Proclamas - 08/02/2020
Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JADIR ANTONIO PIANCA, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Carlos Drumonnd de Andrade, S/n, Palmital, Linhares-ES e RUTH RODRIGUES DE MELO, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), servente, residente na Rua Carlos Drumonnd de Andrade, S/n, Palmital, Linhares-ES. 10001 2.: ANDRÉ RIBEIRO DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Operador de usinagem II, residente na Rua Armínio Frisso, nº 9, Qd 19, Lt 9, Juparanã, Linhares-ES e RAFAELA SCHELLEMBERG CALIXTO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de almoxarifado, residente na Rua Armínio Frisso, nº 9, Qd 19, Lt 9, Juparanã, Linhares-ES. 10002 3.: MARCOS PAULO DE NADAI, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Avenida Valdir Sartório, nº 281, Vila Izabel, Linhares-ES e JOSIANE CARLA PAULO CARDOSO, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), empregada doméstica, residente na Avenida Valdir Sartório, nº 281, Vila Izabel, Linhares-ES. 10003 4.: FELIPE FRIGINI BISSOLI, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), gerente de TI, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, Nº525 , Araçá, Linhares-ES e MARIA CRISTINA DELMASQUIO CÔRTES, natural de Ecoporanga-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de logística, residente na Rua Pinheiro, nº 373, Movelar, Linhares-ES. 10004 5.: GABRIEL BASSANI RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Irmãos Baroni, S/n, Lt 9, Qd 47, São José, Linhares-ES e MARIA DE LARA GONÇALVES GAGNO, natural de Afonso Claúdio-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua dos Juazeiros, S/n, Movelar, Linhares-ES. 10005 6.: JOÃO MIGUEL SPINASSÉ CAULYT, natural de Governador Valadares-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro químico, residente na Rua José Carlos Langa, nº 973, Planalto, Linhares-ES e LÁISLA LANGA, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua José Carlos Langa, nº 973, Planalto, Linhares-ES. 10006 7.: WELINTON PEREIRA DA VITORIA, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), ajudante de embalagem, residente na Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida, nº 287, Aviso, Linhares-ES e POLIANA SILVA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Pedro Canario-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida, nº 287, Aviso, Linhares-ES. 10007 8.: ADAIR ROSA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), construtor, residente na Avenida Guaçuí, S/n, Shell, Linhares-ES e ADRIANA CARVALHO PAMPOLIM, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Guaçuí, S/n, Shell, Linhares-ES. 10008 9.: MARCO ANTONIO NASCIMENTO DE FREITAS, natural de Canavieiras-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Valdete Soeiro Silva, S/n, Planalto, Linhares-ES e ÉRICA CORRÊA AVELINO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Valdete Soeiro Silva, S/n, Planalto, Linhares-ES. 10009 10.: VILSON MIRANDA XAVIER, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Dom Pedro II, nº 937, Interlagos, Linhares-ES e ANA CRISTINA VAGMAKER DOS SANTOS, natural de Rondon do Pará-PA, com 36 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Dom Pedro II, nº 937, Interlagos, Linhares-ES. 10010 11.: WAGNER DO NASCIMENTO LINHARES, natural de São Mateus-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Crg Área Rural, s/n, Boa Esperança-ES e MÁRCIA LEBARCH, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), encarregada, residente na Rua Domingos Duda, nº 60, Bc 01, Juparanã, Linhares-ES. 10011 12.: VINICIUS DOS SANTOS MARTINS, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves, nº 518, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e RENUZA SILVA GAMA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves, nº 518, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 10012 13.: BRENO DE SOUZA BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Avenida Gilson Aguiar Batisti, S/n, São José, Linhares-ES e MARIANNE GUILHERMINO BASTOS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Regência Augusta, nº 184, Aviso, Linhares-ES. 10013 14.: PEDRO HENRIQUE BATISTA DA VITÓRIA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de almoxarifado, residente na Avenida Presidente Emílio Garrastazu Médici, nº 567, Novo Horizonte, Linhares-ES e NAYANNE RIBEIRO MONTEIRO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Presidente Emílio Garrastazu Médici, nº 591, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10014 15.: LEONE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Avenida Joaquim Calmon, Santa Cruz, Linhares-ES e JURACI SEVERIANO, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Joaquim Calmon, Santa Cruz, Linhares-ES. 10015 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 07 de fevereiro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALD PIERRE DA SILVA CANABRAVA, natural de Contagem-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), zelador, residente na Rua Geraldo Gama, nº 36, São José, Guarapari-ES e VANESSA DOS SANTOS BATISTA, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Rua Geraldo Gama, nº 36, São José, Guarapari-ES. 11674 2.: VALDINEI ALVES DE SOUZA, natural de Camacan-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua do Sereno, nº 121, Bela Vista, Guarapari-ES e TAMIRES VIEIRA MAIA, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Marcelino Vieira, nº 66, Perocão, Guarapari-ES. 11675 3.: FELISBERTO DA SILVA MATOS, natural de Anchieta-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Itapemirim, nº 7, Bela Vista, Guarapari-ES e JUCILENE GAMA DOS SANTOS, natural de Juazeiro-BA, com 51 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Itapemirim, nº 7, Bela Vista, Guarapari-ES. 11676 4.: WELDER OLIVEIRA FALCÃO, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar serviços gerais, residente na Area Rural, Aldeia Velha, Guarapari-ES e SHEILA GABRIELA DE OLIVEIRA, natural de Atibaia-SP, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Area Rural, Aldeia Velha, Guarapari-ES. 11677 5.: LEONARDO PEIXOTO CONCEIÇÃO, natural de Guarapari-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Lacerda de Aguiar, S/nº, Santa Margarida, Guarapari-ES e VANESSA LOOFI, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Lacerda de Aguiar, S/nº, Santa Margarida, Guarapari-ES. 11678 6.: BARNABÉ SOARES DOS SANTOS, natural de Alagoas-IG, com 88 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Cristal, nº 43, Setiba, Guarapari-ES e ZILDIR DE JESUS ALMEIDA, natural de Vitória da Conquista-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar serviços gerais, residente na Rua Cristal, nº 43, Setiba, Guarapari-ES. 11679 7.: TIAGO SANTOS SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Piauí, nº 12, Coroado, Guarapari-ES e SENILDA DOS SANTOS SILVA, natural de Monteiro-PB, com 39 anos de idade, solteiro(a), governanta, residente na Rua Piauí, nº 12, Coroado, Guarapari-ES. 11680 8.: MATEUS SIQUEIRA NEPOMUCENO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Joaquim de Jesus Ferreira, nº 1234, Itapebussu, Guarapari-ES e ROBERTA DE SOUZA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente comercial, residente na Rua Joaquim de Jesus Ferreira, nº 1234, Itapebussu, Guarapari-ES. 11681 9.: LAERTE LOUREIRO ROSSI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professor de pilates, residente na Rua Pedro Caetano, nº 78, Centro, Guarapari-ES e JENNIFER MENDES DA CRUZ, natural de Belo Horizonte-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar departamento pessoal, residente na Rua Pedro Caetano, nº 78, Centro, Guarapari-ES. 11682 10.: JOCIMAR BARBOSA DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), montador de móveis, residente na Rua Antônio Cláudio Coutinho, nº 418, São Judas Tadeu, Guarapari-ES e MARLUCE BATISTA DE LIMA, natural de Irupi-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antônio Cláudio Coutinho, nº 418, São Judas Tadeu, Guarapari-ES. 11683 11.: RUAN CARDOSO DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnico de refrigeração, residente na Rua Dezessete, nº 1, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES e SABRINY DE CASSIA MELO MARTINS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Dezessete, nº 1, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES. 11684 12.: JAILTON PAIXÃO DE SOUZA JUNIOR, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), técnico em administração, residente na Avenida Guarapari, 730, Muquiçaba, Guarapari-ES e CAMILLA WIENER DE ASSIS, natural de Marburg, Alemanha-ET, com 19 anos de idade, solteiro(a), técnica em administração, residente na Rua Andaluzita, 209, Santa Mônica, Guarapari-ES. 11685 13.: ADRIANO FREIRE, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedor ambulante, residente na Rua Professor Melchíades Pereira Martins, nº 246, São Judas Tadeu, Guarapari-ES e LILIANE RODRIGUES DE ARAUJO, natural de Espera Feliz-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Professor Melchíades Pereira Martins, nº 246, São Judas Tadeu, Guarapari-ES. 11686 14.: GABRIEL SEVERIANO DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Aécio Alves Costa, nº 116, Muquiçaba, Guarapari-ES e MANOELA VIEIRA TOBIAS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 274, Centro, Guarapari-ES. 11687 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 07 de fevereiro de 2020 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALESSANDRO VICENTE APELFELER, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Porto Velho, nº 21, Central de Carapina,Carapina, Serra-ES e MAURICEIA LIMA MENDONÇA, natural de Viana-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), assistente administrativo, residente na Rua Porto Velho, nº 21, Central de Carapina,Carapina, Serra-ES. 29682 2.: ADRIANO DOS SANTOS MESQUITA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, residente na Rua Marica, 43, Barcelona, Carapina, Serra-ES e VANESSA LIMA WILL, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), tecnica de enfermagem, residente na Rua Marica, 43, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29683 3.: RUDINEI DE SOUZA RODRIGUES, natural de Apiacá-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Ipiranga, 28, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e MARIA SANTA DO NASCIMENTO RUFINO, natural de Aracruz-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), merendeira, residente na Rua Ipiranga, 28, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29684 4.: EDILSON RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), tecnico em administração, residente na Avenida Minas Gerais,S/N, Apto 303, Morada de Laranjeiras,Carapina, Serra-ES e ROSINETE DE MELO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), tecnica em edificações, residente na Avenida Minas Gerais,S/N, Apto 303, Morada de Laranjeiras,Carapina, Serra-ES. 29685 5.: JEFERSON DE SOUZA GUERRA, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua das Malvas, nº 7, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e EDIELE ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua das Malvas, nº 7, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29687 6.: GILMAR JOSÉ DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), oficial pleno, residente na Rua da Ameixeira, nº 22, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e MAÍSA FREIRE DE MOURA, natural de Itabuna-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), tecnica de enfermagem, residente na Rua da Ameixeira, nº 22, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29689 7.: CRISTIANO ZANGEROLAME, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), gerente de loja, residente na Rua Distrito Federal, nº 50, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e LAIRES CLAUDIA DOS SANTOS LOPES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), gerente de loja, residente na Rua Distrito Federal, nº 50, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 29692 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de fevereiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAX DE SOUZA MORAES, natural de Muniz Freire-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 2997, Vila Batista, Vila Velha-ES e ALINE SOARES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 2997, Vila Batista, Vila Velha-ES. 04039 2.: RADTUANE DOMINGOS SOARES, natural de Nanuque-MG, com 24 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de armazem, residente na Rua Capitão Vieira de Melo, nº 200, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e ERICA REIS PACHECO, natural de Pedro Canário-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Capitão Vieira de Melo, nº 200, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04040 3.: PIERRE CONDE LEPPAUS CORADI, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), autonômo, residente na Rua Olavo Bilac, nº 436, Bairro Santa Rita, Vila Velha-ES e MIRIAN GOMES FERREIRA SENA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Olavo Bilac, nº 436, Bairro Santa Rita, Vila Velha-ES. 04041 4.: MANOEL ANTONIO COSTA DOS REIS, natural de Aracruz-ES, com 50 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua da Amizade, nº 68, Alecrim, Vila Velha-ES e SANDRA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), atendente, residente na Rua da Amizade, nº 68, Alecrim, Vila Velha-ES. 04042 5.: ABMAEL DO PRADO NOGUEIRA NETO, natural de Medeiros Neto-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), balconista de farmácia, residente na Rua Paulo Natali, nº 6, Bairro Paul, Vila Velha-ES e GENILDA GOMES FERREIRA, natural de Nova Viçosa-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), encarregada, residente na Rua Paulo Natali, nº 6, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04050 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de fevereiro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO FERREIRA FURTADO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente comercial, residente na Rua dos Andes, nº 04, Nova Bethânia, Viana-ES e IASMIM CORRÊA SANTANA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Rua Flauzilio Vaccari, nº 13, Qd. 18, Universal, Viana-ES. 06808 2.: DAVIDSON RODRIGUES CORREA, natural de VILA VELHA-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Espírito Santo, Nº 63, Marcílio de Noronha, Viana-ES e MARCELA DA SILVA ALTOÉ, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), secretaria, residente na Avenida Espírito Santo, Nº 63, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06832 3.: ALESSANDRO DE ALCANTARA DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Santa Terezinha, nº 16, Nova Bethânia, Viana-ES e MARCIA HELENA DE MORAES, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), Auxiliar administrativo, residente na Rua Santa Terezinha, nº 16, Nova Bethânia, Viana-ES. 06834 4.: JACKSON ROBERTO DIAS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), engenheiro agronomo, residente na Rua Colatina, nº 01, Marcílio de Noronha, Viana-ES e SILVANA CORONA, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), biomédica, residente na Rua Colatina, nº 01, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06835 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 07 de fevereiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY SANTANA QUADROS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua C, S/n, Terceira Etapa, Ed. Aroeira, Apt° 401, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ANGELITA CARLA SANT'ANNA DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua C, S/n, Terceira Etapa, Ed. Aroeira, Apt° 401, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07493 2.: MAYLA ALVES PINHEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Antônio Ataíde, N°2027, Ed. Nacional, Apt°307, Centro, Vila Velha-ES e YANA DANIELLI SCHULTZE, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), vendedora executiva, residente na Rua Antônio Ataíde, N°2027, Ed. Nacional, Apt°307, Centro, Vila Velha-ES. 07494 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de fevereiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFERSON COSTA BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Recluso no Complexo Penitenciário de Vila Velha, PEVV I, Xuri, Vila Velha-ES e LIDIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 36 anos de idade, Solteira(o), saladeira, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 24, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 08185 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de fevereiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAXSUEL PEREIRA SEPULCHRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciado(a), bombeiro hidraulico, residente na Rua Leonel Silva, N.º 29, Tucum, Cariacica-ES e MICHELLI RIGONI LOIOLA ROSA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Leonel Silva, N.º 29, Tucum, Cariacica-ES. 12737 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 07 de fevereiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS SANTANA EDUARDO, natural de João Neiva-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Dileta Peruque, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e PAMELA MONFARDINI FONTANA, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dileta Peruque, s/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00797 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 07 de fevereiro de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: PABLO DIOGO DOS SANTOS AMORIM, natural de Ibatiba-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviçois gerais, residente na Rua Corinthians, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES e AMANDA MARCELINO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Corinthians, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 09935 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de fevereiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MILNER NIERO STELZER, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), músico, residente na Rua Moacir Avidos, nº 184, Praia do Canto, Vitória-ES e FERNANDA FRAGA VALENTIM, natural de João Neiva-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Moacir Avidos, nº 184, Praia do Canto, Vitória-ES. 23857 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de fevereiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RENAN DA SILVA BATISTA, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 15 de maio de 1992, estado civil solteiro, profissão professor, residente na Rua Bernardino Monteiro, s/nº, Centro, Itapemirim-ES, filho de REINALDO BATISTA e ANA LÚCIA DA SILVA BATISTA e FABIANA DA CONCEIÇÃO SANTOS, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascida em 06 de julho de 1998, estado civil solteira, profissão estudante, residente na Rua Bernardino Monteiro, s/nº, Centro, Itapemirim-ES, filha de ROBERTO MARVILA DOS SANTOS e MARIA MADALENA FERREIRA DA CONCEIÇÃO SANTOS. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 07 de fevereiro de 2020 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil