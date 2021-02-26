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Proclamas - 26/02/2021

Sexta-feira

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 01:00

Publicado em 

26 fev 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

Proclamas - 26/02/2021

Tamanho do arquivo: 85kb
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Proclamas - 26/02/2021

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDIMAR RODRIGUES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 54 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Presidente Pedreira, nº 308, Vila Nova de Colares, Serra-ES e MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 53 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Presidente Pedreira, nº 308, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31125 2.: HEBER CALIARI CORREA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), técnico em manutenção, residente na Avenue Roodebeek, 141 - Schaerbeek, Bruxelas-ET e ZITANIA SILVA DO AMARAL, natural de Itamaraju-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Boa Esperança, S/n, Guaraciaba, Serra-ES. 31192 3.: PAULO PICKHARDT, natural de Vitória-ES, com 65 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua Angola, nº 04, Cidade Continental-Setor África, Serra-ES e IZAILDA RODRIGUES DE MELO, natural de Colatina-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), artesã, residente na Rua Angola, nº 04, Cidade Continental-Setor África, Serra-ES. 31208 4.: CESAR LUIZ MULINARI PREMOLI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Pelotas, nº 115, Barcelona, Serra-ES e LORRANY DE BARROS DEL PIERO, natural de Pancas-ES, com 32 anos de idade, viúvo(a), dentista, residente na Avenida Pelotas, nº 115, Barcelona, Serra-ES. 31210 5.: ROBSON MATES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Eudes Scherrer de Souza, nº 2286, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e KHAREN FERNANDA KLEIN PERUZZO, natural de Alfredo Chaves-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), treinee operacional, residente na Avenida Eudes Scherrer de Souza, nº 2286, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31211 6.: VITOR MENEGATTI BROTAS GLÓRIA, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Matheus Sabino, nº 22, Qd. 24, André Carloni, Serra-ES e LUCIANA DE MATOS PRATTI, natural de Vitoria-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de operação, residente na Rua Matheus Sabino, nº 22, Qd. 24, André Carloni, Serra-ES. 31213 7.: ANDERSON BISE LAIBER, natural de Iconha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 40, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e PATRICIA KRIGER NATALI, natural de Baixo Guandu-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), corretora de imóveis, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 40, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31217 8.: CEMIR MAURO TEIXEIRA, natural de Piranga-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Tchaycovski, 07, Cidade Continental, Setor Ásia, Serra-ES e ELENICE ALVES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Tchaycovski, 07, Cidade Continental, Setor Ásia, Serra-ES. 31218 9.: GABRIEL GOMES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 320, Jardim Carapina, Serra-ES e KAROLLAYNE DIAS DA SILVA BRAW GOMES, natural de Serra-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 320, Jardim Carapina, Serra-ES. 31220 10.: DALTRO JAIME VIEIRA, natural de Santa Helena-PR, com 48 anos de idade, divorciado(a), microempreendedor, residente na Avenida Copacabana, N° 244, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), cabelereira, residente na Avenida Copacabana, nº 244, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31221 11.: WESLEY FERNANDES SILVA, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), gerente de área industrial, residente na Rua Pinho (Loteamento Res Metropolitano), S/nº, Cs 58, Residencial Recanto da Ilha , Colina de Laranjeiras, Serra-ES e ULY GUASTI PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnica em laboratório industrial, residente na Rua Pinho (Loteamento Res Metropolitano), S/nº, Cs 58, Residencial Recanto da Ilha , Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31225 12.: FABIO AUGUSTO CAETANO, natural de Cerro Largo-RS, com 40 anos de idade, divorciado(a), gestor ambiental, residente na Rua da Alegria, nº 385, Caixa 2, Carapina Grande, Serra-ES e ROSILENE OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheira eletricista, residente na Rua da Alegria, nº 385, Caixa 2, Carapina Grande, Serra-ES. 31226 13.: JOSÉ ERNESTO DE OLIVEIRA, natural de Nova Belem-MG, com 60 anos de idade, viúvo(a), gari, residente na Rua Mamoré, nº 205, Vila Nova de Colares, Serra-ES e LEILA SOUZA DA CRUZ, natural de Lajedão-BA, com 46 anos de idade, divorciado(a), técnica em segurançao do trabalho, residente na Rua Mamoré, nº 205, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31227 14.: FILIPE MENELLI SOARES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua L, nº 16, Manoel Plaza, Serra-ES e MARIANA CARRANCHO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua L, nº 16, Manoel Plaza, Serra-ES. 31228 15.: JOÃO BRAGA NETO, natural de Vila Velha-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua das Camélias, nº 17, Feu Rosa, Serra-ES e EUGENIA APARECIDA RIBEIRO, natural de Santo Agostinho-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), babá, residente na Rua das Camélias, nº 17, Feu Rosa, Serra-ES. 31229 16.: LEANDRO ALVES DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), tatuador, residente na Rua dos Canários, S/nº, Lt. 11, Qd. 59, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e LUDMILA RAMALHO MARTINS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), comerciaria, residente na Rua dos Canários, S/nº, Lt. 11, Qd. 59, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 31230 17.: PATRICIO COELHO PESSE, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Diamante, nº 9, José de Anchieta, Serra-ES e MAYSE MARTINS PEREIRA, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Avenida Diamante, nº 9, José de Anchieta, Serra-ES. 31231 18.: EVERSON ARRUDA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, nº 35, Manguinhos, Serra-ES e NAYARA DUARTE ZÓIA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), educadora fisica, residente na Avenida Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, nº 35, Manguinhos, Serra-ES. 31232 19.: LEONARDO DE OLIVEIRA MARQUES, natural de Conceição Da Barra-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vigia, residente na Rua João de Barro, nº 05, Novo Horizonte, Serra-ES e MAYARA RODRIGUES TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxliar de serviços gerais, residente na Rua João de Barro, nº 05, Novo Horizonte, Serra-ES. 31233 20.: DAYVID DE SOUZA MISCHIATTI, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), correspondente bancário, residente na Rua Taubaté, nº 62, Barcelona, Serra-ES e DIENIFFER FERRAZ VIANA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Taubaté, nº 62, Barcelona, Serra-ES. 31234 21.: MARCOS VINICIUS DIAS MENDES, natural de Ipatinga-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de automação, residente na Rua D, S/n, Bl. VII, Conj Res Castelândia II, Etapa Conj Jacaraipe, Serra-ES e LETICIA DETTMANN COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua D, S/n, Bl. VII, Conj Res Castelândia II, Etapa Conj Jacaraipe, Serra-ES. 31235 22.: CARLOS EDUARDO CESTARI SOARES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), supervisor de logística, residente na Rua H, nº 25, Planície da Serra, Serra-ES e GLAUCIA REGINA CEZARIO, natural de Belo Horizonte-MG, com 49 anos de idade, Divorciada(o), operadora de telemarketing, residente na Rua H, nº 25, Planície da Serra, Serra-ES. 31236 23.: LEANDRO SILVA AMORIM, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Texas, nº 15, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES e PRISCYLLA IZAURA FERREIRA PANDINI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Texas, nº 15, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES. 31237 24.: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de conferência, residente na Rua Portugal, nº 134, Carapina Grande, Serra-ES e JULIANA MAGDA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Portugal, nº 134, Carapina Grande, Serra-ES. 31238 25.: WENDRICK MIGUEL DE OLIVEIRA MEIRELES, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), gestor administrativo, residente na Avenida Antônio Azevedo Rodrigues, s/nº , Nova Zelândia, Serra-ES e EMILY SANTOS NOVAIS, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), assistente de eventos, residente na Avenida Antônio Azevedo Rodrigues, s/nº , Nova Zelândia, Serra-ES. 31239 26.: MARCIO ANTONIO BELLOTI ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), tecnico em segurança do trabalho, residente na Rua Pinho, Nº207 , Colina de Laranjeiras, Serra-ES e ROSICARLA CEZARIO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), supervisora de almoxarifado, residente na Rua Pinho, Nº207 , Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31240 27.: LIERCE ABREU JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro projetista, residente na Rua Aristides Corrêa, nº 12, Pitanga, Serra-ES e JÉSSICA DA SILVA DIAS, natural de João Monlevade-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Aristides Corrêa, nº 12, Pitanga, Serra-ES. 31241 28.: MATHEUS SANTOS GUEDES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), armador e ponteador, residente na Avenida dos Jacarandás, nº 32, Cx. 01, José de Anchieta, Serra-ES e BRENDA SOUZA FERREIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida dos Jacarandás, nº 32, Cx. 01, José de Anchieta, Serra-ES. 31242 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de fevereiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADROALDO JOSÉ DLUGOKENSKI, natural de Alpestre-RS, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnico administrativo, residente na Rua Santa Tereza, nº 377, Ap 201, Lt 03, Qd 491, Novo Horizonte, Linhares-ES e ROZIANE ROCHA DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Castro Alves, nº 72, Interlagos, Linhares-ES. 10766 2.: RAIMUNDO NONATO BRITO MARÇAL, natural de São Geraldo do Araguaia-PA, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida Celeste Faé, nº 794, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e REINIELÂNIA CORREIA DE OLIVEIRA, natural de Jacobina-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Alagoas, nº 294, Aviso, Linhares-ES. 10767 3.: ADELSON GUILHERMINO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), carregador, residente na Avenida Pau Brasil, nº 488, LT03, QD 46, Movelar, Linhares-ES e MARIA WANDERLÉIA NASCIMENTO GUILHERMINO, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Pau Brasil, nº 488, LT03, QD 46, Movelar, Linhares-ES. 10768 4.: HICCARO DE SOUZA DE JESUS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Avenida Ouro Preto, nº 726, Interlagos, Linhares-ES e PÂMELLA SILVA ROSA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Ouro Preto, nº 726, Interlagos, Linhares-ES. 10769 5.: FABRÍCIO ALVES SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Borba Gato, nº 120, Interlagos, Linhares-ES e RAMANI COSVOSCH DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Borba Gato, nº 120, Interlagos, Linhares-ES. 10770 6.: WAGNER PEREIRA BORGES, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Bahia, S/n, Aviso, Linhares-ES e JULIANA BORGES LOUREIRO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 434, Interlagos, Linhares-ES. 10771 7.: ANDRÉ ARGENTINO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia Democrito Moreira, Bairro de Fatima, Aracruz-ES e MARCELA RAMOS GARDIMANI, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antônio Bitti, S/n, Vila Izabel, Linhares-ES. 10772 8.: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA, natural de Rio Bananal-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), retificador, residente na Rua Ipiranga, nº 1872, Interlagos, Linhares-ES e GRAZIELE MOREIRA DUTRA, natural de São José do Calçado-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Luiz de Camões, nº 2064, Interlagos, Linhares-ES. 10773 9.: GERALDO RIBEIRO DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico de laboratório, residente na Avenida Aurora Nunes de Oliveira, nº 10, Linhares V, Linhares-ES e FRANCIELIDA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnica de laboratório, residente na Avenida Aurora Nunes de Oliveira, nº 10, Linhares V, Linhares-ES. 10774 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 25 de fevereiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS COFLER MIGUEL, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Ludgério Regis Barbosa, nº 03, Santa Bárbara, Cariacica-ES e NÚBIA GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutico, residente na Rua Jerusalém, nº 277, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 27575 2.: ROGÉRIO CAPRINI GRASSI, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Cirurgião Dentista, residente na Rua Niceia, nº 49, Campo Grande, Cariacica-ES e CERES DE OLIVEIRA CESCONETTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Niceia, nº 49, Campo Grande, Cariacica-ES. 27580 3.: WANDERSON JOSÉ BASTOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Vigilante, residente na Rua Terezinha Silva Simões, nº 28, Oriente, Cariacica-ES e CÉLIA REGINA DE SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Terezinha Silva Simões, nº 28, Oriente, Cariacica-ES. 27583 4.: GILMAR FRANCISCO VALIM JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Sergipe, nº 520, Morada de Campo Grande, Cariacica-ES e THAMIRIS DE ALMEIDA ZANELLATO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Sergipe, nº 520, Morada de Campo Grande, Cariacica-ES. 27590 5.: FAGNER PAIVA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Rua Paiva, nº 16, São Geraldo, Cariacica-ES e BRUNELLA FRAGA BALBI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), microempresária, residente na Rua Paiva, nº 16, São Geraldo, Cariacica-ES. 27591 6.: VANDERLEY LOPES DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 52 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua Mario Coimbra, N°22, Bandeirantes, Cariacica-ES e PATRICIA DE SOUZA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mario Coimbra, N°22, Bandeirantes, Cariacica-ES. 27593 7.: WESLLEY DE CASTRO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Motorista de ônibus rodoviário, residente na Rua Princesa Isabel, nº 13, São Geraldo, Cariacica-ES e RAQUEL GOMES MORAES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Princesa Isabel, nº 13, São Geraldo, Cariacica-ES. 27606 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 25 de fevereiro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL GONÇALVES ACHIAMÉ, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), auxiliar técnico, residente na Rua João Galerani, nº 79, Jucutuquara, Vitória-ES e PAULA ANDRADE DE SOUZA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), agente de reserva, residente na Rua Milton Ramalho Simões, nº 11, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24322 2.: MARCELO LESSA VASCONCELOS SILVA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Dante Michelini, nº 1947, Apto 1002, Mata da Praia, Vitória-ES e CAMILA MOREIRA CALLEGARI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 750, Apto 102, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24323 3.: WEMERSON SILVA RODRIGUES, natural de Porto Seguro-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Saudade, nº 146, Maria Ortiz, Vitória-ES e GREICY KELY FERNANDES SANTANA, natural de Eunápolis-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Saudade, nº 146, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24324 4.: RAFAEL MADEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), coordenador de logística, residente na Rua Rio Anchieta, nº 12, Hélio Ferraz, Serra-ES e DANIELLE XAVIER DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Florêncio Baptista, nº 100, Bloco B Apto 307, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24325 5.: MARCELO RAMOS LEAL, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Pedro Busatto, nº 560, Apto 701, Jardim Camburi, Vitória-ES e NÍBIA DAUMAS NICO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção plena, residente na Rua Pedro Busatto, nº 560, Apto 701, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24326 6.: EDUARDO AMBRÓSIO BARROSO, natural de Curitiba-PR, com 41 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Tupinambás, nº 752, Apto 204, Jardim da Penha, Vitória-ES e MELISSA LEÃO ABDELNUR, natural de Muriaé-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Tupinambás, nº 752, Apto 204, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24327 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de fevereiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRÍCIO GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), pizzaiolo, residente na Esd Maria da Penha, Nº 20, da Penha, Vitória-ES e SORAIA NOGUEIRA DOS REIS, natural de Laranjal do Jari-AP, com 41 anos de idade, Solteira(o), garçonete, residente na Esd Maria da Penha, Nº 20, da Penha, Vitória-ES. 24530 2.: CLEBER FRANÇA NETO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 265, Jardim da Penha, Vitória-ES e VIVIAN COSTA SCOPEL, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Elesbão Linhares, nº 183, Praia do Canto, Vitória-ES. 24535 3.: TADEU HADDAD PESSOA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), investidor, residente na Praça Cristovão Jaques, nº 33/401, Santa Helena, Vitória-ES e LÍVIA LIMA DOS REIS, natural de Itamaraju-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Praça Cristovão Jaques, nº 33/401, Santa Helena, Vitória-ES. 24536 4.: LEANDRO VELLO CORRÊA NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de relacionamento, residente na Rua José Teixeira, nº 639, Santa Lúcia, Vitória-ES e ISABELLA CAMATTA ZANOTELLI, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua José Teixeira, nº 639, Santa Lúcia, Vitória-ES. 24538 5.: FELIPE FARIA ALVES, natural de Vitória-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Operador de telemarketing técnico, residente na Rua Daniel Abreu Machado, nº 234, Itararé, Vitória-ES e LARISSA DA SILVA KOPPE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente na Rua Daniel Abreu Machado, nº 234, Itararé, Vitória-ES.– 24532. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de fevereiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGELINO SOUZA XAVIER, natural de Ibatiba-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), Açougueiro, residente na Avenida Presidente Tancredo Neves, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES e IZAURA RODRIGUES SOUZA, natural de Iúna-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Avenida Presidente Tancredo Neves, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES. 08783 2.: JOSÉ ESDRAS OLIVEIRA DA SILVA, natural de São João de Meriti-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Córrego Ponte Alta, Iúna-ES e SARA VIEIRA SILVEIRA, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Ponte Alta, Iúna-ES. 08786 3.: JUAREZ BERNARDINO DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 57 anos de idade, viúvo(a), lavrador, residente na Córrego Barra da Perdição, Zona Rural, Iúna-ES e LAUDICEÁ VIEIRA SILVA, natural de Iúna-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Barra da Perdição, Zona Rural, Iúna-ES. 08787 4.: DANIEL LUCA MUNIZ, natural de São Gonçalo-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Alcino Bastos, Número 13, Centro, Iúna-ES e BÁRBARA BRUNÉLIO DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), artista plástica, residente na Rua Alcino Bastos, Número 13, Centro, Iúna-ES. 08788 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 25 de fevereiro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVANDRO MARINHO DOS SANTOS, natural de Itapebi-BA, com 46 anos de idade, Solteiro(a), cobrador de onibus, residente na Avenida Muriae, Nº 763, Barramares, Vila Velha-ES e ALESSANDRA ALVES DE SOUZA, natural de Itagimirim-BA, com 43 anos de idade, Solteira(o), ajudante de cozinha, residente na Avenida Muriae, Nº 763, Barramares, Vila Velha-ES. 08734 2.: RENILDO OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Gongogi-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Castro Alves, nº 18, Morada da Barra, Vila Velha-ES e BARBARA ROSA SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), Manicure, residente na Rua Castro Alves, nº 18, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08735 3.: CARLOS ANTONIO DA SILVA, natural de Camacan-BA, com 49 anos de idade, Solteiro(a), serviços gerais, residente na Rua Castro Alves, nº , Morada da Barra, Vila Velha-ES e LUCILENE ALMEIDA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Castro Alves, nº , Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08736 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de fevereiro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS LUCCHINI RHEIN, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Guanabara, nº 1541, Aptº 202, Ed. Itaipava, Itapuã, Vila Velha-ES e FLAVIANA MATOS GAUDIO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2300, Edifício Itapemirim, Aptº 102, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07992 2.: RODRIGO DE LIMA CASTRO, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professor de educação fisica, residente na Avenida Fortaleza, N°926, Apt 402, Itapuã, Vila Velha-ES e GABRIELLA BANDEIRA PASSOS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, Ed. Espinelio, Apto. 201, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07993 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de fevereiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEAN DA SILVA KRAUSE, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Z, S/nº, Santa Luzia, Cariacica-ES e MEYRIELE TITOL DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), fisioterapeuta, residente na Rua Z, S/nº, Santa Luzia, Cariacica-ES. 13522 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 25 de fevereiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: EMERSON SANTOS DE SOUZA, nacionalidade brasileira, natural de Coaraci-BA, nascido em 12 de fevereiro de 1994, estado civil solteiro, profissão auxiliar de indústria, residente ni Córrego Área Rural, S/n, Área Rural em Viana-ES, filho de VALTER PEREIRA DE SOUZA e VERA LUCIA NASCIMENTO SANTOS & DAIANE DE JESUS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Ilhéus-BA, nascida em 22 de fevereiro de 1996, estado civil solteira, profissão autônoma, residente no Córrego Área Rural, S/n, Área Rural-ES, filha de JOSÉ EVANGELISTA DOS SANTOS e MARIA RAIMUNDA OLIVEIRA DE JESUS. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 25 de fevereiro de 2021 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala

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