Arquivos & Anexos
11-01-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 11/01/2022
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEBSON NASCIMENTO SANTOS, natural de Camacan-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Escadaria da Chapada, nº 25, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e DÉBORAH RANGEL SANTANA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria da Chapada, nº 25, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 25259 2.: ARTHUR LEMOS ABREU, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua João da Cruz, nº 269, Praia do Canto, Vitória-ES e CAMILA MORAES BARCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), terapeuta ocupacional, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 225, Aptº 601, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 25260 3.: ORLANDO SERGIO NUNES DEGENÁRIO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), instrutor de armamento e tiro, residente na Rua Doutor Azambuja, nº 07, Aptº 502, Centro, Vitória-ES e SARA MUSSO MAURI, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Itabaiana, nº 415, Aptº 1004,Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 25261 4.: CARLOS HENRIQUE BONI, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Mário Jorge Assef, nº 169, Itapebussu, Guarapari-ES e CAROLINA GATTI SAGRILO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 103, Apt 402, Praia do Canto, Vitória-ES. 25262 5.: MAYCON RICHARD NASCIMENTO LIMA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Extoquista, residente na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, nº 265, Tabuazeiro, Vitória-ES e VIOLETHA RAMOS PEREIRA, natural de Santos-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), escriturária, residente na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, nº 265, Aptº 102, Bloco 10, Tabuazeiro, Vitória-ES. 25263 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de janeiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO LUCAS DO CARMO, natural de Tumiritinga-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), açogueiro, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 780, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e ALAMOANA BRUNILA DE JESUS GÓIS, natural de Ubaitaba-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 780, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 28512 2.: VALDEIR ZUCCOLOTTO, natural de Cariacica-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Castelo, nº 17, Vila Capixaba, Cariacica-ES e EVANDRO FRASSI SIPRIANO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Castelo, nº 17, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 28517 3.: JOEL RESENDE DA SILVA, natural de Brasilandia-SP, com 51 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua São Pedro, nº 13, Santa Cecília, Cariacica-ES e LOUSIA SATIRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Pedro, nº 13, Santa Cecília, Cariacica-ES. 28518 4.: JOCEMAR FERREIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Felício Duarte da Silva, S/nº, Vista Mar, Cariacica-ES e ALZINA MARIA ARRUDA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Felício Duarte da Silva, S/nº, Vista Mar, Cariacica-ES. 28520 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de janeiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVERALDO LOURENÇO DEL CARO FILHO, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), cirurgião-dentista, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e ARLINDA LUCIA ZOCATELLI CALENZANI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), cirirgiã-dentista, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25132 2.: DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Praça Prefeito Oswald Guimarães, Bento Ferreira, Vitória-ES e ANA LUIZA CASAGRANDE DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, República, Vitória-ES. 25135 3.: SIDNEY DE FREITAS GAMA, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Lídia Rocha Feitosa, Maria Ortiz, Vitória-ES e KATIA SUELY LOPES ALVES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), coordenadora escolar, residente na Rua Lídia Rocha Feitosa, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25136 4.: REULLY DA SILVA FIM, natural de Castelo-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, Jardim da Penha, Vitória-ES e LETICIA VIANA VAZ, natural de Muriaé-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25137 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de janeiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ESDRAS DE LISANDRO BARCELOS, natural de Governador Valadares-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), supervisor de transportes, residente na Rua Três, N°400, Condomínio H12, Edificio Inhapim, Apartamento 403, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e FLÁVIA RIBEIRO XAVIER, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Belo Horizonte, N° 186, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 19605 2.: ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA COSTA, natural de Nanuque-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Champagnat, nº 1044, Centro, Vila Velha-ES e RANIELLY REIS FARIAS, natural de Nanuque-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Champagnat, nº 1044, Centro, Vila Velha-ES. 19606 3.: DAVI SILVEIRA CALASANS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 315, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e LUANA CHAAR DE ABREU, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 315, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19607 4.: RAFAEL MANJÃRES LEÃO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Antonio Regis dos Santos, S/N, Edificio Green Garden, Itapuã, Vila Velha-ES e RAQUEL ZIPPINOTTE VIONET, natural de Ponte Nova-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Antônio Régio dos Santos, S/n, Apartamento 302, Edificio Green Garden, Praia De Itapoã, Vila Velha-ES. 19609 5.: HÉLDER RICARDO MOREIRA LEITE, de nacionalidade portuguesa, profissão segurança, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Freguesia Rio Tinto, Concelho de Gondomar, Portugal, com residência e domicílio na Rua José Bernadino Sena nº 91, Divino Espirito Santo, em Vila Velha-ES e SARA MAIA LOUREIRO, de nacionalidade brasileira, profissão bacharel em direito, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Rua José Bernadino Sena, nº 91, Divino Espírito Santo, em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de janeiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIOGO SILVERIO SANT'ANA FARDIN, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Carlos Silvério, nº 10, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MILENA SANTOS VENANCIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Pacífico Pezzodipane, nº 83, Doutor Luiz Tinoco da Fonseca, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04963 2.: HELBIS DE MELO RAINHA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), supervisor de acabamento, residente na Rua Nelson Cavichini de Azevedo, nº 7, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ELINE ANTONIETA CARREIRO PESSINE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Nelson Cavichini de Azevedo, nº 7, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04964 3.: MAURICIO FARIAS DE AZEVEDO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Costa Pereira, nº 32, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SCHAIRA MONTEIRO SCHAYDER, natural de Muqui-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Dulcino José Bernardo, nº 19, Jardim América, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04965 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de janeiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HIURY FERNANDES ZAMITE, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Córrego da Perdição, Zona Rural, Iúna-ES e FERNANDA MOSCHEN GOMES VINAND DE ALMEIDA, natural de Manhuaçu-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Pedro Gonçalves, Número 216, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08988 2.: JUAREZ GOMES BARROS JÚNIOR, natural de Manhuaçu-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Claudionor Mariano da Silveira, Número 409, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e AMANDA FERREIRA LOPES, natural de Malacacheta-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Claudionor Mariano da Silveira, Número 409, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08989 3.: GUILHERME AMORIM SALVADOR, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Travessa Vitalina Vieira, Número 41, Bairro Centro, Iúna-ES e LAURA BEATRIZ DE SOUZA DIAS SANTIAGO, natural de Ibatiba-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Travessa Vitalina Vieira, Número 41, Bairro Centro, Iúna-ES. 08990 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 10 de janeiro de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIO CESAR RAMOS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), técnico em telecomunicações, residente na Rua Quatro de Janeiro, nº 56, São José, Vitória-ES e INDIOMARA CARLA JACINTO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), ajudante de cozinha, residente na Rua Quatro de Janeiro, nº 56, São José, Vitória-ES. 17670 2.: MICHAEL BATISTA DO NASCIMENTO, natural de São Paulo-SP, com 38 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Escadaria Robert da Silva Neres, nº 30, Ilha das Caieiras, Vitória/ES-ES e PRISCIÉLE DA SILVA MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Osvaldo Barbosa Silva, nº 87, Santo André, Vitória-ES. 17671 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de janeiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS CASSIANO DE ARAUJO, natural de Nilopolis-RJ, com 24 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Carioca, 172, Santo Antônio, Serra-ES e TAINÁ DOS SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua das Hortencias, 228, Cascata, Serra-ES. 11451 2.: MARCELO SANTOS DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Av. Vitoria Regia, 71, Campinho da Serra I, Serra-ES e DANIELE DE SOUZA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Av. Vitoria Regia, 71, Campinho da Serra I, Serra-ES. 11453 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de janeiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANTONIO PATROCINIO, natural de Colatina-ES, com 47 anos de idade, Solteiro(a), encanador, residente na Rua São Francisco, Nº 35, Nova Bethânia, Viana-ES e ZILÂNE BARBOZA ROCHA, natural de Pinheiros-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Francisco, Nº 35, Nova Bethânia, Viana-ES. 07530 2.: OSMAR SALVADOR, natural de Pancas-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua O, s/nº , Campo Verde, Viana-ES e NELY OLIVEIRA GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua O, s/nº , Campo Verde, Viana-ES. 07532 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 10 de janeiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO NASCIMENTO DA SILVA, natural de Anchieta-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), ajudante prático, residente na Rua Castelo, nº 553, Nova Valverde, Cariacica-ES e JHENNIFER PEREIRA RAMOS, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Castelo, nº 553, Nova Valverde, Cariacica-ES. 14248 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de janeiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOISES CARVALHO DE ALMEIDA, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Projetada, S/n, Bairro de Fátima, João Neiva-ES e APARECIDA MARIA DE JESUS, natural de Santo Antônio do Jacinto-MG, com 45 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Projetada, S/n, Bairro de Fátima, João Neiva-ES. 03148 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 10 de janeiro de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), Bombeiro hidráulico, residente na Rua Pajura, nº 08, Feu Rosa, Serra-ES e MIRELLY DA SILVA AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Pajura, nº 08, Feu Rosa, Serra-ES. 32841 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de janeiro de 2022 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHIAS CARDOZO SALES, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), profissional de educação fisica, residente na Rua Girassol, nº 596, Centro, Itapemirim-ES e GABRIELA PAES FERREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na CRG Area Rural, 1, Bom Será, Itapemirim-ES. 14248 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 10 de janeiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã