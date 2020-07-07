Proclamas - 07/07/20
Proclamas
Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO BECARO, natural de Colatina-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), mestre de obras aposentado, residente na Rua Imperatriz, nº 117, João Goulart, Vila Velha-ES e GISELLE HELENA DOS SANTOS, natural de Itaguaçu-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), assistente de educação infantil, residente na Rua Imperatriz, nº 117, João Goulart, Vila Velha-ES. 08332 2.: PAULO CÉSAR DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Graciliano Ramos, nº 02, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e PALLOMA NASCIMENTO RIBEIRO, natural de Mucuri-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Graciliano Ramos, nº 02, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08334 3.: RHUAN RIBEIRO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Doutor Dório Silva, nº 1200, Santa Paula, Vila Velha-ES e MONIC CARRARETO COELHO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Doutor Dório Silva, nº 1200, Santa Paula, Vila Velha-ES. 08339 4.: RONALDO ANTONIO DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Papoula, nº 06, Quadra 69, Lote 06, Jabaeté, Vila Velha-ES e LUDIANE TEIXEIRA FONSECA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Papoula, nº 06, Quadra 69, Lote 06, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08341 5.: HENRIQUE TONINELLI WANDER MAS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Atlântica, nº 706, Barramares, Vila Velha-ES e JOYCE GABRIELI DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Atlântica, nº 703, Barramares, Vila Velha-ES. 08342 6.: EWERTON GILES KRAUSE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), gerente de vendas, residente na Rua Barra de São Francisco , nº 25, Brunella, Vila Velha-ES e KÉROULENY PEREIRA BOM, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Barra de São Francisco , nº 25, Brunella, Vila Velha-ES. 08345 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de julho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Sooretama Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE GOMES CARVALHO, natural de São Mateus-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua Ipê, S/n, Sayonara, Sooretama-ES e GERLAINE DE SOUZA CLAUDINO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Ipê, S/n, Sayonara, Sooretama-ES. 04546 2.: WESLEY PATROCINIO FORNACIARI, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Av. Cristo Rei, nº 26, Centro, Sooretama-ES e ROSIVONE DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Av. Cristo Rei, nº 26, Centro, Sooretama-ES. 04547 3.: ERICH MARCHETE COUTINHO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Técnico de sistema automação industrial, residente na Rua Vitório Bobbio, Centro, Sooretama-ES e NATALIE PERES DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), Maquiador, residente na Rua Robson Antônio Milanez, nº 819, Três Barras, Linhares-ES. 04548 4.: DOMINGOS MARTINS DIONISIO, natural de São Mateus-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), Padeiro, residente na Rua Peroba, nº 176, Sayonara, Sooretama-ES e MARILENE QUIUQUI, natural de Mimoso do Sul-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua João Trevezan, 1077, Bairro Bionativa, Sooretama-ES. 04549 5.: WEBSON ROSA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), montador embalador, residente na Rua Maria Bernardina, nº 55, Alegre, Sooretama-ES e LEANDRA ROCHA DOS SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Maria Bernardina, nº 55, Alegre, Sooretama-ES. 04550 6.: ALEONES DA ROCHA RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), montador embalador, residente na Av. Vista Alegre, 1051, Salvador, Sooretama-ES e TAYNARA FELIX DE SOUZA, natural de Seringueiras-RO, com 20 anos de idade, solteiro(a), monitora escolar, residente na Rua Macanaíba, nº 380, Sayonara, Sooretama-ES. 04551 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 06 de julho de 2020 Esmael Nunes Loureiro Tabelião _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: NOEL PEREIRA DOS SANTOS, natural de Maraú-BA, com 57 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Silvino Grecco, nº 1002, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARLENE SIMORA MATEUSSI, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), professora, residente na Rua Silvino Grecco, nº 1002, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23786 2.: MARCELO VIGUINI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Eletricista, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 766, Jardim da Penha, Vitória-ES e LAILA DE ALMEIDA GOMES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 766, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23814 3.: BRUNO FREIRE RANGEL, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Técnico em mecânica, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 515, APTO 405 Jardim Camburi, Vitória-ES e TATIANNA LIMA MATOS DIAS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 600, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23816 4.: VINICIUS DEL CARO, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Funcionário público, residente na Rua José Guilherme Neffa 13, nº 646 Apto 502/1, Jardim Camburi, Vitória-ES e DAIANE RAMOS MARTINS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua José Guilherme Neffa 13, nº 646 Apto 502/1, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23817 5.: IAN NELSON ALVES WELERSON E SILVA, natural de Anchieta-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de T.I., residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 824, Lj 12, Ap 107. Ed. Pedras Rubras, Jardim da Penha, Vitória-ES e JULIA FERREIRA MORAES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 824, Lj 12, Ap 107. Ed. Pedras Rubras, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23818 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de julho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON CASCABRIM FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua Nova Jerusalém, nº 195, Nova Valverde, Cariacica-ES e LORRANY DOS PRAZERES DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nova Jerusalém, nº 195, Nova Valverde, Cariacica-ES. 12925 2.: VANINHO ROSSI, natural de Viana-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Elenir Dornellas, nº 34, Alice Coutinho, Cariacica-ES e VALERIA PÊGO PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Elenir Dornellas, nº 34, Alice Coutinho, Cariacica-ES. 12926 3.: JHÔNATAS OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), operador de câmara fria, residente na Rua Linhares, nº 205, Nova Brasília, Cariacica-ES e VANIA CORREIA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Linhares, nº 205, Nova Brasília, Cariacica-ES. 12927 4.: SAMUEL MARTINS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua do Campo, nº 87, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES e LYCMONE ROCHA SILVA SANCHES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Avenida Amirilio Schwab, nº 240, Bairro Porto Belo II, Cariacica-ES. 12929 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de julho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON DOS SANTOS ROSA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de padeiro, residente na Rua Lisboa, s/nº , Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e RAYDANE CRISTINA COSTA DA CRUZ, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Lisboa, S/nº, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 30118 2.: GUILHERME PAGANI FORTUNA, natural de Mantena-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), carreteiro, residente na Rua Marília, nº 33, Barcelona, Carapina, Serra-ES e BEATRIZ VERHYEN CORDEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Marília, nº 33, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 30130 3.: MATEUS WESS VIANA LOUZADA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua das Orquídeas, 6, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e JANAINA RODRIGUES DE MOURA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), técnica de segurança do trabalho, residente na Rua das Orquídeas, 6, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30132 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de julho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERSON VASCONCELOS FRAGA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Vista Alta I, Cx 02, S/n, São Marcos, Serra-ES e CRISTIANY RIBEIRO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Vista Alta I, Cx 02, S/n, São Marcos, Serra-ES. 10154 2.: ALEXCESAR ALVES DA SILVA, natural de Itapetinga-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Terezina, nº 9, São Marcos II, Serra-ES e GLEICE KELY DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), inspetora de segurança, residente na Rua Terezina, nº 9, São Marcos II, Serra-ES. 10187 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de julho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MESSIAS FERNANDES CANDAL, natural de Itapemirim-ES, com 52 anos de idade, Divorciado(a), microempreendedor, residente na Rodovia Marataízes x Safra, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e FERNANDA GARCIA FERNANDES, natural de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rodovia Marataízes x Safra, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 13919 2.: BRUNO VALENTIM FABRI, natural de Italva-RJ, com 44 anos de idade, Divorciado(a), cirurgião dentista, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 395, Centro, Itapemirim-ES e MICHELLE CARVALHO DE SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, Viúva(o), nutricionista, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 395, Centro, Itapemirim-ES. 13920 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 06 de julho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE ALVES NEGREIROS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Arquiteto, residente na Rua Moacir Avidos, Nº 486 Apto. 901, Praia do Canto, Vitória-ES e CAROLINA AUBIN NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Paulo Silva, nº 41, Mata da Praia, Vitória-ES. 24001 2.: DOUGLAS GUILHERME MÔRO CHAVES, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Marquês de Montalvão, nº 11, Jardim da Penha, Vitória-ES e FLÁVIA QUINTEIRA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Romero Lofego Botelho, nº 170, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 24002 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de julho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMILDO SILVEIRA RODRIGUES, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Area Rural,, Iúna-ES e REBECA LEIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Area Rural,, Iúna-ES. 08623 2.: LUCAS FERREIRA DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego do Bálsamo, Zona Rural, Iúna-ES e MARIA ROSA FIGUEIRA MENDONÇA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Prefeito Romeu Rios, Número 115, Bairro Centro, Iúna-ES. 08624 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 06 de julho de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO CALIMAN MARTINS, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), soldador ponteador, residente na Rua Cidade de Brasília, 10, Santa Luzia, Aracruz-ES e TARLANEA QUEIROZ PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Cidade de Brasília, 10, Santa Luzia, Aracruz-ES. 12882 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 06 de julho de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERICK JORDAN ANDRE DO ROSARIO, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecânico de manutenção II, residente na Rua Tancredo Neves, S/n, Francisco Campagnaro, Ibiraçu-ES e LINDAMARA DA SILVA ALVES, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Cassimiro Pereira, nº 242, São Benedito, Ibiraçu-ES. 00819 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 06 de julho de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Araçatiba Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOHN FREYZER DE MOURA BARBOSA, natural de Maceió-AL, com 24 anos de idade, Solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, S/n, Nova Bethania, Viana-ES e TAYNÁ RIBEIRO VITORINO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, S/n, Nova Bethania, Viana-ES. 01632 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 06 de julho de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala de Registros Públicos _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO CAETANO DE ARAUJO GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Constante Sodré, nº 784, Praia do Canto, Vitória-ES e THAINÁ TINOCO RIBEIRO DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 417, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18292 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de julho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO DE AMORIM BITTENCOURT, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, Divorciado(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Goiânia, nº 167, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e MARIA SILAS FERREIRA, natural de Aracruz-ES, com 78 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Goiânia, nº 167, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00083 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de julho de 2020 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã