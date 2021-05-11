11-05-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 11/05/201
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDINEI FARIAS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), gerente de compras, residente na Rua Vinte e Três, nº 24, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e SILVANY SOUSA PASSOS, natural de Prado-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Vinte e Três, nº 24, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13598 2.: AMELIO AMORIM, natural de Itaguaçu-ES, com 66 anos de idade, viúvo(a), porteiro, residente na Avenida Girassol, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e EUCINEIA DE SOUZA, natural de Nova Venécia-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Avenida Girassol, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13603 3.: ISAQUE OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de monitoramento, residente na Avenida Virgilio Francisco Schwab, nº 12, Porto Belo I, Cariacica-ES e THAYS BORCHARDT SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Virgilio Francisco Schwab, nº 12, Porto Belo I, Cariacica-ES. 13625 4.: ISRAEL CRISÓSTOMO ALVES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua P, nº 15, Flexal I, Cariacica-ES e GEUZA GONÇALVES SOARES, natural de Nanuque-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua P, nº 15, Flexal I, Cariacica-ES. 13629 5.: FILIPE ALVES XAVIER, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de secretaria, residente na Rua Marilândia, nº 594, Presidente Médice, Cariacica-ES e THAYS AZEVEDO MARCELINO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua do Meio, nº 441, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13632 6.: THIAGO MARQUES SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Alto Prudêncio, nº 09, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e NATIELI ZOPPI DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Aildo Daniel Muqui, nº 15, Vila Prudencio, Cariacica-ES. 13636 7.: ALESSANDRO FERREIRA SOARES, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Dezesseis, nº 2, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e KELLY RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Dezesseis, nº 2, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13639 8.: JOÃO BARROS SANTANA, natural de Cariacica-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Fortaleza, S/nº, Bairro Vila Merlo, Cariacica-ES e CARMELINA MARIA DA COSTA, natural de Nova Venécia-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Fortaleza, S/nº, Bairro Vila Merlo, Cariacica-ES. 13642 9.: WILTON LIMA DE MOURA, natural de Governador Valadares-MG, com 30 anos de idade, Solteiro(a), cobrador, residente na Rua Elias Muller, nº 2, Prolar, Cariacica-ES e ALINE CARDOSO DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Elias Muller, nº 2, Prolar, Cariacica-ES. 13651 10.: SIDCLEYTON CHAGAS NEVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Eli de Oliveira, nº 8, Santana, Cariacica-ES e MAYRA DA PENHA BASILIO SOAVE, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), técnica em analises clínicas, residente na Rua Eli de Oliveira, nº 8, Santana, Cariacica-ES. 13652 11.: DEIVISON DE OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), operador indutrial, residente na Rua Noventa e Seis, 190, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e SUMAYA KELEN FERNANDES PEREIRA, natural de Ipatinga-MG, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Noventa e Seis, 190, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13653 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de maio de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS AUGUSTO MACHADO FARIA JÚNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 61 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Avenida Pedro Depiante, 194, Morada de Camburi, Vitória-ES e ADA ELIZA BORTOLUZZI, natural de Colatina-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Pedro Depiante, 194, Morada de Camburi, Vitória-ES. 24454 2.: LUAN ELLER MARTINS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), analista de sistemas, residente na Rua Engenheiro César Dantas, Maria Ortiz, Vitória-ES e VERÔNICA PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Engenheiro César Dantas, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24463 3.: SAMUEL SOUZA CABRAL, natural de Ilhéus-BA, com 49 anos de idade, solteiro(a), construtor, residente na Rua Lídia Neiva de Anchieta, Maria Ortiz, Vitória-ES e SILVANA MENDES SANTOS, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Lídia Neiva de Anchieta, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24464 4.: IAGO SOARES DUQUE ESTRADA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES e LETÍCIA LEMOS SOARES LÚCIO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24466 5.: FÁGNER JÚNIO DOS SANTOS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), Conferente, residente na Rua das Begônias, Feu Rosa, Serra-ES e LEILANE HOTTEZ SCHMIDT, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Professor Juraci Loureiro Machado, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24467 6.: GUILHERME GOMES RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), policial civil, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, Maria Ortiz, Vitória-ES e MARIA INACIA MICHIO, natural de Ibiraçu-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Sebastião Perovano, Segurança Do Lar, Vitória-ES. 24468 7.: GIVALDO SOARES LOPES, natural de Ipatinga-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, Jardim Camburi, Vitória-ES e EDMAGNA SOARES DE SOUZA, natural de Japeri-RJ, com 41 anos de idade, solteiro(a), chefe de cozinha, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24469 8.: YURI KAIZER CONTARATO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Cozinheiro, residente na Rua Cravo, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e MAYRA BRAGA LEMOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Biomédica, residente na Rua Oswaldo Bastos de Souza Freitas, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24471 9.: FREDERICO RAMOS WERNESBACH, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Professor Elpídio Pimentel, Jardim da Penha, Vitória-ES e GABRIELA NATALINO DE LIMA, natural de Mantena-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Professor Elpídio Pimentel, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24472 10.: PAULO VITOR ALMEIDA COLOMBO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Dom Pedro II, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e JORDANA ONOFRE ZAMPIERI, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Praça Anníbal Anthero Martins, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24473 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de maio de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO FERREIRA MACHADO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 23 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Quinze, nº 01, Maringá, Serra-ES e ANA LUIZA VIEIRA BAYER, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Quinze, nº 01, Maringá, Serra-ES. 31504 2.: VICTOR SARMENTO DUARTE, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnico em automação, residente na Rua dos Inhambus, nº 72, Porto Canoa, Serra-ES e JULIANA ROSA SÍRTOLI, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua dos Inhambus, nº 72, Porto Canoa, Serra-ES. 31508 3.: RHALF NASCIMENTO SILVA, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Cairo, nº 188, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES e LUCIELE FELIX CORREA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de laboratório, residente na Rua Cairo, nº 188, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES. 31509 4.: ELIAS PRADO DOS SANTOS, natural de São Lourenço-MG, com 65 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Desembargador Antonio Jose Miguel Feu Rosa, 665, Praia da Baleia, Serra-ES e VILSA SEGAL DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 52 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Avenida Desembargador Antonio Jose Miguel Feu Rosa, 665, Praia da Baleia, Serra-ES. 31514 5.: IGOR MODESTO DE FREITAS, natural de Itabuna-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua Belo Horizonte, S/nº, Bloco G, Ap. 104, , Jardim Limoeiro, Serra-ES e CÍNTIA DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), analista de vendas, residente na Rua Belo Horizonte, S/nº, Bloco G, Ap. 104, , Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31515 6.: WELIK SALES DOS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Pinheiros, S/n, Balneario de Carapebus, Serra-ES e ANA CAROLINA MARQUES CERQUEIRA, natural de Porto Seguro-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Pinheiros, S/n, Balneario de Carapebus, Serra-ES. 31516 7.: GUSTAVO SILVEIRA NOBRE, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 22 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Candido da Cunha, S/n, Barro Branco, Serra-ES e MIRIÃ DE ALMEIDA SILVA, natural de São José do Calçado-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Candido da Cunha, S/n, Barro Branco, Serra-ES. 31517 8.: VANILSON RODRIGUES PEREIRA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 38 anos de idade, Divorciado(a), armador, residente na Rua Azulão, nº 182, Novo Horizonte, Serra-ES e GECIELE CUNHA SOUZA, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Azulão, nº 182, Novo Horizonte, Serra-ES. 31518 9.: DIEGO RANGEL SILVA, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Alcobaça, nº 66, Parque Residencial Mestre Álvaro, Serra-ES e ALINE DA SILVA SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Alcobaça, nº 66, Parque Residencial Mestre Álvaro, Serra-ES. 31521 10.: RAFFAWSKI ROCHA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), ajudante industrial, residente na Avenida Castro Alves, nº 198, Jardim Carapina, Serra-ES e RAIANE DA PAIXÃO SILVA, natural de Prado-BA, com 26 anos de idade, Divorciada(o), atendente, residente na Avenida Castro Alves, nº 198, Jardim Carapina, Serra-ES. 31522 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de maio de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO ARAUJO RAMALHO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Médico, residente na Rua Moacir Avidos, nº 371, Apto 1202 Praia do Canto, Vitória-ES e TAIS OLIVEIRA SMARZARO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Moacir Avidos, nº 371, Apto 1202, Praia do Canto, Vitória-ES. 24668 2.: ADEMIR BERNARDO JÚNIOR, natural de Itabirito-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Servidão Araújo, nº 85, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES e ALINE PASSOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Francisco Rufino, nº 132, Santo Antônio, Vitória-ES. 24669 3.: TARCISIO PROCOPIO TARLHER, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Caetano José Gomes, nº 160, Joana D'arc, Vitória-ES e BRUNA DOS SANTOS MOURA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Caetano José Gomes, nº 160, Joana D'arc, Vitória-ES. 24670 4.: YURI FERNANDES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo pleno, residente na Rua Alice Vitória do Nascimento, nº 30, São Cristóvão, Vitória-ES e QUÉSIA FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Escadaria Vinte e Cinco de Abril, s/nº , do Moscoso, Vitória-ES. 24671 5.: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS MORAES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Vinte e Dois de Dezembro, nº 22, São Pedro, Vitória-ES e ELIANE ALVES COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Clemiro Quirino Simões I, S/nº, da Penha, Vitória-ES. 24672 6.: ADIVALDO ALBANO DE SOUZA, natural de Mantena-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, nº 368, Maruípe, Vitória-ES e GISLAINE SILVA FERREIRA, natural de São Paulo-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, nº 368, Maruípe, Vitória-ES. 24673 7.: GABRIEL MENDONÇA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, nº 163, Apto 1202, Enseada do Suá, Vitória-ES e GABRIELA OLIVEIRA ALVES, natural de Raul Soares-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, nº 163, Apto 1202, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24674 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de maio de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIO CESAR DE ABREU, natural de Itapemirim-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), técnico de instrumentação, residente na Rua Rui Braga Ribeiro, nº 1.847, Santa Mônica, Vila Velha-ES e LUCIENE VIANNA DE ARAÚJO, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Rui Braga Ribeiro, nº 1.847, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232729032 2.: CARLOS RENATO MARINHO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Moscou, nº 432, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES e KEILA BARBOSA ALBERTI, natural de Mantena-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Moscou, nº 432, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729033 3.: WEVERTON CARLOS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Sesquicentenário, nº 284, Novo México, Vila Velha-ES e CAMILA DO NASCIMENTO MARTINS, natural de Mantena-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Sesquicentenário, nº 284, Novo México, Vila Velha-ES. 232729034 4.: MAX RÉGER DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Tr Rui Braga Ribeiro, nº 1775, Santa Mônica, Vila Velha-ES e MONIQUE DE CASTRO RAMOS, natural de Duque de Caxias-RJ, com 33 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Tr Rui Braga Ribeiro, nº 1775, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232729035 5.: JACSON FELIX DE ASSIS, natural de Mantenópolis-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), feirante, residente na Beco Felicidade, 51, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e BIANCA DANIEL DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco Felicidade, 51, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 232729036 6.: WAGNER CYPRIANO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), assessor, residente na Rua Rubens Ramalho Cruz, nº 3, Santos Dumont, Vila Velha-ES e MICHELI COUTINHO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), inspetora, residente na Rua Antônio Andrade, nº 134, Ibes, Vila Velha-ES. 232729037 7.: RAFAEL CASSANI MARINHO, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), vidraceiro, residente na Rua Domingos Martins, nº 50, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e CARLA MARIA MORESCHE, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Benedito Correia Penha, nº 303, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729038 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de maio de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO POLEY DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), publicitário, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 2048, Edificio Ilhas Caribe, Apartamento 1002, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LARISSA VIEIRA MOTTA POLEY, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 2048, Apartamento 1002, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18809 2.: EDSON THOMAS BARBIERI DA SILVA CALDAS, natural de Vassouras-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 565, Apartamento 303, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ANNA JULIA BOTELHO HENRIQUEZ, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 565, Apartamento 303, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18810 3.: VINÍCIUS ALMEIDA BORGES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), representante de venda, residente na Rua Doutor Ceciliano Abel de Almeida, N° 332, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e LORENA RIBEIRO CARNEIRO, natural de Belo Horizonte-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Doutor Ceciliano Abel de Almeida, N° 332, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 18811 4.: RODRIGO SONEGHET BATALHA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), escritor, residente na Rua Doutor Jair Andrade, nº 188 - Ap 0401, Praia De Itapoa, Vila Velha-ES e FLÁVIA RODRIGUES ALVES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), consultora ambiental, residente na Rua Doutor Jair Andrade, nº 188, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES. 18812 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de maio de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Conceição do Castelo Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ EDUARDO DELLACENTA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Calceteiro, residente na Rua Edson Altoé, nº 14, Bairro Pedro Rigo, Conceição do Castelo-ES e NATHALIA DOS SANTOS CARDOSO, natural de Ibatiba-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Edson Altoé, nº 14, Bairro Pedro Rigo, Conceição do Castelo-ES. 00572 2.: WATSON DE OLIVEIRA CARDOZO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Eletricista, residente na Localidade de Boa Vista, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e GRAZIELE FERREIRA GUIMARÃES, natural de Conceição do Castelo-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria Ribeiro Soares, N° 80, Bairro Arthur Soares, Conceição do Castelo-ES. 00573 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 10 de maio de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS MONTEVERDE, natural de Boa Esperança-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Bahia, nº 162, Bairro Filomena, Nova Venécia-ES e MÍRIA CESAR DO NASCIMENTO, natural de Nova Venécia-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Rua Bahia, nº 162, Bairro Filomena, Nova Venécia-ES. 04631 2.: THIERLLYS DAVID PERUCHI, natural de Nova Venécia-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua Enedina, nº 62, Bairro Iolanda,, Nova Venécia-ES e JÚLIA GOLTARA RIBEIRO, natural de Nova Venécia-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Ernesto Ayres Farias, nº 54, Bairro Centro, Nova Venécia-ES. 04632 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 10 de maio de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARTINHO PENHA, natural de Iconha-ES, com 66 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Timbó, nº 47, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUCIENE MACÊDO ROLLY, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Timbó, nº 47, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04651 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de maio de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO MAGNO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), jardineiro, residente na Rua União, 260, Santo André, Vitória-ES e ELCY FURTADO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), zeladora, residente na Rua União, 260, Santo André, Vitória-ES. 17369 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de maio de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLES RODRIGUES RECLA, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de área na Suzano Papel e Celulose, residente na Rua Cecilia Meirelles, 48, Cupido, Aracruz-ES e LARICI MOLINAROLI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), compradora na empresa CBF, residente na Rua Machado de Assis, 48, Villa Santi-Cupido, Aracruz-ES. 13158 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 10 de maio de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE DE OLIVEIRA VIAL, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Pedro Novaes, N°688, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e CRISTINA SOUZA DA ROCHA, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), Balconista, residente na Rua Pedro Novaes, N°688, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08827 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de maio de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDEMILSON PEDROSA MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Evaristo Canal, nº 46, Ipanema, Viana-ES e MAYRA EDUARDA FERREIRA DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Evaristo Canal, nº 46, Ipanema, Viana-ES. 07273 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 10 de maio de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ANTONIO CARLOS SOUZA DELA COSTA, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 20 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado em Alto Rancho Dantas, zona rural, em Brejetuba-ES e EDIVANE GODOY MARCULINO, natural de Conceição do Castelo, ES, com 22 anos de idade, divorciada, lavradeira, residente e domiciliada em Alto Rancho Dantas, zona rural, em Brejetuba-ES– 000981. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 10 de maio de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã