Proclamas

Proclamas - 17/03/20

Publicado em 17 de Março de 2020 às 01:00

Redação de A Gazeta

17 mar 2020 às 01:00

Proclamas - 17/03/20

Proclamas

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS CARDOSO ZATTA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), executivo de contas, residente na Rua Pedro Zangrande, nº 1295, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e EDUARDA HERINGER SOUZA, natural de Lajinha-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Pedro Zangrande, nº 1295, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29815 2.: ISRAEL BATISTA CARLOS, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Alvares Cabral, 172, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e HERICA DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), supervisora contabil, residente na Rua Alvares Cabral, 172, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29826 3.: JECILDO MENDONÇA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Linha de Força, nº 29, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES e PATRIANE SOUZA DO NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), chefe de cozinha, residente na Rua Linha de Força, nº 29, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES. 29828 4.: ALESSANDRO LUCAS DE OLIVEIRA CASAGRANDE, natural de Baixo Guandu-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Florianópolis, nº S/N, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e DIANA PLACIDES ROSSI, natural de Tabajara-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Avenida Florianópolis, nº S/N, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29834 5.: IZAQUE LOPES RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Paulo, nº S/N, André Carloni, Apto. 102, Serra-ES e ANA BEATRIZ MOREIRA FREITAS, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua São Paulo, nº S/N, André Carloni, Apto. 102, Serra-ES. 29835 6.: ANDRÉ DA SILVA XAVIER, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), funcionário publico, residente na Avenida Espirito Santo, S/n, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e TATIANE NASCIMENTO RAMOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Avenida Espirito Santo, S/n, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29836 7.: LOURIVAL FERNANDES OLIVEIRA, natural de Resplendor-MG, com 55 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Porto Seguro, nº 346, Parque Residencial Mestre Álvaro, Carapina, Serra-ES e JACILMA DE VARGAS GONÇALVES, natural de Afonso Claudio-ES, com 51 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Porto Seguro, nº 346, Parque Residencial Mestre Álvaro, Carapina, Serra-ES. 29840 8.: JULIO FRANCISCO DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 69 anos de idade, viúvo(a), segurança do trabalho aposentado, residente na Rua Noemi Costa Dominguez, nº 188, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e NEIVA DE SOUZA, natural de Baixo Guandu-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), professora aposentada, residente na Rua Noemi Costa Dominguez, nº 188, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29843 9.: VALDEMILTON PAULO PEREIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e JANETE PONTES VIEIRA MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 29844 10.: UANDERSON SOARES DE SOUZA, natural de Montanha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), bombeiro hidraulico, residente na Rua Flor de Cerejeira, nº 33, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e LORRANE CORREIA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), cabereireira, residente na Rua Flor de Cerejeira, nº 33, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29848 11.: PETÉRSON SOUZA MARTINS, natural de Conceiçao da Barra-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Goitacazes, nº 31, Laranjeiras Velha, Carapina, Serra-ES e ALESSANDRA CAITANO DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Rua Goitacazes, nº 31, Laranjeiras Velha, Carapina, Serra-ES. 29850 12.: FÁBIO ALVES SANTOS, natural de Santa Luzia-BA, com 38 anos de idade, Solteiro(a), montador, residente na Avenida Desembargador Antonio Jose Miguel Feu Rosa, S/n, Praia da Baleia, Carapina, Serra-ES e LUCIANA BARRETO MOREIRA, natural de Pau Brasil-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Desembargador Antonio Jose Miguel Feu Rosa, S/n, Praia da Baleia, Carapina, Serra-ES. 29851 13.: ROBSON ALVES AMORIM, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), analista administrativo, residente na Avenida Dois, s/nº , Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e NIVIA CARDOSO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Avenida Dois, s/nº , Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29852 14.: FLÁVIO MEIRELES DE JESUS, natural de Prado-BA, com 44 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Itú, s/nº , Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e JUSCÉLIA ALVES DA ROCHA, natural de Itamarju-BA, com 42 anos de idade, Solteira(o), copeira, residente na Rua Itú, s/nº , Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29853 15.: WEVERTON DE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de almoxarifado, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 55, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e LUANA SAMPAIO KREITLOW, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), tecnica de enfermagem, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 55, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29854 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de março de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIZEU DA SILVA DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Thomás Antônio Gonzaga, nº 05, Boa Vista I, Vila Velha-ES e THIELE COSTA NOVAES, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Thomás Antônio Gonzaga, nº 05, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 07524 2.: ADEMILSON PIZETA LEMOS, natural de Castelo-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), funcionário público aposentado, residente na Rua Goiânia, nº 359 B, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES e MARILZA VENÂNCIO DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Goiania, nº 359, Edificio Nossa Senhora da Conceicão, Bloco B, Apt 101, Praia de Itapuã, -ES. 18182 3.: MANOEL VILELA DE JESUS, natural de Medeiros Neto-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Vasco da Gama, nº 29, Jaburuna, Vila Velha-ES e LORRAYNE BELTRÃO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idosos, residente na Avenida Dos Estados, nº 444, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 18183 4.: RENAN PEREIRA DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), produtor rural, residente na R Olegario Mariano, 25, Apt 302, Santa Ines, Vila Velha-ES e NATÁLIA CRISTINA OLIVEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Olegario Mariano, 25, Apartamento 302, Edificio Gujask, Santa Inês, Vila Velha-ES. 18184 5.: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO FILHO, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Inácio Higino, 312, Ap 202, Cd.Bazzarela, Praia da Costa, Vila Velha-ES e VANESSA PEREIRA GAIGHER, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Inacio Higino, 312, Ap 202, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18185 6.: AILTON DELLA VALENTINA FILHO, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2350, Itapoã, Vila Velha-ES e ALINE GUIO CAVACA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), pesquisadora, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2350, Aptº 404, Itapoã, Vila Velha-ES. 18186 7.: SIDNEY ALMEIDA SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Silva Jardim, nº 130, Soteco, Vila Velha-ES e LAYSA OLIVEIRA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Honduras, nº 04, Jardim América, Cariacica-ES. 18187 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de março de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.: NILSON MILAGRE DE OLIVEIRA, natural de Boa Esperança-ES, com cinquenta e sete (57) anos de idade, estado civil divorciado, profissão autonomo, residente em Vila Velha-ES e LINDIONARA DE PIANTI ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com cinquenta (50) anos de idade, estado civil viúva, profissão Cabeleireira, residente em Vila Velha-ES. 2.: ARIOBALDO MACHADO FILHO, natural de Cariacica-ES, com cinquenta e três (53) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente em Vila Velha-ES e ROSALI CHRISTO, natural de Santa Leopoldina-ES, com quarenta e três (43) anos de idade, estado civil solteira, profissão atendente, residente em Vila Velha-ES. 3.: ELIZEU DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Itamaraju-BA, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, profissão instrutor de pizzaria, residente em Vila Velha-ES e DÉBORA PEREIRA OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, residente em Vila Velha-ES. 4.: RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Prado-BA, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão engenheiro de softwares, residente em Vila Velha-ES, e FABRICIO GOMES DE OLIVEIRA, natural de Montanha-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, residente em Vila Velha-ES. 5.: JONASDEIS DAVEL VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Bombeiro civil, residente em Vila Velha-ES e ANA KELLEN RAMALHETE FARIAS MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira, profissão Auxiliar de escritório, residente em Vila Velha-ES. 6.: ROGER FONTANA GEGENHEIMER, natural de Vitória-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Policial militar, residente em Vila Velha-ES e POLYANE DE OLIVEIRA CRUZ, natural de Afonso Claúdio-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira, profissão Telefonista, residente em Vila Velha-ES. 7.: WANDERSON SOARES SILVA, natural de Mantena-MG, com quarenta (40) anos de idade, estado civil divorciado, profissão motorista, residente em Vila Velha-ES e MARY VÂNIA CAMPANHIM AIRES, natural de Castelo-ES, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteira, profissão pizzaiola, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 16 de março 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Travessa Arthur Francisco, nº 46, Maria Ortiz, Vitória-ES e VIVIANE DA SILVA SANTOS NUNES RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Travessa Arthur Francisco, nº 46, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23700 2.: THIAGO NOGUEIRA GARCIA, natural de Londrina-PR, com 42 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, nº 120, Jardim da Penha, Vitória-ES e RACHEL FERREIRA PASCHOAL, natural de Governador Valadares-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, nº 120, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23701 3.: WESTON MOREIRA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 1095, Jardim da Penha, Vitória-ES e JULIANA GOMES MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 97, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23703 4.: VICTOR LIRA DE QUEIROZ VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua José Marcelino, nº 43, Apto 03, Centro, Vitória-ES e LAURA BARRETO DE MORAES FERRAZ, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidora pública estadual, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 180, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23704 5.: LUCAS SILVA DEMONER, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Ludwik Macal, nº , Jardim da Penha, Vitória-ES e HANNAH RAE GIACOMIN PIRES, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Elza Benetti Machado, nº 05, Centro, Colatina-ES. 23705 6.: ERIC ARANTES RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Antônio Carlos de Almeida, nº 55, Maria Ortiz, Vitória-ES e LARYSSA BARCELLOS MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Antônio Carlos de Almeida, nº 55, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23708 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de março de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATHAN RACANELLI SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Rosa Amarela, nº 9, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e DANYELA REIS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rosa Amarela, nº 9, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232728418 2.: RODRIGO DE LIMA SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Da Servidão, Nº10 , Santa Inês, Vila Velha-ES e JÉSSICA GODIO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Servidão Publica, Nº10 , Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728420 3.: VINICIUS MARQUETTI DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), funcionario público, residente na Rua Jasmim, nº 16, Brisamar, Vila Velha-ES e RAISSA TERESA DELLA BIANCA CONRADO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), artes plástica, residente na Rua Jasmim, nº 16, Brisamar, Vila Velha-ES. 232728421 4.: RAFAEL CABRAL BRUM, natural de Barra de São Francisco-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador logistitico, residente na Rua Lucilândia, nº 2091, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e LUANA VASCONCELOS DE MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Lucilândia, Nº 2091, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 232728422 5.: ALDEMIR BENTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Angelo Antonio Fernandes, nº 320, Vila Velha-ES e CLÉLIA MARIA DE OLIVEIRA, natural de Peçanha-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Angelo Antonio Fernandes, nº 320, Aptº 103, Bloco 2, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728424 6.: PATRICK PEREIRA DOS SANTOS, natural de Ibicui-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de movimentacao de carga, residente na Rua Guararema, nº 360, Vale Encantado, Vila Velha-ES e FLÁVIA ZOCATELLI GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Guararema, nº 360, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728425 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de março de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO EUZEBIO DA SILVA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), gari, residente na Rua Joca Pereira dos Santos, nº 18, Resistência, Vitória-ES e ANA CLAUDIA BRITO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), secretária, residente na Rua Doutora Odette Braga Furtado, nº 152, Enseada do Suá, Vitória-ES. 23924 2.: JUTAIR CRUZ DE OLIVEIRA, natural de Canavieiras-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), vidraceiro, residente na Rua Roberto Gonçalves de Oliveira, nº 124, São Cristóvão, Vitória-ES e JACIARA ANDRÊ GERALDO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), servidora pública, residente na Rua Roberto Gonçalves de Oliveira, nº 124, São Cristóvão, Vitória-ES. 23926 3.: JOÃO MILTON DANTAS NETO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Monsenhor Raymundo Pereira Barros, nº 24, Bonfim, Vitória-ES e CAROLINA DE SOUZA MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Monsenhor Raymundo Pereira Barros, nº 24 , Bonfim, Vitória-ES. 23930 4.: GUSTAVO BOLSANELO CALIMAN, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Carlos Martins, nº 1349, Aptº 803, Jardim Camburi, Vitória-ES e FERNANDA MESQUITA MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidora pública estadual, residente na Rua Carlos Martins, nº 1349, Aptº 803, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23931 5.: DIEGO LUCINDO DE ARAÚJO, natural de João Pessoa-PB, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de sitemas, residente na Rua Coronel Monjardim, nº 201, Aptº 1202, Centro, Vitória-ES e IZABELA MOREIRA ALVES, natural de Guaçuí-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Coronel Monjardim, nº 201, Aptº 1202, Centro, Vitória-ES. 23932 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de março de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAULO ALMEIDA VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Olinto do Nascimento, nº 345, Vila Rica, Apto 204, Aracruz-ES e ÉRIKA LIMA DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), promotora de vendas, residente na Rua Olinto do Nascimento, nº 345, Vila Rica, Apto 204, Aracruz-ES. 12814 2.: JOÃO PEDRO GUSMÃO RANGEL, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico em tecnologia da informação, residente na Rua Flor do Guarujá, nº 12, Bairro Jardins, Aracruz-ES e BEATRIZ CAVAGLIERI ALVES, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), personal treanning, residente na Rua Flor do Guarujá, nº 12 , Bairro Jardins, Aracruz-ES. 12815 3.: EURICO CABIDELE JUNIOR, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Tenente Coronel Paixão, 162, Balneário de Santa Cruz, Aracruz-ES e RIVANIA DE ARAUJO CAO, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Carlos Suella, nº 433, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 12816 4.: IGOR DE BARROS ALTOÉ, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Hilário Sebastião Bitti, nº 05, Jequitibá, Aracruz-ES e TATIANE SIQUEIRA DE MAGALHÃES, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de RH, residente na Rua Ana Wandelkookem Nascimento, nº 338, Centro, Aracruz-ES. 12817 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 16 de março de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONASSON FELIX DA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Santo Agostinho, nº 1, Aparecida, Cariacica-ES e ESTER DOS SANTOS GONÇALO, natural de São Mateus-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santo Agostinho, nº 1, Aparecida, Cariacica-ES. 12800 2.: ISRAEL FILIPHE MOREIRA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Canadá, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES e CLEISSA SANTOS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), servente de limpeza, residente na Rua Canadá, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES. 12801 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de março de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARACIANO NÉLIO DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua José do Patrocínio, nº 177, Novo Porto Canoa, Serra-ES e CENIRA ROSA MANOEL DA SILVA, natural de Nova Viçosa-BA, com 48 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José do Patrocínio, nº 177, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10005 2.: MARINALDO SOUZA DOS SANTOS, natural de Ouro Preto D'oete-RO, com 42 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Avenida Salvador, 17, Serra Dourada I, Serra-ES e LUANA VIEIRA DOS SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Avenida Salvador, 17, Serra Dourada I, Serra-ES. 10006 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de março de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DELVANI NUNES PANCINI, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua São Pedro, nº 34, Nova Bethânia, Viana-ES e REGINA DE CASSIA DE SOUZA COUTO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua São Pedro, nº 34, Nova Bethânia, Viana-ES. 06872 2.: RONALDO LUIZ DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, profissão contador, estado civil divorciado, natural de Afonso Cláudio-ES, nascido em 24 de abril de 1972, residente na Rua Evaristo Canal, nº 10, Universal em Viana-ES, filho de NILSON RIBEIRODE ALMEIDA, brasileiro-ES e LUZIA LUIZA DE ALMEIDA, brasileira-ES e SARA DISTENHREFT STORCH, nacionalidade brasileira, profissão decoradora de festas e eventos, estado civil divorciada, natural de Afonso Claudio-ES, nascida em 16 de janeiro de 1985, residente na Rua Evaristo Canal, nº 10, Universal em Viana-ES, filha de WILSON STORCH, brasileiro-ES e MARLI DISTENHREFT STORCH, falecida. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 16 de março de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDIR SILVEIRA DA VITÓRIA, natural de Linhares-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Patriarca Albino Azaredo, nº 60, Barra do Riacho, Aracruz-ES e KALIANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Patriarca Albino Azaredo, nº 60, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00580 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 16 de março de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVANDRO RODRIGUES MACHADO, natural de Alegre-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), Vidraceiro, residente na Rua Treze de Maio, Alegre-ES e CAROLAYNE ANICETO DE OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), faxineiro, residente na Rua Treze de Maio, Alegre-ES. 03383 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 16 de março de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil ___________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LEANDRO PINTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, natural de Presidente Kennedy-ES, nascido em 02 de maio de 1980, estado civil solteiro, profissão caminhoneiro, residente na Rua Projetada, s/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES, filho de EUZENI PINTO DA SILVA e OILZA DA SILVA BARBOZA, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascida em 06 de janeiro de 1984, estado civil solteira, profissão do lar, residente na Rua Projetada, s/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES, filha de ORNÉLIO BARBOSA e MARIA DA SILVA BARBOSA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 16 de março de 2020 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil

