Proclamas - 22/10/19

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMANOEL ARAÚJO BESSA, natural de Ecoporanga-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), ajudante de logistica, residente na Rua Azaleia, 21, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e JAMILY SANTOS MIRANDA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Azaleia, 21, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29236 2.: JOSUÉ GONZAGA, natural de Ibicuí-BA, com 72 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Carioca, nº 59, Casa 02, Rosário de Fátima, Carapina, Serra-ES e MAGDA ELIANE RODRIGUES DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Carioca, nº 59, Casa 02, Rosário de Fátima, Carapina, Serra-ES. 29237 3.: TAWFIK ABDEL RAHIM SALMAN ABU TAHUM, natural de Salvador-BA, com 45 anos de idade, divorciado(a), agricultor, residente na Rua Rio Bananal, nº 8, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e GLAUCILENE DA SILVA DE JESUS, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), agricultora, residente na Rua Rio Bananal, nº 8, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29238 4.: FABIO MENDES ALVES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), coletor, residente na Rua Itamaraca, 328, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e EVÂNIA BEZERRA DO NASCIMENTO, natural de Itabuna-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), copeira, residente na Rua Itamaraca, 328, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29239 5.: EDUARDO ROSETTI DE CASTRO CARRAFA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), planejador de manutenção, residente na Rua São Pedro - Lado Par, nº 536A, Castelândia, Carapina, Serra-ES e LUANA DIAS DA ROCHA, natural de Santa Luzia-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua São Pedro - Lado Par, nº 536A, Castelândia, Carapina, Serra-ES. 29240 6.: MARCOS AURÉLIO ALVES DE JESUS, natural de Montes Claros-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), cabeleireiro, residente na Rua Valdir Drasto Donadia, nº 13, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e CAROLAINE DOS SANTOS DE SANTANA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Valdir Drasto Donadia, nº 13, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29241 7.: CONRADO HENRIQUE MENEGATTI SANTOS PINTO, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Ubu, S/nº, Valparaíso, Carapina, Serra-ES e SURRAYLA FRANCIELLE ZANETTE GARBO, natural de Toledo-PR, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Ubu, S/nº, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 29242 8.: LUENDELL JOSÉ ELIAS DE FREITAS, natural de Sapé-PB, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisor de manutenção, residente na Rua Marília, nº 83, Barcelona, Carapina, Serra-ES e SAMYRA BITTI DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Marília, nº 83, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29243 9.: FABRICIO BARBOSA CANDEIA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Avenida dos Sabias, S/n, Torre 1, Ap 605, Portal de Manguinhos, Carapina, Serra-ES e ALINE DO CARMO RIBEIRO, natural de Sao Paulo-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida dos Sabias, S/n, Torre 1, Ap 605, Portal de Manguinhos, Carapina, Serra-ES. 29245 10.: THIAGO DE MATTOS, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua da Bicuiba, 78, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES e DÂMARIS ROSANGELA RIBEIRO, natural de Barbacena-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua da Bicuiba, 78, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29246 11.: JÁSSIO SANTOS DA SILVA, natural de Camamu-BA, com 30 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Presidente Jânio Quadros, S/nº, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e MAYARA NASCIMENTO DOS ANJOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Presidente Jânio Quadros, S/nº, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29247 12.: MÁRLON CASTRO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), técnico em ar condicionado, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 40, Casa 127 Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e MARIA EDUARDA DORNELAS BARROS, natural de Timóteo-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 40, Casa 127 Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29248 13.: NORIVAL FERREIRA DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Avenida dos Coqueiros, S/n, Lagoa de Carapebus, Carapina, Serra-ES e JANETE RODOVALHO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), comerciante, residente na Avenida dos Coqueiros, S/n, Lagoa de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29249 14.: ADEMI ALVES DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Vitória da Conquista, Nº 915, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e ROSANA MARIA DIAS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), zeladora, residente na Rua Vitória da Conquista, Nº 915, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 29250 15.: LUCAS FUNABASHI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), tecnico em automação industrial, residente na Avenida Central, 290, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ANGÉLICA LUSTOSA PIMENTA, natural de Brasília-DF, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Central, 290, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29251 16.: BRUNO MARTINS ROCHA, natural de Vitoria-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), tecnico de informática, residente na Avenida Um, S/n, Torre 1, Apartamento 308, Morada de Laranjeira, Carapina, Serra-ES e TAYANNE DA SILVA SANTOS FEIJÃO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Avenida Um, S/n, Torre 1, Apartamento 308, Morada de Laranjeira, Carapina, Serra-ES. 29252 17.: DEIDSON ANTONIO DE VARGAS PAGOTTO, natural de Afonso Claúdio-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Desembargador Mario da Silva Nunes, 717, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e ÁRINA FATIMA SILVA, natural de Divinópolis-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Desembargador Mario da Silva Nunes, 717, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29253 18.: MARCELO BAUMAN, natural de Mutum-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), fiscal, residente na Rua Itapetinga, 165, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e GILCELIA DE OLIVEIRA GONÇALVES, natural de Nanuque-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Itapetinga, 165, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29254 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de outubro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: RYANCARLO SILVEIRA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico de operação de equipamentos, residente na Rua Cecília Marchesi Pavesi, nº 11, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARIANE GARCIA DA SILVA, natural de Anchieta-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Cecília Marchesi Pavesi, nº 11, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07361 2.: LUCAS PATRICK LATAVANI SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Luiz, nº 25, Aptº 101, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e KARLIANE VASCONCELOS TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua São Luiz, nº 25, Ed. Veraneio, Aptº 302, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 07362 3.: RAPHAEL SOUSA PUZIOL, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), gerente de operações, residente na Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 2130, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e IZADORA GRASSI EFFIGEN, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Estudante José Julio de Sousa, nº 2130, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 17927 4.: ITALO MUCIACCIA DEPS ALMEIDA, natural de Domingos Martins-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Goiás, nº 140, Apto 801, Itapuã, Vila Velha-ES e CINTYA PEREIRA SOARES, natural de São João Nepomuceno-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Goiás, nº 140, Apto 801, Itapuã, Vila Velha-ES. 17928 5.: MESSIAS BRUNO MORAIS DUARTE, natural de Belém-PA, com 33 anos de idade, divorciado(a), representante, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1555, Apartamento 903, Itapuã, Vila Velha-ES e LIDIANA BERALDO PINHEIRO, natural de Belo Horizonte-MG, com 36 anos de idade, divorciado(a), representante, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1555, Apartamento 903, Itapuã, Vila Velha-ES. 17929 6.: EDUARDO CARDOSO DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 62 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua das Mangueiras, nº 33, Ap 201, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e APARECIDA DA PENHA FIORESE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua das Mangueiras, nº 33, Apt 201, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 17930 7.: RENATO LIMA SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), operador de desengrossadeira, residente na Rua Bezerra de Menezes, 57, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e GESSICA TEIXEIRA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bezzera de Menezes, nº 57, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 17931 8.: FABIO GUEDES BATISTA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Castelo Branco, nº 67, Bandeirantes, Cariacica-ES e KAROLINA SILVA E LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Viana, nº 01, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 17932 9.: LUCIANO RUBIAN PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), promotor de vendas, residente na Rua Olaria, nº 27, Jaburuna, Vila Velha-ES e SULAMITA MOREIRA SERAFIM, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Olaria, nº 27, Jaburuna, Vila Velha-ES. 17933 10.: FABRICIO RODRIGUES DECUZZI FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão fotógrafo, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Rua Rio Branco, nº 123, Apt 604, Praia da Costa, em Vila Velha-ES e VICTORIA CORDEIRO BONIFÁCIO, de nacionalidade brasileira, profissão fotógrafa, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira, natural de Niteroi-RJ, com residência e domicílio na Rua Gastão Roubach, nº 220, Apt 401 B, Praia da Costa, em Vila Velha-ES. (Republicado por incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de outubro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO GIURIATO FERNANDES, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Médico, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 661, Jardim da Penha, Vitória-ES e CAMILA POLTRONIERI DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Médica, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 661, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23211 2.: JOSÉ CARLOS DA SILVA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 51 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Paulo de Vasconcelos, nº 571, Jabour, Vitória-ES e SONIA MARIA DE ANDRADE, natural de Itanhomi-MG, com 48 anos de idade, Divorciada(o), comerciária, residente na Rua Paulo de Vasconcelos, nº 571, Jabour, Vitória-ES. 23324 3.: MATHEUS LOSS DIAS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 333, Jardim Camburi, Vitória-ES e BRUNNA DA SILVA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica em eletrotécnica, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 333, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23333 4.: JADIR VICENTE DE OLIVEIRA, natural de Aimorés-MG, com 61 anos de idade, viúvo(a), aposentado metalúrgico, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 755, Jardim Camburi, Vitória-ES e EDNALVA BATISTA DE SOUSA CAPETTINI, natural de Mantenópolis-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), analista judiciária, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 755, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23335 5.: GILSON CORREA DA SILVA FILHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 55 anos de idade, divorciado(a), corretor de imóveis, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 120, Jardim Camburi, Vitória-ES e ROSALINA DE REZENDE CANABARRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 120, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23345 6.: PEDRO HENRIQUE MARTINS PIRES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 713, Ed. Rowena Vassalo Apto 601, Jardim Camburi, Vitória-ES e HELENA BRAGA FERRARI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 713, Ed. Rowena Vassalo Apto 601, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23346 7.: RAFAEL ESPOSITO ALTOÉ, natural de São Mateus-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Biólogo, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, nº 504, Jardim Camburi, Vitória-ES e FERNANDA GOMES FIALHO DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, nº 504, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23349 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de outubro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO BRAIDE BIRAL, natural de São Mateus-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Santa Helena, nº 22, Vila Bethânia, Viana-ES e TATIANI NUNES GRASSE, natural de Vitorria-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), gerente de loja, residente na Rua Santa Helena, nº 22, Vila Bethânia, Viana-ES. 06714 2.: JOHN CLEITON THEODORO DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua São Cristovão, nº 15, Nova Bethânia, Viana-ES e FLÁVIA RITA DO NASCIMENTO, natural de Afonso Claúdio-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua São Cristovão, nº 15, Nova Bethânia, Viana-ES. 06717 3.: FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO, natural de Esperantinópolis-MA, com 49 anos de idade, divorciado(a), Advogado, residente na Rua Catarina, nº 25, Areinha, Viana-ES e FABIOLA DOS SANTOS DE JESÚS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua Catarina, nº 25, Areinha, Viana-ES. 06719 4.: STENIO SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Vale Encantado, nº 19, Canaã, Viana-ES e ELIANE DE OLIVEIRA BAÉSSA, natural de Irupi-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Vale Encantado, nº 19, Canaã, Viana-ES. 06722 5.: MANOEL LIMA DA SILVA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 65 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de escritorio, residente na Rua Vista Linda, nº 351, Universal, Viana-ES e TEREZINHA RODRIGUES OLIMPIO, natural de Mimoso do Sul-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Vista Linda, nº 351, Universal, Viana-ES. 06723 6.: MATEUS SANTOS REGIS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Projetada, S/n°, Ladeira Grande, Viana-ES e BRUNA POMPERMAYER FREDERICO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Projetada, S/n°, Ladeira Grande, Viana-ES. 06724 7.: CLAUDAIR LOURENÇO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, residente na Rua São João, nº 32, Nova Bethânia em Viana-ES, e NATALINA CARLOS VIEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, residente na Rua São João, nº 32, Nova Bethânia em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 21 de outubro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON SANTOS DE ANDRADE, natural de Medeiros Neto-BA, com 53 anos de idade, viúvo(a), industriário, residente na Rua Beija Flor, S/n, Porto Dourado, Serra-ES e LILIAN MARQUES DOS SANTOS, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 39 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Beija Flor, S/n, Porto Dourado, Serra-ES. 09700 2.: ELIAS PEREIRA DA FONSECA, natural de Guarapari-ES, com 61 anos de idade, Viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rio Apore, 136, Eldorado, Serra-ES e MARIANA DA COSTA MONTEIRO, natural de Aimorés-MG, com 63 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Rio Apore, 136, Eldorado, Serra-ES. 09701 3.: JOSÉ ANTONIO SANTOS DE ARAUJO, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 52 anos de idade, Divorciado(a), armador, residente na Rua Santo Pinto, nº 281, São Judas Tadeu, Serra-ES e MARIA DELICIA MIGUEL, natural de Governador Valadares-MG, com 53 anos de idade, Divorciada(o), salgadeira, residente na Rua Santo Pinto, nº 281, São Judas Tadeu, Serra-ES. 09702 4.: WÉLISSON LIUTH BARBOSA DE JESUS, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Pelita, S/n, São Marcos, Serra-ES e EVELYN MAIA DE OLIVEIRA NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pelita, S/n, São Marcos, Serra-ES. 09703 5.: AGNALDO MELO DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 45 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cedro, nº 328, Vista da Serra II, Serra-ES e MARIA NEIDE DE JESUS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 45 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Cedro, nº 328, Vista da Serra II, Serra-ES. 09704 6.: ROBERT MARTINS MEDEIROS, de nacionalidade brasileiro, assistente de almoxarifado, solteiro, natural de Vitória-ES, onde nasceu no dia 21 de dezembro de 1996, residente e domiciliado na Rua Mestre Álvaro, nº 84, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e KÉZIA DOS SANTOS BARBOSA, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, natural de Serra-ES, onde nasceu no dia 19 de maio de 1999, residente e domiciliada na Rua Mestre Álvaro, nº 84, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de outubro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO SIMÕES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Praça Presidente Getulio Vargas, nº 503, Bairro da Penha, Vitória-ES e MARISÂNGELA SILVA SANTOS, natural de Itanhém-BA, com 38 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora de idosos, residente na Praça Presidente Getúlio Vargas, nº 503, Bairro da Penha, Vitória-ES. 23666 2.: GEOVANE DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Escadaria Professor Anael Anchieta, nº S/N, do Moscoso, Vitória-ES e AUDICÉIA REIS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Frei Antônio dos Mártires, nº 34, Centro, Vitória-ES. 23670 3.: GUILHERME AUGUSTO DE MENEZES MAROTTA, natural de Belo Horizonte-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), analista de sistemas, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Apt. 601, Torre A, Jardim Camburi, Vitória-ES e ROBERTA MAGALHÃES DIAS, natural de Ipatinga-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Apt. 601, Torre A, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23671 4.: EDSON DOS SANTOS JUNIOR, natural de Niterói-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), jardineiro, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 333, Bloco B2, Aptº 201, Jardim Camburi, Vitória-ES e HELAYNE CRUZ DOS ANJOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 333, Bloco B2, Aptº 201, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23672 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de outubro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ AUGUSTO FERREIRA, natural de Itaperuna-RJ, com 57 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua Luiz Tonon, 49, Caboclo Bernardo, João Neiva-ES e ELIZABETH ALVES PEREIRA, natural de Ibiraçu-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Luiz Tonon, 49, Caboclo Bernardo, João Neiva-ES. 02988 2.: CARLOS FERNANDO DOS SANTOS, natural de João Neiva-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, s/n, João Neiva-ES e FÁBIA PIFFER, natural de João Neiva-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Produção, residente na Rua Projetada, s/n, João Neiva-ES. 02992 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 21 de outubro de 2019 Wanda Ribeiro Plazzi CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEAN BATISTA CORRÊA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), montador de andaimes, residente na Avenida Céu Azul, nº 55, Vila do Riacho, Aracruz-ES e VANIA OLIVEIRA ROCHA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Benedito, nº 232, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00549 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 21 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato Djalma Coutinho Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO HENRIQUE SOTO CUNHA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Vendedor de consórcio, residente na Recanto Costa Lima, S/n, Zona Rural, Djalma Coutinho, Santa Leopoldina-ES e TYÔNE BEATRYZ DA CRUZ BUNGENSTAB, natural de Nova Venécia-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Recanto Costa Lima, S/n, Zona Rural, Distrito de Djalma Coutinho, Santa Leopoldina-ES. 00047 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Santa Leopoldina-ES, 21 de outubro de 2019 José de Arimatéia Moura Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR DA SILVA BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua Cajamar, nº 44, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e TATIANE NUNES PAIVA DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), arrematadora, residente na Rua Cajamar, nº 44, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 232728175 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de outubro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala e Tabeliã SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAERCIO ANTONIO RODRIGUES CONSTANTINO, natural de Alegre-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Praça Seis de Janeiro, nº 168, Centro, Alegre-ES e VANDERLEIA MADEIRA LACERDA, natural de Alegre-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), comerciária, residente na Praça 6 de Janeiro N° 169, Centro, Alegre-ES. 03347 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 21 de outubro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil
