Arquivos & Anexos
Proclamas - 25/11/20
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO WELTON MACHADO ALELUIA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua dos Operarios, S/nº, Flexal I, Cariacica-ES e IVINA AMORIM BOAVENTURA, natural de Caravelas-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua São Lázro, nº 15, Nova Canaã, Cariacica-ES. 13133 2.: ÁQUILA SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Sessenta e Seis, S/n, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ADRINE SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sessenta e Seis, S/n, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13190 3.: VALDISSON MARQUES GODOY, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua H, nº 41, Campo Verde, Cariacica-ES e CASSIA VITORIA DA SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua H, nº 41, Campo Verde, Cariacica-ES. 13246 4.: JOSÉ DE JESUS FILHO, natural de Ecoporanga-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Soares Neves, nº 23, Aparecida, Cariacica-ES e FLÁVIA GOMES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Soares Neves, nº 23, Aparecida, Cariacica-ES. 13248 5.: WELLINGTON SANDRO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida União, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES e RAIANY RODRIGUES DA CRUZ SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida União, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13251 6.: RICARDO CALDEIRA DE CASTRO, natural de Governador Valadares-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Lindolpho João Rodrigues, nº 127, Cariacica-ES e MÁRCIA CAMPOS DOS SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Lindolpho João Rodrigues, nº 127, Cariacica-ES. 13253 7.: FLAVIO DE JESUS BARBOZA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua São Jorge, nº 60, Itacibá, Cariacica-ES e RENILDA BARCELOS SANTANA, natural de Cariacica-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua São Jorge, nº 60, Itacibá, Cariacica-ES. 13274 8.: MARCELO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Henrique Rosetti, S/nº, Itacibá, Cariacica-ES e EDNÉIA SANTANA LOURENÇO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Henrique Rosetti, S/nº, Itacibá, Cariacica-ES. 13278 9.: LUCAS ALVES FIRMINO DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar contabil, residente na Rua 36, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e BRENDA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua 36, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13280 10.: FABIANO COSTA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Mateus Leme, nº 01, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e ELIZANGELA NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), sub-gerente, residente na Rua Mateus Leme, nº 01, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13285 11.: ERIVALDO DE BRITO SANTANA, natural de Euclides da Cunha-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua das Flores, S/nº, Bairro Nova Esperança, Cariacica-ES e MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Prado-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Flores, S/nº, Bairro Nova Esperança, Cariacica-ES. 13286 12.: MARCIO MOREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Mateus Leme, S/nº, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e ANA PAULA SERRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Mateus Leme, S/nº, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13287 13.: JOSÉ ANTONIO DA SILVA, natural de Ibatiba-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Setenta e Quatro, nº 925, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e REGINA DE SOUZA, natural de Muniz Freire-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Setenta e Quatro, nº 925, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13288 14.: SIVAL DE MENDONÇA SOARES, natural de Santa Leopoldina-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Santo Agostinho, nº 05, Nova Canaã, Cariacica-ES e MARIA DAS DÔRES COSTA, natural de Braúnas-MG, com 54 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Santo Agostinho, nº 05, Nova Canaã, Cariacica-ES. 13309 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 24 de novembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL COSTA DE MOURA, natural de Santo André-SP, com 30 anos de idade, Solteiro(a), meio oficial, residente na Rua Ugo Abílio Rigo, nº 66, Andorinhas, Vitória-ES e ANNA CAROLINE DE JESUS NASCIMENTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rodovia do Sol, Km28, Lote 08, Qd 13 , Recanto da Sereia, Guarapari-ES. 24316 2.: ICARO DUARTE GAVAZZA LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), estagiário, residente na Praça Costa Pereira, nº 178, Centro, Vitória-ES e MICHELLE DUARTE MAGNAGO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Praça Costa Pereira, nº 178, Centro, Vitória-ES. 24329 3.: ALEX SANDRO MATIAZZI NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), motoboy, residente na Rua Maria Ribeiro de Alvarenga, nº 11, Santa Martha, Vitória-ES e JOELMA FRANCISCO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Maria Ribeiro de Alvarenga, nº 11, Santa Martha, Vitória-ES. 24334 4.: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, natural de Itajuípe-BA, com 47 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Avenida Maruípe, nº 2222 , Itararé, Vitória-ES e ELENI FRANCISCO PEREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 56 anos de idade, Divorciada(o), domestica, residente na Avenida Maruípe, nº 2222 , Itararé, Vitória-ES. 24335 5.: GUILHERME TAIT QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 931, Aptº 1403, Bento Ferreira, Vitória-ES e JAQUELINE KIL ROCIO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Humberto Serrano, nº 280, Aptº 901, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 24336 6.: ELIEL VINICIUS DE SOUZA LANÇA, natural de Belo Horizonte-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), técnico em informática, residente na Rua Presidente Pedreira, nº 25, Apt 503, Parque Moscoso, Vitória-ES e MICHELLE HOLTZ, natural de Porto Alegre-RS, com 40 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 99, Apt 1801, Centro, Vitória-ES. 24337 7.: BRUNO COUTINHO LOPES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente de cobrança, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 82, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BARBARA GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de crédito financeiro, residente na Rua Vinte e Três de Maio, nº 55, Parque Moscoso, Vitória-ES. 24338 8.: ANDRE ARRUDA LOBATO RODRIGUES CARMO, natural de Belém-PA, com 44 anos de idade, divorciado(a), registrador de imóveis, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 113, Aptº 101, Praia do Canto, Vitória-ES e WALESKA DA SILVA LOBATO, natural de Belém-PA, com 42 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 113, Aptº 101, Praia do Canto, Vitória-ES. 24339 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de novembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALLACE SANTOS MIRANDA, natural de São Paulo-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), Gesseiro, residente na Rua Rosa Cadete, nº 75, Santa Paula, Cariacica-ES e ANA JULIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), designer de sobracelhas, residente na Rua Rosa Cadete, nº 75, Santa Paula, Cariacica-ES. 27330 2.: MESSIAS FERREIRA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador logístico 1, residente na Rua São Silvestre, s/n , Castelo Branco, Cariacica-ES e JACIANE TEÓFILO CRUZ, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), representante de atendimento, residente na Rua Monte Claro, nº 139, Bela Vista, Cariacica-ES. 27343 3.: RENILTON RAMOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ibiraçu, nº 76, Bandeirantes, Cariacica-ES e THALIA CORDEIRO OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Ibiraçu, nº 76, Bandeirantes, Cariacica-ES. 27347 4.: LUIZ CLAUDIO VIANA DA FE, natural de Vila Velha-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Fagundes Varela, Nº04, Nelson Ramos, Cariacica-ES e ROSIANE PESTANA JUSTINO, natural de Conceição da Barra-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Fagundes Varela, Nº04, Nelson Ramos, Cariacica-ES. 27348 5.: LEONARDO GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Técnico em mecânica de precisão, residente na Rua Linhares, nº 73, Bandeirantes, Cariacica-ES e SHEILA DE SOUZA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Assistente social, residente na Rua Cinco de Dezembro, nº 18, Vista Mar, Cariacica-ES. 27349 6.: ADEILTON DE JESUS FIRMINO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rei Anco Márcio, S/n, Vale dos Reis, Cariacica-ES e MAYARA LIZARDO CORREIA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Anco Márcio, 319, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 27350 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 24 de novembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS SUPRIANO BONFIM, natural de Ecoporanga-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 604, Jardim da Penha, Vitória-ES e RAFAELA CRISTINA BRANDÃO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 604, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24116 2.: FELIPE CARVALHO NICOLAU, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Presidente Prudente de Moraes, nº 33, República, Vitória-ES e CAROLINA REIS FERREGUETE, natural de Belém-PA, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Presidente Prudente de Moraes, nº 33, República, Vitória-ES. 24128 3.: RODRIGO CERQUEIRA SALES, natural de Araxá-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 190, Jardim Camburi, Vitória-ES e SIMONE PEREIRA SARAMAGO, natural de Uberlândia-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 190, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24142 4.: BERNARD SAMORA VERISSIMO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnico de refrigeração, residente na Avenida Hugo Viola, nº 1000, Condomínio Edifício Aracaju, Jardim da Penha, Vitória-ES e KAREN BERGER BUSATO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Hugo Viola, nº 1000, Condomínio Edifício Aracaju, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24144 5.: FLAVIANO MARTINS DA SILVA, natural de Presidente Prudente-SP, com 39 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Rua Milthor de Oliveira Fernandes, nº 50, Apto 301, BL C, Jardim Camburi, Vitória-ES e LORENA RODRIGUES SANT'ANNA PIRES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Milthor de Oliveira Fernandes, nº 50, Apto 301, BL C, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24145 6.: SAMUEL GONIN, natural de Aix-en-Provence-ET, com 35 anos de idade, solteiro(a), pastor, residente na Rua Floralia 40 - Marseille - 13009 - França, -ET e ALINE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), arquiteta e urbanista, residente na Rua Doutor Delmiro Coimbra, nº 135, Mata da Praia, Vitória-ES. 24146 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de novembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDES QUIRINO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), mecânico disiel, residente na Rua Américo Miranda, nº 133, São Marcos II, Serra-ES e DÉBORA RIBEIRO DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Américo Miranda, nº 133, São Marcos II, Serra-ES. 10537 2.: DIEGO ROSA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), fiscal de salão, residente na Rua Tres Coraçoes,696, Nova Carapina I, Serra-ES e RAQUEL CUNHA PINHEIRO, natural de Itacoatiara-AM, com 21 anos de idade, Solteira(o), cuidadora de idosos, residente na Rua Tres Coraçoes,696, Nova Carapina I, Serra-ES. 10541 3.: CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ROCHA, natural de Itabuna-BA, com 29 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Antônio Conselheiro, nº 95, Novo Porto Canoa, Serra-ES e VITÓRIA ROSA FELIX, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Antônio Conselheiro, nº 95, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10548 4.: MARCOS MATOS, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, viúvo(a), encarregado, residente na Rua Minas Gerais, nº 524, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e ROSIMERE LEODORO PASSOS RODRIGUES, natural de Vitoria-ES, com 54 anos de idade, viúvo(a), cozinheira, residente na Rua Minas Gerais, nº 524, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10556 5.: THIAGO PERES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), dedetizador, residente na Rua Francisco Nunes Marinho, nº 14, Novo Porto Canoa, Serra-ES e SIMONE DELFINA, natural de Nanuque-MG, com 34 anos de idade, solteira(o), manicure, residente na Francisco Nunes Marinho, nº 14, Novo Porto Canoa, Serra-ES . (Republicação por incorreção) 6.: CARLOS CAITANO DE MAGALHÃES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), operador de guindaste, residente na Rua Aimorés, nº 01, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES e SARA JESUS SANTOS, natural de Fundão-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), agente comunitário de saúde, residente na Rua Aimorés, nº 01, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES . (Republicação por incorreção) 7.: ALMIR MAURICIO DA SILVA, natural de Arataca-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), vendedor de serviços, residente na Rua Cristo Rei, nº 133, São Marcos I, Serra-ES e KLEYTIA LUIZ FIRMINO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciada, técnica em enfermagem, residente na Rua Cristo Rei, nº 133, São Marcos I, Serra-ES . (Republicação por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de novembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDIVAN PASSOS DE BARCELOS, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua Vitório Guilherme de Souza, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e FABIANA DOS PASSOS GALDINO, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vitório Guilherme de Souza, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00620 2.: ROBSON SOUZA SANTOS, natural de Ubaitaba-BA, com 29 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua Guilherme Schnaalder, nº 30, Barra do Riacho, Aracruz-ES e CLARISSE RIBEIRO BRITO, natural de Vitória da Conquista-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Fazenda Baixinha, Zona Rural, Anagé-BA. 00621 3.: IGOR MOURA MERCIER, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), eletromecanico, residente na Rua Argeu Banhos, 14, Vila do Riacho, Aracruz-ES e ADNA ALEXANDRE PEREIRA, natural de São Paulo-SP, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Emeliano Carlos Loureiro, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00622 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 24 de novembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: EUCARLY DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 75 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4.555, São José, Vitória-ES e VANDA RAMOS PEREIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 68 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4.555, São José, Vitória-ES. 17204 2.: ANDERSON SANTOS SANTANA, natural de Porto Seguro-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Ormantino Röhr, nº 283, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e FABIANA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Niterói-RJ, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ormantino Röhr, nº 283, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17205 3.: JOÃO CARLOS NASCIMENTO JANUÁRIO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Manoel Soares de Mello, nº 311, Santo Antônio, Vitória-ES e KARLA VANESSA SILVA SALLA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Empresário, residente na Rua Manoel Soares de Mello, nº 311, Santo Antônio, Vitória-ES. 17206 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de novembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICKLANIO JESUS CARDOSO, natural de Alcobaça-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Montes Claros, nº 92, Praia de Carapebus, Serra-ES e LUCILÉIA ESTEVES VIANA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Montes Claros, nº 92, Praia de Carapebus, Serra-ES. 30808 2.: WALACE VIEIRA BEZINELI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), caminhoneiro, residente na Rua dos Jacarandás, nº 24, Feu Rosa, Serra-ES e LILIANE NICOLAU CAVALCANTE, natural de Penedo-AL, com 32 anos de idade, Divorciada(o), manicure, residente na Rua dos Jacarandás, nº 24, Feu Rosa, Serra-ES. 30809 3.: KAYO HENRYQUE RODRIGUES DOS REIS FRANÇA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua dos Rouxinóis, nº 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e AMANDA CRISTINA PINTO BATISTA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua dos Rouxinóis, nº 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 30810 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de novembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPPE MATHEUS TEIXEIRA VALDO, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua das Hortensias, nº 408, Morada do Sol, Vila Velha-ES e JESSICA CORDEIRO RODRIGUES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua das Hortensias, nº 408, Morada do Sol, Vila Velha-ES. 08609 2.: ALEFF MACKLEY DE ASSIS LOPES, natural de Fortaleza-CE, com 25 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Avenida São Francisco de Assis, Nº12 , Terra Vermelha, Vila Velha-ES e AMANDA DA ROCHA FARIA, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida São Francisco de Assis, nº 12, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08610 3.: FABIANO FARIAS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), MOTORISTA, residente na Avenida Colatina, nº 800, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e ROSILENE DUARTE DE OLIVEIRA, natural de Conceição da Barra-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), Sem profissão remunerada, residente na Avenida Colatina, nº 800, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08611 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de novembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDEMIR JOSÉ BRUSCHI, natural de Conceição do Castelo-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Localidade de Santa Luzia, S/n, Zona Rural, Conceicao do Castelo-ES e ANA IZABEL ROSSINE, natural de São Mateus-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Localidade de Santa Luzia, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00557 2.: MAURO CESAR BETINI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Av. José Grilo, nº 730, Centro, Conceição do Castelo-ES e DHEINY SILVA DURÃES, natural de Ibatiba-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Av. José Grilo, nº 730, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00558 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 24 de novembro de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANILO SOARES MACHADO, natural de Guaçuí-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), Motorista, residente na Loteamento Santa Cruz, S/n, Centro, Divino de São Lourenço-ES e EMELLY ANTONNELI DE ARAUJO, natural de Guaçui-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Loteamento Santa Cruz, S/n, Centro, Divino de São Lourenço-ES. 00305 2.: SILVIO SANTOS DE SOUZA CUSTÓDIO, natural de Guaçuí-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Projetada R, N° 34, Centro, Divino de São Lourenço-ES e TATIANA PEREIRA DA SILVA, natural de Guaçuí-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Rua Projetada R, N° 34, Centro, Divino de São Lourenço-ES. 00306 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 24 de novembro de 2020 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEOVANE MARTINS DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Prefeito Antonio Lemos Junior, nº 2, Vila do Sul, Alegre-ES e DAYANA MOTA DE SOUZA, natural de Alegre-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), encarregada de frios, residente na Rua Prefeito Antonio Lemos Junior, nº 2, Vila do Sul, Alegre-ES. 03439 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 24 de novembro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO PINTO DE CARVALHO NETO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), marinheiro de máquinas, residente na Rua Alfa, nº 50, Bairro Paul, Vila Velha-ES e LORENA CARVALHO FREIRE, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Alfa, nº 50, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04178 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de novembro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO GONÇALVES ELOY, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua U, nº 30, Bairro Canaã, Viana-ES e TAINÁ COIMBRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua U, nº 30, Bairro Canaã, Viana-ES. 07120 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 24 de novembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: CLEYTON AZEVEDO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, nascido em 14 de março de 1981, estado civil solteiro, profissão pedreiro, residente na Sitio Santo Antonio, S/n, Jucu em Viana-ES, filho de CARLOS SERGIO DA SILVA e AIDÊ AZEVEDO DA SILVA & MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Guarapari-ES, nascida em 20 de fevereiro de 1983, estado civil solteira, profissão doméstica, residente na Sitio Santo Antonio, S/n, Jucu em Viana-ES, filha de JOSÉ UMBELINO CARNEIRO DA SILVA e MARINALVA PEREIRA DE SOUZA SILVA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana ES, 24 de novembro de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOSÉ AUGUSTO DE PAULO, natural de Distrito de Brejetuba, Afonso Cláudio, ES, com 48 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego do Pati, zona rural, Brejetuba-ES e CLEUDIANE DE SOUZA, natural de Resplendor, MG, com 35 anos de idade, divorciada, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego do Pati, zona rural, Brejetuba-ES 000955. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 24 de novembro de 2020. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã