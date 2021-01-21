Proclamas - 21/01/21
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE PATRÍCIO DE ARAÚJO SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), consultor comercial, residente na Rua Margarida, nº 11, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e BRENDA DE OLIVEIRA CASTRO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Rosa Amarela, nº 551, Novo México, Vila Velha-ES. 232728860 2.: EDSON RAIMUNDO DA PAIXÃO JUNIOR, natural de Governador Valadares-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São Marcos, nº 218, Ibes, Vila Velha-ES e RAULINDA FELIX GOMES, natural de Caravelas-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua São Marcos, nº 218, Ibes, Vila Velha-ES. 232728861 3.: RAFAELSON BONZI RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua São Paulo, nº 53, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e LAYLA JÚNIA DO CARMO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua São Paulo, nº 53, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232728862 4.: DANIEL BATISTA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de inspeção, residente na Rua Jaime de Barros, S/N, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES e TAILAINY MEIRELES LOUREIRO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Castelo Branco, nº 292, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 232728863 5.: JOÃO PAULO VIANA DA SILVA SANTOS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), jardineiro, residente na Rua Doutor Ceciliano Abel de Almeida, nº 07, Guaranhuns, Vila Velha-ES e ELLEN CRISTINA FONSECA TERRA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Doutor Ceciliano Abel de Almeida, nº 07, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728864 6.: MAYCON WILLIAM SCHEK DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Aristides Miranda, nº 10, Aribiri, Vila Velha-ES e EMANUELA RODRIGUES OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), salgadeira, residente na Rua Aristides Miranda, nº 10, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728865 7.: JHONATAN CYPRIANO DA SILVA ROCON, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida América, nº 185, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e GABRIELY DE PAULA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Jandaia, nº 19, Pontal das Garças, Vila Velha-ES. 232728866 8.: GIOVANY SORREIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista de caminhão, residente na Rua Margarida Drumond, nº 33, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES e JULYANA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Margarida Drumond, nº 33, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES. 232728867 9.: EWERTON LIMA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Micro empreendedor, residente na Rua México, nº 117, Araçás, Vila Velha-ES e DRIELLY VENTURIM TEODORO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua México, nº 117, Araçás, Vila Velha-ES. 232728868 10.: RAMON LUIZ DE SOUZA LOPES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Jundiapeba, S/n, Bloco A, Apto 604, Cobilandia, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA BONELA RODRIGUES, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Três, nº 115, Ed. Pedra Azul, Apto 604, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728869 11.: JHÔNATAN ASSIS RODRIGUES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Águas Claras, nº 10, Vale Encantado, Vila Velha-ES e MARIA CRISTINA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 49 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Águas Claras, nº 10, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728870 12.: GERALDO MARTINS PINHEIRO MATIAS, natural de Abre Campo-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Kleber José Andrade, nº 42, Santos Dumont, Vila Velha-ES e MÁRCIA PEREIRA MIRANDA, natural de Maceió-AL, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Kleber José Andrade, nº 42, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728871 13.: JOSÉ ROBERTO DA SILVA, natural de Piaçabuçu-AL, com 51 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Pátria Amada, nº 286, Dom João Batista, Vila Velha-ES e VALDECI VIEIRA SANTANA, natural de Penedo-AL, com 50 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua Pátria Amada, nº 286, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232728872 14.: JOUBERT MIRANDA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Guarda Patrimonial, residente na Rua São Luiz, Nº224, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e ANDREIA LEONEL DA SILVA, natural de VITORIA-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), representante de atendimento, residente na Rua São Luiz, nº 224, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232728873 15.: RENATO OLIVEIRA, natural de Castelo-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Humberto Lorenzutti, nº 03, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e ALINE DE ALMEIDA BRUNI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Humberto Lorenzutti, nº 03, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728874 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de janeiro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: LORENZO MARCOS FERRAZ FREIRE, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Coletor de lixo, residente na Rua Santa Catarina, nº 05, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e ESTER MISAEL DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Santa Catarina, nº 05, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08676 2.: RODRIGO MACHADO TOTTOLA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Avenida Antonio Leite, nº 2140, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e EUDILENE DAMASCENO TESCH, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Avenida Antonio Leite, nº 2140, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08678 3.: ESTEVÃO CARDOSO SOUZA DIAS, natural de Ilhéus-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), Jardineiro, residente na Rua Nossa Senhora da da Penha, nº 10, Casa, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e MARTA JESUS DO ROSÁRIO, natural de Itamaraju-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua Nossa Senhora da da Penha, nº 10, Casa, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08680 4.: DANIEL BERRO BRIOLI, natural de Alfredo Chaves-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), técnico em telecomunicações, residente na Avenida Marmelo, 1388, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e ARIANI ANDRADE BOREL, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Marmelo, nº 1388, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08681 5.: RAFAEL DE FREITAS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Rua Dalia, nº 8, Jabaeté, Vila Velha-ES e JOYCE OLIVEIRA KLEIN DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua 41 nº 8, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08682 6.: ALAN DA SILVA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Radium, nº 325, São Conrado, Vila Velha-ES e EDIVANY COUTINHO RAMOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Radium, nº 325, São Conrado, Vila Velha-ES. 08683 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de janeiro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY RIBEIRO COSTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Adelaide Schawab Braga, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e MILENA LÍRIO ALVES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Adelaide Schawab Braga, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13443 2.: JULIANO DE OLIVEIRA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar, residente na Rua Setenta e Dois, 281, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ARIANE ALVES QUARESMA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Setenta e Dois, 281, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13444 3.: FLAVIO DE ALMEIDA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Oitenta e Seis, nº 47, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Oitenta e Seis, nº 47, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13445 4.: ALDEMIR DA SILVA MARTINS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de entrega, residente na Rua Santa Clara, nº 1139, Presidente Médice, Cariacica-ES e BRENDA SOUZA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Clara, nº 1139, Presidente Médice, Cariacica-ES. 13447 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 20 de janeiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON DOS ANJOS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua São Pedro, nº 419, Praia de Carapebus, Serra-ES e MARINA DO NASCIMENTO MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), operadora de atendimento, residente na Rua São Pedro, nº 419, Praia de Carapebus, Serra-ES. 30963 2.: MATEUS CONTES GUIMARÃES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua São João, nº 47, Vila Nova de Colares, Serra-ES e ANE CRISTINA GOMES FRANCISCO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), atendente de loja, residente na Rua São João, nº 47, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31075 3.: CLAUDECI SILVA CONCEIÇÃO, natural de Pedro Canário-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Basílio da Gama, nº 145, Bl. 03, Ap. 301, Chácara Parreiral, Serra-ES e MICHELLI DA CRUZ DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Basílio da Gama, nº 145, Bl. 03, Ap. 301, Chácara Parreiral, Serra-ES. 31076 4.: ARTHUR MÁRVIN SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), torneiro mecânico, residente na Rua Antônio Azevedo Rodrigues, nº 21, T.E , Ap. 808, Nova Zelândia, Serra-ES e MICHELE CLARICE SILVA DE ASSIS, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Antônio Azevedo Rodrigues, nº 21, T.E , Ap. 808, Nova Zelândia, Serra-ES. 31077 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de janeiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAPHAEL FELIPE VASCONCELOS MACHADO, natural de Governador Valadares-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 19, Maria Ortiz, Vitória-ES e MICHELLE PEREIRA VIDAL GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 19, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24240 2.: DOMINGOS SALUSTIANO DOS SANTOS NETO, natural de Valença-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), churrasqueiro, residente na Rua Castro Alves, nº 237, Jardim Limoeiro, Serra-ES e RAQUEL DOMINGOS DA COSTA, natural de Pancas-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Professora Léa Baldi, nº 110, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24241 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de janeiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO SALES DA SILVA, natural de Rio Tinto-PB, com 22 anos de idade, solteiro(a), Embalador, residente na Rua Rosa de Sarom, nº 40, Conquista, Vitória-ES e NÚBIA GONÇALVES NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rosa de Sarom, 40, Conquista, Vitória-ES. 17266 2.: ANDRÉ FRANCISCO SIPRIANO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Himério Moacir Batista, nº 21, do Quadro, Vitória-ES e ELIZÂNGELA ANACLETO COUTO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Himério Moacir Batista, nº 21, do Quadro, Vitória-ES. 17267 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de janeiro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS SILVA MATTOS, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), maritimo, residente na Antônio Gil Veloso, N° 1302, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JÉSSICA FRACALOSSI FEIJÓ, natural de Niterói-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Antônio Gil Veloso, N° 1302, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18624 2.: FÁBIO QUINTÃO DE CARVALHO, natural de Niterói-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), consultor de ti, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 301, Apto 602, Praia da Costa, Vila Velha-ES e GISELE MIRANDA CORTEZE, natural de São Gonçalo-RJ, com 48 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 301, Apto 602, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18625 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de janeiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO ALVES FERREIRA, natural de Mantena-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Avenida Manoel Jacinto da Silva, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e ROZILANE DE SOUZA JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Manoel Jacinto da Silva, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 10690 2.: EDINALDO VIEIRA DA SILVA, natural de Itapebi-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), maçariqueiro, residente na Rua Acerola, S/n, Cidade Pomar, Serra-ES e ROSANA SANTOS SEÁRA, natural de Itapebi-BA, com 38 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Acerola, S/n, Cidade Pomar, Serra-ES. 10702 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de janeiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: AUREOSVALDO ALVES MOREIRA, natural de Goiatuba-GO, com 53 anos de idade, Divorciado(a), cabeleireiro, residente na Rua São Jose, N° 569, Itaoca, Itapemirim-ES e ELIDA HENRIQUE DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 40 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rua São Jose, N°569, Itaoca, Itapemirim-ES. 01488 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 20 de janeiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL LEMOS SIQUEIRA MARIA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, nº 773, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e RAQUEL ROCHA CABRAL, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Elesbão Linhares, nº 66, Praia do Canto, Vitória-ES. 24463 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de janeiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial