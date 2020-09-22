Arquivos & Anexos
Proclamas - 22/09/20
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE DA SILVA PEREIRA, natural de Mangaratiba-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico, residente na Av. Santa Luzia, S/n, Mucuri, Cariacica-ES e ANE CAROLINE DOS SANTOS MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de farmácia, residente na Avenida Jerusalém, nº 49, Vila Palestina, Cariacica-ES. 27105 2.: WILLIAM SANTOS DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Nogueira, nº 48, Santa Ines, Vila Velha-ES e RITHIELE NOVAIS CAMARGO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Tarson Paiva, nº 10, Alto Dona Augusta, Cariacica-ES. 27127 3.: SÉRGIO DE JESUS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Iracy da Silva, nº 24, Liberdade, Cariacica-ES e JOSILENE NASCIMENTO DA SILVA, natural de Una-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Iracy da Silva, nº 24, Liberdade, Cariacica-ES. 27138 4.: MAIKE JONATHAN FERREIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Nilton Balesteiro, nº 100, Campo Grande, Cariacica-ES e JULIA DE OLIVEIRA XAVIER, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Garça, Nº120, São Conrado, Cariacica-ES. 27141 5.: GABRIEL BERSOT FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Pastor José de Paula, nº 54, Campo Grande, Cariacica-ES e KATARINA VULPI BOZETTI, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Sebastião Pedro de Oliveira, nº 24, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 27143 6.: LUCAS DE SOUZA BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), supervisor de loja, residente na Rua Princesa Isabel, nº 122, Bela Aurora, Cariacica-ES e SALISA NAARA AGUILAR SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), musicista, residente na Rua São Januário, nº 21, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27144 7.: LUCIANO LYRA CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Rui Barbosa, nº 33, Alto Lage, Cariacica-ES e JÉSSICA DE JESUS MORAES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), fiscal de loja, residente na Rua Rui Barbosa, nº 33, Alto Lage, Cariacica-ES. 27146 8.: DEIVID SCÁRDUA FRANCO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Natalio Lovatti, nº 2, Itanguá, Cariacica-ES e ÉRICA LIBERATO PIAZZAROLO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), designer de unhas, residente na Rua Natalio Lovatti, nº 2, Itanguá, Cariacica-ES. 27147 9.: SAMUEL LINO DE ABREU NETO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Turmalina, S/n, São Geraldo, Cariacica-ES e BRUNA DE OLIVEIRA PAULA, natural de Manhumirim-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), fotógrafa, residente na Rua Turmalina, S/n, São Geraldo, Cariacica-ES. 27148 10.: WUDSON SCHAFER DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), operador portuário, residente na Rua Hugo Viola, S/n, São Geraldo, Cariacica-ES e LARISSA SILVA LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), facilitadora, residente na Rua Hugo Viola, S/n, São Geraldo, Cariacica-ES. 27149 11.: BEEJHOSON DA SILVA CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Corrego Santa Maria de Baixo, 1, Area Rural, Ibatiba-ES e LAUDICEIA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua Guarapari, 282, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27151 12.: MAGNO SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Itiruçu-BA, com 32 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Cândida de Oliveira, nº 9, Jardim América, Cariacica-ES e CARLA MAGALHÃES FRADE, natural de Irecê-BA, com 29 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Cândida de Oliveira, nº 9, Jardim América, Cariacica-ES. 27155 13.: SILAS NERES DIAS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Pintor de casas, residente na Rua M, nº 13, Castelo Branco, Cariacica-ES e TAMIRES RODRIGUES DO CARMO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua M, nº 13, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27156 14.: PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA ALVES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Joaquim Miranda Silva, S/n, Mata da Praia, Cariacica-ES e THAÍS BREGONCI DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Presidente Dutra, nº 9, Campo Grande, Cariacica-ES. 27157 15.: PEDRO HENRIQUE MARTINS, nacionalidade brasileira, profissão mecânico, estado civil solteiro, com vinte e sete (27) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascido em 17 de julho de 1993, , -ES, filho de , e NÚBIA MARTINS, e JHAYANE DA CRUZ FIGUEREDO, nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, com dezoito (18) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, nascida em 12 de outubro de 2001, , -ES, filha de DIRCEU FIGUEREDO SANT ANA e ANDREA MARIA DA CRUZ. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de setembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS FERREIRA VICENTE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Divorciado(a), repositor, residente na Rua Mestre Ângelo, nº 140, Santa Martha, Vitória-ES e GABRIELA MARQUES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Mestre Ângelo, nº 140, Santa Martha, Vitória-ES. 24143 2.: MOISES LAHASSE FERREIRA DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Escadaria São Domingos, nº 87, Gurigica, Vitória-ES e ANA CLARA DOS PASSOS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Escadaria Joaquim Alves Saroa de Souza, nº 31, Gurigica, Vitória-ES. 24151 3.: KEIVERSON DA SILVA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), artífice, residente na Rua Doutor Arlindo Sodré, nº 181, Itararé, Vitória-ES e CHRISTIELEN DA SILVA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Doutor Arlindo Sodré, nº 181, Itararé, Vitória-ES. 24152 4.: ALEXANDRE DE PAULA SILVA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Ângelo Zardine, nº 73, Santa Martha, Vitória-ES e JULIANA BELGES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Joaquim José da Vitória, nº 73, Itararé, Vitória-ES. 24155 5.: LUCAS SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), entregador, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 615, São Benedito, Vitória-ES e CARINA SILVEIRA RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 615, São Benedito, Vitória-ES. 24156 6.: JOÃO ROBERTO DE SÁ DAL' COL, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Aleixo Netto, nº 871, Aptº 603, Praia do Canto, Vitória-ES e ISABELLA LINO ROSETTI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Montenegro, nº 11, Ilha do Frade, Vitória-ES. 24157 7.: SIDNEY RANGEL SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Emílio Ferreira da Silva, nº 35, Andorinhas, Vitória-ES e JENIFFER CALDEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 969, Presidente Médice, Cariacica-ES. 24158 8.: LUCAS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), menor aprendiz, residente na Escadaria Professor Hermínio Blackman 1, nº 118, da Penha, Vitória-ES e JAYNE FELISBERTO NEVES GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Professor Hermínio Blackman 1, nº 118, da Penha, Vitória-ES. 24160 9.: MAURICIO GUDINHO VALERIO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de câmera, residente na Rua Virgílio Vidigal, nº 155, Horto, Vitória-ES e VIVIANE SANTOS DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), camareira, residente na Beco João Netto do Nascimento, nº 246, Bonfim, Vitória-ES. 24161 10.: FABIANO EWALD VENTURINI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Rua Coronel Etienne Dessaune, nº 53, de Lourdes, Vitória-ES e MARCELA GABETTO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua Moacir Avidos, nº 168, Apt 1601, Praia do Canto, Vitória-ES. 24162 11.: ANDRÉ VICENTE DA SILVA, natural de Bauru-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Rua Tenente Mário Francisco Brito, nº 200, Enseada do Suá, Vitória-ES e LIÂNGELA FROSSARD DOS SANTOS, natural de Castelo-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Tenente Mário Francisco Brito, nº 200, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24164 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de setembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYCON DO SANTO SINZA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida São Mateus, nº 682, Araçá, Linhares-ES e MARIA MILOTTI, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), empreendedora, residente na Avenida Maria Magri, S/n, Boa Vista, Linhares-ES. 10391 2.: VITOR BONINSEGNA JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), farmacêutico, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, nº 1274, Centro, Linhares-ES e MÁRCIA TESCH VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Tarcísio Padilha, nº 1192, Palmital, Linhares-ES. 10392 3.: GABRIEL RODRIGUES DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 23 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Domingos Dudda, Nº 10, Vila Capixaba, Linhares-ES e ALINE ALMEIDA DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Domingos Dudda, Nº 10, Vila Capixaba, Linhares-ES. 10393 4.: LUCAS MARINHO SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Avenida Sargento Cenil, nº 960, Jardim Laguna, Linhares-ES e ELOISA MARIA CEOLIN SOAVE, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Jaci Garrido de Souza, nº 532, Três Barras, Linhares-ES. 10394 5.: GILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, natural de Canavieiras-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), tratorista, residente na Est Linhares x Rio Bananal, S/n, Chapadão, Linhares-ES e VALNIZE SOUZA DA SILVA, natural de Camacan-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Est Linhares x Rio Bananal, S/n, Chapadão, Linhares-ES. 10395 6.: DIOGO PEREIRA DE SOUZA, natural de Itanhém-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 1092, Interlagos, Linhares-ES e KEMILLY DUARTE NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 1092, Interlagos, Linhares-ES. 10396 7.: ANSELMO MARSALIA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), técnico em manutenção, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, nº 2650, Interlagos, Linhares-ES e JULIANA INOCENCIO FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), manicures, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, nº 2650, Interlagos, Linhares-ES. 10397 8.: LUCAS BARROS MARTINS, natural de Pinheiros-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Antenor Elias, nº 566, Santa Cruz, Linhares-ES e JÉSSICA DOS SANTOS MELO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Antenor Elias, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES. 10398 9.: CLOVES NEVES FILHO, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar motorista, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 1638, Interlagos, Linhares-ES e TAÍNARA DE JESUS SILVA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), designer sobrancelha, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 1638, Interlagos, Linhares-ES. 10399 10.: DAMIÃO DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Porto Seguro-BA, com 46 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Enoch de Freitas, nº 8, Linhares V, Linhares-ES e CREONICE SANTOS VILAS BOAS, natural de Porto Seguro-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Enoch de Freitas, nº 8, Linhares V, Linhares-ES. 10400 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 21 de setembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAÉRCIO ROCHA FRANCO, natural de Montes Claros-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro químico, residente na Rua Curitiba, nº 90, Aptº 102 A, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BÁRBARA BRAGA RODRIGUES, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Curitiba, nº 90, Aptº 102 A, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07734 2.: ROBSON DE MENDONÇA CALMON, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo, residente na Avenida Antonio Almeida Filho, nº 773, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e VERÔNICA MACHADO CALIMAN, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Antonio Almeida Filho, nº 773, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07736 3.: FREDERICO GUILHERME CORRÊA ROCHA, natural de Juiz de Fora-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua dos Artistas, nº 12, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e ALINE FAÉ DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua dos Artistas, nº 12, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 07737 4.: WALACE LOPES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), artífice, residente na Rua Professor Mario Bodart, nº 432, Maria Ortiz, Vitória-ES e SULAMITA SANTOS RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Ernani de Souza, nº 513, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18410 5.: RENATA GONÇALVES MACIEIRA, natural de Petrópolis-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Santa Leucadia, nº 17, Praia da Costa, Vila Velha-ES e VANESSA DO NASCIMENTO DE JESUS DE MOURA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Doutor Aniceto Frizzera Filho, nº 10, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18412 6.: PAULO RICARDO DE ASSIS ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua Vasco da Gama, nº 25, Jaburuna, Vila Velha-ES e LORRAYNE PRYCILA ALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), embaladora, residente na Rua Vasco da Gama, nº 25, Jaburuna, Vila Velha-ES. 18413 7.: WELLINGTON FELIPE RISSO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Luciano das Neves, nº 358, Centro, Vila Velha-ES e CRISTINA ALVES SANTOS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Joversino de Souza, nº 12, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18414 8.: CRISTIAN AMORIM MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), militar estadual, residente na Rua Arariboia, nº 05, Centro, Vila Velha-ES e SIMONE COSTA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Arariboia, nº 05, Centro, Vila Velha-ES. 18415 9.: ANDRIEL RICARDO FEZER DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), operador industrial, residente na Rua Marajo, nº 489, Glória, Vila Velha-ES e MICHELLE CICILIOTTI, natural de Bom Jardim-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua Marajo, nº 489, Glória, Vila Velha-ES. 18416 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de setembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL DE JESUS MAGALHAES, natural de Tucuruí-PA, com 22 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua Quênia, nº 05, Cidade Continental-Setor África, Carapina, Serra-ES e BARBARA VITORIA DA SILVA, natural de Tucuruí-PA, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Quênia, nº 05, Cidade Continental-Setor África, Carapina, Serra-ES. 30380 2.: JULIANDER GOMES DE OLIVEIRA, natural de Santa Teresa-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Janis Joplin, nº 5, Cidade Continental-Setor América, Carapina, Serra-ES e CAROLINE DE OLIVEIRA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenharia civil, residente na Rua Janis Joplin, nº 5, Cidade Continental-Setor América, Carapina, Serra-ES. 30470 3.: LOURIVAL NOVAIS DE ARAÚJO, natural de Itabuna-BA, com 52 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua da Pereira, nº 22, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e ANA LUCIA SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 45 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Pereira, nº 22, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30475 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de setembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VITOR DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Avenida Alfred Sisley, nº 30, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e ARIANE SANTOS BRUNO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Alfred Sisley, nº 30, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08461 2.: MAURÍCIO PEDRO MOTA, natural de Belo Horizonte-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), segurança, residente na Rua Guaratinga, S/n, Barramares, Vila Velha-ES e MÁRCIA BATISTA PEREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Guaratinga, S/n, Barramares, Vila Velha-ES. 08475 3.: TÁFNÊS DE JESUS NORATO, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua da Paz, nº 18, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e TAMARA RIBEIRO BATISTA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica em radiologia, residente na Rua da Paz, nº 18, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08476 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de setembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIOENAI SOUZA VIEIRA, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Conjunto Habitacional Satirio, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e MARÍLIA ROSA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Conjunto Habitacional Satirio, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08673 2.: LEONARDO DE OLIVEIRA BARBOZA, natural de Iúna-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Quintino Bocaiúva, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES e KAROLLINY GARCIA FONSÊCA, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Quintino Bocaiúva, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES. 08674 3.: DOUGLAS DELAQUA FERREIRA, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua João Chequer, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES e THAMIRES RODRIGUES MARTINS, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua João Chequer, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES. 08675 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 21 de setembro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSIVAN DE ASSIS ALVES, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), encanador, residente na Rua João Cypriano, nº 21, Maria Ortiz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARCIANE SILVA ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), assistente financeira, residente na Rua Aimorés, nº 26, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04413 2.: WANDERLEY MARIANELLI DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Ângelo Boss - de 2 Ao Fim - Lado Par, nº 60, Baiminas, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CINTIA DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Ângelo Boss - de 2 Ao Fim - Lado Par, nº 60, Baiminas, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04417 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 21 de setembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO ELIAS DA SILVA, natural de Santa Rita-PB, com 39 anos de idade, Divorciado(a), taxista, residente na Rua Ilma Anechinni Zumack, nº 49, Maria Ortiz, Vitória-ES e ARGEMIRA DOS SANTOS NETA, natural de Itacaré-BA, com 34 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Ilma Anechinni Zumack, nº 49, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23989 2.: GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), comerciante, residente na Rua Vinícius de Moraes, nº 70, Pontal de Camburi, Vitória-ES e GABRIELLA DE OLIVEIRA CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), coordenadora financeira, residente na Rua Vinícius de Moraes, nº 70, Pontal de Camburi, Vitória-ES. 23993 3.: RAFAEL DE CARVALHO LÚCIO, natural de Guaratinguetá-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico de segurança do trabalho, residente na Avenida Dante Michelini, nº 4787, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALINE KIMIE REIS YASUMURA, natural de Caraguatatuba-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Dante Michelini, nº 4787, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23994 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de setembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO MARCOS ALVES RODRIGUES, natural de Manhuaçu-MG, com 23 anos de idade, Solteiro(a), representante de medicamento, residente na Rua Timoteo, N°307, Itaipava, Itapemirim-ES e ALESSANDRA PEIXOTO MONTEIRO, natural de Araruama-RJ, com 39 anos de idade, Divorciada(o), autonoma, residente na Rua Timoteo, N° 307, Itaipava, Itapemirim-ES. 01455 2.: WESLEY FERREIRA DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de higienização, residente na Rua Arthur Menegardo, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e LETICIA BAIA DE ARAUJO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), designer de sobrancelha, residente na Rua Arthur Menegardo, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01456 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 21 de setembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: KEVEN COSTA CLARINDO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 95, Santa Rita, Vila Velha-ES e NATHALIA PEREIRA XAVIER, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 95, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728648 2.: ALEXANDRE FERREIRA SOARES, natural de Ilhéus-BA, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Jaguaré, nº 52, Vale Encantado, Vila Velha-ES e RAQUEL NOBRE COIMBRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jaguaré, nº 52, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728649 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de setembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARLON HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Governador Eurico Resende, nº 5, Itacibá, Cariacica-ES e RAYSNNA BALESTRÊRO SILVA DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Governador Eurico Resende, nº 5, Itacibá, Cariacica-ES. 13138 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de setembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE FERREIRA BEZERRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Santa Maria do Frade, Itapemirim-ES e LUCIANA BANDEIRA DOS SANTOS, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Santa Maria do Frade, Itapemirim-ES. 01154 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 21 de setembro de 2020 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GELSON SOUZA MATOS, natural de Nova Esperança-BA, com 65 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua São Domingos, nº 91, Bloco A, Planalto Serrano, Serra-ES e MIRIAN CARVALHO ROSA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua São Domingos, nº 91, Bloco A, Planalto Serrano, Serra-ES. 10369 2.: EDUARDO PINHEIRO DIOLINO, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Aguas Formosas, 29, Nova Carapina I, Serra-ES e LUANA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assitente de benefícios, residente na Rua Aguas Formosas, 29, Nova Carapina I, Serra-ES. 10371 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de setembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- ROBERT MAIKON NASCIMENTO BROEDEL e JÉSSICA LANNES ASSIS, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil divorciado, profissão vendedor, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteira, profissão Esteticista, residente em Vila Velha-ES. 2 - JORCELINO DE SOUZA e SILVIA LETICIA VIANA RODRIGUES, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autonomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Prado-BA, com quarenta e três (43) anos de idade, estado civil solteira, profissão domestica, residente em Vila Velha-ES. 3 - JONATHAN DE FREITAS SANTOS e ALINE GONÇALVES REIS, ele natural de Vitória-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, profissão sem profissão remunerada, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Machacalis-MG, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira, profissão balconista de padaria, residente em Vila Velha-ES. 4 - PAULO OLIVEIRA BISPO e NAIANE ARAÚJO COSTA RODRIGUES, ele natural de Camacan-BA, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Operador de empilhadeira, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Jacobina-BA, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. 5 - HUGO FERNANDO PEREIRA AGUIAR e GEISIANE BRANDÃO MARÇAL, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteiro, profissão ajudante de motorista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Cariacica-ES, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteira, profissão caixa, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 21 de setembro 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil