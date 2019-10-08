Proclamas - 08/10/19

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 00:00
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYKON LUIZ LIMA OLIVEIRA, natural de Imperatriz-MA, com 22 anos de idade, solteiro(a), lider logistico, residente na Rua Rouxinol, 426, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e DOMINIKE LINS NERES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Rouxinol, 426, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29161 2.: ALEX SANDRO RIBEIRO GERMANO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua dos Solitarios, S/n, r Arara 76, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES e DANIELE BATISTA RODRIGUES, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Solitarios, S/n, r Arara 76, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES. 29162 3.: WESLEY NERES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e JÉSSICA CELESTINO DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Diamante, nº 541, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29164 4.: PEDRO PAULO SANTANA SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente de vendas, residente na Rua Acre, 48, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES e INGRID PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), tecnica em enfermagem, residente na Rua Acre, 48, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES. 29165 5.: PAULO DA SILVA CUSTÓDIO, natural de Conselheiro Pena-MG, com 41 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Travessa Rio Itabapoana, nº 90, Hélio Ferraz, Carapina, Serra-ES e MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA, natural de São Geraldo do Baixio-MG, com 52 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Travessa Rio Itabapoana, nº 90, Hélio Ferraz, Carapina, Serra-ES. 29166 6.: PATRICK FERREIRA DOS SANTOS ESTEVES, natural de Cachoeiro Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de centro de controle operacional, residente na Avenida Desembargador Antonio Jose Miguel Feu Rosa 747, Bloco B16, Apartamento 102, Praia da Baleia, Carapina, Serra-ES e SABRINA SILVA DOS SANTOS, natural de Fundão-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Consultora de vendas, residente na Avenida Desembargador Antonio Jose Miguel Feu Rosa 747, Bloco B16, Apartamento 102, Praia da Baleia, Carapina, Serra-ES. 29167 7.: SEBASTIÃO LOPES SIRINO, natural de Vitória-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Ianomami, 4, Quadra 19, Setor America, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e MARIA DA PENHA DE SOUSA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Ianomami, 4, Quadra 19, Setor America, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES. 29168 8.: WESLEY DA SILVA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), fiscal de expedição, residente na Rua Valença, nº 37, Barcelona, Carapina, Serra-ES e MAGDA FELIPE MATOS, natural de VITORIA-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Rua Valença, nº 37, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29169 9.: AELTON ALMEIDA BOMFIM, natural de Coaraci-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua das Palmeiras, nº 29, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e KAÍNE CELESTINO VIEIRA, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Palmeiras, nº 29, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29170 10.: JHONY FURLANI, natural de Piúma-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Manoel Lopes, 20, Taquara II, Carapina, Serra-ES e MÁRCIA ROMÊNIA CAMPOS GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Manoel Lopes, 20, Taquara II, Carapina, Serra-ES. 29171 11.: JUCIMAR CORREIA SANTOS, natural de Ilheus-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Papagaio, nº 9, Quadra 158, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e DINAMAR JACINTO RODRIGUES, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Papagaio, nº 9, Quadra 158, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29172 12.: DANILO SALES DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), açogueiro, residente na Rua Recife, nº 02, Casa, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES e ASSISLÂNDIA SOARES DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Recife, nº 02, Casa, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES. 29173 13.: EDIMAURO GUSMÃO FRANCA, natural de Itinga-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Marataizes, 250, BlocoII, Ap 702, Valparaiso, Carapina,, Serra-ES e MARIZETT BELTZ EBERT, natural de Colatina-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Comerciaria, residente na Rua Marataizes, 250, Bloco II, Ap 702, Valparaiso, Carapina,, Serra-ES. 29174 14.: GANDER ALVES CARDOSO, natural de Ipatinga-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), eletrotecnico, residente na Avenida AB, nº 2 , Manoel Plaza, Carapina, Serra-ES e KATRIELY DOS SANTOS FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida AB, 02, Manoel Plazaz, Carapina, Serra-ES. 29175 15.: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS RAMOS JUNIOR, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Operador de Empilhadeira, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 111, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e KYSSI FALCÃO COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de creche, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 111, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29179 16.: GABRIEL DA SILVA BENEDICTO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua das Flores, 376, Taquara, Carapina, Serra-ES e VANESSA DE SOUZA FAGUNDES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua das Flores, 376, Taquara, Carapina, Serra-ES. 29180 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de outubro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Oswaldo Bastos de Souza Freitas, nº 77, Jardim Camburi, Vitória-ES e JUMA LIMA RIOS, natural de Nanuque-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Oswaldo Bastos de Souza Freitas, nº 77, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23286 2.: EZEQUIEL BERMOND TOSTA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Alcino Pereira Netto, nº 480, BL 3 AP 325, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIA RITA DE CÁSSIA RODRIGUES PESSOA, natural de Canto do Buriti-PI, com 39 anos de idade, solteiro(a), coodenadora, residente na Rua Alcino Pereira Netto, nº 480, BL 3 AP 325, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23287 3.: GABRIEL NUNES PESTANA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Técnico em mecânica, residente na Rua Professora Jacy Alves Fraga, nº 38, Maria Ortiz, Vitória-ES e MÔNICA DE ANDRADE SCHUNK, natural de Domingos Martins-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Professora Jacy Alves Fraga, nº 38, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23290 4.: GUILHERME VIGGIANO FONSECA, natural de Juiz de Fora-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 185, AP 402 BL B, Mata da Praia, Vitória-ES e NAYARA SANTANNA DIAS, natural de Santa Leopoldina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 185, AP 402 BL B, Mata da Praia, Vitória-ES. 23295 5.: YAN FRAN CALAZANS SILVA PAIVA, natural de Porto Seguro-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Ayrton Germano de Souza, nº 16, AP 308, Jardim Camburi, Vitória-ES e GABRIELLEN SILVA GONÇALVES, natural de Eunápolis-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Ayrton Germano de Souza, nº 16, AP 308, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23297 6.: KENON BEZERRA E SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, nº 301, AP 602, Jardim Camburi, Vitória-ES e AMANDA BRANDÃO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, nº 301, AP 602, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23298 7.: LEONARDO PONTES BERTULANI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Domingos Póvoa Lemos, S/N, Jardim Camburi, Vitória-ES e KAMILLA MATOS BOLDRINI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Domingos Póvoa Lemos, S/N, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23299 8.: VINICIUS VINANDES CASEIRO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua Doutor Delmiro Coimbra, nº 80, Apto. 304, Mata da Praia, Vitória-ES e NATHÁLIA RODRIGUES NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Doutor Delmiro Coimbra, nº 80, Apto. 304, Mata da Praia, Vitória-ES. 23300 9.: TARCISO COUTO NOGUEIRA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Artacerce Brotto, nº 75, Ap 310, Ed Florença, Mata da Praia, Vitória-ES e NATHÁLIA MARIANO ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Artacerce Brotto, nº 75, Ap 310, Ed Florença, Mata da Praia, Vitória-ES. 23304 10.: TIAGO RODRIGUES DE SOUZA ABREU, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Gerente comercial, residente na Rua Theófilo Costa, nº 280, Apt 702, Ed. Resid. Recreio Atlantico, Jardim Camburi, Vitória-ES e NATHALIA ARAÚJO FREITAS, natural de Guaçuí-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Cirurgiã dentista, residente na Rua Theófilo Costa, nº 280, Apt 702, Ed. Resid. Recreio Atlantico, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23310 11.: NIZAR NAGI, natural de Foz do Iguaçu-PR, com 33 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Edna Siqueira Gáudio, nº 150, Maria Ortiz, Vitória-ES e REGIANE SOARES OLIVEIRA, natural de Belmonte-BA, com 43 anos de idade, divorciado(a), secretária, residente na Rua Edna Siqueira Gáudio, nº 150, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23311 12.: LORIANO FELIX LEITE, brasileiro, profissão músico, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteiro , natural de Vila Velha-ES, residente na Rua Edna Siqueira Gáudio, nº 21, Maria Ortiz em Vitória-ES e ARIANA ALVES DE OLIVEIRA, brasileira, profissão do lar, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vitória-ES, residente na Rua Edna Siqueira Gáudio, nº 21, Maria Ortiz em Vitória-ES. 23268 13.: RODOLFO DIAS SALOMÃO, brasileiro, profissão consultor de vendas, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteiro, natural de São Paulo-SP, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº161 , Jardim Camburi em Vitória-ES e DAISY LIMA DE BARROS, brasileira, profissão consultora financeira, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil divorciada, natural de São Paulo-SP, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº161 , Jardim Camburi em Vitória-ES. 23253 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de outubro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICHARDS COSTA LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Miracema, Nº35, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e LUCIANA DE SOUZA DA SILVEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Viúva(o), autônoma, residente na Rua Miracema, Nº 35, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 07338 2.: DANIEL AMARO DE CARVALHO, natural de Governador Valadares-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Gameleira, nº 15, Itapuã, Vila Velha-ES e JULIANA MOREIRA PEREIRA, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua da Amoreira, nº 09, Itapuã, Vila Velha-ES. 07341 3.: ADRIANO ABREU DA FONSECA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua José Pinto Vieira, nº 315, Ap 502, Ed. Dayana, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES e LUCIANA PONCHE, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Rua José Pinto Vieira, nº 315, Ap 502, Ed. Dayana, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES. 17893 4.: IGOR ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Alvares Cabral, nº 49, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES e DAYANNE DA SILVA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Administrativo, residente na Rua Alvares Cabral, nº 49, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES. 17894 5.: JULIA BASTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 365, Apto 1201, Praia da Costa, Vila Velha-ES e TAYANA LOUREIRO DANTAS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 365, Apto 1201, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17895 6.: VINICIUS MANTEGAZINE RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), especialista em BI, residente na Rua Crisantemo, nº 68, Brisamar, Vila Velha-ES e RAFAELA FREIRE DO ROSÁRIO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Guanabara, nº 1140, Aptº 703, Lote 5, Qd M, Ed. Golden Beach, Itapuã, Vila Velha-ES. 07339 7.: LUIS CARLOS DE ANDRADE MATOS, natural de Colatina-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), pintor automotivo, residente na Rua Álvaro de Azevedo, nº 225, Soteco, Vila Velha-ES e TERESA LOPES COUTINHO, natural de Colatina-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Álvaro de Azevedo, Nº225, Soteco, Vila Velha-ES. 07340 8.: DIEGO HENRIQUE SPECIMILLE FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Coronel José Gabriel Marques Filho, nº 795, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e RENATA RABELO SAMPAIO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Coronel José Gabriel Marques Filho, nº 795, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 17883 9.: EZEQUIEL COSTALONGA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Vitória, nº 225, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e THAIS VIEIRA DE JESUS SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operadora de máquinas, residente na Rua Thomás Antônio Gonzaga, nº 38, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 17884 10.: THIAGO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Cezar Hilal, Nº 905, Apto. 503, Ed. Caribe, Bento Ferreira, Vitória-ES e RAISA VIANA D'ALCANTARA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Av.Santa Leopoldina, Nº1200, Ed.Maranguape, Apto. 302, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 17885 11.: RAÍ COSER MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Anhanguera, nº 200, Ap 301, Ed. Colombo, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES e AISLANA DE OLIVEIRA CANDIDO, natural de Pinheiros-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Promotora, residente na Rua Anhanguera, nº 200, Ap 301, Ed. Colombo, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES. 17886 12.: WILLY RICARDO DE OLIVEIRA ARAÚJO, natural de Campo Grande-MS, com 37 anos de idade, solteiro(a), Policial Civil, residente na Rua Santos Dumont, nº 260, Soteco, Vila Velha-ES e JOSILANE VARGAS ADAMI, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua Afranio Peixoto, nº 200, Soteco, Vila Velha-ES. 17887 13.: ANDRÉ DA SILVA SOUZA, natural de Porto Seguro-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), instalador de papel de parede, residente na Rua São João, nº 35, Glória, Vila Velha-ES e JAKLLINY SANTOS NASCIMENTO FERREIRA, natural de Camacan-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de departamento pessoal, residente na Rua São João, nº 35, Glória, Vila Velha-ES. 17888 14.: THIAGO PINHEIRO MARCHESI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia do Sol, nº 2922, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARIANA CASAGRANDE BARBOSA, natural de Castelo-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rodovia do Sol, nº 2922 , Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 17889 15.: IGOR GONÇALVES CALHAU, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Goiânia, n º 1, Itapuã, Vila Velha-ES e LUDIMILA BARBOSA ENDRINGER, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Luiz Gama, nº 110, Cristovao Colombo, Vila Velha-ES. 17890 16.: ALLAN DE SOUZA SANTOS, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Segurança, residente na Rua Luiz Gabeira, Nº 4, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e CASSIANE NEVES DE OLIVEIRA, natural de Porto Seguro-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Luiz Gabeira, Nº 4, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 17891 17.: CALIXTO PAULO DOS SANTOS FILHO, natural de Gongogi-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida América, nº 212, Soteco, Vila Velha-ES e MÔNICA DA SILVA TEIXEIRA, natural de Itacaré-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida América, nº 212, Soteco, Vila Velha-ES. 17892 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de outubro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: NATHAN MARQUES SILVA SOUZA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Caxambú, nº 38, Nova Carapina I, Serra-ES e PÂMELA EUGÊNIA NASCIMENTO BARROS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Caxambú, nº 38, Nova Carapina I, Serra-ES. 09636 2.: ELIELSON CRUZ DOS SANTOS, natural de Camaçari-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Rio Chui, 96, Eldorado, Serra-ES e MARIA APARECIDA DOS SANTOS, natural de Ecoporanga-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio Chui, 96, Eldorado, Serra-ES. 09637 3.: EUDES LIMA BATISTA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), gerente de compras, residente na Rua dos Cravos, 35, São Marcos III, Serra-ES e ANA CAROLINA MENDES HENRIQUE, natural de Caratinga-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua dos Cravos, 35, São Marcos III, Serra-ES. 09640 4.: ENEIAS ROSA DA SILVA, de nacionalidade brasileiro, promotor de vendas, divorciado, natural de Jaguaré-ES, com 51 anos de idade, residente e domiciliado na Rua Linhares, nº 43, Vista da Serra I, Serra-ES e DENISE APARECIDA BRAVIM, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, natural de Guarapari-ES, com 41 anos de idade, residente e domiciliada na Rua Linhares, nº 43, Vista da Serra I, Serra-ES. Quem souber de algum impedimento, acuse na Forma da Lei. Serra-ES, 07 de outubro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS CASTRO E SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de loja, residente na Rua Paulo Rodrigues, nº 29, Cariacica Sede, Cariacica-ES e THAYNÁ DA SILVA MANGA GOMES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Paulo Rodrigues, nº 29, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 12447 2.: JEAN RAMON BRAGA GOMES, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Elienir Dornellas, nº 10, Alice Coutinho, Cariacica-ES e RENATA ROCHA DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Elienir Dornellas, nº 10, Alice Coutinho, Cariacica-ES. 12448 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 07 de outubro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS RUAS CARVALHO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de comércio, residente na Rua Doutor José Francisco Monjardim, nº 62, Casa 1, Santa Cecília, Vitória-ES e TAINAH MEDEIROS DE JESUS, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente contábil, residente na Rua Doutor José Francisco Monjardim, nº 62, Casa 1, Santa Cecília, Vitória-ES. 23635 2.: JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO FILHO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Francisco Segóvia, nº 88, Fradinhos, Vitória-ES e RENATA COMETTI VIGNOLI, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), educadora física, residente na Rua Francisco Segóvia, nº 88, Fradinhos, Vitória-ES. 23637 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de outubro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO RODRIGUES CORDEIRO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), Vigilante, residente na Travessa do Amor, nº 131, São Pedro, Vitória-ES e JUCÉLIA APARECIDA VIANA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), Manicure, residente na Travessa do Amor, nº 131, São Pedro, Vitória-ES. 16793 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO DA CUNHA LOPES, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), suporte técnico, residente na Rua Laura Loureiro das Neves, nº 116, Muquiçaba, Guarapari-ES e LEILIANE SANTOS DA SILVA, natural de Camaca-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Laura Loureiro das Neves, nº 116, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11468 2.: GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, natural de Goiânia-GO, com 36 anos de idade, divorciado(a), funcionário público estadual, residente na Avenida Oceânica, nº 1100, Apto 1801, Praia do Morro, Guarapari-ES e ISABELA FLÔRES CAVALCANTI DE SOUZA, natural de Anchieta-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública municipal, residente na Rua Zuleima Fortes Farias, nº 61, Apto 402, Centro, Guarapari-ES. 11469 3.: JOÃO CARLOS NEVES, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Articuns, nº 32, Ipiranga, Guarapari-ES e DANIELE RODRIGUES MERIGUETE, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Treze de Maio, Lameirão, Guarapari-ES. 11470 4.: GERSON JOSÉ DE ALMEIDA, natural de Aimorés-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Santo Amaro, nº 106, São José, Guarapari-ES e IVANÉTE DE JESUS PEREIRA, natural de Montanha-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santo Amaro, nº 106, São José, Guarapari-ES. 11471 5.: MARCOS SOARES DE LIMA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 44 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Fernando de Abreu, 235, Bairro São Judas Tadeu, Guarapari-ES e VANESSA RODRIGUES SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Fernando de Abreu, 235, Bairro São Judas Tadeu, Guarapari-ES. 11472 6.: JANDER MAX BICALHO, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), ajudante de padeiro, residente na Rua Agua Marinha, 425, Santa Mônica, Guarapari-ES e ELISANGELA TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Agua Marinha, 425, Santa Mônica, Guarapari-ES. 11473 7.: FERNANDO HENRIQUE FERNANDES, natural de Monte Santo de Minas-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Benedito Rangel, nº 81, Aeroporto, Guarapari-ES e PRISCILA FARIAS DADA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Benedito Rangel, nº 81, Aeroporto, Guarapari-ES. 11474 8.: JOÃO VITOR AZEVEDO SILVA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Emília Trindade da Silva, nº 39, Itapebussu, Guarapari-ES e LUANA SABINO MENDONÇA, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de caixa central, residente na Rua Santana do Iapó, nº 120, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11475 9.: ALEXANDRE BITAL MATOS, natural de João Monlevade-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), corretor de imóveis, residente na Avenida Ewerson de Abreu Sodré, nº 977, Muquiçaba, Guarapari-ES e KARINA BRAGA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Ewerson de Abreu Sodré, nº 977, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11476 10.: IGOR CARDOSO DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico de suporte, residente na Avenida Beira Mar, nº 1922, Praia do Morro, Guarapari-ES e LARYSSA SOUZA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Avenida Governador Jones dos Santos Neves, nº 597, Bela Vista, Guarapari-ES. 11477 11.: DERALDO LIMA SANTOS, natural de Pau Brasil-BA, com 55 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Granada, S/n, Bairro São Gabriel, Guarapari-ES e TELMA DE JESUS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 48 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Granada, S/n, Bairro São Gabriel, Guarapari-ES. 11478 12.: JAIME FIALHO GARCIA, natural de Cataguarino-MG, com 72 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua José Krohling, Aeroporto, Guarapari-ES e MARIA TERESINHA OLIVEIRA, natural de Cataguases-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Krohling, Aeroporto, Guarapari-ES. 11479 13.: GILDÁSIO MARTINS DE SOUZA, natural de Bertópolis-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), montador de andaimes, residente na Rua O, nº 41, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e DAIANA DE SOUZA REIS, natural de Pau Brasil-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua O, nº 41, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 11480 14.: BRENO MACHADO SARMENTO VIEIRA GHERARDI, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte, residente na Rua José Krohling, nº 49, Aeroporto, Guarapari-ES e MARIANA SASSI SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), encarregada de departamento pessoal, residente na Rua José Krohling, nº 49, Aeroporto, Guarapari-ES. 11481 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 07 de outubro de 2019 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião
