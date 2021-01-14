Proclamas - 14/01/21
Proclamas
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PAULO MESSIAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de detetização, residente na Rua Cecília de Souza, nº 219, Maria Ortiz, Vitória-ES e ROSINALVA MENDES SUZANO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Cecília de Souza, nº 219, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24219 2.: VICTOR DOS SANTOS DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Cecília de Souza, nº 209, Maria Ortiz, Vitória-ES e RAYSSA BASTOS VIEIRA DE OLIVEIRA, natural de Rio Bonito-RJ, com 21 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua Cecília de Souza, nº 209, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24222 3.: MATHEUS SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Quintino Nascimento, nº 426, Carapina Grande, Serra-ES e JAMILLY CHRYSTIAN DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, 281, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24223 4.: PAULO DAVID DOS SANTOS BATISTA, natural de Junco do Seridó-PB, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 50, Apto 504, Mata da Praia, Vitória-ES e ALESSANDRA PERES E SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 50, Apto 504, Mata da Praia, Vitória-ES. 24224 5.: RAMON MAGEVSKI BOLES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 117, Mata da Praia, Vitória-ES e FLÁVIA DO NASCIMENTO VIEIRA, natural de Juiz de Fora-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 117, Mata da Praia, Vitória-ES. 24225 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de janeiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FAGNER DE FREITAS SANTOS, natural de Alcobaça-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Irerê, nº 23, Serra Dourada III, Serra-ES e BÁRBARA XAVIER DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, Solteira(o), cuidadora de idosos, residente na Rua Irerê, nº 23, Serra Dourada III, Serra-ES. 10640 2.: EDIRLEY DIAS DE ANDRADE, natural de Governador Valadares-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Agrovilla Ribeiro, nº 167, Jardim Bela Vista, Serra-ES e MICHELLE JANAINA GUILHERME ALVIM, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Agrovilla Ribeiro, nº 167, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10648 3.: EDUARDO DA SILVA RIBEIRO, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Barbacena, nº 39, Nova Carapina II, Serra-ES e SARA ROCHA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Barbacena, nº 39, Nova Carapina II, Serra-ES. 10651 4.: FABIO ANTONIO APRIGIO VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Dezessete, nº 441, Jardim Bela Vista, Serra-ES e ALINE CHAVES COSTA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), secretaria, residente na Avenida Manoel Jacinto da Silva, 571, Vista da Serra I, Serra-ES. 10652 5.: OZIÉL NUNES DOS SANTOS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Rio Amazonas, nº 4, Novo Porto Canoa, Serra-ES e RAQUEL MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), servente limpeza hospitalar, residente na Avenida Rio Amazonas, nº 4, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10658 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de janeiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAX MAURO MACHADO, natural de Divino de São Lourenço-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua Principal, sem Número, Distrito de Laranja da Terra, Iúna-ES e CLARA ELIZA MENDES BRAGA, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Principal, sem Número, Distrito de Laranja da Terra, Iúna-ES. 08760 2.: ROSILDO SILVA DE MOURA, natural de Irupi-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Avenida Augusto Ferreira, Número 801, Bairro Ferreira Vale, Iúna-ES e ADRIANA MIRANDA LEITE, natural de Iúna-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), agricultora, residente na Avenida Augusto Ferreira, Número 801, Bairro Ferreira Vale, Iúna-ES. 08761 3.: VALDECI ALMEIDA DE ABREU JÚNIOR, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rodovia Coronel Leoncio Vieira, sem Número, Distrito de Perdição, Iúna-ES e ESTEFHANY ROSA VIEIRA, natural de Lajinha-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Militino José de Lima, Número 90, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08762 4.: WESLEY ANTONIO SENRA, natural de Irupi-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), gerente de farmácia, residente na Rua Francisco Augusto de Castro, Número 16, Bairro Quilombo, Iúna-ES e RITIELE LÚCIO DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Francisco Augusto de Castro, Número 16, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08763 5.: GEZIEL VITURINO DE ALMEIDA, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção na marcenaria, residente na Rodovia Coronel Leoncio Vieira, sem Número, Distrito Perdição, Iúna-ES e AMANDA GOMES ALVES, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rodovia Coronel Leoncio Vieira, sem Número, Distrito Perdição, Iúna-ES. 08764 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 13 de janeiro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO SERAFIM, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), agente, residente na Avenida Filogônio Peixoto, nº 1757, Aviso, Linhares-ES e MARIA MADALENA LOPES FARIAS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Filogônio Peixoto, nº 1757, Aviso, Linhares-ES. 10670 2.: ELIEZER RODRIGUES SOUZA DOS SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 64 anos de idade, divorciado(a), trabalhador rural, residente na Rua Pará, nº 113, Aviso, Linhares-ES e MARINEUZA THOMAZ RAMALHO, natural de São Mateus-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pará, nº 113, Aviso, Linhares-ES. 10671 3.: WANDERSON WILLIAN CALAZANS, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Avenida Caetano Tersi, S/n, Nova Betânia, Linhares-ES e ALINE MONTEIRO SIMÕES, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Caetano Tersi, S/n, Nova Betânia, Linhares-ES. 10672 4.: ONIVALDO PEREIRA DE SOUZA, natural de Pinheiros-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Pinheiro, nº 101, Movelar, Linhares-ES e GEODETE DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Pinheiro, nº 101, Movelar, Linhares-ES. 10673 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 13 de janeiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Escadaria Engenheiro Bassine, nº 36, Romão, Vitória-ES e ELIENE LOPES TRINDADE, natural de Alcobaça-BA, com 43 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Escadaria Engenheiro Bassine, nº 36, Romão, Vitória-ES. 24442 2.: LOURIVAL DE JESUS DA SILVA, natural de Ipiaú-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Beco Alvorada, nº 103, Gurigica, Vitória-ES e MIRAILMA COELHO DE OLIVEIRA, natural de Ibirataia-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Alvorada, nº 103, Gurigica, Vitória-ES. 24443 3.: FERNANDO MAIA JÚNIOR, natural de Conceição da Barra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Manoel Marques de Moraes, nº 91, Andorinhas, Vitória-ES e FABIOLA DE SOUZA XAVIER, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Manoel Marques de Moraes, nº 91, Andorinhas, Vitória-ES. 24444 4.: ROMERO CARLOS GALDINO VARGEM, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Vigilante, residente na Rua Manoel Pinto Araújo, nº 10, São Cristóvão, Vitória-ES e BRUNA STEFANY FREITAS DE OLIVEIRA, natural de Mantenópolis-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua José Motta Fraga, nº 90, São Cristóvão, Vitória-ES. 24446 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de janeiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE ALMEIDA LOURENÇO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Juvenal Parteli, nº 14, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RAYSSA LIVIO MARQUES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Juvenal Parteli, nº 14, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04532 2.: GABRIEL RIGO TABELINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Virgílio Alves, nº 108, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PRISCILA SILVA BERNARDINO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), admnistradora, residente na Rua Virgílio Alves, nº 108, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04533 3.: ELIVELTON MENDES ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Leto Antônio Duarte, nº 40, Santa Cecília, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BIANCA GONÇALVES BAPTISTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua José Rosa Machado, nº 19, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04534 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de janeiro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: NELSON NASCIMENTO PEREIRA, natural de Serra-ES, com 56 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Olavo Bilac, nº 2013, Planeta, Cariacica-ES e MIRIAN COSTA RANGEL TAVARES, natural de Serra-ES, com 53 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Olavo Bilac, nº 2013, Planeta, Cariacica-ES. 13419 2.: MATHEUS ANDERSON DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua Gal Osorio, nº 1545, Bairro Santa Luzia, Cariacica-ES e JULIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA DE ARAUJO, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua Gal Osorio, nº 1545, Bairro Santa Luzia, Cariacica-ES. 13423 3.: RENATO ALMEIDA LEMOS, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida da Penha, S/nº, Flexal II, Cariacica-ES e FERNANDA GARCIA CARVALHO, natural de Mantena-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de limpeza, residente na Avenida da Penha, S/nº, Flexal II, Cariacica-ES. 13424 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de janeiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JARBAS MUNIZ DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Córrego do Augusto, Zona Rural, Nova Venécia-ES e ANGELITA CARVALHO, natural de Nova Venécia-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), dona de casa, residente na Córrego do Augusto, Zona Rural, Nova Venécia-ES. 04542 2.: JOÃO MAXIMIANO DE MOURA NETO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Daniel Alves da Silva, S/n, Bairro São Cristovão, Nova Venécia-ES e KAMILI MAGEVKE DIAS, natural de Pinheiros-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Daniel Alves da Silva, S/n, Bairro São Cristovão, Nova Venécia-ES. 04543 3.: RHAVENA SABINO RIGUETTE, natural de Nova Venécia-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), professora, residente na Rua Esplanada I, S/n, Bairro Coqueiral, Nova Venécia-ES e LORRAYNE MIRANDA PIRES BRAGA, natural de Resplendor-MG, com 26 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Esplanada I, S/n, Bairro Coqueiral, Nova Venécia-ES. 04544 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 13 de janeiro de 2021 Luiz Henrique Xavier Gomes Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FARLEN SOUSA GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), analista de sistemas, residente na Rua Itaboraí, N°326, Apt°1702, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JACKELINE DA SILVA MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), farmacêutica, residente na Rua Itaboraí, N°326, Apt°1702, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07925 2.: VANDERLAN LITTIG, natural de Cáceres-MT, com 50 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Av. Canal, N° 64, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e ROSÂNGELA DE ALVARENGA SOUZA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 47 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Av. Canal, N° 64, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 07926 3.: PAULO CEZAR DE GOES MOTTA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 66 anos de idade, divorciado(a), funcionário público aposentado, residente na Rua Dezoito, nº 2B, Cocal, Vila Velha-ES e ILMA MARIA GOMES DE FREITAS, natural de Distrito de Açara, Pocrane-MG, com 61 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua 15 de Novembro, nº 138, Castelo Branco, Cariacica-ES. 18617 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de janeiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS VICENTE BIGOSSI DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vistoriador veicular, residente na Rua Alexandrina Martins, nº 45, Santos Dumont, Vila Velha-ES e BRENDA MALTA GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), agente de televendas, residente na Rua Alexandrina Martins, nº 45, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728857 2.: BRUMO AUGUSTO CHAGAS ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), cooperavitario, residente na Rua Coronel José Gabriel Marques Filho,s/ Nº, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e PAMELA PEREIRA BIANCHI, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bancaria, residente na Rua Império, nº 105, Santo André, Cariacica-ES. 232728858 3.: PHILLIPE LUCINDO MARINHO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Ancara, nº 108, Araçás, Vila Velha-ES e MICHELLE DE SOUZA MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Miguel Pessoa, nº 25, Santo Antônio, Vitória-ES. 232728859 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de janeiro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE DAS NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de açougue, residente na Rua Minas Gerais, N° 110, Canaã, Viana-ES e ANA CAROLINA DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Minas Gerais, N° 110, Canaã, Viana-ES. 07173 2.: NILTON CEZAR DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 36, Marcílio de Noronha, Viana-ES e FERNANDA OLIVEIRA FONSECA, natural de Viana-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 36, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07174 3.: ELÍSIO MARTINS SOLODONIO, natural de Alegre-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Garcia Lorca, S/n°, Bom Pastor, Viana-ES e KATIELE ROGÉRIO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Garcia Lorca, S/n°, Bom Pastor, Viana-ES. 07178 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 13 de janeiro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: NATANAEL DE SOUZA SANTOS, natural de Rio Bananal-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Ephifânio Pontin, nº 31, Polivalente, Aracruz-ES e ANGÉLICA CARLOS COUTINHO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Ephifânio Pontin, nº 31, Polivalente, Aracruz-ES. 13045 2.: FERNANDO PEREIRA NUNES VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Giuseppe Testa, 100, Bela Vista, Aracruz-ES e BRUNA DE SOUZA BARROS, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Giuseppe Testa, 100, Bela Vista, Aracruz-ES. 13046 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 13 de janeiro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua São Pedro, nº 159, Nova Palestina, Vitória-ES e NAYARA FERREIRA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Telefonista, residente na Rua São Pedro, nº 159, Nova Palestina, Vitória-ES. 17254 2.: LUIZ FERNANDO VIEIRA COSTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Enfermeiro, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 1060, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e BRENDA RODRIGUES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua João Bezerra, nº 44, São Pedro, Vitória-ES. 17255 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de janeiro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MANOEL DA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 64 anos de idade, Solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Rodovia do Sol, Km 23 Sul, Interlagos, Vila Velha-ES e ZILÉIA RODRIGUES DA SILVA, natural de Afonso Claudio-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rodovia do Sol, Km 23 Sul, Interlagos, Vila Velha-ES. 08674 2.: MAX MAURO PARADELLA QUADRA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), Fotógrafo editor, residente na Avenida Elioterio Guedes, N°1366, Barramares, Vila Velha-ES e LETICIA DE JESUS RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Elioterio Guedes, N°1366, Barramares, Vila Velha-ES. 08675 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de janeiro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISRAEL SOARES DE AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Izabel Basília, nº 345, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e KELLEN KYSSILA SAMORA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Izabel Basília, nº 345, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04200 2.: CLAUDIO GOMES DUTRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Ramon Martins, nº 14, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e GEISA RIBEIRO GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ramon Martins, nº 14, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES. 04201 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de janeiro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: OTÁVIO DA SILVA SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), técnico agrícola, residente na Rua Projetada, S/nº, Palmital, Itapemirim-ES e JAYNI DO ESPIRITO SANTO GOMES, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na CRG Área Rural S/nº, Palmital, Itapemirim-ES. 14023 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 13 de janeiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURO DIAS, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Brasil, S/n, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e FERNANDA KOCK SATURNINO, natural de Pedro Canário-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), Atendente, residente na Avenida Brasil, S/n, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00094 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de janeiro de 2021 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã