Proclamas - 23/10/19

Proclamas
CARTÓRIO DA BARRA Faço saber que pretendem casar-se: 1.:08032 - JURANDY LOUREIRO DOS SANTOS, brasileiro(a), divorciado, aposentado, com cinquenta e cinco (55) anos de idade, natural de Aracruz-ES, residente e domiciliado à Rodovia do Sol, nº 16, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e ILCA RODRIGUES LOYOLA, brasileira, viúva, aposentada, com setenta e um (71) anos de idade, natural de Jequitinhonha-MG, residente e domiciliada à Rodovia do Sol, nº 16, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 2.:08031 - SAULLO FERMO PEIXOTO FERREIRA GIRO, brasileiro(a), solteiro, assistente de logística, com vinte e um (21) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliado à Rua Jurandir Ferreira, nº 34, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e DANIELA DE MATTOS ROSSI, brasileiro(a), solteira, estagiária, com vinte e dois (22) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada à Rua Antenor Pinto Carneiro, nº 54, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 3.:08030 - JOSÉ CARLOS COSTA, brasileiro, divorciado, autônomo, com quarenta e oito (48) anos de idade, natural de Alcobaça-BA, residente e domiciliado à Avenida França, nº 742, Jabaeté, Vila Velha-ES e NELCY RODRIGUES BENTO, brasileira, divorciada, garçonete, com quarenta e cinco (45) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada à Avenida França, nº 742, Jabaeté, Vila Velha-ES. 4.:08029 - RAMON RUAN DA SILVA MARTIN, brasileiro(a), solteiro, autônomo, com vinte e três (23) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Rua das Palmeiras, nº 824, Morada da Barra, Vila Velha-ES e RAQUEL MARQUES SILVA, brasileiro(a), solteira, do lar, com vinte (20) anos de idade, natural de Itapemirim-ES, residente e domiciliada à Rua das Palmeiras, Nº 824, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 5.:08028 - MARCO CAITANO DIAS, brasileira, solteiro, pedreiro, com quarenta e três (43) anos de idade, natural de Barra de São Francisco-ES, residente e domiciliado à Rua Santa Gertrudes, nº 113, Santa Paula II, Vila Velha-ES e ROSIVAN DE JESUS MARTINS, brasileiro(a), solteira, montadora, com quarenta e seis (46) anos de idade, natural de Conceição da Barra-ES, residente e domiciliada à Rua Santa Gertrudes, nº 113, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 6.:08027 - FABIANO DA ROCHA SANTOS, brasileira, solteiro, encanador, com trinta (30) anos de idade, natural de Maceio-AL, residente e domiciliado à Rua Rui Barbosa, S/nº, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e RHAYANY MENDES DA SILVA CARVALHO, brasileira, solteira, operador de caixa, com trinta e um (31) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Rua Rui Barbosa, S/nº, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 7.:08026 - ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO, brasileiro, viúvo, autônomo, com sessenta e três (63) anos de idade, natural de Uruoca-CE, residente e domiciliado à Avenida Muriaé, nº 553, Barramares, Vila Velha-ES e MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES, brasileira, divorciada, do lar, com sessenta e dois (62) anos de idade, natural de Vila Matias-MG, residente e domiciliada à Avenida Muriaé, nº 553, Barramares, Vila Velha-ES. 8.:08025 - RODRIGO LUIZ DA FONSECA DUARTE, brasileiro(a), solteiro, militar, com vinte e três (23) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Rua Doutor Nestor Gomes, nº 8, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e SHAKYRA XAVIER LOURENÇO, brasileiro(a), solteira, vendedora de loja, com vinte e dois (22) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Rua Doutor Nestor Gomes, nº 8, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vila Velha ES, 22 Outubro de 2019 Najla Ap. Assad de Moraes Oficiala do Registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.:ÁTILA ASSIS RODRIGUES e RAQUEL FERREIRA SOUTO, ele natural de Domingos Martins-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Instrumentador cirúrgico, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Bandeira-MG, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão Cozinheira, residente em Vila Velha-ES. 2.:LOUCIVAL DORIO NORBIM PEREIRA e ELIZANGELA MARQUES DOS SANTOS, ele natural de Vitória-ES, com sessenta e cinco (65) anos de idade, estado civil divorciado, profissão comerciante, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com quarenta e três (43) anos de idade, estado civil solteira, profissão Copeira, residente em Vila Velha-ES. 3.:JANDERLAN FERREIRA MACIEL e SANNDY LOPES SANTANA BERGER, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, residente em Vila Velha-ES. 4.:RODRIGO FERREIRA MAINETTI e CAMILA MIGLIORELLI, ele natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteiro, profissão vendedor, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, profissão Analista de sinistros, residente em Vila Velha-ES. 5.:BRUNO TOSTE HERTEL e CAMILA NUNES MACHADO, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Enfermeiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Magé-RJ, com dezoito (18) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente em Vila Velha-ES. 6.:EDIVALDO VIEIRA MIRANDA e SANDRA REGINA DA SILVA MALTA, ele natural de Governador Valadares-MG, com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Porteiro de edifícios, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com cinquenta (50) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Cuidadora de idosos, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 22 de Outubro 2019 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIO BARBOSA PEREIRA, natural de Carlos Chagas-MG, com 57 anos de idade, Divorciado(a), eletricista, residente na Rua João Fernandes Santana, nº 571, Maria Niobe, Serra-ES e MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 46 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua João Fernandes Santana, nº 571, Maria Niobe, Serra-ES. 09705 2.: ANDRÉ CAMPOS PINTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), fotógrafo, residente na Rua Elesbão Alexandre Miranda, 26, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES e KEILA VARGAS DA SILVA LIMA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), comerciária, residente na Rua das Cravínias, 245, Cascata, Serra-ES. 09706 3.: JEOSAFÁ PAULO VITOR DE SOUZA, natural de Fundão-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Linhares, nº 90, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e SARA ADRIANA FORTUNATO SANTOS, natural de Caratinga-MG, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Linhares, nº 90, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 09707 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de outubro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONES WESTER COELHO FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rodovia Do Sol, nº 2670, Ed. Vernazza, Apto. 503, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e THALITA FERRAZ ANDRADE RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Alcides Martins, Nº64, Mário Cypreste, Vitória-ES. 07363 2.: JULIO TAVARES ASSIS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Santa Leopoldina, Nº 1639, Ed. Bringel, Apto. 04, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CATLEY SANTOS MARQUES, natural de Caruaru-PE, com 30 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Avenida Santa Leopoldina, Nº 1639, Ed. Bringel, Apto. 04, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07364 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de outubro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVERTON DOS SANTOS TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), marceneiro, residente na Rua do Manguezal , 90, Redenção, Vitória-ES e ANNY GABRIÉLI GALACHA BERNARDES, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), consultora de eventos, residente na Rua São Jose, N° 290, Redenção, Vitória-ES. 16819 2.:VINÍCIUS DA SILVA PAULA SANTOS e MARCELE PIRES ANTONIO. ELE: nacionalidade brasileiro, profissão ajudante de carga e descarga, estado civil divorciado, de trinta e um (31) anos, natural de Serra-ES, residente e domiciliado na Beco 31 de Agosto, nº 48, São Pedro, Vitória-ES, filho de JOÃO DE PAULA e de MARIA JOANA DA SILVA PAULA. ELA: nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de trinta e cinco (35) anos, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada na Beco 31 de Agosto, nº 48, São Pedro, Vitória-ES, filha de JORGE PIRES ANTONIO e de BERNARDINA DAJUDA CUSTODIO ANTONIO. Vitória-ES, 08 de outubro de 2019. Republicado por incorreção. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTÔNIO PEREIRA FILHO, natural de Pancas-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Enfermeiro, residente na Rua Carlos Martins, nº 585, Ap 103 ED Aquarius, Jardim Camburi, Vitória-ES e EMMANUELLE PINTO SANTOS, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Carlos Martins, nº 585, Ap 103 ED Aquarius, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23352 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de outubro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON DA SILVA MARCELINO, natural de João Neiva-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), oficial de caldeiraria, residente na Rua Projetada, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e FRANCIELY SILVA MAI, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00774 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 22 de outubro de 2019 NEURA LUCIA MELO FERREIRA Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: SERGIO RISSOLI, natural de Governador Valadares-MG, com 33 anos de idade, Solteiro(a), Armazenista, residente na Avenida Amazonas, nº 14, Nova Bethânia, Viana-ES e SABRINA RODRIGUES PULCINO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Amazonas, nº 14, Nova Bethânia, Viana-ES. 06729 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 22 de outubro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, natural de São João do Oriente-MG, com 60 anos de idade, Solteiro(a), mecânico montador, residente na Rua Berlindo de Nardi, 18, Piraqueaçu, João Neiva-ES e ENI SILVA DOS REIS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 59 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Berlindo de Nardi, 18, Piraqueaçu, João Neiva-ES. 02991 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 22 de outubro de 2019 Wanda Ribeiro Plazzi CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDERVAL ANTONIO VIEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), microempreendedor, residente na Rua Affonso Cláudio, nº 76, Praia do Canto, Vitória-ES e CARLA COUZI MARQUES, natural de Guaçuí-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Affonso Cláudio, nº 76, Praia do Canto, Vitória-ES. 23673 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de outubro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDEMILTON MACIEL DA ROCHA, natural de Alegre-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), Eletricista, residente na Rua Projetada, S/nº, Lot. Antonio Lemos Junior, Alegre-ES e REGINA DE SOUZA VIDAL, natural de Anutiba-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Projetada, S/nº, Lot. Antonio Lemos Junior, Alegre-ES. 03348 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 22 de outubro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.:WESLEY MENDES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 20 de dezembro de 1983, estado civil solteiro, profissão diretor de tranportes, residente na Avenida Piracicaba, N° 432 - Marcílio de Noronha em Viana-ES, filho de PAULITO PEREIRA DOS SANTOS e CELIA MARA MENDES DOS SANTOS & EDNA GOMES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, natural de Jacobina-BA, nascida em 29 de outubro de 1977, estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativo, residente na Avenida Piracicaba, N° 432 - Marcílio de Noronha em Viana-ES, filha de CELESTINO NASCIMENTO DE OLIVEIRA e JOSEFA SANTOS DE OLIVEIRA. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana – ES, 22 de Setembro de 2019 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial
