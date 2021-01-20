Proclamas - 20/01/21
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON CORRÊA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada, S/n, Jardim Laguna, Linhares-ES e LUANA MARIA FERREIRA DA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Henrique Gaburro, S/n, São José, Linhares-ES. 10664 2.: THIAGO QUEIROZ CAMARA, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), encarregado de pátio, residente na Rua José Carlos Langa, nº 937, Planalto, Linhares-ES e GLEYKECIANE BÔA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Carlos Langa, nº 937, Planalto, Linhares-ES. 10686 3.: HERQUÊTON ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Magé-RJ, com 48 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Est. Linhares x Rio Bananal, S/nº, Chapadão, Linhares-ES e APARECIDA FERNANDES QUIRINO DE PAULA, natural de Aracruz-ES, com 44 anos de idade, viúvo(a), comerciante, residente na Est. Linhares x Rio Bananal, S/nº, Chapadão, Linhares-ES. 10687 4.: CARLOS EDUARDO GURIATTO, natural de Rio Bananal-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Henrique Gaburro, nº 100, São José, Linhares-ES e LOUISE REGIS DE FREITAS, natural de Niterói-RJ, com 28 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Avenida Henrique Gaburro, nº 100, São José, Linhares-ES. 10688 5.: JOSEDY FELIX DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 2266, BLB AP405, Shell, Linhares-ES e MARIA APARECIDA RIBEIRO DAS NEVES, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Conceição da Barra, S/nº, T B Belluno, Ap 405, Shell, Linhares-ES. 10689 6.: ELIAS LOPES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Avenida João Da Hora Borges , S/nº, Bebedouro, Linhares-ES e ANA CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, viúvo(a), artesã, residente na Avenida José Armani, nº 100, Linhares V,, Linhares-ES. 10690 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 19 de janeiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ DIAS HENRIQUE, natural de Muniz Freire-ES, com 72 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Aimorés, nº 37, Divinópolis, Serra-ES e MARINÉIA CASTELLO LOYOLA, natural de Serra-ES, com 55 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Aimorés, nº 37, Divinópolis, Serra-ES. 10642 2.: MARCOS ANTONIO DA SILVA CORRÊA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Boa Esperança, nº 162, Vista da Serra I, Serra-ES e LETÍCIA OLIVEIRA GONÇALVES, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua Boa Esperança, nº 162, Vista da Serra I, Serra-ES. 10649 3.: SIDINEI GOVEIA DA CONCEIÇÃO, natural de Pedro Canário-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Avenida Blumenau, nº 167, Barcelona, Serra-ES e MARGARETE SANTOS SOUTO, natural de Mucuri-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua Rio Paracatu, nº 15, Eldorado, Serra-ES. 10659 4.: LUIZ DOS SANTOS, natural de Marilac-MG, com 56 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Salinas, nº 228, Nova Carapina I, Serra-ES e MARIA CELIA DOS SANTOS FIGUEIRÊDO, natural de Uruçuca-BA, com 55 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Salinas, nº 228, Nova Carapina I, Serra-ES. 10668 5.: MARCOS VINÍCIOS RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 19, Divinópolis, Serra-ES e SIMONE MUNIZ DO NASCIMENTO, natural de Resplendor-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 19, Divinópolis, Serra-ES. 10671 6.: PABLO CARDOSO SILVA, natural de Itabuna-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua São Domingos, nº 27, São Domingos, Serra-ES e MARTA CANDIDO FERREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua São Domingos, nº 27, São Domingos, Serra-ES. 10684 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de janeiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELISEU GOMES MORAIS, natural de Iúna-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Bento de Almeida Moço, Número 397, Quilombo, Iúna-ES e DAIANNI ANGÉLICA AMORIM, natural de Duque de Caxias-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Bento de Almeida Moço, Número 397, Quilombo, Iúna-ES. 08765 2.: VALDIONES FONSECA DAMACENO, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Córrego Perdição, Zona Rural, Iúna-ES e LEIRIANE GUILHERME GOMES DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Córrego Perdição, Zona Rural, Iúna-ES. 08766 3.: VALBERT FLORINDO SALES, natural de Manhuaçu-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Deputado João Rios, Número 89, Bairro Centro, Iúna-ES e SILIYIZETH GOMEZ RESTREPO, natural de Cali-CO-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Deputado João Rios, Número 89, Bairro Centro, Iúna-ES. 08767 4.: ARILDO MACHADO DE ARAÚJO, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Astrogildo Silveira, Número 607, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ANDRESSA FERREIRA DE FRETIAS, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Avenida Astrogildo Silveira, Número 607, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08768 5.: RENATO PEREIRA DE LIMA, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de marcenaria, residente na Rua Galaor Rios, Número 159, Centro, Iúna-ES e LAVÍNIA PEREIRA DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Galaor Rios, Número 159, Centro, Iúna-ES. 08769 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 19 de janeiro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: WÍLLIAM CRUZ DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Araré, N°362, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e ARIANE PORTUGAL ROCHA, natural de Itabela-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Araré, N°362, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 07934 2.: ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA, natural de Tucumã-PA, com 29 anos de idade, solteiro(a), ministro de culto, residente na Rua Nilo Peçanha, S/nº, Jardim Carapina, Serra-ES e ANDRESSA KARINE DE OLIVEIRA SANDES, natural de São Gonçalo-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Inácio Higino, nº 933, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07935 3.: LEONARDO FILTSOFF PALACIO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Militar, residente na Rua Colatina, Nº13, Apartamento 102, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e DAYANNA CARLA BANDEIRA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de clinicá médica, residente na Rua Colatina, Nº13, Apartamento 102, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 07936 4.: RONALDO DOMINGOS DE PAULA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 37, Bairro de Lourdes, Vitória-ES e DIANA RIBEIRO GONZAGA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vital Brasil, nº 490, Soteco, Vila Velha-ES. 07937 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de janeiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIOVANE OLIVEIRA SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), Estoquista, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 68, São José, Vitória-ES e BRUNA REINHOLZ AZEVEDO VICENTE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 68, São José, Vitória-ES. 17263 2.: LUCIANO BRANDÃO FARIAS, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de enfermagem, residente na Rua José Rodrigues de Oliveira, nº 83, Caratoíra, Vitória-ES e MARCELO DOS SANTOS PINTO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), sargento da policia militar, residente na Rua José Rodrigues de Oliveira, nº 83, Caratoíra, Vitória-ES. 17264 3.: WESLEY ALVES NOGUEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 48 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Bom Pastor, nº 18, Redenção, Vitória-ES e VALESKA HERBST DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar em saúde bucal, residente na Rua Bom Pastor, nº 18, Redenção, Vitória-ES. 17265 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de janeiro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO EVERTON SILVA TELIS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua Calogi, nº 44, Rio Marinho, Vila Velha-ES e THAÍS TRARBACH ELBERT KOBE, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Felicidade Siqueira, nº 16, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 05985 2.: RAFAEL CANAL, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Propagandista vendedor, residente na Rua Burarama, nº 132, Cobilândia, Vila Velha-ES e CAROLINA FEREGUETTI, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Corretora, residente na Rua Burarama, nº 132, Cobilândia, Vila Velha-ES. 05986 3.: JANDERSON NEGRINI JUNIOR, natural de São Paulo-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Aucélio Sampaio, nº 15, Cobilândia, Vila Velha-ES e KÊNA MARA FERREIRA DE LAIA, natural de Mantena-MG, com 29 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Avenida Aucélio Sampaio, nº 15, Cobilândia, Vila Velha-ES. 05987 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de janeiro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDREONI ELIAS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), autonomo, residente na Rua da Jaqueira, nº S/n, São Benedito, Vitória-ES e SHEILA CRISTINA COSTA DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 43 anos de idade, Divorciada(o), autonoma, residente na Rua da Jaqueira, nº S/n, São Benedito, Vitória-ES. 24454 2.: FELIPE DALMASO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Analista de marketing, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 110, Apto1201, Itapuã, Vila Velha-ES e DANIELLE CHAGAS TAPIAS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 10810, Casa 3, São Cristóvão, Vitória-ES. 24459 3.: FABIO FAVARATO NOGUEIRA, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Júlia Lacourt Penna,105 AP-606, Jardim Camburi, Vitória-ES e BRENA TERRA CRESPO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Horácio Andrade de Carvalho,125, Ilha do Boi, Vitória-ES. 24461 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de janeiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: AILTON DE SOUSA, natural de Castelo-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Albérico Guilherme Rosa, nº 75, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SILVANA DA SILVA APOLINÁRIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), empregada doméstica, residente na Rua Santos Dumont, nº 17, Alto Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04537 2.: ANTONIO CARLOS PEREIRA, natural de Muqui-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), cortador de pedra, residente na Rua Floriano Fonseca, nº 31, Bela Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GLEICE FLÁVIA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de limpeza, residente na Rua José Paulino Cipriano, nº 253, Nossa Senhora Aparecida, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04539 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 19 de janeiro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOABE LUIZ BASSO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Primavera, 02, Feu Rosa, Serra-ES e MAIKELLE NASCIMENTO DE CARVALHO, natural de Itabuna-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de vendas, residente na Rua Primavera, 02, Feu Rosa, Serra-ES. 31062 2.: VÍTOR HUGO LINHARES JORGE, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 47 anos de idade, Solteiro(a), serigrafo, residente na Rua Linha de Força 20, Cantinho do Ceu, Serra-ES e LUCILEIDES SANTANA DA SILVA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 53 anos de idade, Divorciada(o), operadora de caixa, residente na Rua Linha de Força, 20, Jardim Tropical, Serra-ES. 31067 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de janeiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: HILÁRIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Oiti, nº 37, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e TANIA XAVIER DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Oiti, nº 37, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08677 2.: ELIELSON SOUZA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Girassol, nº 109, Jabaeté, Vila Velha-ES e PAOLA DA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Girassol, nº 109, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08679 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de janeiro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAIKON AMADO DAS CHAGAS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), assistente de logística, residente na Rua Serra da Mantiqueira, nº 36, Morada de Bethânia, Viana-ES e KEZI BRAZ DA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), frentista, residente na Rua Anete Maria de Barros, s/nº , Areinha, Viana-ES. 07183 2.: THIAGO ROCHA BERGUE, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Taxista, residente na Rua Divinópolis, nº 11, Marcílio de Noronha, Viana-ES e LINARA CRISTINA RAMOS DA CUNHA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Divinópolis, nº 11, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07185 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 19 de janeiro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO GONÇALVES DA COSTA, natural de Iúna-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), agente marítimo, residente na Praça Philogomiro Lannes, nº 78, Jardim da Penha, Vitória-ES e CLEUDICÉIA PEREIRA DA SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Praça Philogomiro Lannes, nº 78, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24238 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de janeiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: SOLIVAN RODRIGUES DE SOUZA, natural de Santa Teresa-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), carreteiro, residente na Antnio Pedro Campganro,04, Ibiraçu-ES e REGINA DE JESUS DIAS, natural de Aracruz-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), conselheira tutelar, residente na Antonio Pedro Campaganro, 04, Residencial Francisco Campaganro, Ibiraçu-ES. 00861 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 19 de janeiro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO PEREIRA FERNANDES, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 25 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Projetada, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES e JOSIANE GASPAR DA SILVA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES. 14027 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 19 de janeiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã