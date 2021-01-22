Proclamas - 22/01/21
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL DA SILVA CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Jatobá, nº 03, Serra Dourada I, Serra-ES e LORRAYNE RODRIGUES DE ASSIS EVARISTO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jatobá, nº 03, Serra Dourada I, Serra-ES. 10644 2.: CLAUDIO DE JESUS, natural de Porto Seguro-BA, com 48 anos de idade, Solteiro(a), vaqueiro, residente na Comunidade de Putiri, s/n, Serra-ES e LINDINALVA BRITO DE SOUZA, natural de Belmonte-BA, com 43 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Comunidade de Putiri, s/n, Serra-ES. 10674 3.: MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Ilhéus-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Rio Piauí, 04, Eldorado, Serra-ES e JAQUELINE TEIXEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio Piauí, 04, Eldorado, Serra-ES. 10680 4.: RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Floriano Peixoto, nº 464, Serra Centro, Serra-ES e VANESSA SEVERIANO SUZANO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), estudante, residente na Rua Floriano Peixoto, nº 464, Serra Centro, Serra-ES. 10681 5.: SAMUEL VIEIRA CLEMENTE, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), ajudante geral, residente na Rua Florencio da Conceição, nº 509, Santo Antônio, Serra-ES e CAROLINA DA ROCHA SANTIAGO, natural de Nilópolis-RJ, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Florencio da Conceição, nº 509, Santo Antônio, Serra-ES. 10685 6.: MATEUS PEIXOTO DE MAGALHÃES, natural de Queimados-RJ, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Japura, nº 38, Serra Dourada II, Serra-ES e KARINE SOUZA DIAS, natural de Ipatinga-MG, com 25 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Japura, nº 38, Serra Dourada II, Serra-ES. 10688 7.: ISAC DIAS SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de armazem I, residente na Rua Eldorado, nº 75, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e VANESSA DE OLIVEIRA ELEOTERIO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de laboratório, residente na Rua Eldorado, nº 75, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10694 8.: JHONATAN NATANAEL SANTOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Conceição da Barra, nº 120, Belvedere, Serra-ES e RANIELI DA SILVA FRANÇA, natural de Una-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Conceição da Barra, nº 120, Belvedere, Serra-ES. 10698 9.: HIGOR LEMOS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), encarregado de produção, residente na Rua Calicarpa, nº 08, Serra Dourada II, Serra-ES e ISABEL CRISTINA ESCÁFURA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Calicarpa, nº 08, Serra Dourada II, Serra-ES. 10704 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de janeiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARIO SÁ DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), orientador operacional, residente na Rua Gorbachev, nº 06, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES e ANDRÉIA LOPES FIRME, natural de Vitoria-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Gorbachev, nº 06, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES. 30994 2.: SANDRO JOÃO FELIX, natural de Nova Voçosa-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Geraldo Silveira, 155, Taquara I, Serra-ES e JACIRA DE CARVALHO LOPES, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Geraldo Silveira, 155, Taquara I, Serra-ES. 30995 3.: JOBSON ROCHA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), mecânico especializado, residente na Rua Iguatemi, nº 674, Vila Nova de Colares, Serra-ES e JULIANA FERREIRA E SILVA, natural de Manhumirim-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente de farmácia, residente na Rua Iguatemi, nº 674, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 30999 4.: BRENO DE ALMEIDA BONETTI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Passos, 239, Praia de Carapebus, Serra-ES e WENDALLA SOUZA REIS, natural de Iapu-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Passos, 239, Praia de Carapebus, Serra-ES. 31009 5.: ANDERSON GOLINELO DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), operador de guindaste, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 191, Bl. 19, Ap. 301, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e FABIANA MAXIMIANO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 191, Bl. 19, Ap. 301, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31010 6.: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua José Luiz da Rocha, nº 502, Camará, Serra-ES e AMANDA DE OLIVEIRA CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Luiz da Rocha, nº 502, Camará, Serra-ES. 31065 7.: WANDERSON DE OLIVEIRA CARLOS, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Colares Júnior, nº 365, Vila Nova de Colares, Serra-ES e ONELIA BISPO DE OLIVEIRA, natural de Pau Brasil-BA, com 40 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Avenida Colares Júnior, nº 365, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31079 8.: JEAN CARLOS PARADELLA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua das Pitangas, nº 11, Qd 04, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e KLARISSA LYRIO GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Pitangas, nº 11, Qd 04, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31080 9.: ANISIO TESSAROLO BISPO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua das Cerejeiras, s/nº , José de Anchieta, Serra-ES e GRESIANE SOUZA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Pancas-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Rua das Cerejeiras, s/nº , José de Anchieta, Serra-ES. 31085 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de janeiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIO RENATO VAREJÃO LUBE ANTUNES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Pernambuco, nº 81, Aptº 1103, Praia da Costa, Vila Velha-ES e EMILLY MUNHOZ SESCHINI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rodovia do Sol, nº 3420, Aptº 1403, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07933 2.: MARCIO TOMAZ DE OLIVEIRA, natural de Resplendor-MG, com 51 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua Itabaiana, N°415, Apt°501 B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e KARINA RIBEIRO COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Itabaiana, N°415, Apt°501 B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07938 3.: DANIEL RIBEIRO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 565 , Apto. 305, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARIANA BERTOLDI MOTTA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), assessora Tecnica, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 565 , Apto. 305, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07939 4.: VINICIUS GAMA LIDOINO, natural de Cabo Frio-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua São Paulo, nº 2986, Itapuã, Vila Velha-ES e NATHALIA TABACHI BIMBATO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Maranhão, nº 95, Ap 602, Praia da Costa, Vila Velha-ES., Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18626 5.: JEAN-PAUL HENRI LAUNAY, natural de 9, Rue Guillaume de Conquérant-ET, com 72 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Maranhão 140 Apt 604, Praia da Costa, Vila Velha-ES e AURENICE SILVA DE SOUSA, natural de Jordânia-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Maranhão, nº 140, Apartamento 604, Edifício Costa Esmeralda, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18627 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de janeiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL VIEIRA HONÓRIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua José Antônio Santana, nº 141, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NAIARA AMBROSIO MORINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), agente de serviços públicos municipais, residente na Rua Lourival da Silva, nº 17, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04520 2.: VICTTOR GONÇALVES DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Borracheiro, residente na Rua Gilberto Machado, nº 149, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JÉSSICA BINO BAHIA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Gilberto Machado, nº 149, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04543 3.: WILLIAN GABURO, natural de Iconha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Maracajá, nº 70, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LAÍS CRISTINA GASPAR CORRÊA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Rua Maracajá, nº 70, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04544 4.: LEONARDO DE ALMEIDA CARLOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), resinador, residente na Rua Lauro Lemos, nº 119, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NICOLE APARECIDA PERIM, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Raimundo Andrade, Nº 32, Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04545 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 21 de janeiro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALTEMIR PASINATO, natural de Alfredo Chaves-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ricardo Perim, nº 60, 30 de Dezembro, Venda Nova do Imigrante-ES e AMANDA BOTIN PEISINO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Ricardo Perim, nº 60, 30 de Dezembro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03194 2.: HELITON MARTINS ALTOÉ, natural de Conceição do Castelo-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São Lourenço, nº 215, Esplanada, Venda Nova do Imigrante-ES e FRANCEILA PIZZOL SPADETO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua das Margaridas, nº 282, Providencia, Venda Nova do Imigrante-ES. 03195 3.: EDUARDO FALQUETTO MINET, natural de Conceição do Castelo-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Antonio Camata, 70, Ap. 101, Ed. Sossai, Santa Cruz, Venda Nova do Imigrante-ES e JÉSSICA BONICENHA GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Antonio Camata, 70, Ap. 101, Ed. Sossai, Santa Cruz, Venda Nova do Imigrante-ES. 03196 4.: ANICELSO ALTOÉ, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), micro empresário, residente na Av. Lorenzo Zandonade, 770, Ap. 301, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES e VALÉRIA PEREIRA BERUDE, natural de Conceição do Castelo-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de escritório, residente na Av. Lorenzo Zandonade, 770, Ap. 301, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES. 03197 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 21 de janeiro de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: THALES MOULIN VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Servidor público, residente na Rua João Francisco Calmon, nº 339, Araçá, Linhares-ES e SAMARA DUARTE SANTANA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua João Francisco Calmon, nº 339, Araçá, Linhares-ES. 10695 2.: LUCIANO PEREIRA DE FREITAS, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Rui Barbosa, Nº1761, Colina, Linhares-ES e LYSSA MARA PESCA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Rui Barbosa, Nº1761, Colina, Linhares-ES. 10696 3.: SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS, natural de Montanha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, S/n, Planalto, Linhares-ES e LARISSA CARVALHO RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), escrevente, residente na Avenida Colatina, nº 158, Aviso, Linhares-ES. 10697 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 21 de janeiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO MARQUES DO CARMO, natural de Ibatiba-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), ajudante pratico, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e BIANCA MARIA VIANA DA COSTA, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08770 2.: AUGUSTO MESSIAS DE ARAUJO, natural de Iúna-ES, com 62 anos de idade, viúvo(a), lavrador, residente na Córrego da Lage, Zona Rural, Iúna-ES e MARIA SANGY BOREL, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 60 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Córrego da Lage, Zona Rural, Iúna-ES. 08771 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 21 de janeiro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santa Rita De Cassia, 08, Bairro Guaxindiba, Aracruz-ES e ANA CAROLINA CASTRO RAMOS, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Granito, 40, Bairro Guanabara, Aracruz-ES. 13051 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 21 de janeiro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO REIS DE SANTANA, natural de Camaragibe-PE, com 34 anos de idade, Solteiro(a), operador de telemarketing, residente na Rua Dez, nº 212, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES e ADRIÉLLI DE PAULA DAVID REIS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dez, nº 212, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES. 13449 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de janeiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MURILO BARBOSA ZUCOLOTTO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Orlando Caliman, nº 233, Jardim Camburi, Vitória-ES e CAMILA VESCOVI LIMA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Orlando Caliman, nº 233, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24242 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de janeiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JASON DE OLIVEIRA THOMPSON LUGÃO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), agente de endemias, residente na Rua Timoteo, N° 517, Itaipava, Itapemirim-ES e ELISÂNGELA FERREIRA COELHO, natural de Cachoeiro De Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), servente, residente na Rua Timoteo, N° 517, Itaipava, Itapemirim-ES. 01489 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 21 de janeiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFERSON DOS SANTOS PARANHOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de almoxarife, residente na Rua Wilson Toledo, S/nº, Santo André, Vitória-ES e JEANY KARLA AGUIAR MOTTA, natural de Colatina-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Wilson Toledo, nº 491, Santo André, Vitória-ES. 17268 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de janeiro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEOVANI JOÃO VICENTE, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Projetada, S/nº, João Goulart, Vila Velha-ES e TAMIRES ANICIO NASCIMENTO, natural de Ipatinga-MG, com 31 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/nº, João Goulart, Vila Velha-ES. 08684 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de janeiro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ CARLOS FRANCISCO DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), Porteiro, residente na Rua Henrique Rosetti, nº 33, Bento Ferreira, Vitória-ES e DENIZE CÚSTODIO SILVA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Henrique Rosetti, nº 33, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24462 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de janeiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1. JOSÉ JONES TORQUATO DA SILVA, natural de Bom Conselho, PE, com 24 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego São Domingos, zona rural, em Brejetuba-ES e ANA LUCIA MOREIRA GOMES, natural de Barra de São Francisco, ES, com 16 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego São Domingos, zona rural, em Brejetuba-ES. 000964 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 21 de janeiro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã