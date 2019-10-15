Proclamas - 15/10/19

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 00:00
Proclamas
Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERONIAS DE OLIVEIRA PRATES, natural de Três Corações-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, Aptº 101, Condominio Vila Mar, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e SIRLENE DE ASSIS, natural de São Mateus-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, Aptº 101, Condominio Vila Mar, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07349 2.: MIGUEL ANTONIO CORDEIRO, natural de Alegre-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Guimarães Júnior, nº 223, Soteco, Vila Velha-ES e ANDREA DE CARVALHO LOURENCINI, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Guimarães Júnior, nº 238, Soteco, Vila Velha-ES. 07350 3.: CLEBER BARBOSA DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 37 anos de idade, solteiro(a), gerente de projetos, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1800, Apartamento nº 702, Ed. Acropolis, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DENISE BARRETO DOS SANTOS, natural de Santos-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), tabeliã substituta, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1800, Apartamento nº 702, Ed. Acropolis, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07351 4.: IZAC CARDOSO DE SOUSA, natural de Tarumirim-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), técnico de manutenção mecânica, residente na Rua Jardel Jércolis Filho, nº 1, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e LORRAINE CORDEIRO HONORATO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Doutor Genebaldo Rosas, nº 172, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 07352 5.: FELIPE SIQUEIRA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Avenida Santa Leopoldina, 2200, Ed. Quartzo , Apto. 102, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ANNA PAULA QUINTINO DO CARMO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, Ed. Quatzo, Apto. 102, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07353 6.: CARLOS ROBERTO DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Trinta e Três, nº 181, Santa Mônica, Vila Velha-ES e SILVANA NUNES FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Rua Trinta e Três, nº 181, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 07354 7.: JORGE DE SOUZA MIRANDA, natural de São Gonçalo-RJ, com 81 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 375, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LURDINET CORTES MOTTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 59 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 375, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07355 8.: KAIO JOSÉ FIRMINO PIVIDORI, natural de Resplendor-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ronaldo Scampini, nº 689, Jardim da Penha, Vitória-ES e LAZIANE JULIAN PINOTO SILVA, natural de Porto Velho-RO, com 30 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Florêncio Queiroz, nº 66, Centro, Vila Velha-ES. 17902 9.: FABIO PINHEIRO DE FREITAS, natural de Iúna-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), bancário aposentado, residente na Av São Paulo, nº 2255, AP 1304, Ed. Costa Azul, Itapuã, Vila Velha-ES e GEISA FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Av São Paulo, nº 2255, AP 1304, Ed. Costa Azul, Itapuã, Vila Velha-ES. 17912 10.: KAIO VIMERCATI ZINI, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Coronel Sodré, Nº 1044, Centro, Vila Velha-ES e NATHÁLIA RODRIGUES BIZERRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), atendente de filial, residente na Rua Coronel Sodré, Nº 771, Centro, Vila Velha-ES. 17913 11.: GABRIEL COUTINHO DA SILVA COSTA, natural de São Gonçalo-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Drº Jairo de Mattos Pereira, nº 47, Santos Dumont, Vila Velha-ES e NATHALIA REZENDE SETUBAL, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), tecnologa em Gestão de Recursos Humanos, residente na Rua Ceará, nº 67, Bl B, Aptº 303. ED Aquarius, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17914 12.: TÁRCIO LUIZ MARTINS CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Charles Darwin, nº 21, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e NATHALIA ALVES DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Brasilia, nº 26, Ed. Sabrina, Apt. 401, Itapoã, Vila Velha-ES. 17915 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de outubro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS ARAUJO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Escadaria Dora Madalena, nº 46, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e NATHALIA MORAES DE SOUSA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Escadaria Dora Madalena, nº 46, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 23632 2.: ANDREY HARMMER FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), coordenador de TI, residente na Rua João José de Souza, nº 95, da Penha, Vitória-ES e JANINE NASCIMENTO DE SENNA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Wilson de Oliveira Guimarães, nº 15, Tabuazeiro, Vitória-ES. 23646 3.: ERINALDO VIEIRA DA SILVA, natural de Aiuaba-CE, com 46 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 138, São Benedito, Vitória-ES e COSMIRA DA CONCEIÇÃO PINTO, natural de Igrapiúna-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), Saladeira, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 138, São Benedito, Vitória-ES. 23647 4.: ALOISIO NUNES ROCHA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Rosemiro Telles de Sá, nº 76, Bairro da Penha, Vitória-ES e MIRIAN GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), Operadora de caixa, residente na Rua Rosemiro Telles de Sá, nº 76, Bairro da Penha, Vitória-ES. 23649 5.: FILIPE FRANCISCO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Escadaria Reinaldo Regozindo dos Santos, nº 25, Romão, Vitória-ES e TAINÁ SOUZA DO CARMO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Reinaldo Regozindo dos Santos, nº 25, Romão, Vitória-ES. 23650 6.: FERNANDO ALVES FORTUNATO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), arquiteto urbanista, residente na Rua Dalmácio Sodré, Nº 73, Santa Tereza, Vitória-ES e JULIA COSTA VALENTIM, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Avenida Princesa Isabel, Nº 549, Aptº 701, Centro, Vitória-ES. 23652 7.: ELI DA SILVA FERRAZ JUNIOR, natural de Nanuque-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Joana Firme Nunes, nº 80, Joana D'arc, Vitória-ES e FLAVIA FERREIRA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), camareira, residente na Rua Joana Firme Nunes, nº 80, Joana D'arc, Vitória-ES. 23653 8.: IVAN CALDEIRA MACHADO, natural de Governador Valadares-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua Nicolau Von Schïlgen, nº 170/902, Mata da Praia, Vitória-ES e THAIS VASCONCELLOS KATSILIS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Nicolau Von Schïlgen, nº 170/902, Mata da Praia, Vitória-ES. 23655 9.: LUIZ JORGE VEIGA DA CUNHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), Analista de planejamento, residente na Rua Marcondes de Souza, nº 125, Centro, Vitória-ES e ALICE MENEZES GOULART ALVES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Dom Pedro I, nº 353, Maruípe, Vitória-ES. 23657 10.: ALEXSANDRO PEREIRA DOS SANTOS, natural de VITORIA-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), motorista de ônibus urbano, residente na Rua Seis, s/nº , Bairro da Penha, Vitória-ES e CRISTINA RIBEIRO DE QUEIROZ, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Seis, s/nº , Bairro da Penha, Vitória-ES. 23658 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de outubro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENSBLEY RIBEIRO, natural de Ibiraçu-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Luiz Faustini, Vila Nova de Cima, João Neiva-ES e LETÍCIA ALVES NASCIMENTO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua H, 21, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 09667 2.: RONALDO OLIVEIRA DA SILVA, natural de São Pedro do Suaçuí-MG, com 41 anos de idade, Solteiro(a), borracheiro, residente na Rua Xingu, nº 699, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES e ELIANA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 34 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Xingu, nº 699, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES. 09671 3.: ANDROCARLOS BERMUDES DO NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), técnico de mecânica, residente na Rua São Pedro, 118, São Domingos, Serra-ES e ADRIANA NASCIMENTO BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua São Pedro, 118, São Domingos, Serra-ES. 09672 4.: NILTON OLIVEIRA SILVA, natural de Almenara-MG, com 59 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Av Argentina, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e IZABEL PAULA DE SOUZA, natural de Mantena-MG, com 56 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Av Argentina, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 09673 5.: PAULO HENRIQUE DA SILVA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Nova Venécia, 120, Jardim da Serra, Serra-ES e YASMIN RHAYSSA DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Nova Venécia, 120, Jardim da Serra, Serra-ES. 09674 6.: SAMERSON MACHADO CORDEIRO, natural de VILA VELHA-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Alfenas, S/n, Divinópolis, Serra-ES e KEILLA ALVES PIRES, natural de Pedro Canário-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Alfenas, S/n, Divinópolis, Serra-ES. 09675 7.: WIRLEY ALVES DA SILVA, natural de Águas Formosas-MG, com 30 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Santa Maria, nº S/n, Palmeiras, Serra-ES e EDCLEIDE DE JESUS NASCIMENTO, natural de Camamu-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Rua Santa Maria, nº S/n, Palmeiras, Serra-ES. 09676 8.: PETTERSON ORLANDI DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), supervidor de transporte, residente na Rua Benedicta do Nascimento, nº 10, São Domingos, Serra-ES e BEATRIZ FALQUETO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua Santos Pinto, nº 128, Serra Centro, Serra-ES. 09677 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de outubro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDINEY ALVES DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 45 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Itaipú, nº 16, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e LUCIENE MARIA DE JESUS, natural de Ibirapiã-BA, com 47 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Itaipú, nº 16, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29205 2.: RAÍ ALELUIA DE CARVALHO, natural de Belmonte-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua das Violetas, nº 27, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e ELAINE NASCIMENTO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua das Violetas, nº 27, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29206 3.: JOSÉ AUGUSTO SOARES, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua da Acacias, 1380, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES e ELIANE RIBEIRO MARTINS, natural de Vitoria-ES, com 45 anos de idade, Solteira(o), domestica, residente na Rua da Acacias, 1380, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29208 4.: RODRIGO MUNIZ CHARPINEL, natural de Afonso Claudio-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), eletrecista, residente na Rua Minas Gerais, S/n, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e JANE CARLA DA SILVA MEIRA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), operadora de telemarketing, residente na Rua Minas Gerais, S/n, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29209 5.: CARLOS GEOVANI BISPO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de motorista, residente na Rua Eucaliptos, 99, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e MIDIÃ BERNADO COUTINHO, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Eucaliptos, 99, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29210 6.: ANTONIO CARLOS SANTOS GALVÃO, natural de Itapebi-BA, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua da Pereira, nº 1, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e MARIANA MOREIRA CHAGAS, natural de Itaguaçu-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Rua da Pereira, nº 1, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29211 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de outubro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXSANDRO AQUINO DALBÉM, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), técnico de som, residente na Rua Professor Mário Bodart, s/n, Vitória-ES e LORRAINI OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), Estoquista, residente na Rua Professor Mário Bodart, s/n, Vitória-ES. 21201 2.: WELLINGTON PITANGUY, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Técnico em eletrotécnica, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro , nº 1145 , Jardim da Penha, Vitória-ES e FRANCINE GALANTE BEZERRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro , nº 1145 , Jardim da Penha, Vitória-ES. 23270 3.: MAXWEL DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 38 anos de idade, Divorciado(a), Operador de empilhadeira, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 1660, Jardim da Penha, Vitória-ES e LUCIANA FORTUNATA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), Operadora de caixa, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 1660, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23278 4.: MAGDO BÔRTOLE, natural de Castelo-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 215, Apto 304, Jardim da Penha, Vitória-ES e LAURA SUSANA VARGAS VALENCIA, natural de Cali-ET, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 215, Apto 304, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23280 5.: BERNARDO VIEIRA DE SIQUEIRA BOTELHO, natural de Ecoporanga-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Analista de automação, residente na Rua Dora Vivacqua, nº 210, Ap 102, Mont Pellie, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIA THERESA VERLY RAMOS, natural de MÉRIDA, REPÚBLICA DA VENEZUELA-ET, com 31 anos de idade, solteiro(a), Médica veterinária, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, nº 65, AP 304B, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23330 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de outubro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LOURIVALDO VIEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, Solteiro(a), encarregado geral, residente na Rua Himério Moacir Batista, s/n , do Quadro, Vitória-ES e CREUSIMAR SILVA DIAS, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, Viúva(o), cuidadora, residente na Rua Himério Moacir Batista, s/n , do Quadro, Vitória-ES. 16804 2.: CARLOS ALBERTO SANTANA MIRANDA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Áurea Andrade Cypreste, nº 123, Santa Tereza, Vitória-ES e THAYNARA GOGGI NEVES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente de call center, residente na Rua Áurea Andrade Cypreste, nº 123, Santa Tereza, Vitória-ES. 16805 3.: CÁSSIO GRACILIANO SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rodovia Serafim Derenzi, Nº7189 , Resistência, Vitória-ES e SHIRLEI DOS SANTOS JUSTINO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireira, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 7189 , Resistência, Vitória-ES. 16807 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: TAIONAN PIMENTA LEITE, natural de Guaçuí-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Quinze de Agosto, s/nº, Centro, Alegre-ES e GEORGIA RODRIGUES TEIXEIRA, natural de Alegre-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudnte, residente na Rua José Vieira Tatagiba, nº 78, Guararema, Alegre-ES. 03341 2.: CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES VIDIGAL, natural de Alegre-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), bancário, residente na Av Jeronimo Monteiro, 38, Banco do Brasil, Centro, Alegre-ES e TAYNÁ FERNANDES FERREIRA, natural de Alegre-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Ver. Jose Corrente nº 309, Alegre-ES. 03342 3.: HUDSON LUIZ DE SOUZA, natural de Alegre-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), taxista, residente na Rod. Alegre x Cachoeiro, Alegre-ES e SUSANA MAURI DEMARTINI, natural de Alegre-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na residente na Rod. Alegre x Cachoeiro, Alegre-ES. 03343 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 14 de outubro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil ___________________ CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ILSON RESENDE DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em 13 de outubro de 1971, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Rua Projetada, S/n, Área Rual em Viana-ES, filho de JOSÉ RESENDE DA SILVA e LUCY DE ALMEIDA SILVA & MARLI MOREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Cuparaque-MG, nascida em 10 de novembro de 1971, estado civil divorciada, profissão auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Projetada, S/n, Área Rural em Viana-ES, filha de UILSON MOREIRA DA SILVA e MARIA JOSÉ DE SOUZA. 2.: SÉRGIO VIEIRA NEVES, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 02 de agosto de 1980, estado civil solteiro, profissão almoxarife, residente na Rua Rodrigues Neto, Nº19, Universal em Viana-ES, filho de DARCI DE SOUZA NEVES e DENECI VIEIRA NEVES & CRISTIANE APARECIDA BARBOSA DE ABREU, nacionalidade brasileira, natural de Manhuaçu-MG, nascida em 10 de janeiro de 1983, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Rodrigues Neto, Nº19, Universal em Viana-ES, filha de JOSÉ MARIA DE ABREU MOREIRA e MARIA MADALENA BARBOSA DE ABREU. 3.: JEFERSON LORENCINI MENDES, nacionalidade brasileira, natural de Guarapari-ES, nascido em 22 de setembro de 1996, estado civil solteiro, profissão vendedor, residente na Rua Mãe Petronilia, S/n, Araçatiba em Viana-ES, filho de JOSÉ FRANCISCO MENDES e NEUZI MARIA LORENCINI & LAYLA BARBOSA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 23 de setembro de 1993, estado civil solteira, profissão vendedora, residente na Rua Mãe Petronilia, S/n, Araçatiba em Viana-ES, filha de ROGÉRIO SANTOS SILVA e ANDREIA DO CARMO BARBOSA PIMENTEL. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana – ES, 14 de Setembro de 2019 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE CORREIA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Evereste, Nº 21, Nova Bethania, Viana-ES e TEREZA NEVES, natural de Itapina-ES, com 67 anos de idade, Solteira(o), aposentada, residente na Rua Evereste, Nº 21, Nova Bethania, Viana-ES. 06720 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 14 de outubro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MIKEAS SILVA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Papa Pio XII, Nº 125 , Ataíde, Vila Velha-ES e JILMARA SOUZA SANTOS, natural de Ubatã-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Papa Pio XII, Nº 125 , Ataíde, Vila Velha-ES. 232728163 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de outubro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala e Tabeliã _______________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LUCAS DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 19 de julho de 1996, estado civil solteiro, profissão segurança, residente na Rua Pe Leandro, nº 41, Centro, Itapemirim-ES, filho de JOSÉ QUERINO DOS SANTOS e LUCIANE DA SILVA SANTOS e JESSICA GOMES DA CRUZ SILVA NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, natural de Rio de Janeiro-RJ, nascida em 26 de fevereiro de 1998, estado civil solteira, profissão do lar, residente na Rua Pe Leandro, nº 41, Centro, Itapemirim-ES, filha de LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO e FABIANA GOMES DA CRUZ SILVA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 14 de Outubro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil
