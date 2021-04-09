Arquivos & Anexos
Proclamas - 09/04/21
Proclamas
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: KELVEN SCHADE DA VITORIA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Melchides Porfiro Almeida, nº 50, Nova Brasília, Cariacica-ES e BÁRBARA DUARTE BAIOCO, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Melchides Porfiro Almeida, nº 50, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13533 2.: FAGNER BORCHARDT SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Mimosa, nº 16, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e MIRIAN TAPIAS ROCHA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mimosa, nº 16, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13545 3.: LUCAS CAVALCANTE CARDOSO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Graciano Neves, nº 06, Cariacica Sede, Cariacica-ES e CAMILLA DALLEPRANI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Graciano Neves, nº 06, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13566 4.: IZAC MARCELINO BARCELLOS, natural de Cariacica-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Melchides Porfiro Almeida, nº 43, Nova Brasília, Cariacica-ES e TERCILA AGOSTINHO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), repositora, residente na Rua Melchides Porfiro Almeida, nº 43, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13575 5.: RICARDO BOZANI BARRETO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), analista operacional, residente na Rua Duckla Coutinho, nº 20, Bairro São João Batista, Cariacica-ES e THAMYRES INÊS NASCIMENTO LOBATO, natural de Paragominas-PA, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Duckla Coutinho, nº 20, Bairro São João Batista, Cariacica-ES. 13588 6.: YURI BRUNOW MARQUES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Bela Vista, nº 42, Porto de Santana, Cariacica-ES e JAYNE BONATTI BRIDI, natural de Itarana-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica em adiministração, residente na Rua Bela Vista, nº 42, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13589 7.: LEONARDO SOARES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de segurança, residente na Rua da Vitória, nº 777, Porto Novo, Cariacica-ES e DHENEFER RIBEIRO DE VASCONCELOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Quinze, nº S/n, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13591 8.: FILIPE PEREIRA DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), supervisor de cond., residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, 260, Nova Brasília, Cariacica-ES e ARIANNY DE PAULA JARETA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), supervisora administrativa, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 233, Bairro Nova Brasilia, Cariacica-ES. 13592 9.: SEBASTIÃO KLASSNER LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 60 anos de idade, Viúvo(a), aposentado, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES e SONIA NASCIMENTO DE ASSIS, natural de Cariacica-ES, com 56 anos de idade, Divorciada(o), atendente, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES. 13595 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de abril de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON CORRÊA, natural de Cariacica-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua Jatoba, nº 85, Valparaiso, Cariacica-ES e LUCIANA ALVES CEZAR, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Jatoba, nº 85, Valparaiso, Cariacica-ES. 27664 2.: DEJAIR ROSSI AUGUSTO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua S Sebastião, nº 30, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e JUCIANY DA SILVA DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua S Sebastião, nº 30, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 27703 3.: BRUNO RODRIGUES OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua D, nº 300, Rosa da Penha, Cariacica-ES e YASMIN LADEIRA VETTORAZZI, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pedra Azul, nº 118, Prolar, Cariacica-ES. 27704 4.: ROMILSON BISPO DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Est. Roda Dagua, S/n, Rua Armad Deu, Novo Brasil, Cariacica-ES e ELAINE GONÇALVES DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Est. Roda Dagua, S/n, Rua Armad Deu, Novo Brasil, Cariacica-ES. 27708 5.: WALACE SOUZA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua S Luiz, nº 11, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua S Luiz, nº 11, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 27709 6.: MARCOS RODRIGO ROSSI GOMES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), instalador, residente na Rua Joana Maria da Silva, nº 322, Castelo Branco, Cariacica-ES e LORENA HENQUER SOUZA PEREIRA, natural de Vitoria-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Joana Maria da Silva, nº 322, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27712 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de abril de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, natural de Lajinha-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), mestre de obras, residente na Rua Américo Bernardes, nº 355, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e SILVIA BETÂNIA QUIRINO, natural de Mantena-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Américo Bernardes, nº 355, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES. 04222 2.: MARCO AURELIO GOMES DA SILVA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), encarregado industrial, residente na Rua Duarte Lemos, nº 115, Bairro Argolas, Vila Velha-ES e LEILA APARECIDA SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Duarte Lemos, nº 115, Bairro Argolas, Vila Velha-ES. 04228 3.: ALESSANDRO GOMES PESSANHA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Inácio Pessoa, nº 174, Bairro Paul, Vila Velha-ES e LAURA DA COSTA ZUGAIB, natural de Cabo Frio-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar adminstrativo, residente na Rua Inácio Pessoa, nº 174, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04229 4.: DIEGO LUIZ GOMES BANDEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista fiscal, residente na Rua Câmara, nº 19, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e ELLEN CRISTINE ROCHA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Câmara, nº 19, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04230 5.: GILSON JOSÉ DOS SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), serrador de marmore, residente na Rua Jaime de Barros, Nº 1, Bairro Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES e DAIANE DA GLORIA SOARES, natural de Uruçuca-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Jaime de Barros, Nº 1, Bairro Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES. 04231 6.: ELEONAI PINTO DE OLIVEIRA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 63 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Leopoldo Temperaneo, nº 141, Bairro Santa Rita, Vila Velha-ES e LIDIA DOS PASSOS, natural de Vila Velha-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Leopoldo Temperaneo, nº 141, Bairro Santa Rita, Vila Velha-ES. 04232 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de abril de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ESDRAS DE SOUZA SANTOS DAS NEVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua Doutor Batalha Ribeiro, nº 154, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PAMELA GRATIVAL VIEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Francisca Dias Siqueira, nº 19, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04521 2.: DILTAMAR TEXEIRA ABREU, natural de Castelo-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Carli Paquiela Ribeiro, nº 19, Alto Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RAQUEL ABREU AMARAL, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, divorciado(a), corretora de imóveis, residente na Rua Aparecida Pereira Fáro, nº 17, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04552 3.: JOSUÉ COSTA SOAVE, natural de Castelo-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Cafeicultor, residente na Rua Projetada, s/n, Castelo-ES e JAQUELINE VOLPATO BITTENCOURT, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Psicólogo clínico, residente na Rua Mário Bahiense, nº 57, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04574 4.: EDGAR ESTEFAN FERREIRA DE PAULA, natural de Guaçuí-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Márcio Vítor Moura Souza, nº 01, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PATRICIA COSTA ALBANI, natural de Guaçuí-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), contadora e bancária, residente na Rua Márcio Vítor Moura Souza, nº 01, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04602 5.: JEAN MULINARI, natural de Piúma-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Ângelo Silvério, nº 56, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA CAROLINNY VIANA SCARPI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Ângelo Silvério, nº 56, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04609 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de abril de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRE GOMES DE JESUS, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Doze, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES e MEIRIELY SILVEIRA MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), comerciante, residente na Rua Doze, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10827 2.: GUILHERME NOLASCO, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), montador de andaimes, residente na Rua Bela Vista, 266, Planalto Serrano, Serra-ES e KÉTULY ROGERIO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), baba, residente na Rua Bela Vista, 266, Planalto Serrano, Serra-ES. 10846 3.: MARCOS ANTONIO DA SILVA, natural de Irupi-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), frentista, residente na Rua Santo Antônio, 199, Planalto Serrano, Serra-ES e RENATA DOS SANTOS EGGERT, natural de Conselheiro Pena-MG, com 40 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Santo Antônio, 199, Planalto Serrano, Serra-ES. 10848 4.: FLAVIO FORTUNATO DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Corinthians,01, Palmeiras, Serra-ES e MIRIAN NASCIMENTO LIMA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Corinthians,01, Palmeiras, Serra-ES. 10849 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de abril de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: PHILIPPE GONÇALVES PASSOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Avenida Boa Vista, nº 29, Boa Vista, Serra-ES e BÁRBARA OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Divorciada(o), operadora de caixa, residente na Avenida Boa Vista, nº 29, Boa Vista, Serra-ES. 31387 2.: SAIMEN OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Rua Marataízes, Nº394, Valparaíso, Serra-ES e DÉBORA BARTH, natural de Santa Teresa-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), empresária, residente na Rua Marataízes, nº 394, Valparaíso, Serra-ES. 31390 3.: GERALDO DA MATA SOUZA NETO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Divorciado(a), monitor pleno, residente na Rua Itaipú, nº 546, Vila Nova de Colares, Serra-ES e LAÍS DE MEDINA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 27 anos de idade, Divorciada(o), monitor pleno, residente na Rua Itaipú, nº 546, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31394 4.: EVALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 42 anos de idade, Solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rodovia BR-101 Norte,nº 08, Ap. 402, Res Colina A, Bloco 8, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e LEIA RODRIGUES DORNELES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), técnica de segurança do trabalho, residente na Rodovia BR-101 Norte,nº 08, Ap. 402, Res Colina A, Bloco 8, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31396 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de abril de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: HERNANY ROBERTO MATOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Alcebíades Samora, S/n, São Torquato, Vila Velha-ES e PATRICIA MATOS VIDAL, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Alcebíades Samora, S/n, São Torquato, Vila Velha-ES. 06051 2.: MANOEL LEMOS FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), químico, residente na Avenida Otávio Borin, S/ nº , Cobilândia, Vila Velha-ES e RAISSA LILIANE MOREIRA DE SOUZA PORTO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Otávio Borin,s/ nº , Cobilândia, Vila Velha-ES. 06052 3.: ANTÔNIO LUÍS DAL FORNO, natural de Santo Ângelo-RS, com 44 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial, residente na Rua dos Milagres, nº 402, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e CELIANE CRISTINA SIMON SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua dos Milagres, nº 402, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06053 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de abril de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINÍCIUS XAVIER DE SÁ, natural de Montanha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), missionário, residente na Rua Dorvalina Barbosa, nº 205, Bairro Bela Vista, Nova Venécia-ES e CYNTHIA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Itaúna-MG, com 41 anos de idade, Divorciada(o), serviços gerais, residente na Rua Antonio Salvador Filho, S/n, Bairro Aeroporto, Nova Venécia-ES. 04612 2.: TIAGO SILVA ALMEIDA, natural de Nova Venécia-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), trabalhador rural, residente na Patrimônio da Penha, Zona Rural, Nova Venécia-ES e THAIS AVELINO VERLY, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 22 anos de idade, Solteira(o), tecnica de enfermagem, residente na Córrego do Paraíso, Zona Rural, Nova Venécia-ES. 04613 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 08 de abril de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENDELL MONTEIRO DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), abastecedor de combustível de aeronave, residente na Rua Maria Ribeiro de Alvarenga, nº 40, Santa Martha, Vitória-ES e GENILDA FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Maria Ribeiro de Alvarenga, nº 40, Santa Martha, Vitória-ES. 24610 2.: ERIVELTON EUZEBIO LEITE JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Portuário, residente na Rua Manoel Salustiano de Souza, nº 216/302, Santa Martha, Vitória-ES e AMANDA SILVA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Farmacia, residente na Rua Manoel Salustiano de Souza, nº 216/302 , Santa Martha, Vitória-ES. 24611 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de abril de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO ALBERTO DE ANGELI BUBACH, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 117, Mata da Praia, Vitória-ES e CAMILA DE MIRANDA CHEREM PINTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 117, Apto 903 B, Mata da Praia, Vitória-ES. 24411 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de abril de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, Divorciado(a), eletricista, residente na Rua Padre Emílio Miotti, nº 226, Bela Vista, Vitória-ES e SHEYLA DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Padre Emílio Miotti, nº 226, Bela Vista, Vitória-ES. 17337 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de abril de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO SOARES BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua General Dutra nº 10, Barramares, Vila Velha-ES e ANGELA NUNES DE AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), Atendente de farmácia - balconista, residente na Rua General Dutra nº 10, Barramares, Vila Velha-ES. 08794 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de abril de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELYPPY SILVA AYRES, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Itacibá, S/nº, Aptº 505, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e SARA GRACIELLY RIBEIRO, natural de Governador Valadares-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua do Carinho, nº 220, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 08063 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de abril de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _______________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: VINICIUS PEREIRA RODRIGUES, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 11 de dezembro de 1998, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, São Rafael, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Carlos Fernandes Rodrigues e Edineia Pereira Rodrigues e ARIANE SIMMER BOTELHO, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 15 de outubro de 2004, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, São Rafael, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Aurio Botelho e Devânia Bickel Simmer. 2.: YAGO BRAMBILLA KIIFER, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 06 de abril de 1999, estado civil solteiro, profissão vendedor, residente e domiciliado Rua Canal, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de Adelson Kiifer e Katia Cristina Brambilla Kiifer e FERNANDA LEMKE LOPES, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 04 de dezembro de 1998, estado civil solteira, profissão balconista, residente e domiciliada São Bento, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Nilton Ferreira Lopes e Maria Aparecida Lemke Lopes. 3. JOÃO PITTOL LUGÃO DE CARVALHO, natural de Vitória, -ES, nascido em 11 de agosto de 1992, estado civil solteiro, profissão médico, residente e domiciliado Sítio Sonho do Papai, Acesso pela Rod. BR 262, KM 86, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Aldo Lugão de Carvalho e Suzana Alvarenga Pittol de Carvalho e ISABELLA SILVA E PIMENTEL, natural de Vitória, -ES, nascida em 01 de fevereiro de 1992, estado civil solteira, profissão médica, residente e domiciliada Sitio Sonho do Papai, Acesso pela Rod. BR 262, KM 86, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de José Fernando Meireles Pimentel e Maria Izabel da Silva Pimentel. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 08 de abril de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil