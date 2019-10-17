Proclamas - 17/10/19

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 00:00
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS ARAUJO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Presidente Pedreira,450, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e LEILIANE SOARES DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Presidente Pedreira,450, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 28946 2.: PEDRO JULIO CAPILA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), operador, residente na Rua Gaivota, 172, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e LARISSA SILVA DE ALMEIDA, natural de Santos-SP, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Gaivota, 172, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29193 3.: ADELSON DE OLIVEIRA MACHADO, natural de Conceição da Barra-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Joaçaba, nº 43, Caixa 02, Barcelona, Carapina, Serra-ES e CLAUDIA CARNEIRO MARCHIORE, natural de Vitoria-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idoso, residente na Rua Joaçaba, nº 43, Caixa 02, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29212 4.: VANTUIR DE MORAIS, natural de Timoteo-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), metalurgico, residente na Rua Copacabana ,224, Morada De Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e CARLA APARECIDA ALVES DE PAULA, natural de Muriaé-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Rua Copacabana ,224, Morada De Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29213 5.: RONALDO OLIVEIRA DE JESUS, natural de Timóteo-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), almoxarife, residente na Rua Itapeva, 58, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e IVANILDES GOMES DOS SANTOS, natural de Itapebi-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Itapeva, 58, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29214 6.: RAFAEL DUTRA FRANCO JÚNIOR, natural de Belo Horizonte-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), supervisor técnico, residente na Rua Rachel Vitalino de Brito, nº 110, T 16/303, Residencial Arboretto, Helio Ferraz, Carapina, Serra-ES e CECILIA RUTE PENHA DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rachel Vitalino de Brito, nº 110, T 16/303, Residencial Arboretto, Helio Ferraz, Carapina, Serra-ES. 29217 7.: DARCI NERIS DA FONSECA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), servidor publico, residente na Rua dos Rouxinois, S/n, Quadra 27, Lote 52, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ANA KARLA ZUMAK LUBE, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), gerente de projetos, residente na Rua dos Rouxinois, S/n, Quadra 27, Lote 52, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29219 8.: LUCIO SANTOS DOS REIS, natural de Itamaraju-BA, com 38 anos de idade, divorciado(a), operador de maquinas, residente na Rua Recife, s/nº Bloco 06, Aptº 302, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e DARLENE RODRIGUES DA SILVA, natural de Jacunda-PA, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Recife, s/nº Bloco 06, Aptº 302, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29220 9.: FILIPE FERREIRA SANTOS, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), micro empresário, residente na Rua Miguel Ângelo, nº 675, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e JACYARA MATIAS MONTEIRO, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Miguel Ângelo, nº 675, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29222 10.: EDMUNDO OSWALDO SANDOVAL ESPINDULA, natural de Vitória-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Barão Rio Branco, 716, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ANNA CAROLINA COSTA PINOTTI, natural de Serra-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Barão Rio Branco, 716, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29223 11.: MATEUS SANTOS ALMEIDA, natural de São Paulo-SP, com 21 anos de idade, solteiro(a), fiscal de caixa, residente na Avenida Guarapari, nº 790, Bloco A, Apartamento 302, Residencial Mestre Alvaro , Valparaíso, Carapina, Serra-ES e BEATRIZ DA ROCHA FERREIRA, natural de São Paulo-SP, com 19 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Guarapari, nº 790, Bloco A, Apartamento 302, Residencial Mestre Alvaro , Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 29224 12.: VITOR LAGO DO NASCIMENTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Santa Cruz, nº 7, Valparaíso, Carapina, Serra-ES e PATRICIA PALOMA MORAES SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 23 anos de idade, Divorciada(o), manicure, residente na Rua Santa Cruz, nº 7, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 29226 13.: HUGO ALEJANDRO POZO SARAVIA, natural de Cochabamba - BOLIVIA-ET, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Tangui, 79, Mata da Serra, Carapina, Serra-ES e SUELLEN OLIVEIRA COLLI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira eletricista, residente na Rua Tangui, 79, Mata da Serra, Carapina, Serra-ES. 29227 14.: ALÉX SANDRO SERGIO RÉBULI, natural de Afonso Claúdio-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Central, 1273, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e SAMARA TAVARES WESTPHAL, natural de Aimorés-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Central, 1273, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29228 15.: FELIPE MANTOVANI DE OLIVEIRA, natural de Ouro Branco-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Av. Copacabana, 708, Cond. Vila dos Passaros, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e LUANA ANDERSON FYHN PEREIRA, natural de Buenos Aires-ET, com 31 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Av. Copacabana, 708, Cond. Vila dos Passaros, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29229 16.: MARCUS VINICIUS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), gerente de transporte, residente na Rua Sandro Boticelli, nº 53, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e VIVIANE SILVA BRITO TETZNER, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua Sandro Boticelli, nº 53, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29230 17.: MATHEUS MOTIM DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Paraíso,31, Cx 02, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e DIDLEY SAMILA ALMEIDA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Paraíso,31, Cx 02, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29231 18.: DENIS DO NASCIMENTO CANDEIA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Água Marinha, nº 07, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e BETHANIA SOARES VALENTIN, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Água Marinha, nº 07, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29232 19.: SERGIO MATTOS FIRMINO, natural de Vitoria-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Maricá, 73, Barcelona, Carapina, Serra-ES e LADAIR LOPES DA SILVA, natural de Santana do Manhuaçu-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), cabelereira, residente na Rua Maricá, 73, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29233 20.: POLLYANA FIRMINO ROSA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 205, Chácara Parreiral, Carapina, Serra-ES e JULIANA MIRANDA BRAGA, natural de Ipatinga-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), supervisora, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 205, Chácara Parreiral, Carapina, Serra-ES. 29234 21.: RUBIA MARA BANHOS, natural de São Paulo-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cristal, N° 22, André Carloni, Carapina, Serra-ES e ANA CAROLINA DOS SANTOS DE ALMEIDA, natural de Ponte Nova-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cristal, N° 22, André Carloni, Carapina, Serra-ES. 29235 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de outubro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial ___________________ CARTÓRIO DA BARRA Faço saber que pretendem casar-se: 1. 08024 - DANIEL CORDEIRO, brasileiro(a), solteiro, encarregado de obras, com sessenta e três (63) anos de idade, natural de Tumiritinga-MG, residente e domiciliado à Rua Dezoito, nº 42, Jabaeté, Vila Velha-ES e VILMA RAMOS SOARES, brasileiro(a), solteira, do lar, com quarenta (40) anos de idade, natural de Itaipe-MG, residente e domiciliada à Rua Dezoito, nº 42, Jabaeté, Vila Velha-ES. 2. 08023 - JULIETE BATISTA DOS PASSOS, brasileiro(a), solteira, copeira, com trinta (30) anos de idade, natural de Colatina-ES, residente e domiciliado à Rua Ernesto Diniz, nº 593, João Goulart, Vila Velha-ES e VALQUÍRIA BERNARDO PINTO, brasileiro(a), solteira, cozinheira, com trinta e dois (32) anos de idade, natural de IÚNA-ES, residente e domiciliada à Rua Ernesto Diniz, nº 593, João Goulart, Vila Velha-ES. 3. 08022 - EDILON BATISTA BERTO, brasileiro, solteiro, porteiro, com quarenta e oito (48) anos de idade, natural de Pancas-ES, residente e domiciliado à Avenida Presidente Kennedy, nº 16, Vinte e Três de Maio, Vila Velha-ES e MARLI LOPES DOS SANTOS, brasileira, solteiro, pedagoga, com quarenta e dois (42) anos de idade, natural de Nova Venécia-ES, residente e domiciliada à Avenida Presidente Kennedy, nº 16, Vinte e Três de Maio, Vila Velha-ES. 4. 08021 - JOÃO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, ajudante de obra, com trinta e um (31) anos de idade, natural de Barra do Rocha-BA, residente e domiciliado à Rua Boa Esperança, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES e ELIS JESUS DOS SANTOS, brasileira, solteira, estudante, com dezoito (18) anos de idade, natural de Ilhéus-BA, residente e domiciliada à Rua Boa Esperança, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES. 5. 08020 - WILSON VIEIRA MARQUES, brasileiro, solteiro, pedreiro, com quarenta e dois (42) anos de idade, natural de São Mateus-ES, residente e domiciliado à Rua das Marinhas, nº 11, Praia dos Recifes, Vila Velha-ES e DÁMMARES LEMES DE SOUZA, brasileiro(a), solteira, estudante, com vinte (20) anos de idade, natural de Carlos Chagas-MG, residente e domiciliada à Rua das Marinhas, nº 11, Praia dos Recifes, Vila Velha-ES. 6. 08019 - HIAGO DA SILVA CARVALHO, brasileiro(a), solteiro, autônomo, com vinte e cinco (25) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Rua Tulipa, nº 12, Jabaeté, Vila Velha-ES e CASSIANE CORREIA ALVES, brasileiro(a), solteira, atendente de restaurante, com vinte e dois (22) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Rua Tulipa, nº 12, Jabaeté, Vila Velha-ES. 7. 08018 - DIEISON OLIVEIRA DA LUZ, brasileiro(a), divorciado, balconista, com quarenta (40) anos de idade, natural de Rio de Janeiro-RJ, residente e domiciliado à Rua Machado de Assis, nº 17, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e CARLA MARTINS PELES, brasileiro(a), solteira, do lar, com vinte e três (23) anos de idade, natural de Belo Horizonte-MG, residente e domiciliada à Rua Machado de Assis, nº 17, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 8. 08017 - UANDERSON DE SOUSA SANTOS, brasileiro, solteiro, açougueiro, com trinta e seis (36) anos de idade, natural de Itanhém-BA, residente e domiciliado à Rua Presidente Kennedy, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES e ANNE ANGÉLICA DOS SANTOS, brasileira, solteira, operadora de caixa, com vinte e nove (29) anos de idade, natural de Itanhém-BA, residente e domiciliada à Rua Presidente Kennedy, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES. 9. 08016 - ORIDES ALVES TEIXEIRA JUNIOR, brasileiro(a), solteiro, auxiliar de produção, com vinte e um (21) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliado à Avenida Bandeiras, nº 1349, Morada da Barra, Vila Velha-ES e GISELE DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES, brasileira, solteira, do lar, com dezesseis (16) anos de idade, natural de Linhares-ES, residente e domiciliada à Avenida Bandeiras, nº 1349, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 10. 08015 - EDNILSON JESUS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, aposentado, com trinta e oito (38) anos de idade, natural de Ilhéus-BA, residente e domiciliado à Rua Rui Barbosa, nº 33, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS BARBOSA, brasileira, divorciada, costureira, com sessenta e três (63) anos de idade, natural de Arthur Castilho-MG, residente e domiciliada à Rua Rui Barbosa, nº 33, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vila Velha ES, 16 Outubro de 2019 Najla Ap. Assad de Moraes Oficiala do Registro Civil Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA LISBOA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), repositor de hortifruti, residente na Travessa Santo Pinto I, 103, Beco do Pissarra, São Judas Tadeu, Serra-ES e NAYANE MACHADO AMORIM, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Travessa Santo Pinto I, 103, Beco do Pissarra, São Judas Tadeu, Serra-ES. 09683 2.: JANSEN DE SOUZA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), jogador, residente na Rua Independencia, 190, Caixa 03, Caçaroca, Serra-ES e THAINARA PATROCINIO FERREIRA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Independencia, 190, Caixa 03, Caçaroca, Serra-ES. 09684 3.: ALMITO RODRIGUES PEREIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 73 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Marataizes, nº 79, Planalto Serrano, Bloco A, Serra-ES e EDNA MARIA CELES OLIVEIRA, natural de Itabuna-BA, com 61 anos de idade, Divorciada(o), aposentada, residente na Rua Marataizes, nº 79, Planalto Serrano, Bloco A, Serra-ES. 09686 4.: NOEL FERREIRA DA SILVA, natural de Joaíma-MG, com 44 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Leopoldina, nº 01, Nova Carapina I, Serra-ES e MARLENE BARBOSA RODRIGUES, natural de Mutum-MG, com 47 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Leopoldina, nº 01, Nova Carapina I, Serra-ES. 09687 5.: JANDERSON CÉSAR DA CONCEIÇÃO SANTOS, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de topografia, residente na Rua São Domingos, nº 214, São Domingos, Serra-ES e SELMA TEIXEIRA DA SILVA, natural de Montanha-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Domingos, nº 214, São Domingos, Serra-ES. 09688 6.: WARLEY GALVÃO SOARES, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), agente de soluções, residente na Rua Araxa, 09, Divinopolis, Serra-ES e TATIELLY PESSOA DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Lajinha, 21, Divinopolis, Serra-ES. 09689 7.: DOUGLAS DE SOUZA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), operador de frios, residente na Rua das Gloxínias, nº 362, Cascata, Serra-ES e DANIELI DE OLIVEIRA SANT'ANA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), pedagoga, residente na Rua das Gloxínias, nº 362, Cascata, Serra-ES. 09690 8.: JOVIANO ALVES DE ANDRADE, natural de Baixo Guandu-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Garopa, 03, Qd 648, Lt 09, Residencial Centro da Serra, Serra-ES e VANEIDE ADRIANO DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), cobradora, residente na Rua Garopa, 03, Qd 648, Lt 09, Residencial Centro da Serra, Serra-ES. 09691 9.: ROBERT SCOVELL RYAN, natural de CHERTSEY, SURREY, INGLATERRA-ET, com 45 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Flat 04, 77, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT153ND, United Kingdom, -ES e OZENIRA FERREIRA LIMA, natural de Cajuapara-MA, com 48 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Rua Aroeira, 02, Cidade Pomar, Serra-ES. 09692 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de outubro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA e GABRIELY CARDOZO ROSA DA SILVA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteiro, profissão vendedor, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Cariacica-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. 2.: VITOR MURILO BARBOSA DA SILVA e GILMARA DIAS DEL PUPPO, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil solteiro, profissão administrador, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil divorciada, profissão auxiliar de creche, residente em Vila Velha-ES. 3.: GABRIEL FIGUEREDO RODRIGUES DO NASCIMENTO e NATALIA FERREIRA PINHEIRO, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Operador de telemarketing ativo e receptivo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, profissão Professora de ensino fundamental, residente em Vila Velha-ES. 4.: MAURICIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS e ELIZIENE RODRIGUES DA SILVA, ele natural de Vila Velha-ES, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Cariacica-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira, profissão assistente de departamento pessoal, residente em Vila Velha-ES. 5.: FLAVIANO PEREIRA DE SOUZA e KARINA LEMOS, ele natural de Ataléia-MG, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Frentista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteira, profissão Técnica de enfermagem, residente em Vila Velha-ES. 6.: UBIRAILTON BARBOSA JÚNIOR e THAMIRES DE OLIVEIRA GONÇALVES, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Repositor em supermercados, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com dezoito (18) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente em Vila Velha-ES. 7.: SEBASTIÃO SILVA e NILZA MARIA DOS RÊIS, ele natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com setenta e cinco (75) anos de idade, estado civil divorciado, profissão aposentado, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Carangola-MG, com sessenta e nove (69) anos de idade, estado civil divorciada, profissão aposentada, residente em Vila Velha-ES. 8.: MARCOS VINICIUS DA SILVA DE JESUS e KAREN BEATRIZ ALVES, ele natural de Cariacica-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão técnico de enfermagem, residente em Vila Velha-ES. 9.: RAMON VIEIRA LAGASSI e THAIS DA SILVA GOMES, ele natural de Vitória-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Frentista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Lajinha-MG, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 16 de Outubro 2019 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIO YUJI NOKAI, natural de Niterói-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), Analista de informações, residente na Rua Odineir de Freitas Castro, nº 12, Jardim Camburi, Vitória-ES e KARLA BARBOSA CAVAGLIERI, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Médica, residente na Rua Odineir de Freitas Castro, nº 12, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23313 2.: RAMON DE MELLO NEVES NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), personal trainer, residente na Rua Filogônio Motta, nº 1129, Jardim Camburi, Vitória-ES e BEATRIZ CASTRO BARROS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Filogônio Motta, nº 1129, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23331 3.: RODRIGO MORENO SCARDINI CARLOS, natural de Ibatiba-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro de produção, residente na Rua Darly Antônio Lima, nº 80, APTO 401, Jardim Camburi, Vitória-ES e POLIANE LUISA DALAPICOLA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Darly Antônio Lima, nº 80, APTO 401, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23332 4.: JOÃO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de São João da Barra-RJ, com 43 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 265, Jabour, Vitória-ES e LABIB SAIB ALVES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), empreendedora, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 265, Jabour, Vitória-ES. 23337 5.: RICARDO DAHER OLIVEIRA, natural de Vitoria-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Avenida Construtor David Teixeira, nº 80, Mata da Praia, Vitória-ES e LILIANE DUTRA DE ASSIS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Construtor David Teixeira, nº 80, Mata da Praia, Vitória-ES. 23338 6.: JOÃO PAULO DUTRA VIEIRA, natural de Marabá-PA, com 32 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Professora Cornélia Lopes de Farias, nº 51, Maria Ortiz, Vitória-ES e NAYARA SOARES DE ABREU, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Professora Cornélia Lopes de Farias, nº 51, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23341 7.: LUCAS JONIS SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Silvino Grecco, nº 361, Apto 103, Jardim Camburi, Vitória-ES e DANIELA DE CASTRO OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Silvino Grecco, nº 361, Apto 103, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23342 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de outubro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MD ALAMINT, natural de Alipur- Comilla-ET, com 37 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Carlos Lindenberg, nº 1940, Aribiri, Vila Velha-ES e ALINE COSTA OLIVEIRA, natural de Valença-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Carlos Lindenberg, nº 1940, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728165 2.: EZAQUEU BOCHOU, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), entregador, residente na Rua Sílvio Ávidos, s/nº , Santa Rita, Vila Velha-ES e GYOVANA SALVADOR ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Divorciada(o), autonomo, residente na Rua Sílvio Ávidos, s/nº , Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728166 3.: JULIO CESAR LOVATI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Rubelita, nº 58, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e ÉRICA SOUZA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Rubelita, nº 58, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728167 4.: CLOUDS KENNEDY DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Campo Verde, nº 22, Ataíde, Vila Velha-ES e FERNANDA RODRIGUES NUNES, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 37 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua Campo Verde, nº 22, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728168 5.: LORENZO BOBBIO ZUCOLOTTO, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecanico, residente na Rua Doutor Moacir Gonçalves, nº 964, Guaranhuns, Vila Velha-ES e POLIANA DA SILVA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Doutor Moacir Gonçalves, nº 964, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728169 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de outubro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFERSON DE OLIVEIRA FIRME, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), repositor de vinhos, residente na Rua Mário Rosendo, nº 453, Bela Vista, Vitória-ES e ANA CAROLINA CORRÊA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Mário Rosendo, nº 453, Bela Vista, Vitória-ES. 16809 2.: DAVI GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Salvador-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Querubino Costa, nº 84, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e LEANDRA MONTANHOLLI JOAQUIM, natural de Campinas-SP, com 21 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Querubino Costa, nº 84, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 16810 3.: DANIEL DE OLIVEIRA MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), inspetor penitenciário, residente na Rua Oswaldo Barbosa Silva, nº 6, Santo André, Vitória-ES e VANESSA BARBOSA INACIO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Oswaldo Barbosa Silva, nº 6, Santo André, Vitória-ES. 16813 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIANO D' OLIVEIRA RANGEL, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Castelo Branco, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES e THAIS MARCELLE SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), domestica, residente na Rua São Jorge, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES. 06725 2.: FELIPE SARMENTO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Caparaó, nº 05, Eldorado, Viana-ES e LILIANE GOMES DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Caparaó, nº 05, Eldorado, Viana-ES. 06726 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 16 de outubro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE GONÇALVES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Humberto Serrano, nº 1542, Aptº 303, Bloco B3, Praia da Costa, Vila Velha-ES e NATIELLI CRISTINA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Capitão Francisco de Paula Pacheco, nº 330, Glória, Vila Velha-ES. 07357 2.: RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES, natural de Governador Valadares-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2565, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e LETÍCIA MARQUES RODRIGUES, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua da Ameixeira, nº 75, Ed. Angelo Mareto, Apto. 102, Itapuã, Vila Velha-ES. 07358 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de outubro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUTEMBERG RIQUILINO DOS SANTOS, natural de Caravelas-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de secretaria escolar, residente na Servidão Elvira Gomes Firmiano, nº 45, São Cristóvão, Vitória-ES e JOYCE ROSA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), assistente de experiencia do cliente, residente na Servidão Elvira Gomes Firmiano, nº 45, São Cristóvão, Vitória-ES. 23642 2.: GRÉGORY GÓES SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), funcinário público estadual, residente na Rua Miguel Pessoa, nº 86, Santo Antônio, Vitória-ES e RIVANY ORNELLAS FRIZZERA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Avenida Rio Branco, nº 169, Santa Lúcia, Vitória-ES. 23662 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de outubro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ LUIS RIBEIRO, natural de Castelo-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), policial militar aposentado, residente na Rua Geronso de Andrade Souza, nº 30, Barra do Riacho, Aracruz-ES e SILVANA SOARES KIRINO, natural de Conceição da Barra-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Geronso de Andrade Souza, nº 30, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00548 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 16 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLAVIO SILVA CARDOSO, natural de Camacan-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Renato Battisti, Nº.180, São Cristovão, Ibiraçu-ES e MÁRCIA PIRES PEREIRA, natural de Camacan-BA, com 38 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Renato Battisti, Nº.180, São Cristovão, Ibiraçu-ES. 00778 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 16 de outubro de 2019 NEURA LUCIA MELO FERREIRA Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENSBLEY RIBEIRO, natural de Ibiraçu-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), tecnico em mecânica, residente na Rua Luiz Faustini, Vila Nova de Cima, João Neiva-ES e LETÍCIA ALVES NASCIMENTO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua H, 21, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 02987 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 16 de outubro de 2019 Wanda Ribeiro Plazzi SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOHN LENNON LOPES SANTANA, natural de São José do Calçado-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua Aldair Celga S/nº, Centrro, Alegre-ES e TAINA OLYMPIO POLASTRELI, natural de Alegre-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), prendas do lar, residente na Rua Aldair Celga S/nº, Centrro, Alegre-ES. 03344 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 16 de outubro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil
