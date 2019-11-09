Arquivos & Anexos
Proclamas - 09/11/19
Proclamas
CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS FARIA BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Rua Carijós, nº 625/212, Jardim da Penha, Vitória-ES e TAÍS DIAS PEDRINI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Dentista, residente na Av. São Paulo, 2049/105, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 23698 2.: HELIELD LOYOLA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), coordenador de turno, residente na Escadaria Nossa Senhora da Guia, nº 58, Gurigica, Vitória-ES e GÉSSICA COSTA DE PAULA, natural de Galiléia-MG, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Nossa Senhora da Guia, nº 58, Gurigica, Vitória-ES. 23699 3.: WESLEY PEREIRA POLESE, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ângelo Zardine, 137, Santa Martha, Vitória-ES e BEATRIZ ROSA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Ângelo Zardine,137, Santa Martha, Vitória-ES. 23706 4.: DULIANO FRANCISCO NUNES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Luiz Pereira de Melo, nº 121, Joana D'arc, Vitória-ES e RAYANE LAIA DE OLIVEIRA GUERRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua São Bartolomeu, S/nº, do Quadro, Vitória-ES. 23707 5.: FÁBIO ALEIXO SOBREIRA, natural de Manaus-AM, com 35 anos de idade, solteiro(a), Consultor de negócios, residente na Rua Celso Calmon, nº 266/301, Praia do Canto, Vitória-ES e MANUELA BORGES MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Gerente comercial, residente na Rua Celso Calmon, nº 266/301, Praia do Canto, Vitória-ES. 23708 6.: EMANUEL RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua Washigton Pessoa, Nº 107, Moscoso, Vitória-ES e KÉZIA MONTOZO LIDÓRIO, natural de Belém-PA, com 29 anos de idade, solteiro(a), gerente de rececção, residente na Rua Washigton Pessoa, Nº 107, Moscoso, Vitória-ES. 23709 7.: LEONARDO COSTA GOMES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 24, Jardim Camburi, Vitória-ES e KARINA SCHMITT, natural de Florianópolis-SC, com 41 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 24, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23711 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de novembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: OSVANI FERREIRA NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Campo Belo, nº 35, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e NESSÂNEA APARECIDA DE FREITAS, natural de Iúna-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Campo Belo, nº 35, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 11550 2.: HERBET MURARI FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Dom João VI, S/n, Bairro Kubitschek, Guarapari-ES e EDIMILA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Dom João VI, S/n, Bairro Kubitschek, Guarapari-ES. 11551 3.: LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, natural de Santa Teresa-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), eletrotécnico, residente na Rua Manoel Monjardim Lira, nº 5, Muquiçaba, Guarapari-ES e RENATA GARCIA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11552 4.: MILTON DOS SANTOS, natural de Mascote-BA, com 83 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Pororocas, 59, Ipiranga, Guarapari-ES e MARIA TEREZINHA DAS NEVES VIEIRA, natural de Canavieiras-BA, com 83 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Pororocas, 59, Ipiranga, Guarapari-ES. 11553 5.: AILTON RIBEIRO DOS SANTOS, natural de São João da Barra-RJ, com 52 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua A Um, nº 8, Portal, Guarapari-ES e LUCILENE MARIA DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua A Um, nº 8, Portal, Guarapari-ES. 11554 6.: EDSON JOSÉ DE CARVALHO, natural de São Paulo-SP, com 42 anos de idade, solteiro(a), mecânico de manutenção, residente na Rua do Chalé, nº 306, Condados, Guarapari-ES e ANDRESSA DUTRA DA SILVA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 38 anos de idade, viúvo(a), artesã, residente na Rua Antônio Cláudio Coutinho, nº 336, Ipiranga, Guarapari-ES. 11555 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 08 de novembro de 2019 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONES OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Escadaria Divino Espírito Santo, 148, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e DÉBORA MANIUZA DE CARVALHO SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Assistente técnico, residente na Beco Sebastião Cristo, nº 15, Cruzamento, Vitória-ES. 16852 2.: RUBENS DO NASCIMENTO LIMA, natural de Vitória-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua São Vicente, N° 300, São José, Vitória-ES e JOANA GONÇALVES DIAS, natural de Mucuri-BA, com 67 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Vicente, nº 300, São José, Vitória-ES. 16853 3.: ALEX LISBOA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua São José Pescador, S/n, Redenção, Vitória-ES e LUANA SILVA ARAUJO, natural de Teófilo Otoni-MG, com 31 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Rua São José Pescador, S/n, Redenção, Vitória-ES. 16854 4.: ARTHUR LEAL GOMES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Guilherme Meyer, nº 108, Santa Tereza, Vitória-ES e ELAINE CHRISTINA BARCELOS MENDES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), suporte ao cliente, residente na Rua Guilherme Meyer, nº 108, Santa Tereza, Vitória-ES. 16855 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS YURI NUNES DA CRUZ, natural de Vitoria-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Agua Marinha, 103, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e ANA CAROLINA RIBEIRO ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Agua Marinha, 103, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29325 2.: TIAGO PEREIRA TOSTE, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Avenida Brasil, nº 7, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES e SABRINA FONSECA GUIMARÃES FERREIRA, natural de Serra-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Avenida Brasil, nº 7, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES. 29326 3.: VALDIONE DE JESUS LIMA, natural de Montanha-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Itamaraca, 43, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e EDILEUZA SILVA DOS SANTOS, natural de Arataca-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Itamaraca, 43, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29327 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de novembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO CARDOSO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de processamento de ddos, residente na Rua Cornélio Caldas Carvalho, N° 60, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e EMELY GUIMARÃES FREIRE, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estagiaria de pedagogia, residente na Rua Cornélio Caldas Carvalho, N° 60, Nova itaparica, Vila Velha-ES. 232728225 2.: JHONATHAN DA SILVA CRUZ, natural de Cacoal-RO, com 21 anos de idade, Solteiro(a), representante de atendimento, residente na Rua Elis Regina, nº 1000, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e MILLENA VITÓRIA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), representante de atendimento, residente na Rua Elis Regina, nº 1000, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 232728226 3.: GUILHERME GODIS THOMPSON, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Crisântemo, nº 74, Apto 204, Brisamar, Vila Velha-ES e KAROLINE NERY DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), fisioterapeuta, residente na Rua Gil Bernardes da Silveira, nº 40, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728227 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de novembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: KLÉBER DE MATOS FEIJÃO FILHO, natural de Niterói-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 646, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MORIÁ FARIAS DE AMARAL, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Empresária, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, nº 646, Edificio Grand Canal, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17969 2.: WELSON RIBEIRO, natural de Pedro Canário-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), mestre de obras, residente na Rua Moema, nº 25, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e CRISTIANE MARTINS, natural de Cariacica-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Um, nº 140, Santo Antonio, Cariacica-ES. 17970 3.: VINICYUS BIANCO DE AMORIM SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), supervisor de vendas, residente na Rua Orminda de Machado Duarte, nº 105, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e CAROLINA CORDEIRO DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), gerente comercial, residente na Rua Orminda de Machado Duarte, nº 105, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 17971 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de novembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK DE SOUZA SANTOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 25 anos de idade, Divorciado(a), confeiteiro, residente na Avenida Transamazonica, nº 170, Barramares, Vila Velha-ES e CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), designer de sombracelha, residente na Avenida Transamazonica, nº 170, Barramares, Vila Velha-ES. 08064 2.: LUAN ASSIS SAUÉ, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Avenida Doutor Tancredo Neves, nº 111, Casa, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e CILENE BASILIO SIQUEIRA, natural de Domingos Martins-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Doutor Tancredo Neves, nº 111, Casa, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08066 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de novembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MORÔNI MIGUEL PEREIRA DA SILVA, natural de Recife-PE, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Professora Maura Abaurre, nº 104, Maria Ortiz, Vitória-ES e MEDISSON TAIS MACIEL DA LUZ, natural de Santana do Livramento-RS, com 21 anos de idade, Solteira(o), Babá, residente na Rua Professora Maura Abaurre, nº 104, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23383 2.: MIZAEL DE SOUZA REIS, natural de Caratinga-MG, com 61 anos de idade, Divorciado(a), Técnico em mecânica, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória-ES e MIRIAN DOS SANTOS SOARES, natural de Ipatinga-MG, com 50 anos de idade, Divorciada(o), Cabeleireira, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23393 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de novembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MANOEL MESSIAS GONÇALVES FERREIRA, natural de Nanuque-MG, com 48 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Travessa Itarana, S/n, Del Porto, Cariacica-ES e FERNANDA GUEDES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de rouparia, residente na Travessa Itarana, S/n, Del Porto, Cariacica-ES. 12561 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de novembro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANTUIL DE ALMEIDA MACHADO, natural de Viana-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar operacional logistico, residente na Rua Morumbi, nº 01, Bom Pastor, Viana-ES e ROSINETE GOMES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Morumbi, nº 01, Bom Pastor, Viana-ES. 06754 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 08 de novembro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala ________________________________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS CORDEIRO DA SILVA, natural de Sobrália-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), encarregado de caldeiraria, residente na Rua José Eustaquio, nº 114, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e FERNANDA DA SILVA GIACOMIN, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua José Eustaquio, nº 114, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00782 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 08 de novembro de 2019 NEURA LUCIA MELO FERREIRA