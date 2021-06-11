Proclamas - 11/06/2021
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: SAMUEL REZENDE LAURENÇO, natural de Cariacica-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Frei Caneca, nº 252, Vista Dourada, Cariacica-ES e EZILÁ DE SOUZA AMORIN, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Frei Caneca, nº 252, Vista Dourada, Cariacica-ES. 27525
2.: THIAGO PEREIRA, natural de Domingos Martins-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), representante de vendas, residente na Rua Q, nº 83, Jardim de Alah, Cariacica-ES e LARISSA RODRIGUES SOARES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Q, nº 83, Jardim de Alah, Cariacica-ES. 27570
3.: ROBCY BARCELOS MEIRELES, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), técnico de radiologia, residente na Rua das Castanheiras, nº 20, Vila Independência, Cariacica-ES e LUCIENE SILVA SOUZA, natural de Prado-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua das Castanheiras, nº 20, Vila Independência, Cariacica-ES. 27581
4.: PAULO AUGUSTO ELIAS DE OLIVEIRA, natural de São Paulo-SP, com 48 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Escrava Anastácia, nº 213, Padre Gabriel, Cariacica-ES e SIRLEIDE CAVALCANTE SANTOS, natural de Itapetinga-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Escrava Anastácia, Nº 213, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 27813
5.: GILESON ALVES ROCHA, natural de Itabira-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), agente soluções, residente na Rua Timbiras, nº 16, Santa Cecília, Cariacica-ES e ENZA LEONEL, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Timbiras, nº 16, Santa Cecília, Cariacica-ES. 27843
6.: BRIAN RIBEIRO ARANTE, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Marcelino Rangel, nº 78, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e JOSIANA RODRIGUÊS QUIRINO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Rua Marcelino Rangel, nº 78 , Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27844
7.: SANDRO ADRIANO PETRONETTO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua São Vicente, nº 52, Piranema, Cariacica-ES e ADRIANA RICARDO BOREL, natural de Iúna-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Promotora de vendas, residente na Rua Santa Rita, nº 16, Mucuri, Cariacica-ES. 27845
8.: PAOLO MONTEIRO PEREIRA, natural de Niterói-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), policial penal, residente na Rua Roraima, nº 448, Novo Brasil, Cariacica-ES e WEMILY MARCELI NUNES BICALHO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Roraima, nº 448, Novo Brasil, Cariacica-ES. 27846
9.: FÁBIO TEIXEIRA SOLEDADE, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Mecânico Industrial, residente na Rua Dom Pedro II, nº 575, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e YNDIANARA VAZZOLER PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Dom Pedro II, nº 575, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27847
10.: LEONARDO GOMES PIMENTEL, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Amaro Pereira da Silva, nº 62, Santa Bárbara, Cariacica-ES e MARIA ELIETE SILVA SANTOS, natural de Aiuaba-CE, com 48 anos de idade, solteiro(a), administradora de empresa, residente na Rua Amaro Pereira da Silva, nº 62, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 27849
11.: ERIVALDO ALMEIDA SALES, natural de Vila Velha-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), industriario, residente na Rua Pedro Nolasco, nº 89, Alto Boa Vista, Cariacica-ES e SCHEILA SILVA BARBOSA LUCAS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Pedro Nolasco, nº 89, Alto Boa Vista, Cariacica-ES. 27850
12.: GLEIÇO BARBOSA PEREIRA, natural de Ibicuí-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), Chefe de cozinha, residente na Rua Santana do Agreste, nº 95, Jardim Botânico, Cariacica-ES e ELISA DO NASCIMENTO VILELA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), saladeira, residente na Rua Santana do Agreste, nº 95, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27851
13.: ELDES SILVA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua da Assembléia, nº 45, Santo André, Cariacica-ES e CRISTIANE SILVA BARBOZA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua da Assembléia, nº 45, Santo André, Cariacica-ES. 27852
14.: DANILO GOMES SOARES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de armazém, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 172, Jardim Botânico, Cariacica-ES e SARA RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 172, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27853
15.: ADRIANO MEIRELES MOSCHEN, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de valvula gaveta, residente na Rua Itaquari, nº 76, Bela Aurora, Cariacica-ES e SARA LIMA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Itaquari, nº 76, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27854
16.: RENAN RANGEL RONCETTI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua João Amorim, nº 13, Rosa da Penha, Cariacica-ES e LAYZA NUNES MARTINS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Bolívia, nº 26, Jardim América, Cariacica-ES. 27856
17.: JOSÉ GUILHERME DO ROSÁRIO, natural de Viana-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua Tereza Tironi Martins, nº 14, Dom Bosco, Cariacica-ES e MARIA AUXILIADORA TEIXEIRA, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Tereza Tironi Martins, nº 14, Dom Bosco, Cariacica-ES. 27861
18.: LUCAS DRUMOND DE SOUZA, natural de São Paulo-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), maritimo, residente na Avenida Padre Gabriel, s/nº , Padre Gabriel, Cariacica-ES e PRISCILLA GOMES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Padre Gabriel, s/nº , Padre Gabriel, Cariacica-ES. 27862
19.: JOÃO PAULO DE SOUZA FAVORETTI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua São Sebastião, 19, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e ESDRA ERLACHER, natural de Domingos Martins-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Soido de Baixo, Domingos Martins-ES. 27874
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 10 de junho de 2021
Fabiana Aurich
Oficiala e Tabeliã
RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: SEBASTIÃO CABOCLO, natural de Crato-CE, com 63 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Basilio Cerri, S/n, Salvador, Sooretama-ES e MARIA JALDETE DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Basilio Cerri, S/n, Salvador, Sooretama-ES. 04711
2.: ELIAS FERREIRA DE CASTRO FILHO, natural de Canavieiras-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), seringueiro, residente na Av. Angelo Suzano, Nº866, Centro, Sooretama-ES e MARLY FERREIRA DE ARAÚJO, natural de Pedro Alexandre-BA, com 52 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Av. Angelo Suzano, Nº866, Centro, Sooretama-ES. 04712
3.: GUILHERME CAMPÊLO LOPES DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Médico urologista, residente na Rua João Trevezan, nº 54, Loeamento Sayonara II, Sooretama-ES e ARIELA BRASIL FIOROT, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), Comerciante, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, 1225, Araçá, Linhares-ES. 04713
4.: FÁBIO LUIZ SOPRANI, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Condutor de Veículos, residente na Sitio Córrego Farias, Linhares-ES e ARLENE APARECIDA STOCLER, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), Assistente social, residente na Rua Juvenal Alves, Sayonara, Sooretama-ES. 04714
5.: DOUGLAS COUTINHO LEITE, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Ordelino Teixeira, 162, Parque São Jorge, Sooretama-ES e IDELMA APARECIDA FORESTI MARTINELLI, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Garçonete, residente na Rua Ordelino Teixeira, 162, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04715
6.: ELIAS SANTANA, natural de Linhares-ES, com 65 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Ipê, Nº66, Sayonara, Sooretama-ES e MARIA GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ipê, Nº66, Sayonara, Sooretama-ES. 04716
7.: NATANAEL ARAÚJO BASTOS, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Gumercindo do Rosário, nº 65, Córrego Alegre, Sooretama-ES e MARIA EDUARDA OLIVEIRA SOUZA, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Gumercindo do Rosário, nº 65, Córrego Alegre, Sooretama-ES. 04717
8.: JOSÉ EDMILSON MALAFAIA DA ROCHA JUNIOR, natural de Sorocaba-SP, com 48 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Gruilherme Barone, S/n, Salvador, Sooretama-ES e CAMILA DOS ANJOS SANTOS, natural de Maceió-AL, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Gruilherme Barone, S/n, Salvador, Sooretama-ES. 04718
9.: JANDERSON FORNAZZIER, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Av. Vista Alegre, Nº101, Centro, Sooretama-ES e GRACIELI GOMES DA SILVA, natural de Rio Bananal-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), farmacêutica, residente na Rua Nelson Baloneck, Nº292, Salvador, Sooretama-ES. 04719
10.: ADEILSON DOS SANTOS RANGEL, natural de São Mateus-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), Conferente, residente na Rua Cirilo Costa, nº 210, Córrego Alegre, Sooretama-ES e JULIA CHAGAS SUPRANI, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Rua Cabreuva, nº 40, Centro, Sooretama-ES. 04720
11.: JORRAN MEIRELES GOMES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Frentista, residente na Comendador Rafael, Patrimônio da Lagoa, Sooretama-ES e FRANCIANE BATISTA DADALTO, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Atendente, residente na Sitio Dadalto, Juerana A, Zona Rural, Sooretama-ES. 04721
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Sooretama-ES, 10 de junho de 2021
ESMAEL NUNES LOUREIRO
Tabelião
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO PEDRO PALASSI, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empreendedor, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARCELLE DA SILVA TONINI, natural de Salvador-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24379
2.: MARCUS VINICIUS SOARES DE TOLEDO, natural de Governador Valadares-MG, com 55 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Marquês de Montalvão, Jardim da Penha, Vitória-ES e KÉLIA TONINI ALVARENGA, natural de João Neiva-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Rua Marquês de Montalvão, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24492
3.: NORTON NUNES DA SILVA JUNIOR, natural de Aparecida de Goiânia-GO, com 26 anos de idade, Solteiro(a), atendente autônomo, residente na Rua Professor José Leão Nunes, nº 94, Casa 2, Maria Ortiz, Vitória-ES e VERÔNICA LIMA DE SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 40 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Professor José Leão Nunes, nº 94, Casa 2, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24546
4.: RICHARD AMARAL DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), analista de sistema, residente na Av. José Maria Vivácqua Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES e JOCIANE DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Av. José Maria Vivácqua Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24550
5.: EDUARDO GASPAR ROCHA DE MORAES, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua João Honorato Rodrigues, nº 26, Mata da Praia, Vitória-ES e LÍVIA BAPTISTA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua João Honorato Rodrigues, nº 26, Mata da Praia, Vitória-ES. 24552
6.: MAURICIO FREIRE DIAS, natural de Santos-SP, com 55 anos de idade, viúvo(a), assistente jurídico, residente na Praça Philogomiro Lannes, Jardim da Penha, Vitória-ES e KARLLA KENY SOARES, natural de Governador Valadares-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Praça Philogomiro Lannes, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24553
7.: ANDRÉ SERAFIM PANDOLFI, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Haylton Bassini Júnior, nº 51, Ed. Delos Apto 410, Mata da Praia, Vitória-ES e LETICIA PATERLINI INNOCÊNCIO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Haylton Bassini Júnior, nº 51, Ed. Delos Apto 410, Mata da Praia, Vitória-ES. 24555
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 10 de junho de 2021
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MARCELO RODRIGUES DE AQUINO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de telecomunicações, residente na Avenida São Mateus, nº 86, Barcelona, Serra-ES e PÂMELA MORAES REZENDE VARGAS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), professora de educação física, residente na Avenida São Mateus, nº 86, Barcelona, Serra-ES. 31663
2.: RODRIGO LOURENÇO DOS SANTOS, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), operador de estoque, residente na Rua Três, 7, Cidade Continental, Setor Oceania, Serra-ES e LETÍCIA GOMES DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar contábil, residente na Rua Três, 7, Cidade Continental, Setor Oceania, Serra-ES. 31670
3.: LEONARDO ALVES MEIRELES, natural de Santa Teresa-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua E, BL 405, APT 302, Quadra 04, Castelândia, Serra-ES e LIZAMARA LIMA NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), secretária, residente na Rua E, BL 405, APT 302, Quadra 04, Castelândia, Serra-ES. 31671
4.: MARCOS VINÍCIUS DA SILVA BATISTA, natural de Itamaraju-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de pricing e abastecimento, residente na Rua Rio das Lajes, nº 19, Hélio Ferraz, Serra-ES e GABRIELA ALMEIDA FREIRE, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de faturamento, residente na Rua Rio das Lajes, nº 19, Hélio Ferraz, Serra-ES. 31672
5.: EDAS EDUARDO CORONA LOPES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), acionista, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1795, Balneário de Carapebus, Serra-ES e ANA PAULA DE OLIVEIRA CRUZ, natural de Mantena-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1795, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31673
6.: WELLISON DEIVID TORÁS, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Dom Pedro II, S/n, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e JULIANA CORADINI GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Rua Dom Pedro II, S/n, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31674
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 10 de junho de 2021
Silvio dos Santos Neto
Tabelião e Oficial
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: PAULO VINICIUS DOS SANTOS FRAGA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de departamento fiscal, residente na Beco Nota Dez, nº 41, São José, Vitória-ES e ARIANE JESUS DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar contábil, residente na Rua Rui Barbosa, nº 10, Maruípe, Vitória-ES. 24743
2.: DANYLO DE OLIVEIRA ALVES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Armando Guimarães, nº 102, Itararé, Vitória-ES e ANA SARA DA SILVA BORGES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de limpeza, residente na Rua Armando Guimarães, nº 102, Itararé, Vitória-ES. 24745
3.: ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTTI, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 54 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº 145, Apto 701, Barro Vermelho, Vitória-ES e JULIETA BEATA BATISTA CRAVO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 381, Apto 401, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24748
4.: MIGUEL ARCANJO COVRE DA SILVA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Castro Alves, nº , São Diogo I, Serra-ES e MICAELA CANDACE DA SILVA SOARES, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), tecnóloga em geoprocessamento, residente na Rua Valdir Meireles, Nº 179, Consolação, Vitória-ES. 24749
5.: GABRIEL SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua José Malta, nº 245/301, Fradinhos, Vitória-ES e JULIA FERRARI KUBOYAMA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua José Malta, nº 245/301, Fradinhos, Vitória-ES. 24750
6.: DANIEL RIBEIRO BARCELOS GOMES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Doutor Justiniano Martins de Azambuja Meyrelles, nº 121, Casa 03, Mata da Praia, Vitória-ES e JULIANA GUIMARAES ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Doutor Justiniano Martins de Azambuja Meyrelles, nº 121, Casa 03, Mata da Praia, Vitória-ES. 24751
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 10 de junho de 2021
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RENAN CIRILO SEPULCRO, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Presidente Costa e Silva, Nº 3, Novo Horizonte, Linhares-ES e CLÁUDIA ALVES LOUREIRO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Vinte e Dois, Nº 10, Qd 26, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11035
2.: JACIONE SANTOS ALVES, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Domingos Belizário, S/N, Santa Cruz, Linhares-ES e MARCIELE CAETANO MORAES, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Operadora atacarejo, residente na Rua Agenor Homen de Carvalho, Nº 521, Santa Cruz, Linhares-ES. 11036
3.: GERALDO PEREIRA, natural de Baunilha, Colatina-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Presidente Gaspar Dutra, Nº 189, Novo Horizonte, Linhares-ES e SONIA DOMINGOS, natural de Vila Velha-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Presidente Gaspar Dutra, Nº 189, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11037
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 10 de junho de 2021
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JONAS SANTOS DE CASTRO, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Av. da Integração, nº 01, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e WESLIANE PAULINO DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), gary, residente na Av. da Integração, nº 01, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 14088
2.: BRUNO COSTA MESQUITA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 22 anos de idade, Solteiro(a), olheiro, residente na CRG Área Rural, nº 01, Limão, Itapemirim-ES e FABÍOLA EVANGELISTA DE FREITAS, natural de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na CRG Área Rural, nº 01, Limão, Itapemirim-ES. 14089
3.: MIGUEL LUIZ DA SILVA SOBRINHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), gerente de produção, residente na Av Cristiano Dias Lopes Filho, nº 115, Centro, Itapemirim-ES e GIENNIFFER AZEREDO COUTO RODOVALHO, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), biomédica, residente na Av Cristiano Dias Lopes Filho, nº 115, Centro, Itapemirim-ES. 14090
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 10 de junho de 2021
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 477, Bairro Filomena, Nova Venécia-ES e TAÍS SEBIN SOUZA, natural de Mucurici-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua São Pedro, nº 52, Bairro Filomena, Nova Venécia-ES. 04644
2.: JHON MAKLYSTON VALE, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Santo Antônio do XV, S/nº, Zona Rural, Nova Venécia-ES e DAIANE SALES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Santo Antônio do XV, S/nº, Zona Rural, Nova Venécia-ES. 04647
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Nova Venécia-ES, 10 de junho de 2021
Arielly Caetano Ragazzi
Oficiala e Tabeliã Interina
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: EBER CARLOS TOLEDO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), mecânico automotivo, residente na Avenida São Paulo, nº 162, Marcílio de Noronha, Viana-ES e LORRANE BARROS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida São Paulo, nº 162, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07311
2.: GEAN SANTOS DA CRUZ, natural de Ilhéus-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Afonso Claudio, N° 21, Ipanema, Viana-ES e SIENE DE OLIVEIRA BELMONTE, natural de Resplendor-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Afonso Claudio, N° 21, Ipanema, Viana-ES. 07312
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 10 de junho de 2021
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FELIPE SILVERIO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), coletor, residente na Rampa Alto Belo, nº 110, Conquista, Vitória-ES e EMILLY SOARES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rampa Alto Belo, nº 110, Conquista, Vitória-ES. 17402
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 10 de junho de 2021
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GLEILSON DA SILVA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), atendente de relacionamento JR, residente na Rua das Palmeiras, nº 22, São Marcos, Serra-ES e JENNYFER THEODORO ALVES DE OLIVEIRA, natural de Diadema-SP, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Joel Antônio de Jesus, nº 547, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04258
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 10 de junho de 2021
Fabrini Leite Marçal
Oficial e Tabelião
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA
Faço saber que pretendem casar-se:
1.: AUGUSTO TEIXEIRA, natural de Mutum, MG, com 31 anos de idade, divorciado, lavrador, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Candido da Silva, nº. 64, São Jorge do Oliveira, Brejetuba-ES e GISELE SILVIA GROBÉRIO, natural de Resplendor, MG, com 29 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Avenida Joaquim Candido da Silva, nº. 64, São Jorge do Oliveira, Brejetuba-ES – 000988
2.: RENER FAGUNDES SCHROEDER, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 18 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado na Rua Sebastião Ferreira Brum, s/n, centro, Brejetuba-ES e JOSILENE DE LOURDES SILVA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 16 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Rua Sebastião Ferreira Brum, s/n, centro, Brejetuba-ES – 000989
3.: MARCOS ANTONIO MIRANDA DE SOUZA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 20 anos de idade, solteiro, montador de móveis, residente e domiciliado na Rua José Pereira Zambom, s/n, centro, Brejetuba-ES e RAISSA DIAS DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 18 anos de idade, solteira, autônoma, residente e domiciliada na Rua José Pereira Zambom, s/n, centro, Brejetuba-ES – 000990.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Vitória ES, 10 de junho de 2021.
GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES
Faço saber que pretendem casar-se:
1.: PEDRO GOMES CARDOSO, natural de Alfredo Chaves-ES, nascido em 29 de junho de 1977, estado civil divorciado, profissão operador de lavadoura, residente na Avenida Guarapari, S/n, Caxias do Sul em Viana-ES, filho de ANTONIO CARDOSO e GESSENI GOMES & SORAIA CRISTINA CORREIA, nacionalidade brasileira, natural de Guarapari-ES, nascida em 14 de junho de 1971, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Avenida Guarapari, S/n, Caxias do Sul em Viana-ES, filha de e MARIA JOSÉ CORREIA.
2.: MARCOS CARLOS ARAUJO, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 06 de setembro de 1976, estado civil solteiro, profissão agente de saneamento III, residente na Rua Domingos Vicente, nº 28, Vila Bethânia em Viana-ES, filho de CARLOS ANTONIO ARAUJO e AUREA MARIA DE SOUZA ARAUJO & PATRICIA DE OLIVEIRA MARIANELLI, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 22 de fevereiro de 1984, estado civil solteira, profissão técnica em enfermagem, residente na Rua Domingos Vicente, nº 28, Vila Bethânia em Viana-ES, filha de CLAUDIO ANTONIO LEGNANI MARIANELLI e LUCIMAR DE OLIVEIRA MARIANELLI.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana – ES, 10 de junho de 2021
Walmir de Oliveira Ricco
Tabeliã e Oficial Interino