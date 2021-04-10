Publicidade Legal

Proclamas - 10/04/2021

Sábado

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 01:00

Publicado em 

10 abr 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

Proclamas - 10/04/2021

Tamanho do arquivo: 74kb
Proclamas - 10/04/2021

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO RAINHA NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Aurora Vicente Soares, nº 62, Praia do Morro, Guarapari-ES e VANESSA BORGES DE ASSIS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Aurora Vicente Soares, nº 62, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12234 2.: DOUGLAS MIGUEL SCHAEFFER, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Oceânica, nº 1583, Praia do Morro, Guarapari-ES e LUANE NASCIMENTO DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Avenida Oceânica, nº 1583, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12235 3.: MATTHAÜS DOS SANTOS MARIANI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Pietrângelo Viváqua Debiase, nº 179, Praia do Morro, Guarapari-ES e KARLA DE FREITAS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Pietrângelo Viváqua Debiase, nº 179, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12236 4.: THIAGO AUGUSTO DE JESUS GUIMARÃES AMORAS, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Celso Bastos Couto, nº 286, Praia do Morro, Guarapari-ES e JULLIA SENA CANTÃO CESAR, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Avenida Celso Bastos Couto, nº 286, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12237 5.: ASCALAZAN JÚLIO BARTLES MARCONDES, natural de Ipatinga-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Benedito Rangel, nº 269, Aeroporto, Guarapari-ES e GISELE DE MORAES FREITAS, natural de Miguel Pereira-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Benedito Rangel, nº 269, Aeroporto, Guarapari-ES. 12238 6.: VANDO COSTA DA SILVA, natural de Saquarema-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua José Barcellos de Mattos, nº 1003, São Judas Tadeu, Guarapari-ES e RAQUEL BRANDÃO NUNES, natural de Guarapari-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua José Barcellos de Mattos, nº 1003, São Judas Tadeu, Guarapari-ES. 12239 7.: IVAN SOUTO LEITE, natural de Nanuque-MG, com 56 anos de idade, divorciado(a), vidraceiro, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Praia do Morro, Guarapari-ES e SILVANA FERREIRA NUNES, natural de Águas Formosas-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12240 8.: PAULO VICTOR ABREU BICHE SILVA, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), funcionário público municipal, residente na Rua São Pedro, nº 154, Muquiçaba, Guarapari-ES e MICHELE MIGLIORINI DO NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Barão do Rio Branco, nº 54, Kubitschek, Guarapari-ES. 12241 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 09 de abril de 2021 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIONEY MASCARELLO LORENÇÃO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Integralistas, S/n, Providencia, Venda Nova do Imigrante-ES e ELISÂNGELA LOPES VANCINI, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Integralistas, S/n, Providencia, Venda Nova do Imigrante-ES. 03223 2.: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO NERY, natural de Leopoldina-MG, com 56 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Giovani Briosch , nº 299, Apto. 104, 30 de Dezembro, Venda Nova do Imigrante-ES e SHEILA VERGÍLIA VILELA ZÓBOLI, natural de Conceição do Castelo-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Giovani Briosch , nº 299, Apto. 104, 30 de Dezembro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03224 3.: JOSÉ DA SILVA CONCEIÇÃO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Crg. Alto Providencia, S/n, Zona Rural, Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e NEIDE SANTOS DA CONCEIÇÃO, natural de Ituberá-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Crg. Alto Providencia, S/n, Zona Rural, Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. 03227 4.: JOSE CLAUDIO CASSARO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Giovani Brioschi, S/n, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES e JOCILANA SERVILHA GOMES, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 33 anos de idade, divorciado(a), agente comunitária de saúde, residente na Rua Giovani Brioschi, S/n, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03228 5.: PAULO ROBERTO STUZER CONTARINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), representante comercial, residente na Rua Pe. Emilio Bertoldero, S/n, Ap. 503, Santa Cruz, Venda Nova do Imigrante-ES e DANIELA LEMKE, natural de Afonso Cláudio-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Pe. Emilio Bertoldero, S/n, Ap. 503, Santa Cruz, Venda Nova do Imigrante-ES. 03229 6.: CAMILO MAZZOCO AZEVEDO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Vargem Grande, Zona Rural, Venda Nova do Imigrante-ES e MARIA EFIGENIA BARRETO MURTA, natural de Coronel Murta-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na em 10 Fresham House, 12 Durham Road, Bromley, BR2 0SG, Inglaterra e domiciliada em Henrique Gorceix 2130 301, Padre Eustaquio, Belo Horizonte-MG. 03230 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 09 de abril de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL MOREIRA GALVÃO, natural de Nova Venécia-ES, com 47 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Zuleide Teixeira Lage, nº 51, Municipal I, Nova Venécia-ES e ADELAIDE DE JESUS SOUSA, natural de Amarante do Maranhão-MA, com 38 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Zuleide Teixeira Lage, nº 51, Municipal I, Nova Venécia-ES. 04610 2.: ANTONIO CARLOS MAIER, natural de Mantena-MG, com 46 anos de idade, Divorciado(a), barbeiro, residente na Rua Drago, nº 951, Bairro Rúbia, Nova Venécia-ES e CLAUDINÉIA DE OLIVEIRA DINO, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 43 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Drago, nº 951, Bairro Rúbia, Nova Venécia-ES. 04611 3.: ERONILDO AGUIAR FELIPE, natural de São Mateus-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Altoé, S/n, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES e CLÁUDIA APARECIDA HERCULANO SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Altoé, S/n, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES. 04614 4.: MARCO AURÉLIO SANTOS DIAS, natural de Itapebi-BA, com 38 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rod. do Café, nº 1826, Bairro São Cristóvão, Nova Venécia-ES e BENEDITA FRANCISCO DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 49 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rod. do Café, nº 1826, Bairro São Cristóvão, Nova Venécia-ES. 04617 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 09 de abril de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATHAN LEIR DE PAULA PINHEIRO, natural de Sabará-MG, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Olegário Mariano, nº 91, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e ERLANE DOS SANTOS PESSOA, natural de Itamaraju-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de escritório, residente na Rua Olegário Mariano, nº 91, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31398 2.: EDUARDO BARBOSA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Flor de Cerejeira, nº 32, Feu Rosa, Serra-ES e JAQUELINE CASSIMIRO VITÓRIA, natural de Pedro Canário-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), confeiteira, residente na Rua Flor de Cerejeira, nº 32, Feu Rosa, Serra-ES. 31399 3.: LUIZ MARCOS LOIOLA DIOGO, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), mecânico de refrigeração, residente na Avenida Central, nº 7, Jardim Tropical, Serra-ES e ELIANE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 46 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Central, nº 7, Jardim Tropical, Serra-ES. 31400 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de abril de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ JESUS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), padeiro, residente na Beco Jessi Gomes da Silva, nº 50, Forte São João, Vitória-ES e LUCINÉA VIEIRA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua da Cesan, nº 16, Nova Valverde, Cariacica-ES. 24609 2.: ISAIAS DE JESUS CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, viúvo(a), inspetor penitenciário, residente na Escadaria José Keffer, nº 75, Santa Martha, Vitória-ES e JUSSARA GOMES RAFAEL, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Salinas, nº 284, Nova Carapina I, Serra-ES. 24612 3.: JONATHAN DADALT MACIEL, natural de Guaíba-RS, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 397 , Santa Lúcia, Vitória-ES e DANIELLE RIBEIRO SILVA DE JESUS, natural de Salvador-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 397 , Santa Lúcia, Vitória-ES. 24613 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de abril de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO CONDE SIMÕES, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Avenida Capixaba, nº 301, Bloco C, Aptº 404, Residencial Villa Dorata, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES e MARIANA CUNHA DAS VIRGENS SILVA, natural de Atibaia-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Capixaba, nº 301, Bloco C, Aptº 404, Residencial Villa Dorata, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES. 08064 2.: ARTHUR NEVES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 320, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e PÂMELA PEREIRA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), bancaria, residente na Rua São Domingos, n 98, Araçás, Vila Velha-ES. 08065 3.: ELTON LUIZ BATISTA CAVALCANTE, natural de Irecê-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Brasília, nº 140, Itapuã, Vila Velha-ES e LÍVIA CAMARA OLIVIERA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2300, Ed. Saint Michel, Apto. 201, Itapuã, Vila Velha-ES. 08066 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de abril de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ZIDJAQSON COLOMBEQUI CAMPOS, natural de Mantena-MG, com 34 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Imaculada Conceição, nº 48, Itacibá, Cariacica-ES e LAÍS OLIVEIRA SANTOS, natural de Pau Brasil-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Imaculada Conceição, nº 48, Itacibá, Cariacica-ES. 13596 2.: GABRIEL BROMONSCHENKEL, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Duas Igrejas, S/n, Vila Progresso, Cariacica-ES e THALIA FREIRE BRITES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de operação de documento identificação, residente na Rua Duas Igrejas, S/n, Vila Progresso, Cariacica-ES. 13597 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de abril de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO VITOR LOPES SAITER SOARES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua dos Uilapurus, nº 47, Ericina M. Pagiola, Ibiraçu-ES e TALITA NARDI SARCINELLI, natural de Ibiraçu-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na Rua dos Uilapurus, nº 47, Ericina M. Pagiola, Ibiraçu-ES. 00883 2.: GEIEL MONTEIRO DE LIMA, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Av. João Alves Da Motta Junior, S/n, Centro, Ibiraçu-ES e ANGELA MARIA BETZEL JACOBSEN, natural de Itaguaçu-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Avenida João Alves da Motta Junior, nº 506, Apt B, Centro, Ibiraçu-ES. 00884 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 09 de abril de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO DA CONCEIÇÃO ALVES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Wilson Borges Miguel, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES e VIVIANE DA SILVA REGIS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Wilson Borges Miguel, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10852 2.: OSEAS GOMES DE ARAUJO MARINHO, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico montador, residente na Avenida Aroeira, nº 109, Vista da Serra II, Serra-ES e MARIA APARECIDA MILAGRES DO NASCIMENTO, natural de Águia Branca-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Avenida Aroeira, nº 109, Vista da Serra II, Serra-ES. 10857 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de abril de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS SARCINELLI DOS SANTOS DE BORTOLI, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Brigido Coutinho , S/n, Vila Nova de Cima, João Neiva-ES e JULIANA CUZINI, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), biomédica, residente na Rua Joviniano Soneghetti, 03, Cohab, João Neiva-ES. 03085 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 09 de abril de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAHIO FONSECA DO CARMO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), planejador de obras, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, nº 117, Jabour, Vitória-ES e MARILIA CAROLINE BERMUDES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Alarico de Lima Cabral Filho, nº 32, Solon Borges, Vitória-ES. 24412 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de abril de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS LACERDA MARTINS, natural de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), guarda vida, residente na Rua Manoel Florentino, N° 244, Itaoca, Itapemirim-ES e JULYA ROCHA DE MATOS, natural de Itapemirim-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Belo Horizonte, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01508 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 09 de abril de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOISES EMIDIO ALVES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Oito de Julho, S/nº, Grande Vitória, Vitória-ES e KENDELI DOS SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Travessa Nossa Senhora Aparecida, nº 284, Bela Vista, Vitória-ES. 17339 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de abril de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ANTONIO DA SILVA, natural de JOAQUIM GOMES-AL, com 67 anos de idade, Divorciado(a), lavrador aposentado, residente na Rua Projetada, nº 01, Campo Acima, Itapemirim-ES e VANUZA NASCIMENTO DE SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 48 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, nº 01, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14059 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 09 de abril de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYKON DE ALMEIDA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua José de Souza, nº 166, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e TAMIRES FRANCELINO DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua José de Souza, nº 166, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04225 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de abril de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO MIGUEL OGGIONE, natural de Iúna-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), produtor rural, residente na Córrego Trindade, Zona Rural, Distrito de Santíssima Trindade, Iuna-ES e ACILEI PEDROTI JACINTO, natural de Divino de São Lourenço-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Córrego Trindade, Zona Rural, Distrito de Santíssima Trindade, Iuna-ES. 08811 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 09 de abril de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas

