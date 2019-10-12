Proclamas - 12/10/19

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 01:00
- Atualizado há 6 anos
Tamanho de arquivo: 687kb
Proclamas
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: HELIO ALFREDO MAIA SOBRINHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 53 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Fabiola Neves, nº 506, Flexal II, Cariacica-ES e GILMA SILVA GALVÃO, natural de Prado-BA, com 55 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Fabiola Neves, nº 506, Flexal II, Cariacica-ES. 12198 2.: MARCOS ANTONIO DA VITORIA CIPRIANO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Placido de Almeida, nº 1868, Porto Novo, Cariacica-ES e KELLY BARBOSA TELLAROLI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Principal, nº 1183, Presidente Medici, Cariacica-ES. 12208 3.: PAULO CESAR PEREIRA MATTOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua do Britador, Nº 14, Porto de Santana, Cariacica-ES e LIDIANE SOARES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua do Britador, Nº 14, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12240 4.: MARCOS VINÍCIUS EVARISTO CABRAL, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), recuperador de crédito, residente na Rua Santo Antônio, nº 426, Porto de Santana, Cariacica-ES e KAREN AMORIM BUTTER, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora executiva, residente na Rua Santo Antônio, nº 426, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12246 5.: MATHEUS DE SOUZA ALBANI, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Ernesto Pereira Gomes, nº 26, Itacibá, Cariacica-ES e MARYANA PRATTI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estagiaria, residente na Rua Ernesto Pereira Gomes, nº 26, Itacibá, Cariacica-ES. 12297 6.: RAFAEL DOS REIS JUVENCIO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Seis, nº 335, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e CLEISIANY LOPES RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Seis, nº 335, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12322 7.: ARIEL FERREIRA DA VITÓRIA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), supervisor técnico, residente na Rua Bolívia, nº 360, Presidente Médice, Cariacica-ES e MARA FONTES PIMENTEL GAIGHER, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Bolívia, nº 360, Presidente Médice, Cariacica-ES. 12327 8.: JOANDERSON SOARES SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), repositor de FLV, residente na Rua Adelino Suave, nº 132, Santana, Cariacica-ES e VALQUÍRIA OLIVEIRA SANTOS, natural de Novo Cruzeiro-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Adelino Suave, nº 132, Santana, Cariacica-ES. 12347 9.: UÉMERSON DE JESUS COSTA, natural de Porto Seguro-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), carregador, residente na Trevo 2, nº 179, Porto Novo, Cariacica-ES e FRANCINELLY MARTINS SEPULCRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Trevo 2, nº 179, Porto Novo, Cariacica-ES. 12348 10.: DEIVISON ANTONIO MARTINS MARINHO, natural de Conselheiro Pena-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), Controlador de Acesso, residente na Rua dos Rubis, nº 213, Campo Verde, Cariacica-ES e SILMARA FERNANDES SERVINO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua dos Rubis, nº 213, Campo Verde, Cariacica-ES. 12352 11.: IZALTINO PEREIRA DE JESUS, natural de Domingos Martins-ES, com 68 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua 12 de Outubro, nº 21, Retiro Saudoso, Cariacica-ES e FRANCISCA EDIOMAR ALENCAR BRITO, natural de Aiuaba-CE, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua 12 de Outubro, nº 21, Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 12362 12.: EVANDRO ALVES FERREIRA, natural de Colatina-ES, com 44 anos de idade, viúvo(a), autônomo, residente na Rua Alfredo Couto Teixeira, nº 07, Antonio Ferreira Borges, Cariacica-ES e MARGARETH CARVALHO MUNIZ, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Alfredo Couto Teixeira, nº 07, Antonio Ferreira Borges, Cariacica-ES. 12365 13.: TIAGO ROCHA TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Antonio Ferreira dos Santos, nº 3027, Bairro Aparecida, Cariacica-ES e JÉSSICA SERAFIM PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua São Jorge II, nº 189, Bairro Aparecida, Cariacica-ES. 12370 14.: TIAGO BARCELOS RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente de MEA, residente na Rua 13 de Maio, nº 101, Itacibá, Cariacica-ES e THAYS PYETRA FERREIRA DE SOUZA, natural de Pancas-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica em laboratório, residente na Rua 13 de Maio, nº 101, Itacibá, Cariacica-ES. 12371 15.: RAFAEL BATISTA GOMES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES e KENNYA DALVA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar fiscal, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES. 12373 16.: AMILTON CORDOLINO BERGAMIN, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), encarregado de produção, residente na Rua Sete, nº 193, Bairro Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES e PATRICIA CANDEIA NEVES, natural de Cariacica-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Sete, nº 193, Bairro Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES. 12375 17.: LEONARDO DE OLIVEIRA BIONDI, natural de Barra de São Francisco-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico em laboratório, residente na Rua Mauro Amaral, nº 269, Campo Verde, Cariacica-ES e SABRINE COSTA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua A, nº 5, Nova Brasília, Cariacica-ES. 12376 18.: ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, natural de Itarantim-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em refrigeração, residente na Rua 31 de Março, nº 29, Itacibá, Cariacica-ES e DANIÉLA LUCIANA VIANA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 31 de Março, nº 29, Itacibá, Cariacica-ES. 12378 19.: ALESSANDRO FARIA ALVES, natural de Iúna-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), pintor de balancinho, residente na Rua São Paulo, nº 311, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES e LEIDIANE LINHARES GOMES, natural de São Francisco de Itabapoana-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua São Paulo, nº 311, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES. 12381 20.: DOUGLAS DA SILVA APRIGIO, natural de São Paulo-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua São Jorge, nº 34, Areinha, Cariacica-ES e LAÍS BARBOSA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua São Jorge, nº 34, Areinha, Cariacica-ES. 12391 21.: PEDRO HENRIQUE ALMEIDA GONÇALVES, natural de Cariacica-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua B, nº 21, Bairro Nova Brasilia, Cariacica-ES e ELIEDNA CARVALHO CARRÊIRO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), recuperadora de crédito, residente na Travessa Walfredo Ferreira Paiva, nº 144, Bairro Campo Grande, Cariacica-ES. 12392 22.: ALEXSAND DE OLIVEIRA LAURINDO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), montador automotivo, residente na Rua das Flores, nº 33, Nova Esperança, Cariacica-ES e LISANDRA VIEIRA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua das Flores, nº 33, Nova Esperança, Cariacica-ES. 12395 23.: JULICLEY SILVA CERUTTI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua 124, nº 221, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e JÉSSICA BATISTA LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 124, nº 221, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 12396 24.: RONALDO JÚNIO RANGEL DE LIMA, natural de Belo Horizonte-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), art finalista, residente na Rua Setenta e Dois, nº 280, Bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e JOSINEIA EDUARDO DA CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Setenta e Dois, nº 280, Bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12398 25.: NILSON RODRIGUES MOREIRA, natural de Conceição da Barra-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Itaguaçu, nº 11, Itacibá, Cariacica-ES e GENILZA CHAVES DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 50 anos de idade, viúvo(a), cozinheira, residente na Rua Itaguaçu, nº 11, Itacibá, Cariacica-ES. 12400 26.: LUCIANO SARMENTO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Corrego Area Rural, S/nº, Sitio Boa Vista, Cariacica-ES e LIGIA KARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Francisco Clodoaldo Nepomuceno Rodrigues, Nº 7, Bairro Prolar, Cariacica-ES. 12401 27.: MOACIR RAMOS, natural de Linhares-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Mario Loyola, nº 279, Santana, Cariacica-ES e MARINA MORAIS MATOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), orientadora social, residente na Rua Mario Loyola, nº 279, Santana, Cariacica-ES. 12402 28.: ECLECIO MENEGARDO COSTA, natural de Jaguaré-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Almir Cruz Amorim, S/nº, Bairro Nova Valverde, Cariacica-ES e BRUNA GONÇALVES DO NASCIMENTO, natural de Domingos Martins-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Almir Cruz de Amorim, N1111, Nova Valverde, Cariacica-ES. 12403 29.: MAKSON SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), açogueiro, residente na Rua Bolivia, nº 339, Bairro Presidente Medici, Cariacica-ES e JULIANA DE ALMEIDA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bolivia, nº 339, Bairro Presidente Medici, Cariacica-ES. 12404 30.: SUELLEN MARTINS BATISTA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Santana, nº 23, Bairro Grauna, Cariacica-ES e CAROLINE FIÓRIO GRILO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), oceanógrafa, residente na Rua Santana, nº 23, Bairro Grauna, Cariacica-ES. 12406 31.: JUSCELINO DE OLIVEIRA LANA, natural de Caratinga-MG, com 26 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Avenida Osvaldo de Azevedo, S/nº, Vila Merlo, Cariacica-ES e CARLA CAROLINE DE OLIVEIRA JACOB, natural de Bom Jesus do Galho-MG, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Osvaldo de Azevedo, S/nº, Vila Merlo, Cariacica-ES. 12407 32.: BRUNO CESAR PONTES COSTA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Técnico em eletrônica, residente na Rua Oswaldo Cruz, nº 4, Santana, Cariacica-ES e ISÔLDA DE OLIVEIRA CARLOS, natural de Pedreiras-MA, com 38 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Oswaldo Cruz, nº 4, Santana, Cariacica-ES. 12408 33.: JONNATHA VINCLE SODRÉ, natural de Niterói-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua 4, S/nº, Santo Antonio, Cariacica-ES e NOELMA TÁPIAS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 4, S/nº, Santo Antonio, Cariacica-ES. 12409 34.: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, natural de Mutum-MG, com 53 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Rua São Lucas, nº 44, Porto Novo, Cariacica-ES e VERA LUCIA CAMPOS JULIÃO, natural de Vitória-ES, com 66 anos de idade, viúvo(a), professora, residente na Rua São Lucas, nº 44, Porto Novo, Cariacica-ES. 12424 35.: MARCOS EDUARDO REDAELLI SERGIO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), desossador, residente na Avenida São Paulo, S/nº, Bairro Santo Antonio, Cariacica-ES e WLLIETTY NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida São Paulo, S/nº, Bairro Santo Antonio, Cariacica-ES. 12434 36.: EDUARDO ALCEU DA SILVA CHRIST, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Ermenegildo José da Silva, nº 2, Bairro Campo Verde, Cariacica-ES e AMANDA DE PAULA JARETA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 231, Bairro Nova Brasilia, Cariacica-ES. 12442 37.: WALFREDO AMELIO CALATRONES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), lanterneiro, residente na Rua Dinamarca, S/nº, Nova Esperança, -ES e VÂNIA BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Dinamarca, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES. 12443 38.: SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 180, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e BRENDA LORENA ESTEVÃO DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 180, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12446 39.: ADEIR DA SILVA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Bela Vista II, nº S/n, Aparecida, Cariacica-ES e GILDENY SOUZA LIMA, natural de Ibirapuã-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Bela Vista II, nº S/n, Aparecida, Cariacica-ES. 12449 40.: DANIEL DE JESUS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 35, Bairro Flexal II, Cariacica-ES e ADNA ALVES GARCIA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), garçonete, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 35, Bairro Flexal II, Cariacica-ES. 12452 41.: PEDRO PAULO DE ALMEIDA, natural de Vitória da Conquista-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), agente socioeducativo, residente na Estrada de Ferro Flexal CVRD, nº 121, Flexal I, Cariacica-ES e SIGRID ARAUJO COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Estrada de Ferro Flexal CVRD, nº 121, Flexal I, Cariacica-ES. 12453 42.: DAVID TEIXEIRA DE PAULA, natural de Aimorés-MG, com 81 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Almir Laranja, nº 12, Campo Verde, Cariacica-ES e AMELIA NOBRE SOBRINHO, natural de Aimorés-MG, com 69 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Mucuri, nº 5, Bubu, Cariacica-ES. 12455 43.: ATANAEL CARLOS DOS SANTOS, natural de Potiraguá-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Virgilio Francisco Schwab, nº 12, Bairro Porto Belo I, Cariacica-ES e GISELE DE SOUZA DIAS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Virgilio Francisco Schwab, nº 12, Bairro Porto Belo I, Cariacica-ES. 12456 44.: FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua 3, S/nº, Lote 26, Quadra 06, Bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ANDREIA OLIVEIRA DA CUNHA, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua 3, S/nº, Lote 26, Quadra 06, Bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12458 45.: ELIAS PINA SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Santo Antonio, nº 38, Vila Merlo, Cariacica-ES e JÚLIA SARMENTO RASSELE, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Onofre de Oliveira, nº 04, Areinha, Cariacica-ES. 12460 46.: MANOEL ESTÊVAM, natural de Baixo Guandu-ES, com 68 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Cassiano Pereira, nº 672, Flexal II, Cariacica-ES e MARIA DA PENHA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cassiano Pereira, nº 672, Flexal II, Cariacica-ES. 12461 47.: SIDNEI LUCAS LOPES, natural de Taboão da Serra-SP, com 43 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Natalino Pimentel, S/nº, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES e DIANA MARIA LOPES, natural de Colatina-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Natalino Pimentel, S/nº, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES. 12462 48.: JOSÉ JORGE CAETANO, natural de Baixo Guandu-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Dezesseisde Abril, nº 24, Itacibá, Cariacica-ES e ONIDIA DIAS FERREIRA, natural de Brejetuba-ES, com 72 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Dezesseisde Abril, nº 24, Itacibá, Cariacica-ES. 12463 49.: RODRIGO DA SILVA ZANON, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Avenida Domingos Savio Marques, nº 63, Campo Verde, Cariacica-ES e DIEYSAN FERREIRA NEVES DO CARMO, natural de Conselheiro Pena-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Domingos Savio Marques, nº 63, Campo Verde, Cariacica-ES. 12464 50.: FELIPE RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Maria Matos Schwab, nº 51, Porto Belo I, Cariacica-ES e GECIANE PINA PEREIRA GAVAZZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Maria Matos Schwab, nº 51, Porto Belo I, Cariacica-ES. 12465 51.: LEANDRO PIMENTA ARAÚJO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa Castelo Branco, S/nº, Bairro Tucum, Cariacica-ES e ZENAIDE SILVA OLIVEIRA, natural de Jordânia-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), saladeira, residente na Travessa Castelo Branco, S/nº, Bairro Tucum, Cariacica-ES. 12466 52.: HUGO BOREL SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Vicente Luis, nº 15, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e GENAÍNA PEREIRA DE FREITAS, natural de Ipanema-MG, com 27 anos de idade, divorciado(a), trabalhadora rural, residente na Rua Vicente Luis, nº 15, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 12467 53.: CALEBE PEREIRA NASCIMENTO, natural de Rolim de Moura-RO, com 29 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Geraldo Gonçalves, nº 64, Tabajara, Cariacica-ES e NIVÉA DE SOUZA CERQUEIRA, natural de Ilhéus-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Geraldo Gonçalves, nº 64, Tabajara, Cariacica-ES. 12469 54.: VALTEMBERGEI OLIVEIRA SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua 70, nº 15, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e LILIAN DOS SANTOS, natural de Penedo-AL, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 70, nº 15, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12470 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de outubro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RUBER KLEI CARDOSO ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), tecnico de manutenção mecanica, residente na Rua Bicuíba, Colina de Laranjeiras , Carapina, Serra-ES e BIELIN RODRIGUES PESSÔA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Bicuíba, Colina de Laranjeiras , Carapina, Serra-ES. 29181 2.: WILDER MACHADO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida C, 18 , Manoel Plaza, Carapina, Serra-ES e FABIANA NAYARA GOMES DA SILVA, natural de Campina Grande-PB, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida C, 18 , Manoel Plaza, Carapina, Serra-ES. 29182 3.: ANDRÉ MOTA FERREIRA, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), inspetor penitenciário, residente na Rua Valdir Drasto Donadia, 82, Novo Horizonte, Serra-ES e ESTER MOTA CÂMARA, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), supervisora de recepção, residente na Rua Valdir Drasto Donadia, 82, Novo Horizonte, Serra-ES. 29183 4.: BENEDITO DE SOUZA, natural de Mucurici-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Filipinas,05, Diamantina, Carapina, Serra-ES e DEJANIRA LOPES JULIÃO, natural de Boa Esperença-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Filipinas,05, Diamantina, Carapina, Serra-ES. 29185 5.: UGLEVERSON ALVES DOS SANTOS, natural de Jucuruçu-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Piaui, 273, São Geraldo, Carapina, Serra-ES e MYLLENA PONTES DA CRUZ, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Piaui, 273, São Geraldo, Carapina, Serra-ES. 29189 6.: LUCIANO DA SILVA EMILIO, natural de Petrópolis-RJ, com 28 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Dom Pedro II, Nº 354, Bloco 07, Apartamento 202, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e VIVIANE SOUSA BATISTA, natural de Itamaraju-BA, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dom Pedro II, Nº 354, Bloco 07, Apartamento 202, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29190 7.: KAYO CESAR FERNANDES DE ALMEIDA, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Antonio Francisco de Almeida, 63, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e GABRIELA GALDINO MARES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Antonio Francisco de Almeida, 63, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29195 8.: JOSÉ CARLOS SILVA DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Presidente Jânio Quadros, 31, Q-A, L.02, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e MARILUSE CERQUEIRA DOS SANTOS, natural de Ouriçangas-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Presidente Jânio Quadros, 31, Q-A, L.02, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29196 9.: JOSÉ ROBERTO SANTOS BRITO, natural de Ilhéus-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Avenida Porto Seguro,962, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e KARLA PIMENTA DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Porto Seguro,962, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29197 10.: YVES CUNHA ALBANO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Marataízes, nº 34, Bloco C2, Apartamento 307, Edificio Parque Residencial Valparaíso, Carapina, Serra-ES e LETÍCIA DE MATTOS SARAIVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Marataízes, nº 34, Bloco C2, Apartamento 307, Edificio Parque Residencial Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 29198 11.: GERONIL ROSA DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Belo Horizonte, 93, BL G, APTO 406, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e PAMELA RAYANE DE ANDRADE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Belo Horizonte, 93, BL G, APTO 406, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29199 12.: JOÃO RODRIGUES BAPTISTA, natural de Serra-ES, com 58 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Clóves de Jesus, nº 43, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e ANTONIA ANGELA DE ANDRADE, natural de Ponte Nova-MG, com 54 anos de idade, Solteira(o), porteira, residente na Rua Clóves de Jesus, nº 43, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29200 13.: ALEX SOUSA DOS SANTOS, natural de Ilheus-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Miguel Gusmão Filho, 85B, Camará, Carapina, Serra-ES e ROSEMEIRE BARBOSA DA SILVA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 36 anos de idade, Solteira(o), ajudante de cozinha, residente na Rua Miguel Gusmão Filho, 85B, Camará, Carapina, Serra-ES. 29201 14.: VAGNER DE SOUZA LOUREIRO, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnico de manutenção, residente na Avenida Central, nº 290, Aptº 605, Torre 01, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e DANIEELY FROLICH FERREIRA, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente de RH, residente na Avenida Central, nº 290, Aptº 605, Torre 01, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29202 15.: RAMON ALCANTARA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Visconde de Pirajá, nº 17, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e CRISLAINE FONTES RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Visconde de Pirajá, nº 17, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29203 16.: ANDERSON SANTOS CARDOSO, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), mecanico industrial, residente na Rua Presidente Ernesto Geisel, nº 48, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e TALITA ALÉCIO VENÂNCIO DO CARMO, natural de Volta Redonda-RJ, com 27 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Presidente Ernesto Geisel, nº 48, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29204 17.: PAULO ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Belo Horizonte ,nº100 , Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e IZABELE NASCIMENTO NUNES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Belo Horizonte ,nº100 , Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29207 18.: EDER PEREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua das Avencas, nº 168, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e ALINE LÚCIA PIVETTA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua das Avencas, nº 168, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 28909 19.: ROSALINO MOREIRA SILVA, natural de Caravelas-BA, com 62 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Itaipú, nº 253, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e IRAILDES PEREIRA ALVES DA SILVA, natural de Itapebi-BA, com 54 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Serviços Gerais, residente na Rua Itaipú, nº 253, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 28911 20.: TIAGO DE SOUZA PINTO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), tecnico em mecânica, residente na Rua Vila Nova, nº 5 0, Taquara II, Carapina, Serra-ES e JAQUELINE MELGAÇO DE SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Vila Nova, nº 5 0, Taquara II, Carapina, Serra-ES. 28912 21.: ROBERTO RUBENS HIPÓLITO DOS SANTOS SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletromecânica, residente na Rua Dom Pedro II, nº 130, Bloco 03, Parque Gama, Apartamento 407, Colinas de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e FABRICIA BEZERRA DA SILVA, natural de Maceió-AL, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente de compras, residente na Rua Dom Pedro II, nº 130, Bloco 03, Parque Gama, Apartamento 407, Colinas de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 28913 22.: LEANDRO FIRME SCARAMUSSA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Manoel Bermudes, 18, Manguinhos, Carapina, Serra-ES e MARIANA WALTER LOFÊGO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Manoel Bermudes, 18, Manguinhos, Carapina, Serra-ES. 28914 23.: EDUARDO RIBEIRO CORREIA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), eletricista automotivo, residente na Rua Tibet, nº 11, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e MIRELLE FERREIRA MATTIUZZI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Tibet, nº 11, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES. 28915 24.: CRISTIANO FERREIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 65 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Nascimento Silva, nº 526, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e NILDA MARIA VIEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Nascimento Silva, nº 526, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 28918 25.: JARDES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Bartholomeu dos Santos Ribeiro - Lado Par, nº 246, Castelândia, Carapina, Serra-ES e ANDREIA GOMES RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bartholomeu dos Santos Ribeiro - Lado Par, nº 246, Castelândia, Carapina, Serra-ES. 28920 26.: WENDEL VIEIRA MARCELINO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Curió, nº 253, Lagoa de Carapebus, Carapina, Serra-ES e DÉBORA MARTINS BARBOSA DE JESUS, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Curió, nº 253, Lagoa de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 28921 27.: JOSIAS FABRI FILHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Brusque, nº 93, Barcelona, Carapina, Serra-ES e ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Pinheiro-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Brusque, nº 93, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 28922 28.: 11.: ANTONIO SOUZA COSTA, natural de Águas Formosas-MG, com 79 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Ipe Roxo, 46, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e MARIA EMILIA LOPES DOS SANTOS, natural de Carlos Chagas-MG, com 60 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Ipe Roxo, 46, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 28923 29.: LUCIANO SILVA PEREIRA, natural de Duque de Caixas-RJ, com 41 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua dos Rouxinois, 555 Ap. 701, Bl. Torre 01,amalfi, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e JULIETE LUIZ DO NASCIMENTO, natural de Mamanguape-PB, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua dos Rouxinois, 555 Ap. 701, Bl. Torre 01,amalfi, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 28924 30.: LUIZ FILIPE SOARES RAMOS, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Graúna, nº 45, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e ELIS REGINA FARIA DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), babá, residente na Rua Graúna, nº 45, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 28925 31.: EDIVAN SAMPAIO PEREIRA, natural de Itamaraju-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo, residente na Rua J, 06, Qd 31, Manoel Plaza, Carapina, Serra-ES e SUELEN SOUZA MARCARINI, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), secretária administrativa, residente na Rua J, 06, Qd 31, Manoel Plaza, Carapina, Serra-ES. 28926 32.: ENIELTON CURITIBA ESPINDULA, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), desenhista industrial, residente na São Luiz, Nº3, Alterosas, Carapina, Serra-ES e ANA PAULA COSTA ALMEIDA, natural de Resplendor-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), axistente de comércio exterior, residente na São Luiz, Nº3, Alterosas, Carapina, Serra-ES. 28927 33.: DIEGO BARBOSA DA SILVA, natural de Delmiro Gouveia-AL, com 27 anos de idade, solteiro(a), torneiro mecanico, residente na Rua da Bicuiba, 148, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES e KELLY RIBEIRO DE SOUZA, natural de São Paulo-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), monitora escolar, residente na Rua da Bicuiba, 148, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 28928 34.: KAIQUI ANGELO DE OLIVEIRA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Capanema, nº 73, Barcelona, Carapina, Serra-ES e JORDANA RODRIGUES COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Capanema, nº 73, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 28933 35.: MAIKON REIS BONIFÁCIO, natural de Canavieiras-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), garçom, residente na Rua das Violetas, nº 1, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e NATALIA BONIFACIO RINO, natural de São Paulo-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua das Violetas, nº 1, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 28934 36.: RAFAEL DANTAS LANDIN, natural de São Paulo-SP, com 33 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Ruthléa de Oliveira Magno, nº 5, André Carloni, Carapina, Serra-ES e ROSIANA DO NASCIMENTO PINHEIRO, natural de Vitoria-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Ruthléa de Oliveira Magno, nº 5, André Carloni, Carapina, Serra-ES. 28935 37.: WILLIAN DE JESUS PASSOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Pau Brasil, nº 349, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e HENNY KETHERYN BARELLIS DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Pau Brasil, nº 349, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 28936 38.: JORDENIR JOSÉ DA ROCHA, natural de Cariacica-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), chaveiro, residente na Rua Duque de Caxias, nº 200, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e MARIA FRAGA DE AVILA, natural de Pancas-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Duque de Caxias, nº 200, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 28937 39.: ROMARIO CONSTANTINO OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), encarregado de setor, residente na Rua Minas Gerais, nº 145, Bl 16/403, Cond. Res. Carapina, Laranjeiras II, Carapina, Serra-ES e MALENA FAVORETT SILVA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 34 anos de idade, divorciado(a), embaladora, residente na Rua Minas Gerais, nº 145, Bl 16/403, Cond. Res. Carapina, Laranjeiras II, Carapina, Serra-ES. 28938 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de outubro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ SERGIO MAGALHÃES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 54 anos de idade, divorciado(a), aeronáutico, residente na Avenida Padre José de Anchieta, nº 969, Praia do Morro, Guarapari-ES e ADRIANA FERREIRA VIEIRA, natural de Vitoria-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Avenida Padre José de Anchieta, nº 969, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11482 2.: LUIZ HENRIQUE TAVARES DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Anchieta, S/nº, Bela Vista, Guarapari-ES e LUCIMARA EVANGELISTA VILA NOVA, natural de Buerarema-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Anchieta, S/nº, Bela Vista, Guarapari-ES. 11483 3.: ALEXANDRE RESENDE PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Granada, nº 27, São Gabriel, Guarapari-ES e LUZINETE BATISTA DOS SANTOS, natural de Ubaitaba-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Granada, nº 27, São Gabriel, Guarapari-ES. 11484 4.: BRAULIO MARTINS MELO, natural de Belo Horizonte-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Travessa Oscar da Costa Neiva, nº 76/201, Centro, Guarapari-ES e MARIA DA PENHA BASTOS, natural de Alegre-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Beira Mar, nº 1015/902 A, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11485 5.: LEONE GUIMARÃES PIMENTEL, natural de Alfredo Chaves-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), técnico de lubrificação, residente na Rodovia do Sol, nº 128, Santa Mônica, Guarapari-ES e JAAREDE PINTO DA SILVA, natural de Ubatã-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rodovia do Sol, nº 128, Santa Mônica, Guarapari-ES. 11486 6.: IZAQUEU CARDOSO NUNES, natural de Eunápolis-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua F, nº 3, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e ANGELA MARIA OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Santa Luzia-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua F, nº 3, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 11487 7.: PEDRO HENRIQUE LEAL DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), profissional de ed. física, residente na Rua Olívio Antônio Novaes, nº 981/103, Praia do Morro, Guarapari-ES e MARYELLE SILVA DE FARIA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Olívio Antônio Novaes, nº 981/103, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11488 8.: WALLAFE DA CRUZ DE SOUZA, natural de Cataguases-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavador de veículos, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº 1006, Kubitschek, Guarapari-ES e DEYSE LIMA TAVARES, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº 1006, Kubitschek, Guarapari-ES. 11489 9.: VALDETE BRANDÃO VIDAL, natural de Itapemirim-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua José Krohling, nº 135, Aeroporto, Guarapari-ES e ELMA BELARMINO DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Krohling, nº 135, Aeroporto, Guarapari-ES. 11490 10.: DIONES INÁCIO DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Projetada, Samambaia, Guarapari-ES e LUCÉLIA SANTOS GUIMARÃES, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), zeladora, residente na Rua Projetada, Samambaia, Guarapari-ES. 11491 11.: ROBSON DOS SANTOS SIMÕES, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Barão do Rio Branco. 274, Santa Margarida, Guarapari-ES e JULIANA FERREIRA LOUREIRO, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Barão do Rio Branco. 274, Santa Margarida, Guarapari-ES. 11492 12.: BRUNO DE JESUS FERREIRA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente de motorista, residente na Rua B Quatorze, nº 7, Portal, Guarapari-ES e MAYARA JENNIFER PERUZZO DO NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Nove, nº 532, Nossa Senhora De Fátima, Guarapari-ES. 11493 13.: WANDERSON ASSUNÇÃO ARAGÃO, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Meteóro, nº 335, Santa Mônica, Guarapari-ES e LUANA DA CRUZ NOVAES, natural de São Paulo-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Boa Vista, nº 67, Santa Margarida, Guarapari-ES. 11494 14.: JOSÉ LUCIANO SANTANA, natural de São Pedro dos Ferros-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Joaquim Fonceca, nº 432, Muquiçaba, Guarapari-ES e ERICA APARECIDA LOPES DA SILVA, natural de Sarzedo-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Joaquim Fonceca, nº 432, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11495 15.: RAUL DOS REIS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua das Capororocas, nº 10, Ipiranga, Guarapari-ES e ÉLEM LINO DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Olavo Bilac, S/n, Coroado, Guarapari-ES. 11496 16.: CLAUDINEY LOPES DOS SANTOS, natural de Mathias Lobato-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Minas Gerais, S/nº, Bela Vista, Guarapari-ES e ROZELY REIS DA COSTA, natural de Frei Inocêncio-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Minas Gerais, S/nº, Bela Vista, Guarapari-ES. 11497 17.: ANTENOR BARBOSA PRATES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua São Tomé, nº 32, São José, Guarapari-ES e ALDENIRA SABINO NUNES, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 50 anos de idade, viúvo(a), cabeleireira, residente na Rua São Tomé, nº 32, São José, Guarapari-ES. 11498 18.: JAIR CLAUDIO MENDES DE OLIVEIRA, natural de Prado-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Honório Machado de Souza, nº 450, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES e JULIETE FERREIRA, natural de Anchieta-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Honório Machado de Souza, nº 450, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 11499 19.: LUCAS GUEREIME DE ALMEIDA, natural de Juiz de Fora-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Antônio Sobreiro, nº 179, Praia do Morro, Guarapari-ES e MARIA VITÓRIA CARDOSO CITRÂNGULO RODRIGUES, natural de Além Paraíba-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Antônio Sobreiro, nº 179, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11500 20.: EDILSON NASCIMENTO DIAS, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Castro Alves, nº 39, São Gabriel, Guarapari-ES e TAMIRES DO SACRAMENTO BOMFIM, natural de Itabuna-BA, com 31 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Castro Alves, nº 39, São Gabriel, Guarapari-ES. 11501 21.: BRENNER KLIPPEL MARIANO, natural de Anchieta-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Taurus, nº 29, Santa Mônica, Guarapari-ES e TAYNÁ JESUS LITTIG, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Taurus, nº 29, Santa Mônica, Guarapari-ES. 11502 22.: ANDERSON PEREIRA BUENO, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Aurora Vicente Soares, nº 44, Praia do Morro, Guarapari-ES e WADNA SILVA CANDIDO, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aurora Vicente Soares, nº 44, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11503 23.: HÉRIC MARONE DE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), marítimo, residente na Rua São Pedro, nº 55, Perocão, Guarapari-ES e BRUNA DE JESUS NORBIN, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua São Pedro, nº 55, Perocão, Guarapari-ES. 11504 24.: RAFAEL FERREIRA TRAZZI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente de vendas, residente na Avenida Beira Mar, nº 420, Praia do Morro, Guarapari-ES e NATHALIA ERLACHER ESPINDULA, natural de Domingos Martins-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Beira Mar, nº 420, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11505 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 11 de outubro de 2019 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião ________________________________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO SANTINI BROETTO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua São Judas Tadeu, S/N, Santa Rita, Vila Velha-ES e JENIFER BARBOSA NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua São Judas Tadeu, S/N, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728162 2.: WAINE MACLANE SOUZA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), operador, residente na Rua Fernando Antônio da Silveira, nº 235, Santa Rita, Vila Velha-ES e KARINA MARIA AVELINO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Fernando Antônio da Silveira, nº 235, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728164 3.: GERALDO ANTONIO BENTO, natural de Muniz Freire-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), pedreiro aposentado, residente na Rua Tuiuti, nº 572, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e MARIA LUCIA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Tuiuti, nº 572, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232728150 4.: CLÁUDIO BERNARDO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua João Pinto da Silva, nº 03, Aribiri, Vila Velha-ES e ALZIRA JÚLIA DOS SANTOS MALAQUIAS, natural de Governador Valadares-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua João Pinto da Silva, nº 01, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728151 5.: TULLIO TEIXEIRA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), monitor pleno, residente na Rua Guatemala, nº 83, Araçás, Vila Velha-ES e BRUNA RUFINO DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Rosa de Prata, nº 167, Novo México, Vila Velha-ES. 232728152 6.: ANDRÉ LOYOLA STEIN, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), atleta, residente na Rua Benedito Correia Penha, nº 333, Aribiri, Vila Velha-ES e MARIA VITÓRIA APARECIDA DE FARIAS TEIXEIRA, natural de Iconha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Benedito Correia Penha, nº 333, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728153 7.: JACÍ EFIGENIO DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 74 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 162, Santa Rita, Vila Velha-ES e ARGENTINA ROSA DA SILVA DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 71 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 162, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728154 8.: MARCELO DE JESUS APOLINÁRIO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Petrolândia, nº 53, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e GABRIELY VITÓRIA ALEIXO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), tecnico de laboratorio, residente na Rua Petrolândia, nº 53, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 232728155 9.: LUIZ FELIPE DE AMORIM CASOTTI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Amor Perfeito nº 155, Novo México, Vila Velha-ES e ANA THAIS RONCONI CABRINI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Amor Perfeito, nº 155, Novo México, Vila Velha-ES. 232728156 10.: CARLOS VINICIUS DE LIMA E PINTO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Roma, nº 65, Araçás, Vila Velha-ES e ALINE ALCANTARA VAZ, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), coordenadora operacional, residente na Rua Roma, nº 65, Araçás, Vila Velha-ES. 232728159 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de outubro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ CARLOS ZACCHÉ SOBRINHO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), analista de vendas, residente na Avenida Doutor Dório Silva, nº 1200, Ed. Padova , Apto. 204, Santa Paula I, Vila Velha-ES e LARISSA CORTELETTI DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, viúvo(a), bióloga, residente na Rodovia do Sol, 3420, Condominio Residencial Vera Cruz, Apto. 1804 C, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07345 2.: ROSEMIRO TELLES DE SÁ JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), controlador de tráfego marítimo, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 268, B 02, Aptº 1002, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e LAIS RODRIGUES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Salomão J Almeida, nº 76, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07346 3.: GEOVANI NASCIMENTO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na 4º Travessa da Rua Dr. João Jose Bugalho, 1-9º, Dr. Figueira da Foz , Portugal, .-ET e TATIANE GOBBI LOPES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empregada de limpeza, residente na Rua Felix De Azevedo, Nº142, Centro, Vila Velha-ES. 07347 4.: GABRIEL JACOBSEN BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Quinze, nº 15, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e EMANUELLI FERNANDES MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Quinze, nº 15, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 07348 5.: WEVERTON CARLOS DA SILVA COSTA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Oficial de Operações Ferroviarias, residente na Rua Santa Clara, Nº 10, Oriente, Cariacica-ES e AMANDA LORRANI SILVA POUBEL, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Cartório, residente na Rua Maranguape, nº 216, Glória, Vila Velha-ES. 17907 6.: BERNARDO GUERINI COSER, natural de Cariacica-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Espírito Santo, nº 160, AP 1205, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JAQUELINE DAS NEVES BORGES, natural de Jataí-GO, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Pará, nº 43, AP 601, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17908 7.: JHONATA GONÇALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), lavador, residente na Rua Joaquim Nabuco, nº 22, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e NAILSA SANTOS SILVA, natural de Pedro Canário-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Joaquim Nabuco, nº 22, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 17909 8.: HELIO DE OLIVEIRA DUQUE, natural de Bom Jesus do Galho-MG, com 68 anos de idade, viúvo(a), servidor público federal, residente na Av Antônio Gil Veloso, nº 2600, AP 403, Itapuã, Vila Velha-ES e ANDREIA DUTRA ALBERT, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), servidora pública federal, residente na Av Antônio Gil Veloso, nº 2600, AP 403, Itapuã, Vila Velha-ES. 17910 9.: JOSIMAR INACIO FERREIRA, natural de Alegre-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Psicanalista, residente na Rua Ilha dos Aires, 404, Ilha dos Aires, Vila Velha-ES e CARLA POLLAKE DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Machado de Assis, nº 14, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 17911 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de outubro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ AMARILDO CARVALHO FILHO, natural de Eunapolis-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Xingu, 04, Serra Dourada II, Serra-ES e KAROLINE DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Xingu, 04, Serra Dourada II, Serra-ES. 09649 2.: WILLIAN SOARES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Florêncio da Conceição, nº 161, Serra Centro, Serra-ES e NIKELLY FRAGA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Florêncio da Conceição, nº 161, Serra Centro, Serra-ES. 09656 3.: JHONNI OLIVEIRA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), técnico de refrigeração, residente na Rua Patos de Minas, nº 111, Nova Carapina II, Serra-ES e VERONICA DE JESUS ROCHA, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), vedendora, residente na Rua Patos de Minas, nº 111, Nova Carapina II, Serra-ES. 09658 4.: DIEGO RAMOS DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Divorciado(a), operador de produção, residente na Rua Angelim da Mata, nº 02, Centro da Serra, Serra-ES e LARYSSA ABREU FERREIRA BARROS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Angelim da Mata, nº 02, Centro da Serra, Serra-ES. 09666 5.: GABRIEL PIRES ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Uberaba, S/n, Nova Carapina I, Serra-ES e GABRIELA AMARAL DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Uberaba, S/n, Nova Carapina I, Serra-ES. 09668 6.: ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Américo Miranda, nº 333, São Marcos, Serra-ES e ELIANE MORAES BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Américo Miranda, nº 333, São Marcos, Serra-ES. 09670 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de outubro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR ROSA LISBOA, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 1044, Maria Ortiz, Vitória-ES e CRISTIAN JANAINA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), consultora de vendas, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 1044, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23092 2.: GABRIEL DUARTE DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Domingos Póvoa Lemos, nº 86, Apto 201 Jardim Camburi, Vitória-ES e HELENA BERGER LEITÃO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 455, Ed. Raimundo Lage, Apto 204, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23309 3.: JACKSON BATISTA FILHO, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Aldomário Soares Pinto, nº 269, Jabour, Vitória-ES e KATIA SILVA DOS SANTOS FIALHO, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, viúvo(a), vendedora, residente na Rua Aldomário Soares Pinto, nº 269, Jabour, Vitória-ES. 23320 4.: LUCIANO NASCIMENTO ROSETTI, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), Administrador, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 333, Ap 703, Lt 10A, Qd 21, Ed. Pelicano, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARLY CALIXTO DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), servidora pública Federal, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 333, Ap 703, Lt 10A, Qd 21, Ed. Pelicano, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23326 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de outubro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIS MOREIRA DE ARAUJO JÚNIOR, natural de Imperatriz-MA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), Engenheiro agrônomo, residente na Rua Leandro Machado, S/n, Vila do Sul, Alegre-ES e FERNANDA DO NASCIMENTO, natural de Alegre-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), Técnica em radiologia, residente na Rua Leandro Machado, S/n, Vila do Sul, Alegre-ES. 03339 2.: LUCAS LIMA CARRERO, natural de Volta Redonda-RJ, com 29 anos de idade, Solteiro(a), tecnico em ótica, residente na Rua Jose Pinto de Figueiredo, S/nº, Vila do Sul, Alegre-ES e THAYS GONÇALVES FERREIRA, natural de Alegre-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), advogada, residente na Rua Jose Pinto de Figueiredo, S/nº, Vila do Sul, Alegre-ES. 03340 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 11 de outubro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1. FABRICIO PEREIRA RODRIGUES e JULY BOTELHO GRECCO. Ele, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 28 de maio de 1997, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Estrada Vicinal, São Rafael, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Carlos Fernandes Rodrigues e Edineia Pereira Rodrigues Ela, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 26 de fevereiro de 2003, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Estrada Vicinal, São Rafael, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Jomar Grecco e Alesandra de Fátima Botelho. 2. WYSTTON MOTTA SCOLFORO e ERLANE CORRÊA DE PAULA. Ele, natural de Guarapari, -ES, nascido em 02 de maio de 1976, estado civil divorciado, profissão administrador, residente e domiciliado Rod. ES 164, KM 67,5, S/N, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Aloisio Scolforo e Cleusa Maria Motta . Ela, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 28 de outubro de 1990, estado civil solteira, profissão professôra, residente e domiciliada Rod. ES 164, KM 67,5, S/N, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Gil Francisco de Paula e Tanes Corrêa de Paula . Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 11 de Outubro de 2019. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: SERGIO FILIPE LOUREIRO DE CASTRO, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Olavo Bilac, nº 90, Barra do Riacho, Aracruz-ES e MARIA LUIZA SOUZA DO NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Luiz Cariacica dos Santos, sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00547 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 11 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: SILVESTRE VINICIUS GRATIVOL BREMEKAMP, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), motorista de ambulância, residente na Rua Condor, nº 27, Serra Dourada III, Serra-ES e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FARIA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), assistente social, residente na Rua Jaime Villas Boas, nº 16, Monte Belo, Vitória-ES. 23648 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de outubro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO PLAZZI – JOÃO NEIVA – ES Faço saber que pretendem casar-se: 1. JEFERSON LORENCINI MENDES, nacionalidade brasileira, natural de Guarapari-ES, nascido em 22 de setembro de 1996, estado civil solteiro, profissão vendedor, residente na Rua Mãe Petronilia, S/n, Araçatiba em Viana-ES, filho de JOSÉ FRANCISCO MENDES e NEUZI MARIA LORENCINI & LAYLA BARBOSA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 23 de setembro de 1993, estado civil solteira, profissão vendedora, residente na Rua Mãe Petronilia, S/n, Araçatiba em Viana-ES, filha de ROGÉRIO SANTOS SILVA e ANDREIA DO CARMO BARBOSA PIMENTEL. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. João Neiva-ES, 11 de Outubro de 2019. WANDA RIBEIRO PLAZZI Oficiala do Registro Civil ____________________________________________________________________________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: FABIANO DOS SANTOS SOUZA, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 14 de dezembro de 1994, estado civil solteiro, profissão Vendedor, residente na Rua Amphiloquio de Moreno, nº 260, Centro, Itapemirim-ES, filho de FÁBIO SILVA DE SOUZA e NILCÉA DOS SANTOS e ARIELLY DA COSTA MOTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascida em 17 de agosto de 1996, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, residente na Rua Amphiloquio de Moreno, nº 260, Centro, Itapemirim-ES, filha de ANTONIO CARLOS MOTA DOS SANTOS e IREUDA MATOS DA COSTA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 11 de Outubro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil
