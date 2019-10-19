Publicado em 19 de outubro de 2019 às 00:00
Proclamas - 19/10/19
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERILDO DA SILVA CORDEIRO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), CREDIARISTA, residente na Rua Monte Carlo, S/n, Vale dos Reis, Cariacica-ES e IVONE DA SILVA MARTINS, natural de Araruama-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de confecção, residente na Rua Monte Carlo, S/n, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 26397 2.: EDUARDO DE OLIVEIRA STURARO, natural de Colatina-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), lanterneiro, residente na Rua Minas Gerais, Nº 19, Jardim América, Cariacica-ES e LUCIANA RODRIGUES DA SILVA, natural de Baixo Guandu-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Minas Gerais, Nº 19, Jardim América, Cariacica-ES. 26398 3.: BENJAMIM EMANUEL PITTIZER DE MORAES, natural de Paracambi-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vinte e Três, nº 63 , Castelo Branco, Cariacica-ES e DORCAS MARIA ISABEL OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Vinte e Três, nº 63 , Castelo Branco, Cariacica-ES. 26399 4.: JOÃO FELIPE COIMBRA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), eletricista automotivo, residente na Rua Jairo Maia, nº 27, Oriente, Cariacica-ES e KETHELY RUBIM DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jairo Maia, nº 27, Oriente, Cariacica-ES. 26400 5.: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, natural de Cacoal-RO, com 33 anos de idade, solteiro(a), sub oficial de montagem, residente na Rua Vista Mar, Nº 13, Vista Mar, Cariacica-ES e RANIELE ALMEIDA HERCULANO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vista Mar, Nº 13, Vista Mar, Cariacica-ES. 26401 6.: MARCOS PAULO GUEDES DA SILVA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Vendedor interno, residente na Rua Barbara, N°11, Bela Aurora, Cariacica-ES e ANA PAULA JORGE FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Barbara, N°11, Bela Aurora, Cariacica-ES. 26402 7.: FLORISVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 49 anos de idade, viúvo(a), professor, residente na Rua Boa Vista,nº314, Rosa da Penha, Cariacica-ES e ROSILENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, natural de Resplendor-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), auxiliar educacional, residente na Avenida Amazonas, nº 545, Itapemirim, Cariacica-ES. 26403 8.: WESLEY SILVA LOPES, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Marataízes, nº 250, Valparaíso, Serra-ES e JÉSSICA MARQUES VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Maria Paiva, 495, Bl 04, Ap 301, Resid. São Geraldo, São Geraldo, Cariacica-ES. 26404 9.: VANDELINO DA SILVA, natural de Santa Teresa-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, residente na Rua Presidente João Café Filho, nº 70, Campo Grande, Cariacica-ES e KELLY LUCAS SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Presidente João Café Filho, 70, Campo Grande, Cariacica-ES. 26405 10.: FELIPE URSINI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), enfermeiro, residente na Rua Primeiro de Maio, nº 08, Alto Boa Vista, Cariacica-ES e DELCYLEIA SANTOS DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Primeiro de Maio, nº 08, Alto Boa Vista, Cariacica-ES. 26406 11.: PHILIPE SANTANA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Marechal Floriano, N°10, Bandeirantes, Cariacica-ES e ARLUCIA DE ALMEIDA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Marechal Floriano, N°10, Bandeirantes, Cariacica-ES. 26407 12.: CLAYTON PERIM FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Servente de obras, residente na Rua Tupinambás, nº 10, Caçaroca, Cariacica-ES e ALINE BARBOSA BORBA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Tupinambás, nº 10, Caçaroca, Cariacica-ES. 26408 13.: PEDRO FREITAS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Assistente de tecnologia de informação, residente na Rua Clarício Alves Ribeiro,128, Itanguá, Cariacica-ES e THAÍS VARGAS SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), analista de implantação, residente na Rua Clarício Alves Ribeiro,128, Itanguá, Cariacica-ES. 26409 14.: RODRIGO MEDEIROS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua São Jose, S/n, Santo André, Cariacica-ES e GLAUCIA SANTOS RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), compradora, residente na Rua São Jose, S/n, Santo André, Cariacica-ES. 26410 15.: MANASES RAFAEL LEITE PINTO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Beco Santa Terezinha, Nº: 20, Mucuri, Cariacica-ES e DANIELE DA SILVA TRINDADE, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco Santa Terezinha, Nº: 20, Mucuri, Cariacica-ES. 26411 16.: ANDRÉ LUIZ ABRANCHES NUNES, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Odônia da Costa Machado Toledo, S/n, Bl 05/503, Santa Bárbara, Cariacica-ES e DINELMA PRECIOSA BEGUEM, natural de Nova Viçosa-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Rua Odônia da Costa Machado Toledo,s/n, Bl 05/503, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 26412 17.: JUAREZ NOBRE DE OLIVEIRA, natural de Expedicionário Alício-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), carpinteiro, residente na Rua Ayrton Senna, nº 73, Castelo Branco, Cariacica-ES e SIDAURA CÂNDIDA DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), Costureira, residente na Rua Ayrton Senna, nº 73, Castelo Branco, Cariacica-ES. 26413 18.: ILSON PEREIRA DOS SANTOS, natural de Jardim Alegre-PR, com 44 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Londrina, nº 18, Bela Vista, Cariacica-ES e ROSANE PEREIRA DE MELLO, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), babá, residente na Rua Londrina, nº 18, Bela Vista, Cariacica-ES. 26414 19.: DENILDO VIEIRA LACERDA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Castelo Branco, nº 73, Rosa da Penha, Cariacica-ES e CLARINELIA BIAZATTI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Castelo Branco, nº 73, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 26415 20.: ANTONIO AUGUSTO DAS CHAGAS NETO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Coronel Darcy Pacheco de Queiroz, nº 67, Sotema, Cariacica-ES e EMANUELLY AMORIM SUHETT DO AMARAL, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Manoel Laurentino, nº 15, Sotema, Cariacica-ES. 26416 21.: ALISSON RIBEIRO DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), aux. de produção, residente na Avenida Expedito Garcia - Lado Ímpar, nº 55, Campo Grande, Cariacica-ES e KAREN DELFINO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), decoradora, residente na Avenida Expedito Garcia - Lado Ímpar, nº 55, Campo Grande, Cariacica-ES. 26417 22.: LUCAS EMANUEL RAMOS DE OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Jerusalém, nº 11, Bela Aurora, Cariacica-ES e BRUNA SANT'ANA DE MELO, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Jerusalém, nº 11, Bela Aurora, Cariacica-ES. 26418 23.: LUCIANO BATISTA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Santa Clara, Nº12, Santa Cecília, Cariacica-ES e SIRLENE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, natural de São Mateus-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santa Clara, Nº12, Santa Cecília, Cariacica-ES. 26419 24.: LUCIANO BARBOSA LIMA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Rua Cariacica, 152, Jardim Botanico, Cariacica-ES e MARLENE DE OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Afonso Claúdio-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antenor Ferreira da Silva, 23, São Vicente, Afonso Claúdio-ES. 26420 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de outubro de 2019 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO MOREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, divorciado(a), coordenador de operações, residente na Rodovia do Sol, nº 2922, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DAIANE INACIO ROCHA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rodovia do Sol, nº 2922, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07359 2.: HERICHI SANDRE DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Da Cazoarina, Nº01, Aribiri, Vila Velha-ES e RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA, natural de Rio Casca-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Da Cazoarina, Nº01, Aribiri, Vila Velha-ES. 07360 3.: DEVACIR RABELLO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), autonômo, residente na Rua Visconde de Taunay, nº 192, Soteco, Vila Velha-ES e DANIELLY SANTOS LARANJA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Vasco Coutinho, nº 432, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 17920 4.: WALTER RAMOS DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Emiliana Julia da Silva, nº 601, Gloria, Vila Velha-ES e HILARY ALVES GONANDY, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maranguape, nº 340, Gloria, Vila Velha-ES. 17921 5.: NECKIR GUIMARÃES NETTO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), engenheiro florestal, residente na Rua José Pinto Vieira, nº 33, Apartamento 101, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES e ROBERTA DE OLIVEIRA MALINI, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Itaquari, nº 295, Apartamento 601, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES. 17922 6.: THIAGO ARAUJO COSTA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), cobrador de ônibus, residente na Rua Mourisco, nº 17, Gloria, Vila Velha-ES e THAYNARA MERLO LIMA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Mourisco, nº 17, Casa, Gloria, Vila Velha-ES. 17923 7.: CARLOS DAS NEVES, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 51 anos de idade, divorciado(a), consultor de venda, residente na Avenida dos Estados, nº 17, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e ELIZANGELA FEHLBERG, natural de Itaguaçu-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Carlos Mendes - nº 18, Nazareth, Vitória-ES. 17924 8.: ALEXANDRE LUIZ CARVALHO DE PAIVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Hugo Musso, N° 2003, Apartamento 1203, Ed. Ilha de Parma, Itapuã, Vila Velha-ES e JÉSSICA FERNANDA ESTRELA DOS SANTOS, natural de Recife-PE, com 28 anos de idade, solteiro(a), segurança do trabalho, residente na Rua Brasília, nº 14, Apartamento 204, Cond. Ed. Richarda, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17925 9.: JADER NUNES VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua das Neves, Nº 501, Divino Espirito Santo, Vila Velha- e MAYARA PEREIRA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Guarapari, 18, Marcilio de Noronha, Viana-ES. 17926 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de outubro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO DA COSTA DUARTE, natural de São João de Meriti-RJ, com 51 anos de idade, divorciado(a), instalador de móveis, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 68, Bela Vista, Guarapari-ES e ANDREIA DE SOUZA QUENUP, natural de Resplendor-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 68, Bela Vista, Guarapari-ES. 11514 2.: JHONATAN DA SILVA RIBEIRO, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Emilio Garrastazu Medice, 14, Kubitschek, Guarapari-ES e JACQUELINE BRUSCHI, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Emilio Garrastazu Medice, 14, Kubitschek, Guarapari-ES. 11515 3.: JHONATANS DE OLIVEIRA, natural de Anchieta-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar serviços gerais, residente na Rua Manaus, nº 151, Camurugi, Guarapari-ES e GEOCASTA SOBRINHO BRUM, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar serviços gerais, residente na Rua Manaus, nº 151, Camurugi, Guarapari-ES. 11516 4.: ELIAS MAURICIO DE NANTES, natural de Resplendor-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Praia do Morro, Guarapari-ES e SÔNIA REGINA MAIA, natural de Castelo-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11517 5.: JHONNY MARCHEZI GONÇALO, natural de Anchieta-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), gesseiro, residente na Rua Dionízio Burint, nº 05, Muquiçaba, Guarapari-ES e KARLA PRISCILA ARAÚJO, natural de Ipatinga-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Praiana, nº 635, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11518 6.: THIAGO PAIVA BEZERRA, natural de Sinop-MT, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua da Bica, S/nº., Perocão, Guarapari-ES e BÁRBARA CRISTINA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua da Bica, S/nº., Perocão, Guarapari-ES. 11519 7.: ANDERSON CARLOS SOARES SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Avenida Capricórnio, nº 121, Santa Mônica, Guarapari-ES e JOCILENE DURÃES OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Capricórnio, nº 121, Santa Mônica, Guarapari-ES. 11520 8.: ANIÉL DOS SANTOS DIAS, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua A Dois, nº 48, Portal, Guarapari-ES e DIULIANA DOS SANTOS BOLDI, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Arlindo Loureiro das Neves, 06, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 11521 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 18 de outubro de 2019 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: SOLIMAR JOSÉ PIVETTA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), Mecânico, residente na Rua Professora Maura Abaurre, nº 90, Ap 102, Maria Ortiz, Vitória-ES e JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Montanha-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), Atendente de farmácia - balconista, residente na Rua Professora Maura Abaurre, nº 90, Ap 102, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23302 2.: DANIEL CAMARGO DALLA VECHIA, natural de Jacareí-SP, com 33 anos de idade, divorciado(a), Engenheiro ambiental, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 544, Apt 101 Ed Adjaia Jardim da Penha, Vitória-ES e LARA DE NADAI MENEZES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 544, Apt 101 Ed Adjaia Jardim da Penha, Vitória-ES. 23322 3.: BRAYENN LAEBER NUNES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), marítimo, residente na Rua Alcina Ribeiro Gandine, nº 40, Solon Borges, Vitória-ES e LARISSA COELHO DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), advogada, residente na Rua Alcina Ribeiro Gandine, nº 40, Solon Borges, Vitória-ES. 23323 4.: EVANDRO DE OLIVEIRA SANT'ANNA, natural de Pirapetinga-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 301, Bl. B, Apto. 101, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARCELA GUIMARÃES DE LUCENA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 301, Bl. B, Apto. 101, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23344 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de outubro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO FERREIRA VIANA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ipanema, 08, Nova Carapina, Serra-ES e MAYARA FRANÇA DA COSTA, natural de Mantenopolis-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Ipanema, 08, Nova Carapina,, Serra-ES. 09696 2.: MARKLEI ALVARENGA CORRÊA, natural de Santa Teresa-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), oficial de via permanente, residente na Avenida das Palmeiras, nº 16, Cidade Pomar, Serra-ES e MARIANA PARREIRA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida das Palmeiras, nº 16, Cidade Pomar, Serra-ES. 09697 3.: ALEXSANDRO VICENTE GUALBERTO, natural de Vitoria-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), cobrador, residente na Rua Itarana, nº 38, Vista da Serra I, Serra-ES e JOMÁRIA CHAVES VIRGOLINO, natural de Nova Viçosa-BA, com 39 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora de idosos, residente na Rua Itarana, nº 38, Vista da Serra I, Serra-ES. 09698 4.: MAICON DA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua das Margaridas, nº 2, São Marcos, Serra-ES e ANDRIELE DE OLIVEIRA SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua das Margaridas, nº 2, São Marcos, Serra-ES. 09699 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de outubro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PEDRO CASTRO RODRIGUES, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Escadaria Sílvio Oliveira Santos, nº 16, Romão, Vitória-ES e JOYCELANE SAIBER DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Escadaria Sílvio Oliveira Santos, nº 16, Romão, Vitória-ES. 23617 2.: JOÃO VICTOR AMORIM PINHEIRO MARTINS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Rio Ipiranga, nº 25, Hélio Ferraz, Serra-ES e MAYSA GUIMARÃES DA FONSECA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 105, Aptº 203, Bloco A, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23667 3.: ANTONIO ADOLFO GABURRO SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de computação, residente na Rua José Luiz Gabeira, nº 170/102 D, Barro Vermelho, Vitória-ES e LIVIA CARVALHO DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Duque de Caxias, nº 18, Universal, Viana-ES. 23668 4.: FELLIPE SANT'ANNA ALMADA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 901, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARYANA CAROLINO ALVES FRANÇA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), biomédica, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 901, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23669 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de outubro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FELIPE ARAÚJO PONTES, natural de João Pessoa-PB, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Beco Benedito Barcelos, nº 50, Bela Vista, Vitória-ES e VITÓRIA GONÇALVES DE FRANÇA, natural de Igarassu-PE, com 20 anos de idade, solteiro(a), Zeladora, residente na Beco Benedito Barcelos, nº , Bela Vista, Vitória-ES. 16817 2.: JHONATAN MARTINS SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de produção, residente na Rua José Romão de Melo, nº 207, Resistência, Vitória-ES e KEYLA CHRISTINA PITANGUI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Adelpho Poli Monjardim, nº 904, Inhanguetá, Vitória-ES. 16818 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUAN CARLOS BARCELOS CHRISTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua da Liberdade, nº 250, Argolas, Vila Velha-ES e THAISSA RODRIGUES CABRAL DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Benedito das Neves, nº 78, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728172 2.: THIAGO SANTOS CORREIA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua São Salvador, nº 518, Aribiri, Vila Velha-ES e DRIELY DE JESUS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Salvador, nº 518, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728174 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de outubro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO STÉDILE GODINHO, natural de Curitiba-PR, com 45 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecatrônico, residente na Rua da Paz, s/n , Edificio Rio Bonito, Bloco A, Apartamento 401, André Carloni, Carapina, Serra-ES e ELISA GONÇALVES DIAS ZAGER, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua da Paz, s/n , Edificio Rio Bonito, Bloco A, Apartamento 401, André Carloni, Carapina, Serra-ES. 29244 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de outubro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _______________________________________________________________________________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOELBER DA SILVA SOUZA, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 29 de julho de 1991, estado civil solteiro, profissão técnico em agropecuária, residente na Rua Projetada, s/nº, Palmital, Itapemirim-ES, filho de JORGE DE SOUZA e VALDENI DA SILVA SOUZA e DIANA PAULA DE ARAUJO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, natural de Alegre-ES, nascida em 03 de maio de 1989, estado civil solteira, profissão psicóloga, residente na Rua Projetada, s/nº, Palmital, Itapemirim-ES, filha de LUIZ PAULO FERREIRA DE SOUZA e ANA DALVA DE ARAUJO FERREIRA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 18 de Outubro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ROBERTO DA SILVA SANTOS, natural de Palmares-PE, com 44 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços, residente na Escadaria João Batista, nº 33, Bela Vista, Vitória-ES e RITA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), Diarista, residente na Escadaria João Batista, nº 33, Bela Vista, Vitória-ES. 16812 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial
