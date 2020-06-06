Proclamas - 06/06/2020
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDO DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), encarregado de manutenção, residente na Rua Juvenil Luiz da Silva, S/n°, Itanguá, Cariacica-ES e CLÉRIA ENI DIAS LEITE, natural de São José da Safira-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), encarregada de limpeza, residente na Rua Juvenil Luiz da Silva, S/n°, Itanguá, Cariacica-ES. 26878 2.: ROGERIO DA CONCEIÇÃO BARBOZA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnico de medição, residente na Rua São João, 13, Itapemirim, Cariacica-ES e MIRIAM DE MORAES RAIMUNDO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em análises clínicas, residente na Rua São João, 13, Itapemirim, Cariacica-ES. 26879 3.: THIAGO DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Fernando Antônio, nº 98, Bela Aurora, Cariacica-ES e LILIANE MARQUES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de farmacia, residente na Rua Arthur Bernardes, nº 443, Vila Bethânia, Viana-ES. 26880 4.: RAFAEL RODRIGUES PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador da cultura de café, residente na Rua Fio de Seda, nº 12, Santa Bárbara, Cariacica-ES e GLEICE KELLEN MONTEIRO DO ROSARIO, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Fio de Seda, nº 12, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 26881 5.: EDVALDO DAS NEVES CAROBENSE, natural de Jaguaripe-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de transporte, residente na Rua dos Reis Magos, nº 4, Vila Palestina, Cariacica-ES e VALERIA SOUSA RODRIGUES, natural de Alcobaça-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), Costureira de máquinas industriais, residente na Rua dos Reis Magos, nº 4, Vila Palestina, Cariacica-ES. 26882 6.: CRISTIANO BATISTA FIGUEIREDO, natural de Mantena-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), encarregado de estoque, residente na Rua Dois, nº 269, Maracanã, Cariacica-ES e KALIELLE SANTOS DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Rua Dois, nº 269, Maracanã, Cariacica-ES. 26883 7.: JADSON MENDES ARAUJO, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de pedreiro, residente na Rua da Campina, nº S/n, Aptº 74, São Francisco, Cariacica-ES e KÉTLLIN TAURINO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de crédito, residente na Rua da Campina, nº S/n, Aptº 74, São Francisco, Cariacica-ES. 26884 8.: GERALDO ANACLETO DA SILVA, natural de Ibiraçu-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), Meio oficial de mecânico de refrigeração, residente na Avenida Montes Claros, nº 179, Vila Independência, Cariacica-ES e LOURDES FERREIRA RIBEIRO DE ARAUJO, natural de Resplendor-MG, com 60 anos de idade, viúvo(a), doméstica, residente na Avenida Montes Claros, nº 179 Lt 41, Vila Independência, Cariacica-ES. 26885 9.: ANTONIO CARLOS REIS DA MOTTA, natural de Belmonte-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Bahia, nº 37, Bandeirantes, Cariacica-ES e SARA MIRIAN BERTOLDO MELO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Bahia, nº 37, Bandeirantes, Cariacica-ES. 26886 10.: CLAUDIO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, N°10, Santa Cecília, Cariacica-ES e LUZIANE AMARANTE DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, N°10, Santa Cecília, Cariacica-ES. 26887 11.: MARCUS VINÍCIUS ALMEIDA DE MELO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Controlador de serviço de transporte rodoviário, residente na Travessa Walfredo Ferreira Paiva, nº 12, Campo Grande, Cariacica-ES e RYDHENA PEREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de enfermagem em nefrologia, residente na Rua Pica-pau, nº 02, São Conrado, Cariacica-ES. 26888 12.: DAVID DENNER SOLEDADE GARCIA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Casimiro de Abreu, S/n, Jardim Botanico, Cariacica-ES e MARIA LUIZA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Aimorés-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Casimiro de Abreu, S/n, Jardim Botanico, Cariacica-ES. 26889 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de junho de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: MANOEL VITOR OLIVEIRA DA SILVEIRA, natural de Iúna-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Paissandú, S/nº, Olaria, Guarapari-ES e FABIANA DA SILVA NUNES, natural de Iúna-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Paissandú, S/nº, Olaria, Guarapari-ES. 11774 2.: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA XAVIER, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Alda Santiago, 131, Ipiranga, Guarapari-ES e ANA VITÓRIA CONDE DUARTE, natural de Leopoldina-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Alda Santiago, 131, Ipiranga, Guarapari-ES. 11775 3.: AMARILDO SALES DOS SANTOS, natural de Pau Brasil-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), marisqueiro, residente na Rua João Domingos Barbosa, nº S/n, Jabaraí, Guarapari-ES e NAYARA SIMÕES DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), marisqueira, residente na Rua João Domingos Barbosa, nº S/n, Jabaraí, Guarapari-ES. 11776 4.: DANIEL GABRIEL DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Paissandú, nº 190, Olaria, Guarapari-ES e LUIZA RIBEIRO DE MORAIS, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), trancista, residente na Rua Ataufo Alves, nº 412, Kubitschek, Guarapari-ES. 11777 5.: NELSON RAIMUNDO, natural de João Neiva-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), preparador físico, residente na Avenida Antônio Guimarães, nº 688, Itapebussu, Guarapari-ES e SANDRA MÁRCIA JANUÁRIO MANSUR, natural de Manhuaçu-MG, com 63 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Antônio Guimarães, nº 688, Itapebussu, Guarapari-ES. 11778 6.: EMANUEL BRANDÃO RAMOS, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), desempregado, residente na Rua Nice Machado Freire, nº 1, Concha D'Ostra, Guarapari-ES e BEATRIZ MENDONÇA OZÓRIO, natural de Rio Casca-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Amazonas, S/nº., Coroado, Guarapari-ES. 11779 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 05 de junho de 2020 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLISMÁRIO BATISTA FERNANDES, natural de Pedro Canário-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), técnico em eletrotécnica, residente na Rua Rio Jemunhuna, 11, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e NATIELY DIONÍSIO PEREIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 24 anos de idade, viúvo(a), cabeleireira, residente na Rua Sebastião Nunes Corrêa, S/nº, Planalto, Aracruz-ES. 12857 2.: JOÃO BATISTA VILAR VIEIRA, natural de Araioses-MA, com 39 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Durval Barcellos Rangel, S/nº, Bela Vista, Aracruz-ES e CATIANE FELICIO PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n°, Cupido, Aracruz-ES. 12858 3.: LUCAS DE SOUZA NUNES, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Avenida Theodorico Bitti Loureiro, S/n°, Polivalente, Aracruz-ES e MICAELY SEGATTO RIBEIRO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Alegria, 354, Ap 01, Centro, Aracruz-ES. 12859 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 05 de junho de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CALEBE DA CRUZ SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), laminador, residente na Rua Dr. Manoel Martins, nº 120, Porto de Santana, Cariacica-ES e JÊNIFFER RODRIGUES ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dr. Manoel Martins, nº 120, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12824 2.: LEONARDO RIBEIRO CAETANO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), embalador, residente na Rua São Paulo, nº 38, Nova Esperança, Cariacica-ES e SARA APARECIDA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Paulo, nº 38, Nova Esperança, Cariacica-ES. 12869 3.: RODRIGO PEDRO TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Aristides Vieira, nº 62, Nova Brasília, Cariacica-ES e CRISTIANE ALVES DOS SANTOS, natural de Aracaju-SE, com 34 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Aristides Vieira, nº 62, Nova Brasília, Cariacica-ES. 12871 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de junho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO CARLOS SANTOS, natural de Maraú-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Elson Pinto de Almeida, nº 326, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e ELENILDA SILVA DA CRUZ, natural de Aurelino Leal-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Elson Pinto de Almeida, nº 326, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08302 2.: VICTOR GOMES DE SOUZA, natural de Manhumirim-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), servidor público municipal, residente na Avenida Brasil, nº 469, João Goulart, Vila Velha-ES e NATÁLIA LIMA DE JESUS, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antônio Guedes, nº 1699, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08304 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de junho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de loja, residente na Rua Tocantins, nº 134, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e QUEZIA MATHIAS ABREU, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Tocantins, nº 134, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 07581 2.: VITO BENO VERVLOET, natural de Afonso Claúdio-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Avenida Ivan Neiva Neves, S/nº, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e DIOMAR FAGUNDES BROMATTI, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, viúvo(a), enfermeira, residente na Rua Inácio Higino, nº 1170, Aptº 303-B, Ed. Praia Da Costa Residencial Clube, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07582 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de junho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALTAIR ALVES RODRIGUES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida João Miguel, nº 01, Jardim Bela Vista, Serra-ES e GIRLENE ARCANJO RODRIGUES, natural de Ecoporanga-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida João Miguel, nº 01, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10111 2.: THIAGO COSTA VIDAL, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Amisterdam, 98, Parque Residencial Tubarão, Serra-ES e JÉSSICA DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Carcará, nº 15, Serra Dourada III, Serra-ES. 10113 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de junho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE HELVECIO MARVILA, natural de Piúma-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Mauricio de Souza e Silva, N°5313, Itaipava, Itapemirim-ES e BIANCA DUARTE PINTO, natural de Piúma-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Mauricio de Souza e Silva, N°5313, Itaipava, Itapemirim-ES. 01427 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 05 de junho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Nova Viçosa-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Dalias, 19, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e TAMIRES CASSIMIRO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de armazem, residente na Rua Dalias, 19, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30047 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de junho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO DE OLIVEIRA VIANA SANTANA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), ajudante, residente na Rua David Teixeira, nº 940, Guaranhuns, Vila Velha-ES e ROGERIA VALENTINA DE SOUZA, natural de Lajinha-MG, com 36 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua 21 de Abril, nº 125, Ataide, Vila Velha-ES. 232728483 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de junho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RAIMUNDO PEREIRA, nacionalidade brasileirira, natural de Governador Valadares-ES, nascido em 27 de janeiro de 1968, estado civil divorciado, profissão soldador, residente na Rua Doze, S/n, Marcilio de Noronha em Viana-ES, filho de RAIMUNDO PEREIRA FILHO e MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA & IRANEIDE PERES DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Governador Valadares-MG, nascida em 11 de setembro de 1974, estado civil solteira, residente na Rua Doze, S/n, Marcilio de Noronha em Viana-ES, filha de JOSÉ JACINTHO DA SILVA e EMILIANA PERES DA SILVA. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana ES, 05 de junho de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial