÇALVES GOMES MAGALHÃES, natural de Itamaraju-BA, com 41 anos de idade, viúvo(a), pastor, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 820, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e ELIANE ALVES DE CARVALHO, natural de Aguia Branca-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 820, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232729180
6.: LEANDRO ARAUJO FERREIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Fagundes Pedro de Araujo, 248, Santa Mônica, Vila Velha-ES e LETICIA ROSA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Fagundes Pedro de Araujo, 248, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232729181
7.: NELIO DOS SANTOS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), supervisor de operações aposentado, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 829, Guaranhuns, Vila Velha-ES e ROSANE VERA ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), analista de RH, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 829, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729182
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 26 de julho de 2021
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Oficial e Tabeliã
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Faço saber que pretender casar-se:
1.: BRUNO HENRIQUE BELLON CESCONETTO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro agrônomo, residente na Rua Principal, Alto Caxixe, S/n, Zona Rural, Venda Nova do Imigrante-ES e THAMYRIS PIMENTEL MACEDO, natural de Muqui-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), zootecnista, residente na Rua Principal, Alto Caxixe, S/n, Zona Rural, Venda Nova do Imigrante-ES. 03272
2.: CÍCERO BRUNELI SCABELO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua João Paulo II, 450, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES e LAISI BELLON CESCONETTO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Zona Rural, S/n, Alto Caxixe Frio, Venda Nova do Imigrante-ES. 03273
3.: TIAGO PEISINO DA SILVA, natural de Castelo-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Crg. Area Rural, S/n, Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e LIAMARA DA COSTA SOUZA, natural de Castelo-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Crg. Area Rural, S/n, Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. 03274
4.: YURY GREGORY FAÉ, natural de Muqui-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Voluntarias, 121, São Pedro, Venda Nova do Imigrante-ES e FRANCIANE LACERDA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de departamento pessoal, residente na Rua Voluntarias, 121, São Pedro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03275
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Venda Nova do Imigrante-ES, 26 de julho de 2021
Paula Mafra Nunes Leite
Oficiala e Registradora Civil
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de pedreiro, residente na Rua Elvira Gomes Firmiano, S/nº, São Cristóvão, Vitória-ES e GEOVANNA BRUSCHI FIRMIANO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Elvira Gomes Firmiano, S/nº, São Cristóvão, Vitória-ES. 24884
2.: PAULO HENRIQUE NERES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Beco Mateus de Souza, nº 263, Bonfim, Vitória-ES e AMANDA NASCIMENTO GARCIA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de loja, residente na Beco Mateus de Souza, nº S/n , Bonfim, Vitória-ES. 24891
3.: EDUARDO DA VITORIA SOARES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Pedro Lima do Rosário, nº 81, Gurigica, Vitória-ES e FABIANA QUIRINO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), atendente de consultório médico, residente na Rua Pedro Lima do Rosário, nº 81, Gurigica, Vitória-ES. 24893
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 26 de julho de 2021
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUCIANO DOS SANTOS DE JESUS, natural de Jaguaré-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), Vigia, residente na Rua Evaldo Braga nº 22, Vinte e Três de Maio, Vila Velha-ES e ANDRESSA MARIA SIMPLÍCIO DA SILVA, natural de ALIANÇA-PE, com 22 anos de idade, Divorciada(o), Sem profissão remunerada, residente na RUA EVALDO BRAGA Nº 22, VINTE E TRÊS DE MAIO, Vila Velha-ES. 08939
2.: ADRIANO RODRIGUES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Avenida Rio de Janeiro, nº 50, Morada da Barra, Vila Velha-ES e ROSIMAR DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Rio de Janeiro, nº 50, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08943
3.: KAIQUE DE MELO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), oficial de manutencão, residente na Rua São Paulo, nº 10, Morada da Barra, Vila Velha-ES e NATHALIA MARIA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Paulo, nº 10, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08944
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 26 de julho de 2021
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DIEMERSON FRANCISCO ALVES, natural de Resplendor-MG, com 38 anos de idade, Solteiro(a), magarefe, residente na Avenida Santo Antônio, nº 604, Santo Antônio, Vitória-ES e ELISÂNGELA CODECO ROCHA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Solteira(o), porteiro, residente na Avenida Santo Antônio, nº 604, Santo Antônio, Vitória-ES. 17456
2.: SÉRGIO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais autônomo, residente na Rua Deosino Correa, nº 283 - B Casa, Bela Vista, Vitória-ES e ROSA MARIA DOS SANTOS, natural de Conselheiro Pena-MG, com 67 anos de idade, Viúva(o), técnica de enfermagem aposentada, residente na Rua Deosino Correa, nº 283 - B Casa, Bela Vista, Vitória-ES. 17457
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 26 de julho de 2021
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FÁBIO COSTA CUNHA, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), comerciante, residente na Rua Três Irmãos, S/nº, Itaóca, Itapemirim-ES e ISABELA MARQUES DO NASCIMENTO, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), advogada, residente na Rua Três Irmãos, S/nº, Itaóca, Itapemirim-ES. 14114
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 26 de julho de 2021
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WESLLEY SANTOS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 77, Industrial, Viana-ES e LARISSA BARCELOS, natural de São Paulo-SP, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 77, Industrial, Viana-ES. 07353
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 26 de julho de 2021
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUCIMAR MOROZESK, natural de Itarana-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Marcionilia Freitas de Araujo, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e MARESSA MARQUES BOREL BARGLINI, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Marcionilia Freitas de Araujo, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08865
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Iúna-ES, 26 de julho de 2021
JEFERSON MIRANDA
Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas