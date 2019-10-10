Publicado em 10 de outubro de 2019 às 00:00
Proclamas - 10/10/19
Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO BALIEIRO DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Conceição da Barra, nº 27, Vista da Serra I, Serra-ES e ALINE SANTOS DO ROSARIO, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Conceição da Barra, nº 27, Vista da Serra I, Serra-ES. 09644 2.: FABIANO COSTA DE AGUIAR, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Avenida Cataguases, nº 381, Nova Carapina I, Serra-ES e VANUSA RIBEIRO FERREIRA, natural de Ji-Paraná-RO, com 42 anos de idade, Divorciada(o), atendente de frios, residente na Avenida Cataguases, nº 381, Nova Carapina I, Serra-ES. 09645 3.: WAGNER SANTOS PEREIRA, natural de Lagarto-SE, com 32 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Rio de Janeiro, 339, Bloco B, Planalto Serrano, Serra-ES e DALVA MADALENA DE JESUS, natural de Ipiaú-BA, com 76 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio de Janeiro, 339, Bloco B, Planalto Serrano, Serra-ES. 09646 4.: CARLOS ANDRÉ FREIRE ROCHA, natural de Itarantim-BA, com 39 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Av Belo Horizonte, 1579, Nova Carapina I, Serra-ES e JANECI ROSA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Av Belo Horizonte, 1579, Nova Carapina I, Serra-ES. 09647 5.: JONAS MAGNO DE OLIVEIRA LIMA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Rio Marinho, nº 500, Casa 89, Condomínio Eldorado, Eldorado, Serra-ES e INGRYD CASTOLDI NORBERTO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Tiê, 35, Serra Dourada III, Serra-ES. 09648 6.: JULIO CESAR COSTA FELIX, natural de Formosa-GO, com 36 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Mucurici, nº 128, Vista da Serra I, Serra-ES e MARIA AUXILIADORA LIRA CARVALHO, natural de Porto de Moz-PA, com 24 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Mucurici, nº 128, Vista da Serra I, Serra-ES. 09650 7.: ALESSANDRO CARLOS PINTO ROCHA, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, Viúvo(a), motorista, residente na Rua Papoula, 80, Santa Rita de Cassia, Serra-ES e JOSELLE PEREIRA OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, Divorciada(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Papoula, 80, Santa Rita de Cassia, Serra-ES. 09651 8.: CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), operador de martelete, residente na Rua Bahia, 1222, Planalto Serrano, Serra-ES e JANIELI DE SOUZA SOARES, natural de Caravelas-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), comerciaria, residente na Rua Bahia, 1222, Planalto Serrano, Serra-ES. 09652 9.: ISAQUEU PEREIRA PERPETO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Amor Perfeito, S/n, Santa Rita de Cássia, Serra-ES e ROSIMERI APARECIDA DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Amor Perfeito, S/n, Santa Rita de Cássia, Serra-ES. 09653 10.: SAULO BATISTA DE SOUZA, natural de Medeiros Neto-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de conferência, residente na Rua Muqui, nº 132, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e KATINELLE RIBEIRO PEGO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Muqui, nº 132, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 09654 11.: ANTÔNIO MAICON MACIEL DE LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), pencionista, residente na Rua Presciliano Biluia, nº S/n, São Judas Tadeu, Serra-ES e GLORILENE BARBOZA, natural de Alegre-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Presciliano Biluia, nº S/n, São Judas Tadeu, Serra-ES. 09655 12.: REINALDO DE OLIVEIRA CRUZ, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 39 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua Ametista, nº 01, Serra Dourada I, Serra-ES e ANDRÉA PEREIRA DA COSTA DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 40 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Ametista, nº 01, Serra Dourada I, Serra-ES. 09657 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de outubro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DA BARRA Faço saber que pretendem casar-se: 1. 08010 - GABRIEL CIRILLO MENDES, brasileiro(a), solteiro, operador de supermercado, com vinte e dois (22) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Rua Camélia, nº 12, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e BÁRBARA MARIA COITINHO DA SILVA, brasileiro(a), solteira, representante de atendimento, com vinte e dois (22) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Rua Camélia, nº 12, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 2. 08009 - JOSÉ LOPES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, bombeiro hidráulico, com cinquenta (50) anos de idade, natural de Camacã-BA, residente e domiciliado à Avenida Muriaé, nº 454, Quadra 130, Lote 05, Barramares, Vila Velha-ES e JUCELIA DE JESUS SANTOS, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, com trinta e três (33) anos de idade, natural de Guaratinga-BA, residente e domiciliada à Avenida Muriaé, nº 454, Quadra 130, Lote 05, Barramares, Vila Velha-ES. 3. 08008 - ÉRICK MOREIRA DE MELO, brasileiro, solteiro, autônomo, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Rua Salvatore Zaccaro, nº 28, São Conrado, Vila Velha-ES e LARYSSA HELENA NOVAIS DOS SANTOS, brasileira, solteira, operadora de telemarketing, com vinte e um (21) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada à Rua Salvatore Zaccaro, nº 28, São Conrado, Vila Velha-ES. 4. 08007 - MARCELO VITORIANO VIEIRA, brasileiro(a), solteiro, auxiliar técnico, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Guarulhos-SP, residente e domiciliado à Rua Manoel Bandeira, nº 224, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e NAIELLY LOPES DA SILVA, brasileiro(a), solteira, técnica de enfermagem, com vinte e dois (22) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Rua Manoel Bandeira, nº 224, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 5. 08006 - HEITOR ARAUJO VIEIRA, brasileiro, solteiro, consultor de negócios por perfomance, com vinte e dois (22) anos de idade, natural de Açailândia-MA, residente e domiciliado à Rua Castro Alves, nº 12, Barramares, Vila Velha-ES e JHÉSSICA VERDAN DE SOUZA, brasileira, solteira, estudante, com vinte (20) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Rua Castro Alves, nº 12, Barramares, Vila Velha-ES. 6. 08005 - RICHARLES BATISTA, brasileiro(a), solteiro, oficial de esquadrias de alumínio, com vinte e um (21) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Rua 4, Quadra 02, Casa 13, Jabaete, Vila Velha-ES e MARTA CARVALHO DE ALMEIDA, brasileiro(a), solteira, do lar, com dezoito (18) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada à Rua Da Pimenta, nº 22, João Goulart, Vila Velha-ES. 7. 08004 - EVERSON FÉLIX, brasileiro, solteiro, barbeiro, com vinte e seis (26) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Rua Luiz Gonzaga, S/nº, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e KEITH RODRIGUES DA SILVA, brasileiro(a), solteira, do lar, com dezenove (19) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada à Rua Luiz Gonzaga, Snº, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 8. 08003 - PAULO CEZAR OLIVEIRA AMARAL, brasileiro(a), solteiro, auxiliar de obras, com vinte e cinco (25) anos de idade, natural de Nova Venécia-ES, residente e domiciliado à Rua Tamandaré, nº 2, Morada da Barra, Vila Velha-ES e FABRICIA DE OLIVEIRA VIEIRA, brasileiro(a), divorciada, do lar, com trinta e cinco (35) anos de idade, natural de Governador Valadares-MG, residente e domiciliada à Rua Tamandaré, nº 2, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 9. 08002 - RUBLEO DE ALMEIDA BRAGA, brasileiro(a), solteiro, funcionário público estadual, com trinta e nove (39) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Rua Amapá,, nº 06, Residencial Sol da Barra, Vila Velha-ES e REJANY BERGER, brasileiro(a), solteira, representante comercial, com trinta e quatro (34) anos de idade, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, residente e domiciliada à Rua Domingos Vicente, S/nº, Vila Bethânia, Viana-ES. 10. 08001 - CHRISTIAN MÁRCIO DA SILVA, brasileiro(a), divorciado, pedreiro, com trinta e quatro (34) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliado à Rua Evaldo Braga, nº 87, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e LIRANY VALADARES AFONSO, brasileiro(a), divorciada, costureira, com quarenta e três (43) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Rua Evaldo Braga, nº 87, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 11. 08000 - ISAEL DE JESUS ALMEIDA, brasileiro, solteiro, auxiliar de limpeza, com vinte e um (21) anos de idade, natural de Igrapiúna-BA, residente e domiciliado à Rua Carlos Chagas, nº 726, Morada da Barra, Vila Velha-ES e GABRIELA NUNES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, embaladora, com dezoito (18) anos de idade, natural de Araguaína-TO, residente e domiciliada à Rua Carlos Chagas, nº 726, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 12. 07999 - ADEILTON MENDES DA SILVA, brasileiro(a), solteiro, auxiliar de serviços gerais, com trinta e cinco (35) anos de idade, natural de Joaquim Gomes-AL, residente e domiciliado à Rua Pedro Novais, nº 32, Balneario Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e PATRÍCIA MARIA DA SILVA, brasileiro(a), solteira, do lar, com vinte e sete (27) anos de idade, natural de Xexéu-PE, residente e domiciliada à Rua Pedro Novais, nº 32, Balneario Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 13. 07998 - WELLINGTON SANTOS BARROS, brasileiro(a), solteiro, auxiliar de serviços gerais, com trinta e sete (37) anos de idade, natural de Santa Luzia-BA, residente e domiciliado à Rua das Orquídeas, nº 907, Morada da Barra, Vila Velha-ES e MARIA JOSÉ SOARES SILVA, brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, com trinta e sete (37) anos de idade, natural de Santa Luzia-BA, residente e domiciliada à Rua das Orquídeas, nº 907, Morada da Barra, Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vila Velha ES, 09 Outubro de 2019 Najla Ap. Assad de Moraes Oficiala do Registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1. CELIO SOARES SANTOS JUNIOR e DAYARA TERRA MORATE, ele natural de São Paulo-SP, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Administrador, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Resplendor-MG, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão Atendente hospitalar, residente em Vila Velha-ES. 2. VICTOR ATHAYDES AGUIAR e YASMIM VIDAL DE SOUZA DA SILVA, ele natural de João Neiva-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, profissão marinheiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de João Neiva-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, residente em Vila Velha-ES. 3. PATRICK STUECKER DA SILVA e DANIELA DOS SANTOS SILVA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Muniz Freire-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônomo, residente em Vila Velha-ES. 4. GABRIEL NEVES SALES DA SILVA e JESSICA FERREIRA VIEIRA, ele natural de Vitória-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Frentista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão Assistente comercial, residente em Vila Velha-ES. 5. JEFFERSON ALEXANDRE MATTOS e BEATRIZ MENINE HELMER, ele natural de Vitória-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteiro, profissão locutor, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão microempreendedora, residente em Vila Velha-ES. 6. DANILO JANUARIO JÚNIOR e THAISSARA CUNHA DE OLIVEIRA, ele natural de Vitória-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão vigilante, residente em Vila Velha-ES, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão assistente de atendimento, residente em Vila Velha-ES. 7. CARLOS ALBERTO SOLANO DE ARAUJO e ELAINE CAMILA ARAUJO, ele natural de São José do Calçado-ES, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Motorista entregador, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteira, profissão Assistente de produtos, residente em Vila Velha-ES. 8. CARLOS ALEXANDRE ALVES CARNEIRO e HIULA CRISTINA MENDES DE OLIVEIRA, ele natural de Vitória-ES, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Técnico de edificações, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteira, profissão Técnica em enfermagem, residente em Vila Velha-ES. 9. KAIQUE SOARES e NATHALIA TAVARES GOMES, ele natural de Itaguaçu-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Estoquista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira, profissão representante de atendimento, residente em Vila Velha-ES. 10. DANIEL FERNANDES CARDOSO RODRIGUES e RAFAELA DE SOUZA BRUM, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Auxiliar de estoque, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão Auxiliar de escritório, residente em Vila Velha-ES. 11. FABRICIO RIBEIRO DA SILVA e JACIARA SMARZARO PEREIRA, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Ajudante de serralheiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 12. LEONARDO CANCELA DOS SANTOS e ELIZANGELA GOMES FRANCO, ele natural de Itamaraju-BA, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Soldado do exército, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil divorciada, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 09 de Outubro 2019 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONE DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua dos Eucaliptos,s/n, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e SARA MAGNA PEREIRA, natural de Paulo Afonso-BA, com 34 anos de idade, Divorciada(o), estudante, residente na Rua dos Eucaliptos,s/n, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29178 2.: FERNANDO DOS SANTOS GOUVEA, natural de Nova Viçosa-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Rio Doce, nº 203 , Hélio Ferraz, Carapina, Serra-ES e MIRIAN DOS SANTOS ALBINO, natural de Baixo Guandu-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua Rio Doce, nº 203 , Hélio Ferraz, Carapina, Serra-ES. 29184 3.: FÁBIO SOUZA DE JESUS, natural de Pedro Canário-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Principal, 212, Barro Branco, Carapina, Serra-ES e MARIA ELVIRA MOREIRA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 49 anos de idade, Divorciada(o), cobradora, residente na Avenida Principal, 212, Barro Branco, Carapina, Serra-ES. 29186 4.: LORRUAN DA SILVA GOMES, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Pio Doze, 180, Jose de Anchieta, Carapina, Serra-ES e LEDRIELLE SILVARES CARDOZO, natural de Sao Mateus-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Pio Doze, 180, Jose de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29187 5.: TIAGO AUGUSTO AMORIM RAMOS, natural de Nanuque-MG, com 26 anos de idade, Divorciado(a), autonomo, residente na Rua das Margaridas, 707, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e MÁRCIA LUANA DA SILVA, natural de Brasília-DF, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua das Margaridas, 707, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29188 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de outubro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY DA CONCEIÇÃO BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), lixador de metal, residente na Rua Operaria, nº 360, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e FERNANDA BRAUN, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de saúde bucal, residente na Rua Operaria, nº 360, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 03985 2.: WELDON RAMOS DE OLIVEIRA, natural de Pau Brasil-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), estofador, residente na Beco da Uva, nº 960, Bairro Paul, Vila Velha-ES e THÁSSIA ALVES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco da Uva, nº 960, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 03987 3.: MOZART NASCIMENTO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Floriano P. dos Passos, nº 231, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e THAÍS MARA NASCIMENTO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Floriano P. dos Passos, nº 231, Bairro Ilha das Flores, -ES. 03988 4.: ADLIN ASSIS RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Vasco Coutinho, nº 104, Bairro Argolas, Vila Velha-ES e JULIA DIAS FERREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Gama, nº 56, Bairro Sagrada Familia, Vila Velha-ES. 03989 5.: THIAGO FASSARELLA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), controle de estacionamento, residente na Beco Cabloco Tamandare, nº 60, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e VIVIANE DA SILVA SANTOS, natural de Itapebi-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Cabloco Tamandare, nº 60, Bairro Vila Garrido, Vitória-ES. 03990 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de outubro de 2019 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARNALDO BORGO FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Nelson Barbosa, S/n, Condomínio Andorinhas III, Bloco 11, Apartamento 103, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e ANDRESSA BARCELOS DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Nelson Barbosa, S/n, Condomínio Andorinhas III, Bloco 11, Apartamento 103, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07343 2.: MARCUS ALEXSANDER LOMBARDI, natural de São Paulo-SP, com 48 anos de idade, divorciado(a), Montador de móveis, residente na Rua Itacibá, nº 170, Ed. Costa Fortuna, Apto. 403, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e IRTIS FLAVIANI COSTA SILVA, natural de Pedro Leopoldo-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), tradutora, residente na Rua Itacibá, nº 170, Ed. Costa Fortuna, Apto. 403, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07344 3.: FILIPE RÔMULO PIMENTEL AMORIM, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Tabelião Substituto, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, nº 1302, Ap 901, Ed. Praia Branca, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA PAULA RONCETTI DE OLIVEIRA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, nº 1302, Ap, 901, Ed. Praia Branca, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17868 4.: RAMON LUÍS SOARES PASSOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente de tráfego, residente na Rua Coronel Joaquim de Freitas, nº 142, Jaburuna, Vila Velha-ES e MONIA SIMÕES VIANNA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Coronel Joaquim de Freitas, nº 142, Jaburuna, Vila Velha-ES. 17901 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de outubro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO PEREIRA ALMEIDA, natural de Resplendor-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, nº 241, Apto 702,, Vitória-ES e MICHELINE MATTEDI TOMAZI ALMEIDA, natural de Mantena-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, nº 241, Apto 702,, Vitória-ES. 23145 2.: LUIS ALEJANDRO ESPINOSA MESA, natural de Matanzas-ET, com 27 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Olympio Rodrigues Passos, nº 250, Maria Ortiz, Vitória-ES e TATIANE TEIXEIRA SIRÔCO, natural de Belo Horizonte-MG, com 41 anos de idade, Divorciada(o), confeiteira, residente na Rua Olympio Rodrigues Passos, nº 250, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23312 3.: CALEBE DA SILVA BERNARDO, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), pastor, residente na Rua Manoel Barros da Costa, nº 30, Jardim Camburi, Vitória-ES e JULIANA MARTINS MACHADO DO NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Barros da Costa, nº 30, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23318 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de outubro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAURIDES NEVES, natural de Linhares-ES, com 56 anos de idade, Solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Professor Feu Rosa, nº 307, Santa Tereza, Vitória-ES e APARECIDA COUTINHO, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Professor Feu Rosa, nº 30, Santa Tereza, Vitória-ES. 16798 2.: LUCAS MADIEL LOPES DIAS, natural de Mantena-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), Atendente, residente na Rua Manguezal, nº 284, Nova Palestina, Vitória-ES e ELISA DE MELO ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manguezal, nº 284, Nova Palestina, Vitória-ES. 16800 3.: ANDRÉ FRONTINO VICENTE, natural de São Mateus-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Encanador industrial, residente na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 10, Resistência, Vitória-ES e CRISTIANE NASCMENTO MARTINS, natural de Ibiraçu-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 10, Resistência, Vitória-ES. 16802 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: OBERCI ELIAS TESTA, natural de Ibiraçu-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), lavrdor, residente na Getulio Vargas, 390, Campagnaro, Ibiraçu-ES e JAQUELINE MORO, natural de João Neiva-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Getulio Vargas, 390, Campagnaro, Ibiraçu-ES. 00777 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 09 de outubro de 2019 NEURA LUCIA MELO FERREIRA CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENDELL DE SOUZA BATISTA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Emygdio Ferreira Sacramento, nº 675, Ataíde, Vila Velha-ES e JANE PEREIRA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Beco Luciano Silva, nº 26, Itararé, Vitória-ES. 23641 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de outubro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1. DEDIMAR PINHEIRO SALLES, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 24 de julho de 1984, estado civil solteiro, profissão técnico eletricista, residente na Rua Manoel Claudio de Freita nº 17, Jucu em Viana-ES, filho de ADEMAR DOS SANTOS SALLES e MARIA MARGARIDA PINHEIRO SALLES & ALESSANDRA PECANHA SOARES, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 21 de outubro de 1982, estado civil solteiro, profissão gerente administrativa, residente na Rua Manoel Claudio de Freitas Nº 09, Jucu em Viana-ES, filho de ALDEIR SOARES e MARIA DA PENHA PEÇANHA SOARES. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana – ES, 09 de Setembro de 2019 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial
