Proclamas - 12/05/20
Proclamas
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONAS DE VARGAS FORTES JUNIOR, natural de Rio Bananal-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Técnico em Manutenção, residente na Rua Centaurea, S/nº, Res. Lagoa Park, Linhares-ES e LUCIANA DE SOUZA LOURENÇO, natural de Ariquemes-RO, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Muqui, nº 81, José Rodrigues Maciel, Linhares-ES. 10119 2.: HUGO BANDEIRA MACÊDO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Escrevente Autorizado, residente na Avenida Getulio Vargas, N° 285, Bairro Shell, Linhares-ES e SIMEI ANA MENEZES VACCARI, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Augusto Calmon, N° 1840, Bairro Centro, Linhares-ES. 10120 3.: ANTONIO CELSO ESPERIDIÃO TONINI, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Guararapes, nº 63, Lagoa do Meio, Linhares-ES e SARAH NADIA OLIVEIRA E SILVA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Rufino de Carvalho, nº 821, Centro, Linhares-ES. 10121 4.: MADSON BORGES DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de produção, residente na Rua Maria das Graças Bonna Marinato, nº 336, Planalto, Linhares-ES e JAQUELINE DE SOUZA GUILHERMINO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua Maria das Graças Bonna Marinato, nº 336, Planalto, Linhares-ES. 10122 5.: IBSON TOZATO LIMA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Consultor de vendas, residente na Rua Seis de Abril, nº 10, Novo Horizonte, Linhares-ES e NÁYRA PINHEIRO CONSTANCIO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), farmacêutica, residente na Rua Seis de Abril, nº 10, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10123 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 11 de maio de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Mucuri-BA, com 37 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Cerejeira, nº 12, Cidade Pomar, Serra-ES e ELISANGELA PINTO LISBOA, natural de Canavieiras-BA, com 42 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Cerejeira, nº 12, Cidade Pomar, Serra-ES. 10047 2.: HIGOR GONÇALVES MOTA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Cuiaba, 03, São Marcos II, Serra-ES e THAIS PORTO DIAS, natural de Aimores-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Azaléia, Nº 984, Res. Centro da Serra, Serra-ES. 10064 3.: CLAYTON VIEIRA SANTANA, natural de São Paulo-SP, com 43 anos de idade, Solteiro(a), encarregdo de obras, residente na Avenida Pau Brasil, nº 20, Cidade Pomar, Serra-ES e LUCIMARY DIAS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 43 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Pau Brasil, nº 20, Cidade Pomar, Serra-ES. 10066 4.: SERGIO DA SILVA FERNANDES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 42 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Conceição da Barra, nº 110, Vista da Serra I, Serra-ES e ANA CRISTINA THELAU APRIGIO, natural de Serra-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Conceição da Barra, nº 110, Vista da Serra I, Serra-ES. 10068 5.: WANDERSON DE SOUZA MARTINS, natural de Contagem-MG, com 36 anos de idade, Divorciado(a), técnico em radiologia, residente na Rua Aldary Nunes, nº 78, São Lourenço, Serra-ES e JOVIENE COELHO PEREIRA ANDRADE, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), atendente comercial, residente na Rua Aldary Nunes, nº 78, São Lourenço, Serra-ES. 10070 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de maio de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIO DOS SANTOS SILVA, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, Solteiro(a), montador de piso, residente na Avenida Atlantica, nº 87, Barramares, Vila Velha-ES e TAINANE DE JESUS DOS SANTOS, natural de Valença-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas, residente na Avenida Atlântica, nº 87, Barramares, Vila Velha-ES. 08277 2.: ELIAS DE PAULA SILVA, natural de Colatina-ES, com 52 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Carlos Chagas, nº 1547, Morada da Barra, Vila Velha-ES e IVONETE PEREIRA DE MIRANDA, natural de Mucuri-BA, com 42 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Carlos Chagas, nº 1547, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08278 3.: HEDERSON AZEVEDO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), técnico em elétrica eletrônica, residente na Rua Mare, nº 180, Conrado, Vila Velha-ES e SUZANA MENDONÇA MOTA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Mare, nº 180, Conrado, Vila Velha-ES. 08279 4.: JOSÉ FERREIRA DA SILVA, natural de Assaré-CE, com 60 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Carlos Drumond de Andrade, nº 01, Rio Marinho, Cariacica-ES e RITA DE CASSIA DIAS PAULA, natural de Joao Monlevade-MG, com 51 anos de idade, viúvo(a), costureira, residente na Avenida Amaral Peixoto, nº 172, Barramares, Vila Velha-ES. 08281 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de maio de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO MARCOS SANTOS FERREIRA, natural de Uruçuca-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), Ajudante Técnico, residente na Rua Jabuticabeira, nº 12, Glória, Vila Velha-ES e QUEILA DA SILVA SOUZA, natural de Gandu-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), Autônoma, residente na Rua Jabuticabeira, nº 12, Glória, Vila Velha-ES. 18214 2.: GUILHERME SIEBEL LEFFLER, natural de Afonso Claúdio-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico, residente na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, nº 780, Aptº 1604, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARCELLA FERNANDES TEIXEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Maranhão, nº 29, Jardim América, Cariacica-ES. 18215 3.: MAGSÃO TOREZANI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Porto Alegre, nº 335, Apto 1101, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES e DAIANA APARECIDA DA PENHA, natural de Domingos Martins-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), corretora de imóveis, residente na Rua Porto Alegre, nº 335, Apto 1101, Itapoa, Vila Velha-ES. 18216 4.: JULIANO MOSQUINI NOGUEIRA, natural de Uberlândia-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), Técnico Industrial, residente na Rua Lourdes Santos, nº 128, Ibes, Vila Velha-ES e LUCIANA DE ALMEIDA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Coordenadora Pedagogica, residente na Avenida Luciano das Neves, nº 2545, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18217 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de maio de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIO LUIZ DAROS PEROVANO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professor de inglês, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 594, Jardim Camburi, Vitória-ES e KAROLINE DOS SANTOS GONÇALVES, natural de Brasília-DF, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 594, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23745 2.: EDUARDO ODILAR CAMPEOL, natural de Farroupilha-RS, com 34 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Avenida Rio Branco, nº 227, Santa Lúcia, Vitória-ES e IANA DAMÁZIO CABRAL, natural de Governador Valadares-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 835, Apto 103, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23746 3.: DANIEL MACAMBIRA DE ALBUQUERQUE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), aministrador, residente na Rua José Guilherme Neffa, nº 187, Jardim Camburi, Vitória-ES e MAYARA MACHADO TAVARES, natural de Macapá-AP, com 39 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua José Guilherme Neffa, nº 187, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23747 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de maio de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILBERT SANTOS NERES, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico de controle e processo, residente na Rua Gorbachev, nº 2, Setor Ásia, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e CAMILA COSTA SANTOS, natural de Resplendor-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Gorbachev, nº 2, Cidade Continental, Setor Ásia, Carapina, Serra-ES. 29962 2.: CÉLIO FERREIRA DIAS, natural de Ecoporanga-ES, com 72 anos de idade, viúvo(a), agricultor aposentado, residente na Rua João-de-barro, nº 12, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e MARIA ROSALIA PEREIRA CELESTINO, natural de Itambacuri-MG, com 62 anos de idade, viúvo(a), doméstica, residente na Rua João-de-barro, nº 12, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29963 3.: MOISES MOTTA CHAVES, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Rua Domineu Rody Santana, S/n, Torre C, Ap 501, Manguinhos, Carapina, Serra-ES e ANGELA MARIA DA SILVA GOMES MOTTA, natural de Nova Era-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Domineu Rody Santana, S/n, Torre C, Ap 501, Manguinhos, Carapina, Serra-ES. 29965 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de maio de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO RAFAEL REGIO ZAMPROGNO, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Magnólio Silva, nº 11, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e JENNIFHER VIEIRA PORTO, natural de Marabá-PA, com 31 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Magnólio Silva, nº 11, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728448 2.: ALAIR RANGEL DA SILVA NETO, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Divorciado(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Maria Vesterina Monteiro, nº 02, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e DÉBORA PIMENTEL MELLO, natural de São João de Meriti-RJ, com 50 anos de idade, Solteira(o), agente de suporte educacional, residente na Rua Maria Vesterina Monteiro, nº 02, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728449 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de maio de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: OCTAVIO VICTORIO BERSACULA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 120 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Doutor Justino Hemerly Elias, nº 109, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BIANCA LIMA CHIECON, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Representante técnico de vendas, residente na Rua Antônio Maurício de Oliveira, nº 38, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04354 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de maio de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEYDSON MORAIS DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Policial Militar, residente na Rua São Benedito, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e PAOLA MEDEIROS FERRAREZI, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São Benedito, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00585 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 11 de maio de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE FRANCISCO BERNADO DE PAULA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua São Caetano, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e JOYCE FERNANDES BARRETO, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Caetano, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01420 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 11 de maio de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEILDO ZIMERINAM, natural de Aimorés-MG, com 46 anos de idade, Solteiro(a), fiscal, residente na Rua Evaristo Canal, nº 76, Universal, Viana-ES e CELIA DA CRUZ, natural de Belo Horizonte-MG, com 120 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Evaristo Canal, nº 76, Universal, Viana-ES. 06891 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 11 de maio de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO GONÇAVES NETO DO NASCIMENTO, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rodovia BR 259 S/N, KM 4, Cavalinhos, João Neiva-ES e CRISTIANA FERNANDES SANTOS, natural de Mucurici-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rodovia BR 259 S/N, KM 4, Cavalinhos, João Neiva-ES. 03030 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 11 de maio de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO ALVES, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Doutor Aluísio de Menezes, nº 400, Bonfim, Vitória-ES e EDNES JESUS DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 38 anos de idade, Solteira(o), encadernadora, residente na Rua Doutor Aluísio de Menezes, nº 400, Bonfim, Vitória-ES. 23956 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de maio de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIOVANNI PINHEIRO DE MORAIS, natural de Muniz Freire-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), tecnico em eletrotecnica, residente na Rua Manuel Leonardo de Souza, S/n, Vila do Sul, Alegre-ES e VIVIANE CORRÊA DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de departamento pessoal, residente na Rua Manuel Leonardo de Souza, S/n, Vila do Sul, Alegre-ES. 03390 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 11 de maio de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil