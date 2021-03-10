Proclamas - 10/03/21
Proclamas - 10/03/21 - Errata
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDILSON DE ANDRADE CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Santiago, nº 122 , Boa Sorte, Cariacica-ES e MARIA ADRIANA ASSIS, natural de São Mateus-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de laboratório, residente na Rua Santiago, nº 122 , Boa Sorte, Cariacica-ES. 27295 2.: ISLOM DOS SANTOS MACHADO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua Ipanema, 16, Vista Dourada, Cariacica-ES e DARLENE DE OLIVEIRA DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Ipanema, 16, Vista Dourada, Cariacica-ES. 27587 3.: DANILO JESUS DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina de produção, residente na Rua São Jorge, nº 468, São Geraldo II, Cariacica-ES e DANIELA REZENDE SOBRINHO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Jorge, nº 468, São Geraldo II, Cariacica-ES. 27630 4.: FABIO PIMENTA MOTTA LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Rondônia, nº 176, Campina Grande, Cariacica-ES e LUANA FELICIO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua das Hortênsias, nº 05, Canaã, Viana-ES. 27631 5.: WINDER DE CARVALHO LENZI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Francisco Martins de Paula, nº 37, Alto Lage, Cariacica-ES e KAROLINA CASTRO PEREIRA, natural de São Paulo-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), Gerente comercial, residente na Rua Francisco Martins de Paula, nº 22, Alto Lage, Cariacica-ES. 27636 6.: MARCOS ANTONIO GUNDIS AMARAL, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Cassiano Castelo, nº 39, Castelo Branco, Cariacica-ES e RUTILÉA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua dos Comerciários, nº 382, Operário, Cariacica-ES. 27639 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de março de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL VIEIRA FOSSE, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua João Dentuski, nº 291, Santo André, Vitória-ES e KARINA SOARES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), bilheteira de transportes coletivos, residente na Rua Manoel Simões Freire, nº 34, São Cristóvão, Vitória-ES. 24558 2.: PAULO VITOR DE OLIVEIRA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 33 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Areobaldo Bandeira, nº 365, da Penha, Vitória-ES e EDILANE RIBEIRO VITORIA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Areobaldo Bandeira, nº 365, da Penha, Vitória-ES. 24563 3.: LUIZ GUILHERME BARBOSA SCHELETZ, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor individual, residente na Rua Urquiza Leal de Menezes, nº 15, São Cristóvão, Vitória-ES e IZABELLY CAVALCANTE CAVASSANI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Ladeira Manoel Mindela, nº 220, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES. 24564 4.: EDIVALDO DUTRA, natural de Mutum-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Pedro Carlos de Souza, nº 402, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES e PATRÍCIA FARIA DALTO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Pedro Carlos de Souza, nº 402, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES. 24565 5.: PEDRO HENRIQUE SILVA CAMELO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua São Paulo,1955/ 1202- B, Praia da Costa, Vila Velha-ES e FLAVIA AQUINO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua São Francisco, nº 215, Centro, Vitória-ES. 24567 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de março de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO ROBERTO VASCONCELLOS, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Arivaldo Favalessa, nº 173, Bairro Santo Antonio, Vitória-ES e IRACI GOMES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 67 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais aposentada, residente na Rua Arivaldo Favalessa, nº 173, Santo Antonio, Vitória-ES. 17315 2.: DANIEL DE CASTRO CARLOS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), chef de cozinha, residente na Escadaria Elias Peris Fontes, 31, Vitória-ES e SANDRA MARA PERES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Escadaria Elias Peris Fontes, 31, Vitória-ES. 17317 3.: DANIEL DUARTE CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Leonel Fernandes, nº 63, Grande Vitória, Vitória-ES e TEREZA SCHMITEL BRAGA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Leonel Fernandes, nº 63, Grande Vitória, Vitória-ES. 17318 4.: MATEUS LEANDRO GONÇALVES DE SOUZA, natural de Governador Valadares-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Escadaria 26 de Dezembro, nº 20, Santos Reis, Vitória-ES e JOICE DE JESUS SANTOS, natural de Salvador-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Escadaria 26 de Dezembro, nº 20, Santos Reis, Vitória-ES. 17320 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de março de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXSANDRE MARTINS NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 175, Apto 201, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANNA KELLY CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 175, Apto 201, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24357 2.: GUILHERME MATHIAS LOPES, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Dionysio Abaurre, nº 543, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIANA BARBOSA FIGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Dionysio Abaurre, nº 543, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24365 3.: GERMANO FERREIRA CÂNDIDO, natural de Campinas-SP, com 39 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 1170, Apto 304, Jardim da Penha, Vitória-ES e FRANCIELI SILVA DOS PASSOS, natural de Rolim de Moura-RO, com 36 anos de idade, divorciado(a), consultora independente, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 1170, Apto 304, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24366 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de março de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER RUAN COLE NASCIMENTO, natural de Itaboraí-RJ, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rio Colorado, 95, Eldorado, Serra-ES e JHENIFER RIBEIRO BRAZ ALVES, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), comerciária, residente na Rua Rio Colorado, 95, Eldorado, Serra-ES. 10780 2.: ISAQUE DOS SANTOS PEREIRA, natural de Itamaraju-BA, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Amazonas, nº 46, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e ALINE FERREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Amazonas, nº 46, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10793 3.: RYCHARDES MATEUS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua João Maurício Nassau, nº 1075, Novo Porto Canoa, Serra-ES e SUÉLEN KESIA NASCIMENTO CAETANO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua João Maurício Nassau, nº 1075, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10798 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de março de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: OTAVIO FRANCISCO DO ROSÁRIO NETO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vidraçeiro, residente na Estrada de Lavrinhas, S/n, Lavrinhas, Venda Nova do Imigrante-ES e NATÁLIA DAZILIO CALIMAN, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Estrada de Lavrinhas, S/n, Lavrinhas, Venda Nova do Imigrante-ES. 03209 2.: HÉRIQUES DA CONCEIÇÃO MARCELINO DA COSTA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Fazenda Califórnia, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e LEIDIANE OLIVEIRA VARELA, natural de Castelo-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rodovia Pedro Cola, S/n, Limoeiro, Castelo-ES. 03210 3.: CARLOS JÚNIOR MONHOL SIMÃO, natural de Domingos Martins-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Crg. Área Rural, S/n, Braço do Sul, Venda Nova do Imigrante-ES e RAYANI DA SILVA VARGAS, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na Crg. Área Rural, S/n, Braço do Sul, Venda Nova do Imigrante-ES. 03211 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 09 de março de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHRISTIANO BAYER RIBEIRO, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar portuário, residente na Rua Lídio Cordeiro, nº 30, Barra do Riacho, Aracruz-ES e KAROLINI DONATO CROCE, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Lídio Cordeiro, nº 30, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00640 2.: WILIAN LEANDRO DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Antônio Ricatto, N° 328, Bairro De Carli, Aracruz-ES e GLEYCE KELE DA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Pedro Araujo Leal, nº 61, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00641 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 09 de março de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALDO ALVARO VALOTTO, natural de Colatina-ES, com 56 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avenida Girassol, nº 933, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e CELIA MARIA MALTA DA SILVA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 65 anos de idade, Divorciada(o), costureira, residente na Avenida Girassol, nº 933, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13544 2.: ROQUE DOS SANTOS, natural de Jaguaquara-BA, com 48 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua das Flores, s/nº , Nova Esperança, Cariacica-ES e CELIA MARIA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua das Flores, s/nº , Nova Esperança, Cariacica-ES. 13546 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de março de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARLON CORRÊA HELMER, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico de qualidade, residente na Rua Helena Ceolin, Vila Izabel, Linhares-ES e LUDMILA CHARPINEL DUTRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Avenida João Bonicenha, nº 7, São José, Linhares-ES. 10809 2.: ELIAS CARVALHO DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua José Caldara, nº 724, Santa Cruz, Linhares-ES e RITA SANTOS DE CARVALHO, natural de Porto Seguro-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua José Caldara, nº 724, Santa Cruz, Linhares-ES. 10810 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 09 de março de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARLINDO ROCHA EVANGELISTA, natural de Itapemirim-ES, com 78 anos de idade, Viúvo(a), pescador, residente na Rua Manoel Bezerra Nunes, N° 75, Itaipava, Itapemirim- e ANGELA MARIA LEIVAS DE SOUZA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 51 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Manoel Bezerra Nunes, N° 75, Itaipava, Itapemirim-ES. 01498 2.: ALEXANDRE CURITIBA OSÓRIO, natural de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Três Irmão, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e SHIRLEY PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Três Irmão, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01500 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 09 de março de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOSALEM PILOTO DA SILVA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), servente, residente na Rua Aurora Carvalho Delone, Número 346, Jerônimo Monteiro-ES e ANA PAULA BARROS DE JESUS, natural de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aurora Carvalho Delone, Número 346, Jerônimo Monteiro-ES. 01077 2.: SANDRYAN OLIVEIRA PUTTIM, natural de Alegre-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Rua São Francisco de Assis, Número 71, Centro, Jerônimo Monteiro-ES e GABRIELY RODRIGUES MACHADO, natural de Muqui-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua São Francisco de Assis, Número 71, Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01078 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 09 de março de 2021 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ANTONIO TORRES FERREIRA, natural de Guaçui-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na no Lugar Fazenda Corrego do Meio, S/nº, Araraí, Alegre-ES e ROSANA ALVES DE VARGAS, natural de Alegre-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), microempreendedora, residente na no Lugar Fazenda Corrego do Meio, S/nº, Araraí, Alegre-ES. 03457 2.: RONAN MEDINA MACHADO, natural de Alegre-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua José Rodrigues de Oliveira, s/nº, Alegre-ES e LARISSA CORRENTE OLIVEIRA BATISTA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 20 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Pref. Antonio Lemos Junior, S/nº, Vila do Sul, Alegre-ES. 03459 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 09 de março de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEOVANIS GOMES COSTA, natural de Presidente Kennedy-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), confeiteiro, residente na Rua Idália Rocha Cordeiro, nº 28, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ELLEN DA ROCHA SOARES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Idália Rocha Cordeiro, nº 28, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04596 2.: PEDRO HENRIQUE ROCHA MACHADO RIBEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), missionário, residente na Localidade de São Simão, Zona Rural, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANGÉLICA PEREIRA DE BRITO, natural de Muqui-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), missionária, residente na Localidade de São Simão, Zona Rural, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04597 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de março de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO DE SOUSA VALÉRIO, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), assistente de produção G1, residente na Rua Cristal, 24, Bairro Guanabara, Aracruz-ES e JAYNE GUASTI TERCI, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cristal, 24, Bairro Guanabara, Aracruz-ES. 13105 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 09 de março de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS VICTORINO DOS SANTOS, natural de Muniz Freire-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedor comercial, residente na Rua Maria Ribeiro Soares, nº 220, Bairro Arthur Soares, Conceição do Castelo-ES e ÁDNA KÉSSIA DIAS DE OLIVEIRA, natural de Ibatiba-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente comercial, residente na Providência, Zona Rural, Venda Nova do Imigrante-ES. 00568 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 09 de março de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO MENDONÇA VIEIRA, natural de Guaçuí-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Lino Furtado de Mendonça, S/n, Centro, Divino de São Lourenço-ES e GEYZA SIMEÃO DE ANDRADE, natural de Muniz Freire-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Otavio Gomes de Aguiar, S/n, Centro, Divino de São Lourenço-ES. 00313 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 09 de março de 2021 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR SANTANA LOMBARDI, natural de João Neiva-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua José Minchio, nº 15, São Cristívão, Ibiraçu-ES e JAIANE DOS ANJOS CRUZ, natural de Ilhéus-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua José Minchio, nº 15, São Cristívão, Ibiraçu-ES. 00873 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 09 de março de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: STEPHEN RANDALL FERGUSON JR, natural de San Antonio, Texas-EUA-ET, com 51 anos de idade, divorciado(a), técnico de informática, residente na 3900 Oaks Clubhouse Dr, Aptº 507, Pompano Beach, FL 33069, Florida, -ES e CAROLINA BELLOTTI PACHECO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), agente de viagem, residente na Avenida Desembargador Augusto Botelho, nº 610, Aptº 701, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 08013 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de março de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: MAYKON ANTONIO FERREIRA DA SILVA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 21 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego São Domingos Pequeno, zona rural, em Brejetuba-ES e JOYCE PEREIRA DE SOUSA, natural de Santa Maria do Suaçuí, MG, com 20 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego São Domingos Pequeno, zona rural, em Brejetuba-ES – 000973 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 09 de março de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã