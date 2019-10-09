Publicado em 9 de outubro de 2019 às 00:00
- Atualizado há 6 anos
Tamanho de arquivo: 550kb
Proclamas - 09/10/19
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAYNER DUTRA DE AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cardoso de Melo, nº 10, Itacibá, Cariacica-ES e KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua Cardoso de Melo, nº 10, Itacibá, Cariacica-ES. 12411 2.: ROGÉRIO DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua 111, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ADRIANA CANDIDA DA COSTA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 43 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua 111, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12454 3.: KEVIN JHON DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Bom Pastor, nº 36, Porto Novo, Cariacica-ES e SUELEN SILVA PORTO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua São João, S/n, Porto Novo, Cariacica-ES. 12457 4.: CELIO ROBERTO ESTANISLAU DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Bl 04, Ap 210, Tabajara, Cariacica-ES e MARIELE NEVES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), cobradora, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Bl 04, Ap 210, Tabajara, Cariacica-ES. 12459 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de outubro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGIANO DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 186 , Jabour, Vitória-ES e MICHELLY FAIVE VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 186 , Jabour, Vitória-ES. 23263 2.: JULIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), chefe de cozinha, residente na Rua Professora Doralice de Oliveira Neves, nº 26, Maria Ortiz, Vitória-ES e MARIA SONIA SILVA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 40 anos de idade, Divorciada(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Professora Doralice de Oliveira Neves, nº 26, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23301 3.: ANSELMO LORIATO CAMARGO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, nº 71, Ed. Tupinambas Apto 503, Jardim da Penha, Vitória-ES e LOHARA MOREIRA MOREIRA, natural de Massachusetts-ET, com 28 anos de idade, Solteira(o), engenheira, residente na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, nº 71, Ed. Tupinambas Apto 503, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23303 4.: GLAUBER ELLER MARTINS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro de computação, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 351, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUANA KEREN MOURA GARCIA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), psicologa, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 351, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23308 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de outubro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: WASHINGTON BATISTA SOARES, natural de Nanuque-MG, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Galiléia, nº 8, Nova Carapina II, Serra-ES e EDNA BATISTA DOS REIS, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Castanheira, S/n, Cidade Pomar, Serra-ES. 09639 2.: ATHOS APOLO ALVES RIBEIRO, natural de Governador Valadares-MG, com 31 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Itapemirim, nº 86, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e KATIANE DA SILVA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), técnica em edificações, residente na Rua Itapemirim, nº 86, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 09641 3.: LEANDRO BARROS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), lider de logistica, residente na Rua Rio Jucu, nº 38, Eldorado, Serra-ES e DANKELLE SILVA ALVES, natural de Porto Velho-RO, com 32 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Rio Piauí, nº 17, Eldorado, Serra-ES. 09642 4.: GLEISON RIBEIRO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua São Mateus, 423, Jardim da Serra, Serra-ES e SUELEN DA SILVA SOARES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), cuidadora de idosos, residente na Av. Contorno, nº 203, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 09643 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de outubro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIO CESAR MARQUES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Filomena Ribeiro, 94, Centro, Vitória-ES e CISLANDIA SANTOS MENEZES, natural de Camacan-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Filomena Ribeiro, 94, Centro, Vitória-ES. 23630 2.: HAMILTON BEIRUTH XAVIER, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 931, Aptº 1602, Bento Ferreira, Vitória-ES e MICHELE BRUNORO MOTTA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), terapeuta, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 931, APTº 1602, Bento Ferreira, Vitória-ES. 23636 3.: FELIPE DE PAULA MARINHO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Antônio Régis dos Santos, 237/202, Itapuã, Vila Velha-ES e LARISSA SOELLA GALLON, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Nicolau Von Schïlgen, 100/1106, Mata da Praia, Vitória-ES. 23638 4.: ROGÉRIO XAVIER DOS SANTOS, natural de Domingos Martins-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Vitóriar, nº 450, Forte São João, Vitória-ES e KELLY MENDES NOGUEIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Vitóriar, nº 450, Forte São João, Vitória-ES. 23640 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de outubro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: SINVAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 52 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua José Rodrigues dos Santos, nº 30, Santo André, Vitória-ES e LAURENI DE JESUS AMÉLIO, natural de Caravelas-BA, com 54 anos de idade, Solteira(o), tosadora, residente na Rua José Rodrigues dos Santos, nº 30, Santo André, Vitória-ES. 16795 2.: CARLINSTON MACHADO LOYOLA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Divorciado(a), cobrador, residente na Rua José Mathias do Nascimento, N° 39, Santa Tereza, Vitória-ES e GEIZA JULIÃO ROQUE, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua José Mathias do Nascimento, N° 39, Santa Tereza, Vitória-ES. 16796 3.: ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), coordenador de logistica, residente na Rua Archimimo Mattos, nº 198, Santo Antônio, Vitória-ES e AMANDA DOS SANTOS COSTA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Archimimo Mattos, nº 198, Santo Antônio, Vitória-ES. 16797 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS ARAUJO DE PAULA, natural de Assú-RN, com 36 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Dom Pedro II, S/n, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e MARIANA BARCELOS GOES, natural de São Luis-MA, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de prospecção, residente na Rua Dom Pedro II, S/n, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 28750 2.: JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, natural de Ataleia-MG, com 51 anos de idade, Divorciado(a), autonomo, residente na Rua Santa Catarina, 152, Solar de Anchieta, Serra-ES e NEUZA MARIA DE OLIVEIRA, natural de Pancas-ES, com 52 anos de idade, Divorciada(o), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santa Catarina N.13, Solar de Anchieta, Serra-ES. 29176 3.: JOEL ALVES UMBELINO, natural de Caravelas-BA, com 43 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Nova Viçosa, nº 107, Barro Branco, Carapina, Serra-ES e LUCINÉIA NEPONICENO RODRIGUES DE SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 38 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nova Viçosa, nº 107, Barro Branco, Carapina, Serra-ES. 29177 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de outubro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVERTON FERREIRA DE PAULO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Dom Jorge de Menezes, S/nº, Aptº 502, Ed. Costa Dourada, Praia da Costa, Vila Velha-ES e TATIANA CRISTINA SILVA LIMA, natural de Macapá-AP, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Rosa Vermelha, nº 9, Novo México, Vila Velha-ES. 07342 2.: OLAERT MATTEDI ABELHA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Belém, 125, AP 403 Ed Portland, Praia De Itapuã, Vila Velha-ES e MARCELA TEIXEIRA ANGELO ABATAYGUARA, natural de São Paulo-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), Empresária, residente na Rua Belém, 125, Edifício Partland 403, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES. 17897 3.: THIAGO SOARES GARCIA, natural de Araruama-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 145, Apto 901, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LUCYANNA DEVENS DO CARMO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 145, Apto 901, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17898 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de outubro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ HENRIQUE FURTADO POUBEL, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua da Escadaria, S/nº, Universal, Viana-ES e CLAUDINEIA RODRIGUES TRANCOSO, natural de Cariacica-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), Salgadeira, residente na Rua da Escadaria, S/nº, Universal, Viana-ES. 06715 2.: JOSE PAULO DOS SANTOS, natural de Água Boa-MG, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Montes Claros, nº 27, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ANA CARLA SILVA DO ESPIRITO SANTO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Montes Claros, nº 27, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06716 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 08 de outubro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: NIVALDO GONÇALVES DE SOUZA, natural de Guaíra-PR, com 44 anos de idade, divorciado(a), motorista caminhoneiro, residente na Rua Jeronimo Santuzzi, 141, Campagnaro, Ibiraçu-ES e ANDREIA VESCOVI FERREIRA, natural de João Neiva-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), doceira, residente na Rua Jeronimo Santuzzi, 141, Campagnaro, Ibiraçu-ES. 00776 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 08 de outubro de 2019 NEURA LUCIA MELO FERREIRA Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: NATAN SEGRINI, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Alexandrina Martins, nº 05, Santos Dumont, Vila Velha-ES e AYRANA DO CARMO OLIVEIRA, natural de Vitória da Conquista-BA, com 24 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Alexandrina Martins, nº 05, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728157 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de outubro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1. EDILSON GOMES DA FONSECA, de nacionalidade brasileira, natural de Presidente Kennedy-ES, nascido em 16 de agosto de 1962, estado civil divorciado, profissão pedreiro, residente na Rua Projetada, s/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES, filho de ARGENTINO DANIEL DA FONSECA e AGUIDORA GOMES e MARIA JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, natural de Ipojuca-PE, nascida em 05 de dezembro de 1951, estado civil viúva, profissão aposentada, residente na Rua Projetada, s/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES, filha de SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA e MARIA CARMELITA DE OLIVEIRA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de Outubro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o