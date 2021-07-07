Proclamas - 07/07/2021
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO PEREIRA DA VITÓRIA, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Soldador, residente na Rua dos Carpinteiros, S/nº, Operário, Cariacica-ES e RAYANE PEREIRA ROSARIO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua dos Carpinteiros, S/nº, Operário, Cariacica-ES. 27924 2.: HENRIQUE PADOVANI GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), supervisor de atendimento, residente na Rua José Antônio da Silva, nº 43, Vera Cruz, Cariacica-ES e CAROLINA BOURGUIGNON SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida João Bonadiman, nº 243, São Francisco, Cariacica-ES. 27925 3.: BRENO DA COSTA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Doutor Onísio de Almeida Ramos, S/nº, Santa Bárbara, Cariacica-ES e EMILY RIBEIRO DE JESUS, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Doutor Onísio de Almeida Ramos, S/nº, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 27937 4.: RAMONN APOLINARIO TRANHAGO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Travessa Padre Anchieta, nº 12, Dom Bosco, Cariacica-ES e MELLANE VENTORIM DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Travessa Padre Anchieta, nº 12, Dom Bosco, Cariacica-ES. 27939 5.: HALLAN MOREIRA RONCETTI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João Amorim, nº 13, Rosa da Penha, Cariacica-ES e THAYNÁ KETHLEY DE LIMA SACHT, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Lírio do Campo, nº 16, Campina Grande, Cariacica-ES. 27940 6.: FABIO LINO LAURINDO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Cel Darcy Pacheco de Queiroz, nº 100, Sotema, Cariacica-ES e EULIANY VITOR THEODORO BOMFIM, natural de Cariacica-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua Cel Darcy Pacheco de Queiroz, nº 100, Sotema, Cariacica-ES. 27941 7.: MATHEUS OLIVEIRA TOREZANI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), bombeiro civil, residente na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 200, Alto Lage, Cariacica-ES e KAROLLINY SILVA SAVERGENINI, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 200, Alto Lage, Cariacica-ES. 27942 8.: JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua I, S/nº, Jardim de Alah, Cariacica-ES e AMANDA BRUNO SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua I, S/nº, Jardim de Alah, Cariacica-ES. 27946 9.: RODRIGO VAZ NOVAES, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), montador estrutura metpalica, residente na Rua Larga, nº 15, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e LORRAYNE COSTA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo I, residente na Rua Larga, nº 15, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27947 10.: ALISSON EMANOEL ANDRADE WIL, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Estoquista, residente na Rua Princesa Isabel, nº 27, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e JESSICA ELLEN ALVES LOBEU, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Princesa Isabel, nº 27, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 27948 11.: HATUS JOSÉ PATROCINIO FLORINDO, natural de Ibatiba-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Vila Madalena, Zona Rural, Brejetuba-ES e BRENDA MOREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Goias, 98, Boa Sorte, Cariacica-ES. 27952 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de julho de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: HAZIM ELBAZ YOUSSOF ELBAZ, natural de Giza-ET, com 27 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro civil desempregado, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 330, Maria Ortiz, Vitória-ES e GISELE MATHIAS RAMOS DO VAL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 330, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24603 2.: VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, natural de Una-BA, com 48 anos de idade, Solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Professor Guilherme Santos Neves, nº 83, Jabour, Vitória-ES e MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS SANTOS, natural de Santa Luzia-BA, com 42 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Professor Guilherme Santos Neves, nº 83, Jabour, Vitória-ES. 24605 3.: GILBERTO DE JESUS SOUZA, natural de Prado-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Paulo de Vasconcelos, nº 623, Jabour, Vitória-ES e RANIERI OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Paulo de Vasconcelos, nº 623, Jabour, Vitória-ES. 24606 4.: GETÚLIO OLIVEIRA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Joana Rosalem Miozzi, 500, Goiabeiras, Vitória-ES e JAMILE SANTANA SERRA, natural de Itamaraju-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Joana Rosalem Miozzi, 500, Goiabeiras, Vitória-ES. 24607 5.: ARTUR FERREIRA MARTINS JÚNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 48 anos de idade, divorciado(a), consultor de vendas, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 1050, Jardim Camburi, Vitória-ES e LILIAN THEREZA GAGLIANONE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 48 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 1050, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24612 6.: ROBERTO ACCIOLY SEIXAS JUNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Archimedes Vivácqua, Mata da Praia, Vitória-ES e THIARA MARIANI BAPTISTA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Archimedes Vivácqua, Mata da Praia, Vitória-ES. 24613 7.: EWERSON TELLES DA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória-ES e KAROLYNE FERREIRA DE AGUIAR, natural de Fundão-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24614 8.: IGOR SOUZA PELLACANI, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), coordenador de inspeções, residente na Flat 609, 11 Jesse Hartley Way, Park Central,, Liverpool-ET e MÍDIÃ SILVA DE PAULA, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Arthur de Almeida Mello, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24615 9.: LUCAS BASTOS ROLIM, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicólogo, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Jardim Camburi, Vitória-ES e NATÁLIA LORENZUTTI PEREIRA PINTO, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24616 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de julho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: TONY WENDERSON ZANOLI BONELLA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), servidor público federal, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, nº 388, Ed. Ana Ferrari, Apto. 1905, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LUCIANA RANGEL ERVATTI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, nº 10, Apto. 1905, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18948 2.: VINICIUS SANTOS LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Curitiba, 1645, Itapuã, Vila Velha-ES e VIVIANE FERREIRA LEAL DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Blumenau, N° 99, Itapuã, Vila Velha-ES. 18949 3.: GUSTAVO JÚLIO SOARES DA SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), desempregado, residente na Rua Getulio Vargas, N° 16, Vista da Penha, Vila Velha-ES e ANNA LUÍZA DOS SANTOS CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Getulio Vargas, N° 16, Vista da Penha, Vila Velha-ES. 18950 4.: ALEX PRETTI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), defensor público, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, N° 388, Praia da Costa, Vila Velha-ES e KAMILA RIBEIRO DO AMARAL, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Castelo Branco, N° 139, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18951 5.: WAGNER BISSA LIMA, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3390, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e AMANDA NASCIMENTO FERRAZ DE ARAUJO, natural de Franca-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3390, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18952 6.: GÉRARD VINCENT PIERRE DUBREIL, natural de Gonesse (Val-D'oise), França-ET, com 64 anos de idade, divorciado(a), oficial da marinha mercante, residente na Saint Saveur Des Landes (França), em 35 La Plainchardière,, Vila Velha-ES e CRISLEY LYRIO DEGASPERI, natural de Colatina-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Jofredo Novais, Nº 128, Ap 903, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18957 7.: DIEGO AUGUSTO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Guilhermina Geovanotti, nº 22, Apartamento 102, Edificio Modelo, Gloria, Vila Velha-ES e SABRINA GRIFFO WANGUESTEL RAPHAEL, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Guilhermina Geovanotti, nº 22, Gloria, Vila Velha-ES. 18959 8.: BRUNO PACHECO COELHO LEITE, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), bibliotecário, residente na Rua Antônio Almeida Filho, nº 13, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARINA AFONSO CELESTE, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Curitiba, nº 1760, Itapuã, Vila Velha-ES. 18963 9.: VANDERSON MACHADO REBULI, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), técnico em química, residente na Avenida Hugo Musso N°1430 Apartamento 103 Edifício Costa do Atlantico, Vila Velha-ES e ELLEN CRISTI DA SILVA MELO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Hugo Musso, N° 1430 Apartamento 103 Edifício Costa do Atlantico, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18964 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de julho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WASHINGTON GOMES DA SILVA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Flor de Cerejeira, nº 58, Feu Rosa, Serra-ES e VEREDIANA ROBERTA NASCIMENTO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Flor de Cerejeira, nº 58, Feu Rosa, Serra-ES. 31780 2.: MAYCON LANES SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), gestão de pátio, residente na Rua Peroba do Campo, nº 22, José de Anchieta, Serra-ES e ÍNGRID FERREIRA GALIO, natural de São Félix-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Peroba do Campo, nº 22, José de Anchieta, Serra-ES. 31781 3.: MAYCON STORCH DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), operador de CNC, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, 2781 , Jardim Tropical, Serra-ES e NATÁLIA CRISTINA RIBEIRO, natural de Santo André-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), designer de unhas, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, 2781 , Jardim Tropical, Serra-ES. 31782 4.: EDGAR ELIAS MONTIBELER, natural de Serra-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Servidor Público Estadual, residente na Rua Vila Nova, nº 06, Taquara II, Serra-ES e ROBERTA ROSA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidora Pública Municipal, residente na Rua Vila Nova, nº 06, Taquara II, Serra-ES. 31783 5.: FILIPE SPADETTO RUFINO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de processo, residente na Rua Canindé, nº 38, Barcelona, Serra-ES e HANNAH DANTAS CARDOSO FERREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Canindé, nº 38, Barcelona, Serra-ES. 31784 6.: CARLOS JOSÉ DE JESUS CHRISTO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Solteiro(a), microempreendedor individual, residente na Avenida dos Coqueiros, nº 449, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e RENATA SIMONE ALVARENGA CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), microempreendedora individual, residente na Avenida dos Coqueiros, nº 449, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 31792 7.: BRUNO PEREIRA DE MELO DA SILVA, natural de Delmiro Gouveia-AL, com 20 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Pica-pau, nº 05, Novo Horizonte, Serra-ES e NIELLY NÍVIA DE SOUZA QUEIROZ, natural de Governador Valadares-MG, com 18 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Pica-pau, nº 05, Novo Horizonte, Serra-ES. 31797 8.: WIDNEY BATISTA SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Camboja, nº 06, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES e JULIE ANE SANTANA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Camboja, nº 06, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES. 31801 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de julho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDEMIR JESUINO DE OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), ministro do evangelho, residente na Rua José Pedro da Silva, S/n, São Torquato, Vila Velha-ES e SOLANGE DA SILVA VIEIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua José Pedro da Silva, S/n, São Torquato, Vila Velha-ES. 06125 2.: RUAN LUCAS CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Vigia, residente na Rua Cedrolândia, S/n°, Vale Encantado, Vila Velha-ES e THAMIRES DE SOUSA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Cedrolândia, S/n°, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06126 3.: UBIRAJARA MARTINS LUDWIG, natural de Afonso Cláudio-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), Aposentado, residente na Rua Presidente Dutra, nº 20, São Torquato, Vila Velha-ES e MARIA DE LOURDES FIRMINO, natural de Fortaleza-CE, com 63 anos de idade, divorciado(a), Do lar, residente na Rua Presidente Dutra, nº 20, São Torquato, Vila Velha-ES. 06127 4.: MATHEUS AMORIM DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial, residente na Rua Platino, nº 843, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e HAILLA VIEIRA CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Platino, nº 843, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06128 5.: WENDER ELIN LAUREANO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Santa Terezinha, nº 72, São Torquato, Vila Velha-ES e LUCIMARA JESUINO DE OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de limpeza, residente na Rua Santa Terezinha, nº 72, São Torquato, Vila Velha-ES. 06129 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de julho de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CILAS SILVA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua João Rodrigues Filho, nº 72, Cariacica Sede, Cariacica-ES e THAÍS XAVIER RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua João Rodrigues Filho, nº 72, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13775 2.: GILMAR NASCIMENTO PAZZINI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua S João, S/nº, Porto de Santana, Cariacica-ES e ROSILDA MARIA DA COSTA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 46 anos de idade, Solteira(o), cuidadora de idosos, residente na Rua S João, S/nº, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13776 3.: JURANDI QUEIROZ DE JESUS, natural de Porto Seguro-BA, com 56 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Rogerio Negrito, nº 10, Flexal II, Cariacica-ES e MARIA HELENA DE JESUS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 56 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Setenta e Três, S/nº, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13777 4.: DEUSCENIR RANGEL JUNIOR, nacionalidade brasileira, profissão técnico em enfermagem, com trinta e quatro (34) anos de idade, , estado civil divorciado, natural de Vila Velha-ES, residente na Rua São Paulo Apóstolo, S/No, Tucum em Cariacica-ES e LUCIANA LINO PAIXÃO, nacionalidade brasileira, profissão do lar, com trinta e seis (36) anos de idade, , estado civil divorciada, natural de Vitória-ES, residente na Rua São Paulo Apóstolo, S/No, Tucum em Cariacica-ES. 13673 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de julho de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIÊGO DE SOUZA SOARES, natural de Manhuaçu-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Córrego São José das Três Pontes, São João do Princípe, Iúna-ES e SIMONE HORSTH GOMES, natural de Manhumirim-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Córrego São José das Três Pontes, São João do Princípe, Iúna-ES. 08850 2.: ANTONIO AGOSTINHO DE SOUZA JÚNIOR, natural de Durandé-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Córrego Laranja da Terra, Zona Rural, Iúna-ES e SAMILE GOSINHO SILVA, natural de Lajinha-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na Córrego Laranja da Terra, Zona Rural, Iúna-ES. 08851 3.: MATEUS JESUS GONÇALVES, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Nilo Gonçalves de Oliveira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ARIELLY KAMILLY PAULA BITTENCOURT, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Nilo Gonçalves de Oliveira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08852 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 06 de julho de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYRON ALEX ALVES, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, Solteiro(a), demonstrador de mercadorias, residente na Avenida Paulino Muller, Nº64, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES e MICAELA DE SOUZA CONSTANTINO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), demonstradora de mercadorias, residente na Avenida Paulino Muller, Nº64, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES. 24825 2.: VICTOR HUGO MOREIRA SALLES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Durrstrasse,60, Reutlingen-ET e LEONARDO LITTIG, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 115 , Santa Lúcia, Vitória-ES. 24830 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de julho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: KAIO LOURENÇO DOMINGUES, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de eletricista montador, residente na Rua Fotógrafo Guilherme, nº 108, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIANA COSTA CAETANO DE FRANÇA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), microeemprendora, residente na Rua Walter dos Santos Paiva, nº 89, Doutor Luiz Tinoco da Fonseca, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04722 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 06 de julho de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO SANTANA CATUABA CRUZ, natural de Uruçuca-BA, com 51 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Lídio Cordeiro, Sem Número, Barra do Riacho, Aracruz-ES e ANA CRISTINA DE JESUS, natural de Candeias-BA, com 47 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Lídio Cordeiro, Sem Número, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00667 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 06 de julho de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO CARLOS LIMA GOMES, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na lugar denominado Santa Maria do Frade, Itapemirim-ES e KALINCA MOULIN VENTORIM, natural de Castelo-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Lugar Denominado Santa Maria do Frade, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01191 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 06 de julho de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENDOM LUIZ NERES BOMFIM DA SILVA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Avenida São Geraldo, nº 303, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e JENNIFER CORREIA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida São Geraldo, nº 303, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11020 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de julho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DULCIAN PEREIRA BARROS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), motorista de caminhão, residente na Rua Onecio Pinto dos Santos, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e MARCIA MÁRA CHAVES DELFINO, natural de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), servente, residente na Rua Onecio Pinto dos Santos, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14105 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 06 de julho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILDEIR CHAVES DE ARAUJO, natural de Guaçuí-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jabaeté, nº 179, João Goulart, Vila Velha-ES e CLEIDIANE LIMA PEREIRA, natural de Eunápolis-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jabaeté, nº 179, João Goulart, Vila Velha-ES. 08912 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de julho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: YAN BARBOSA VENTURIN, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Faustiniano Falcão, nº 88, Vila Batista, Vila Velha-ES e KAROLYNE MARIANO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 53, Paul, Vila Velha-ES. 04271 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de julho de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS PEDROSO DA SILVA, natural de Eunápolis-BA, com 18 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de mecânico, residente na Rua Mestre Álvaro, nº 09, Nova Bethânia, Viana-ES e PAOLA DE SOUZA ROSA, natural de Cariacica-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Mestre Álvaro, nº 09, Nova Bethânia, Viana-ES. 07340 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 06 de julho de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ÁVILA PEDRONI LÔBO, natural de Vitória, -ES, nascido em 25 de outubro de 1981, estado civil solteiro, profissão empresário, residente e domiciliado Rod. ES 164, KN 8, S/N, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Gilberto Avila Lôbo e Marcia Inêz Pedroni Lôbo e THAIZ CERQUEIRA LIMA RODRIGUES DA CUNHA, natural de Vila Velha, -ES, nascida em 17 de novembro de 1980, estado civil solteira, profissão empresária, residente e domiciliada Rod. ES 164, KM 8, S/N, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Eduardo Rodrigues da Cunha e Lucia Helena Cerqueira Lima Rodrigues da Cunha . 2.: VINÍCIUS LENNON NASCIMENTO RUBIÃO, natural de Campos dos Goytacazes, -RJ, nascido em 13 de junho de 1988, estado civil solteiro, profissão Engenheiro Civil, residente e domiciliado Condominio Villaggio Verdi, Rod. ES 164, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Bento Afonso Tavares Rubião e Ivani Paula do Nascimento Rubião e ISADORA DE OLIVEIRA SILVARES, natural de Vitória, -ES, nascida em 17 de outubro de 1989, estado civil solteira, profissão dentista, residente e domiciliada Condominio Villaggio Verdi, Rod. ES 164, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Paulo de Tarso Buaiz Silvares e Silvana Cristina Gripp de Oliveira. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 06 de julho de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil