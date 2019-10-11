Publicado em 11 de outubro de 2019 às 00:00
- Atualizado há 6 anos
Tamanho de arquivo: 605kb
Proclamas - 11/10/19
CARTÓRIO CAMPO GRANDE – REGISTRO CIVIL e TABELIONATO DE NOTAS Faço saber que pretendem casar-se: 1. 26386: GHENNERSON LUCAS SENA DE OLIVEIRA,nacionalidade brasileira, profissão Técnico de rede com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, natural de VILA VELHA -ES, residente na Rua Eugênio Alberto Lira, Nº409 , Padre Gabriel Cariacica-ES e SANDY ALVES RIBEIRO nacionalidade brasileiro(a), profissão estudante, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira , natural de Cariacica- -ES, residente na Rua Eugênio Alberto Lira, nº 409, Padre Gabriel, Cariacica -ES. 2. 26385: THIAGO ALVES DE SOUZA,nacionalidade brasileiro(a), profissão autônomo com dezoito (18) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Porto Seguro -BA, residente na Rua Londrina, nº 469, Itapemirim Cariacica-ES e YASMIN MIRELE FERREIRA DA SILVA nacionalidade brasileiro(a), profissão escrituraria, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua Londrina, Nº 469, Itapemirim, Cariacica -ES. 3. 26384: VAILDO RODRIGUES DE SOUSA,nacionalidade brasileiro(a), profissão encarregado de açougue com quarenta e seis (46) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Cariacica -ES, residente na Rua Santa Tereza, nº 262, Vila Capixaba Cariacica-ES e LUCIANE SANTOS DE SOUZA nacionalidade brasileiro(a), profissão auxiliar de cozinha, com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil solteira , natural de Porto Seguro- -BA, residente na Rua Santa Tereza, nº 262, Vila Capixaba, Cariacica -ES. 4. 26383: WALLACE ALVES FONSECA,nacionalidade brasileiro(a), profissão montador de pneus com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua 2, N°05, Maracanã Cariacica-ES e ISABELLE PERINI BEDONI nacionalidade brasileiro(a), profissão recuperadora de crédito, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua 2, N°05, Maracanã, Cariacica -ES. 5. 26382: JOSÉ DE SOUZA NETO,nacionalidade brasileiro(a), profissão operador de maquina com cinquenta e oito (58) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Galiléia -MG, residente na Rua João Clímaco Sá Rodrigues, nº 25, São Vicente Cariacica-ES e MARIA ALOYSIA DE JESUS VICTORIANO nacionalidade brasileira, profissão do lar, com setenta e cinco (75) anos de idade, estado civil viúva , natural de Madre de Deus- -BA, residente na Rua João Clímaco Sá Rodrigues, nº 25, São Vicente, Cariacica -ES. 6. 26381: FELIPE ZANELLATO COELHO,nacionalidade brasileira, profissão empresário com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, natural de , residente na Rua Bom Pastor, nº 37, Campo Grande Cariacica-ES e KELLY REIS VENTURINI nacionalidade brasileira, profissão Assistente social, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua Bom Pastor, nº 37, Campo Grande, Cariacica -ES. 7. 26380: ARTUR JACOB FILHO,nacionalidade brasileira, profissão Servidor Público federal com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Iconha I, nº 334, Vila Capixaba Cariacica-ES e VANESSA PEREIRA MORAIS nacionalidade brasileira, profissão ADVOGADA, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira , natural de Teixeira de Freitas- -BA, residente na Rua Bom Pastor, nº 58, Campo Grande, Cariacica -ES. 8. 26379: MATEUS MIGUEL MUNIZ,nacionalidade brasileiro(a), profissão repositor com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitoria -ES, residente na Rua José do Patrocínio,nº23, Sotelândia Cariacica-ES e JACKELINE CARNEIRO LACERDA nacionalidade brasileiro(a), profissão vendedora, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua José do Patrocínio, nº 23, Sotelândia, Cariacica -ES. 9. 26378: PAULO ALVES LEONE,nacionalidade brasileira, profissão autonomo com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Vitória -ES, residente na Rua Londrina, nº 601, Itapemirim Cariacica-ES e ROZANGELA ANACLETO DA SILVA nacionalidade brasileiro(a), profissão Técnica em enfermagem, com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil solteira , natural de Divino das Laranjeiras- -MG, residente na Rua Londrina, nº 601, Itapemirim, Cariacica -ES. 10. 26377: ANTONIO INÁCIO DA SILVA,nacionalidade brasileira, profissão Gerente com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Pocrane -MG, residente na Rua Um 20, Boa Sorte Cariacica-ES e CLEUZA RAIMUNDA GOMES nacionalidade brasileira, profissão Atendente de loja, com quarenta e seis (46) anos de idade, estado civil divorciada , natural de Curitiba- -PR, residente na Rua Um 20, Boa Sorte, Cariacica -ES. 11. 26376: ALEXSANDRO LIMA XAVIER,nacionalidade brasileiro(a), profissão montador de automóvel com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitoria -ES, residente na Rua Vitoria, nº 01, Jardim Botanico Cariacica-ES e SULAMITA VERÍSSIMO DOS SANTOS LEANDRO nacionalidade brasileira, profissão do lar, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil viúva , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua: Vitória, Nº: 101, Jardim Botânico,, Cariacica -ES. 12. 26375: LEANDRO GIFONI DE ALMEIDA,nacionalidade brasileiro(a), profissão vigilante com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Avenida Getúlio Vargas, nº 36, Campo Grande Cariacica-ES e ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA nacionalidade brasileira, profissão Auxiliar técnico de saúde bucal, com quarenta e nove (49) anos de idade, estado civil solteira , natural de VITORIA- -ES, residente na Avenida Getúlio Vargas, nº 36, Campo Grande, Cariacica -ES. 13. 26374: JOSÉ LUIZ DA SILVA DE SOUZA,nacionalidade brasileiro(a), profissão mecânico com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua J, 04, Jardim Campo Grande Cariacica-ES e PRISCILA BARBOSA BATISTA nacionalidade brasileira, profissão do lar, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteira , natural de Governador Valadares- -MG, residente na Rua J, nº 04, Jardim Campo Grande, Cariacica -ES. 14. 26373: ALCINO CATERINQUE NETO,nacionalidade brasileira, profissão Instalador pleno com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Ouro Preto do Oeste -RO, residente na Rua Doutor Dório Silva, nº 18, Santa Bárbara Cariacica-ES e KAROLINA PEREIRA ANTUNES nacionalidade brasileiro(a), profissão Depiladora, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Doutor Dório Silva, nº 18, Santa Bárbara, Cariacica -ES. 15. 26372: LUCIANO DOS SANTOS GOMES,nacionalidade brasileira, profissão assistente administrativo com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha -ES, residente na Rua São Domingos, nº 14, Cruzeiro do Sul Cariacica-ES e THAYSNARA RAMOS PEREIRA nacionalidade brasileiro(a), profissão professora, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira , natural de Colatina- -ES, residente na Rua Moxuara, nº 68, Santa Fé, Cariacica -ES. 16. 26371: GIRESSE FACCO,nacionalidade brasileiro(a), profissão mecânico montador com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha -ES, residente na Rua Edgar Gonçalves, nº 34, Oriente Cariacica-ES e MARTHA PINHEIRO DA SILVA nacionalidade brasileiro(a), profissão operadora de caixa, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil divorciada , natural de Vitoria- -ES, residente na Rua Edgar Gonçalves, nº 34, Oriente, Cariacica -ES. 17. 26370: JHONATAS COSTA FRANCO,nacionalidade brasileiro(a), profissão Motoboy com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Primeiro de Maio, S/nº, Alto Boa Vista Cariacica-ES e ANDRESA PEREIRA DE OLIVEIRA nacionalidade brasileiro(a), profissão autonoma, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira , natural de Cariacica- -ES, residente na Rua Primeiro de Maio, S/nº, Alto Boa Vista, Cariacica -ES. 18. 26369: BRUNO DA SILVA GUIMARÃES,nacionalidade brasileiro(a), profissão funcionario publico com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha -ES, residente na Nossa Senhora Aparecida, S/n°, Rio Branco Cariacica-ES e ROSANE DA SILVA VITÓRIA nacionalidade brasileiro(a), profissão coordenadora, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Nossa Senhora Aparecida, S/n°, Rio Branco, Cariacica -ES. 19. 26368: WANDERSON FIRMINO LIPAUS,nacionalidade brasileiro(a), profissão universitário com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Marilandia 1156, Porto de Santana Cariacica-ES e JÉSSICA OLINDA RODRIGUES DA ROCHA nacionalidade brasileiro(a), profissão Gestora de RH, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Engenheiro Hélio Ferraz, Nº25, Sotema, Cariacica -ES. 20. 26367: WESLEY ALVES FERNANDES,nacionalidade brasileiro(a), profissão técnico em informática com trinta (30) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Belo Horizonte -MG, residente na Rua São João,21, Padre Gabriel Cariacica-ES e KELLY DA SILVA OLIVEIRA nacionalidade brasileira, profissão estudante, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua São João, nº 21, Padre Gabriel, Cariacica -ES. 21. 26366: YAGO BENTO BRUNOW MARTINS,nacionalidade brasileiro(a), profissão Professor com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Presidente Vargas, n 194, Ataide Vila Velha-ES e LETÍCIA MACIEIRA MOROSINI nacionalidade brasileiro(a), profissão Aux Adm, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Av. Espirito Santo, nº 671, Bela Aurora, Cariacica -ES. 22. 26365: TIAGO ALVES PEREIRA DA ROCHA,nacionalidade brasileiro(a), profissão pintor com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Santa Cruz Cabrália -BA, residente na Rua Anchieta, nº 553, Vista Linda Cariacica-ES e CÉSSIKA ALVES DE OLIVEIRA nacionalidade brasileiro(a), profissão do lar, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteira , natural de Cachoeiro de Itapemirim- -ES, residente na Rua Anchieta, nº 553, Vista Linda, Cariacica -ES. 23. 26364: THIAGO BISPO SILVA,nacionalidade brasileiro(a), profissão ajudante de motorista com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil viúvo, natural de Belo Horizonte -MG, residente na Avenida Getúlio Vargas, nº 05, Vista Mar Cariacica-ES e CLAUDIA SIQUEIRA DOS SANTOS nacionalidade brasileiro(a), profissão salgadeira, com quarenta e sete (47) anos de idade, estado civil divorciada , natural de Vitória- -ES, residente na Avenida Getúlio Vargas, nº 05, Vista Mar, Cariacica -ES. 24. 26363: ARILDO REIS DOS SANTOS,nacionalidade brasileira, profissão armador com quarenta e oito (48) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Viana -ES, residente na Avenida Virgínia Ramos, nº 660, Alzira Ramos Cariacica-ES e MARINA DE ANDRADE nacionalidade brasileira, profissão do lar, com cinquenta e um (51) anos de idade, estado civil solteira , natural de Cachoeiro de Itapemirim- -ES, residente na Avenida Virgínia Ramos, nº 660, Alzira Ramos, Cariacica -ES. 25. 26362: MARCO TÚLIO NUNES DE OLIVEIRA,nacionalidade brasileiro(a), profissão auxiliar de serviços gerais com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Belo Horizonte -MG, residente na Rua Colatina, S/n°, Bela Aurora Cariacica-ES e LUCIANA SOARES nacionalidade brasileira, profissão do lar, com quarenta e seis (46) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Colatina, S/n, Bela Aurora, Cariacica -ES. 26. 26361: HENRIQUE FRAGA UCKER MALACOSKI,nacionalidade brasileiro(a), profissão estudante com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Serra -ES, residente na Avenida Santa Luzia, Nº 897, Vila Independencia Cariacica-ES e MICHELY COUTO DOS REIS nacionalidade brasileiro(a), profissão arquiteta, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira , natural de Brasilia- -DF, residente na Rua Gil Veloso,nº11, Campo Grande, Cariacica -ES. 27. 26360: MARCOS SÉRGIO RAMOS,nacionalidade brasileira, profissão aposentado com cinquenta e três (53) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Cariacica -ES, residente na Beco Cidi Couto, 18, Castelo Branco Cariacica-ES e HILDA BILKE FREDERICO nacionalidade brasileira, profissão do lar, com cinquenta e três (53) anos de idade, estado civil divorciada , natural de Vargem Alegre/ES- -ES, residente na Beco Cidi Couto, 18, Castelo Branco, Cariacica -ES. 28. 26359: RODRIGO PEREIRA,nacionalidade brasileira, profissão escrevente com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha -ES, residente na Rua Flauzino Belo Cassimiro, 06, São Geraldo Cariacica-ES e HANASHIRA MARQUES MIOSSI nacionalidade brasileiro(a), profissão escrevente, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Equador,237, Jardim América, Cariacica -ES. 29. 26358: BRUNO GONÇALVES MOTA,nacionalidade brasileira, profissão vendedor com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Maria Ortiz, nº 39, Alto Lage Cariacica-ES e IZAINE DE SOUZA SABAINI nacionalidade brasileiro(a), profissão estudante, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Maria Ortiz, nº 39, Alto Lage, Cariacica -ES. 30. 26357: ANDRÉ RUBENS CESCONETO DE PAULA,nacionalidade brasileira, profissão Técnico de controle operacional com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Rio Bananal -ES, residente na Rua Vista Mar, S/n°, Bela Aurora Cariacica-ES e CAROLINA DE FREITAS ALVES nacionalidade brasileira, profissão academica de enfermagem, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira , natural de Cariacica- -ES, residente na Rua Vista Mar, S/n°, Bela Aurora, Cariacica -ES. 31. 26356: DANIEL GOMES DE LIMA,nacionalidade brasileira, profissão professor com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha -ES, residente na Rua Goiás, nº 123, Itapemirim Cariacica-ES e ANA PAULA FREITAS DA SILVA nacionalidade brasileira, profissão advogada, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteira , natural de Juazeiro do Norte- -CE, residente na Rua Goiás, nº 123, Itapemirim, Cariacica -ES. 32. 26355: LAIWERSON NASCIMENTO LEAL,nacionalidade brasileiro(a), profissão eletricista com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Almerinda Damásio, nº 127, Castelo Branco Cariacica-ES e ADRIANA CONCEIÇÃO FILHA nacionalidade brasileiro(a), profissão auxiliar de capotaria, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteira , natural de Afonso Claudio- -ES, residente na Rua Almerinda Damásio, Nº 127, Castelo Branco, Cariacica -ES. 33. 26354: MAGDIEL NASCIMENTO VICENTIM,nacionalidade brasileira, profissão professora com trinta e um (31) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Afonso Claúdio -ES, residente na Rua dos Funcionários Públicos, nº 331, Operário Cariacica-ES e ARIADNA BATISTA DE ALMEIDA nacionalidade brasileira, profissão assistente administrativa, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil divorciada , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Volta Redonda, S/nº, Jardim Botânico, Cariacica -ES. 34. 26353: ADIEL TEIXEIRA,nacionalidade brasileira, profissão operador de máquina com quarenta e seis (46) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Aimorés -MG, residente na Rua da Assembléia, nº 289, Castelo Branco Cariacica-ES e MARIA APARECIDA PACHECO DOS REIS nacionalidade brasileira, profissão técnica em enfermagem, com quarenta e seis (46) anos de idade, estado civil viúva , natural de Coluna- -MG, residente na Rua da Assembléia, nº 289, Castelo Branco, Cariacica -ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica – ES, 10 de Outubro de 2019. Fabiana Aurich – Oficiala CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIO DE REZENDE AYUB, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro mecânico, residente na Rua José Teixeira, nº 69, Praia do Canto, Vitória-ES e LETÍCIA BAPTISTA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Arquiteta, residente na Rua Doutor Dido Fontes, nº 905, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23236 2.: CAMILO SAMPAIO FERREIRA JUNIOR, natural de Baixo Guandu-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Laurentino Proença Filho, nº 251, Jardim da Penha, Vitória-ES e CHRISLAINY PESSOA THEODORO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Laurentino Proença Filho, nº 251, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23260 3.: RAFAEL PINHEIRO BRUNETTI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 1095, Ed. Goiais Apto 402, Jardim da Penha, Vitória-ES e LIARA PEREIRA, natural de Castelo-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Victorino Cardoso, nº 151, Cond. Verdes Mares Bloco A-204, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23314 4.: VICTOR CHAGAS PERINI, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Técnico em automação industrial, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, nº 500, Jardim Camburi, Vitória-ES e BÁRBARA RISSARI MACHADO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Atendente, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, nº 500, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23315 5.: THIAGO RODRIGUES GUINSBERG, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 36, Maria Ortiz, Vitória-ES e MICHELLE TEIXEIRA MANOEL, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativa, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 36, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23317 6.: LUCAS OLIVEIRA DA ROCHA, natural de São Gonçalo-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Alderico Tristão, nº 161, Mata da Praia, Vitória-ES e LIVYA SOUZA GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Alderico Tristão, nº 161, Mata da Praia, Vitória-ES. 23321 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de outubro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR ALVES CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Itaperuna, 30, Ed. Sunbeach, AP 202 B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LUARA DE MEDEIROS LUZIA, natural de Manhumirim-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Carlos Lindenberg, 7179, Apt 301 - Ed. Lusito, Glória, Vila Velha-ES. 17899 2.: JOSÉ CARLOS DAS NEVES, natural de Colatina-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Travessa Tocantins, nº 190, Soteco, Vila Velha-ES e MARIA DE LOURDES IZIDORO DE SOUZA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa Tocantins, nº 190, Soteco, Vila Velha-ES. 17900 3.: RENATO GARCIA DE PAULA OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, Nº 210, Ed.Tuffy Buaiz,, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LETÍCIA FERREIRA SCHAYDER, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua C, S/n, Cond. Itaparica Mar, Blc. Ipê, Apto. 301, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 17903 4.: RODRIGO MIRANDA VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Curitiba, nº 470, Apto 103, Itapuã, Vila Velha-ES e LARISSA MEDINA WEHBE, natural de New Jersey-ET, com 26 anos de idade, solteiro(a), supervisora de produção, residente na Rua José Pinto Vieira, nº 50, Apto 20, Itapuã, Vila Velha-ES. 17904 5.: CLAUDIO MIGUEL BOHRER, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 52 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Av Estudante José Júlio de Souza, nº 2600, Apto 1003, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ANA LÚCIA DA CUNHA CHAVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 50 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2600, Apto 1003, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 17905 6.: CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Goias, nº 72, Boa Sorte, Cariacica-ES e PALOMA ALVES DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua da Escadaria, S/n, Jaburuna, Vila Velha-ES. 17906 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de outubro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ALEXANDRE DIAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar serviços gerais, residente na Rua Flor da Serra, 106, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES e MARIA DA PENHA MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Solteira(o), domestica, residente na Rua Flor da Serra, 106, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES. 09659 2.: GENILDO BATISTA CARDOSO, natural de Jussari-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Castanheira, S/n, Lote 11, Qd 53, Cidade Pomar, Serra-ES e FABIANE BATISTA DE ABREU, natural de Medeiros Neto-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Castanheira, S/n, Lote 11, Qd 53, Cidade Pomar, Serra-ES. 09660 3.: GABRIEL PASSOS ALMEIDA, natural de Belmonte-BA, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Vista da Serra, 109, Bloco A, Planalto Serrano, Serra-ES e KAROLINE MARÇAL FERRAZ DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vista da Serra, 109, Bloco A, Planalto Serrano, Serra-ES. 09662 4.: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA TRINDADE, natural de Itanhém-BA, com 42 anos de idade, Divorciado(a), consultor de vendas, residente na Rua Tupa, Loteamento Monte Verde, 11, Nova Carapina II, Serra-ES e FABIOLA BATISTA SOARES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora, residente na Rua Tupa, Loteamento Monte Verde, 11, Nova Carapina II, Serra-ES. 09663 5.: CARLOS ANDRÉ SILVA SANTOS, natural de Propriá-SE, com 23 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Presciliano Biluia, S/n, São Judas Tadeu, Serra-ES e CONCEIÇÃO MUNIZ DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Presciliano Biluia, S/n, São Judas Tadeu, Serra-ES. 09664 6.: FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 49 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Tiradentes, 24, Novo Porto Canoa, Serra-ES e ENILDA GONÇALVES DE ABREU, natural de Virgolândia-MG, com 42 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Tiradentes, 24, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 09665 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de outubro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALESSANDRO COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Beco Violetas, nº 13, Praia do Suá, Vitória-ES e LUCIANA TEIXEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), empregada doméstica, residente na Beco Violetas, nº 13, Praia do Suá, Vitória-ES. 23639 2.: ALEXSANDRO VENTURIM SILVA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Robert Kennedy, nº 276, da Penha, Vitória-ES e MICHELLY MONTEIRO ELEUTERIO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), engenheira agrônoma, residente na Avenida Robert Kennedy, nº 305, Itararé, Vitória-ES. 23643 3.: LUCAS NASCIMENTO MARTINS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), inspetor mecânico, residente na Rua Sargento Deocleciano, nº 69, São Cristóvão, Vitória-ES e LORENA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Sargento Deocleciano, nº 69, São Cristóvão, Vitória-ES. 23644 4.: MAIKE DO CARMO, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), tecnico em geoprocessamento, residente na Rua Pedro Pereira Fonseca, nº 645, Santa Lúcia, Vitória-ES e DENISE MOROSINI DE MOARES, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Cabeleireira, residente na Rua Três Irmãos, nº 102, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 23645 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de outubro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ CARTÓRIO DA BARRA Faço saber que pretendem casar-se: 1. 08014 - MANOEL CLARINDO ALMEIDA, brasileiro, solteiro, supervisor operacional, com trinta e seis (36) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliado à Avenida Dr Dorio Silva, S/nº, Santa Paula I, Vila Velha-ES e ANA GABRIELLY DA SILVA BIASUTTI, brasileira, solteira, assistente de importação e exportação, com trinta e dois (32) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada à Avenida Dr Dorio Silva, S/nº, Santa Paula I, Vila Velha-ES. 2. 08013 - HIAGO TOMÉ CAMPOS, brasileiro, solteiro, autonomo, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Rio de Janeiro-RJ, residente e domiciliado à Rua Estrela do Mar, nº 05, São Conrado, Vila Velha-ES e AMANDA MELLO COSTA, brasileira, solteira, autonoma, com vinte e dois (22) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Rua Estrela do Mar, nº 05, São Conrado, Vila Velha-ES. 3. 08012 - CARLOS ALVES VIANA, brasileiro(a), divorciado, marceneiro, com cinquenta e três (53) anos de idade, natural de Lajedão-BA, residente e domiciliado à Rua "G", nº 17, São Conrado, Vila Velha-ES e MARCIA VALERIA CALDAS CHRISTO, brasileira, divorciada, autônoma, com cinquenta (50) anos de idade, natural de Maceio-AL, residente e domiciliada à Rua "G", nº 17, São Conrado, Vila Velha-ES. 4. 08011 - MARCOS VINICIUS DA SILVA, brasileiro, solteiro, ambulante, com vinte e dois (22) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Rua Toulo de Lautrec, nº 64, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e BRUNA RAPHAELA NEVES CORREA, brasileira, solteira, do lar, com vinte e dois (22) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada à Rua Toulo de Lautrec, nº 64, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vila Velha ES, 10 Outubro de 2019 Najla Ap. Assad de Moraes Oficiala do Registro Civil Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINÍCIUS DA SILVA PAULA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), ajudante de carga e descarga, residente na Beco 31 de Agosto, nº 48, São Pedro, Vitória-ES e MARCELE PIRES ANTONIO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco 31 de Agosto, nº 48, São Pedro, Vitória-ES. 16799 2.: PETER DOS SANTOS GOUVÊIA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), Estoquista, residente na Rua Manoel Martins de Oliveira, S/n, Conquista, Vitória-ES e JENNIFER DE JESUS SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Manoel Martins de Oliveira, S/n, Conquista, Vitória-ES. 16801 3.: NELSON JOSÉ BENTO, natural de Viana-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Rua São João Batista, nº 105, Resistência, Vitória-ES e ALENCACIA MARTINS DOS SANTOS, natural de Ataléia-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São João Batista, nº 105, Resistência, Vitória-ES. 16803 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOILSON SIQUEIRA NASCIMENTO, natural de Vitoria-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Rouxinol, nº 91, Lagoa de Carapebus, Carapina, Serra-ES e MARIA DA'AJUDA PAIXÃO DE OLIVEIRA, natural de Nova Viçosa-BA, com 43 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Rouxinol, nº 91, Lagoa de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29191 2.: WASNY HENRIQUE MOREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 20 anos de idade, Solteiro(a), assistente de gerente, residente na Rua Suecia, 03, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e VITÓRIA ANDRADE RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Suecia, 03, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES. 29192 3.: RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Dom Pedro II, nº 130, Bloco 01, Parque Gama, Apartamento 308, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e BEATRIZ LUIZ MANOEL, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dom Pedro II, nº 130, Bloco 01, Parque Gama, Apartamento 308, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29194 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de outubro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RUÂNISSON DA SILVA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Jaime de Barros, nº 50, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES e BIANCA SOUZA BROSEGHINI, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de creche, residente na Rua Jaime de Barros, nº 50, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES. 232728158 2.: LEONARDO ROCHA FREIRE, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), agricultor, residente na Rua 2 de Fevereiro, nº 133, Aribiri, Vila Velha-ES e CAROLINA SILVA CARVALHO, natural de Vitoria-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua 2 de Fevereiro, nº 133, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728160 3.: EUZANIR TORQUATO DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 57 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua Regência,10, Rio Marinho, Vila Velha-ES e SANDRA CÉLIA DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 48 anos de idade, Solteira(o), cantineira, residente na Rua Regência, 10, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728161 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de outubro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: HÉLIO RODRIGUES CAMPOS, natural de Montanha-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Narceu de Paiva Filho, nº 13, Res Campagnaro, Ibiraçu-ES e GERIA MARIA SUCE LIMA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), balconista, residente na Rua Narceu de Paiva Filho, nº 13, Res Campagnaro, Ibiraçu-ES. 00775 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 10 de outubro de 2019 NEURA LUCIA MELO FERREIRA Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOELTON PEREIRA VICENTE, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção A, residente na Rua Espírito Santo, S/nº, Areinha, Viana-ES e LAYLA COMINOTI DA SILVA, natural de Domingos Martins-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Espírito Santo, S/nº, Areinha, Viana-ES. 06718 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 10 de outubro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: KAYQUI CASSIO DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Baixo Guandu-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua 3 Irmãos, nº 13, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e SUANY PEÇANHA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 3 Irmãos, nº 13, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04004 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de outubro de 2019 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião
