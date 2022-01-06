Proclamas - 06/01/2022

Proclamas - 06/12/2022
_____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTÔNIO MANOEL SACRAMENTO, natural de Governador Valadares-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), Aposentado, residente na Rua Senador Teotônio Vilela, nº 44, Juparanã, Linhares-ES e LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Aimorés-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), Doméstica, residente na Rua Senador Teotônio Vilela, nº 44, Juparanã, Linhares-ES. 11587 2.: MICKAEL ORLANDE SANTIAGO, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedor, residente na Rua Governador Afonso Cláudio, Nº1217 , Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e CAMILA KELLY LIRA DINIZ, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedora, residente na Avenida Guerino Giubert, Nº101, Ap101 , Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 11588 3.: YAGO LORENCINI DEANGELI, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Henrique de Coimbra, N° 168, Bairro Interlagos, Linhares-ES e ELOISA CARREIRO DE ARAUJO COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Henrique de Coimbra, N° 168, Bairro Interlagos, Linhares-ES. 11589 4.: HENRIQUE SANTOS SILVA, natural de Prado-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Santa Catarina, nº 420, Aviso, Linhares-ES e PALOMA CORRÊA BERMUDES, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Portugal, nº 5, Jardim Laguna, Linhares-ES. 11590 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 05 de janeiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LINDEMBERG PRADO RODRIGUES, natural de Volta Redonda-RJ, com 41 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Nova Era, nº 26, Nova Carapina I, Serra-ES e GISELE BELCHOR DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Nova Era, nº 26, Nova Carapina I, Serra-ES. 11444 2.: FELIPHE DE SOUSA CRUZ, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Manoel Mendes, nº 4, Serra Dourada I, Serra-ES e JECIRIA RODRIGUES MOURA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Manoel Mendes, nº 4, Serra Dourada I, Serra-ES. 11446 3.: FELIPE OLIVEIRA QUINTINO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), condutor de ermergência, residente na Rua Baquerubu, nº 339, Centro da Serra, Serra-ES e KATYÚSCIA DA SILVA CORREIA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Baquerubu, nº 339, Centro da Serra, Serra-ES. 11450 4.: LUCAS DA CUNHA MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de equipamentos e instalação, residente na Rua Trombeta, 44, Serra Dourada II, Serra-ES e MARIANE LIMA DUTRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de automação, residente na Rua Trombeta, 44, Serra Dourada II, Serra-ES. 11452 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de janeiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR RAYKAR LOUREIRO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua São Jorge, S/N, Itacibá, Cariacica-ES e LETICIA FERREIRA BERNARDO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua São Jorge, nº S/N, Itacibá, Cariacica-ES. 14240 2.: SIDNEY PASSOS DOS SANTOS, natural de Aimorés-MG, com 39 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Cinquenta e Dois, nº 18, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e TACIANA DA COSTA ALVES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Padre Gabriel, S/nº, Vila Progresso, Cariacica-ES. 14241 3.: MARCOS APARECIDO DOS SANTOS, natural de Medianeira-PR, com 45 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Dezessete, nº 262, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e JOSY DE SOUZA SOTERIO, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), porteiro, residente na Rua Dezessete, nº 262, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14242 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de janeiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO VIEIRA GOMES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua São Sebastião, nº 334, Resistência, Vitória-ES e LUZIANE SALES LIMA, natural de Itamaraju-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Sebastião, nº 334, Resistência, Vitória-ES. 17661 2.: SERGIO NASCIMENTO FREIRE, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), jardineiro operador, residente na Rua Mário Cypreste, nº 135, Mário Cypreste, Vitória-ES e KELLY CRISTINA DO CARMO BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Mário Cypreste, nº 135, Mário Cypreste, Vitória-ES. 17663 3.: JOSÉ ARMANDO LOPES GOMES, natural de Ubaitaba-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Canoeiros, Estrelinha, Vitória-ES e MARCIA MICAELA DOS ANJOS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Canoeiros, Estrelinha, Vitória-ES. 17665 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de janeiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO JOÃO GERALDINO, natural de Itapemirim-ES, com 80 anos de idade, Viúvo(a), montador aposentado, residente na Rua Padre Leandro, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e ELISABETE PERIM DE SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Padre Leandro, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14245 2.: GENILDO DE SOUZA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 51 anos de idade, Viúvo(a), pescador, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e JOSIANE ARAÚJO PINHEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, Divorciada(o), lavradora, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14246 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 05 de janeiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDGAR SOARES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Dório Silva, nº 311, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e BIANCA LOPES WISNIEWSKI, natural de São Sebastião-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Avenida França, S/n, Bl 2, Apto 102, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09217 2.: AMARILDO VENANCIO DA COSTA, natural de Rio Castro-MG, com 61 anos de idade, Divorciado(a), marceneiro, residente na Rua do Abacaxi, N° 79, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e LUCIMARA MACIEL DE JESUS, natural de Jucari-BA, com 38 anos de idade, Solteira(o), Cabeleireira, residente na Rua do Abacaxi, N° 79, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09218 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de janeiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO IVAN PASSOS BARBOSA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Estrada Reserva Biológica de Comboios, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e AMANDA SAHRA MATHEUS ELESIÁRIO, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Estrada Reserva Biológica de Comboios, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00710 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 05 de janeiro de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIOVANI ROCHA COSTA, natural de Ibiraçu-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), técnico de montagem e fabricação industrial, residente na Rua Araucaria, nº 108, Bairro Floresta, João Neiva-ES e DIENE CUZZUOL, natural de Ibiraçu-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Araucaria, nº 108, Bairro Floresta, João Neiva-ES. 03146 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 05 de janeiro de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN CARLOS SILVA DE ABREU, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogados, residente na Rua Eugenílio Ramos, Jardim da Penha, Vitória-ES e HELLEN MATEUS TOLEDO, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Eugenílio Ramos, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25126 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de janeiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO MOTA DEMARCE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), eletricista industrial, residente na Rua Rosalina Maria Alves, S/n, Havai Itaoca, Itapemirim-ES e DAMIANA SIQUEIRA CORREA, natural de Piúma-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Rosalina Maria Alves, S/n, Havai Itaoca, Itapemirim-ES. 01581 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 05 de janeiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ABNER RAMOS SANTANNA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro químico, residente na Rua Argeu Gomes Salles, nº 03, Goiabeiras Velha, Vitória-ES e DANIELA RIBEIRO BARROSO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 195, Apartamento 502, Vila Velha-ES. 19597 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de janeiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLAVIO DE PAULA CECCATTO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Vitalino dos Santos Valadares, nº 175, Santa Luíza, Vitória-ES e JULIANA MENDONÇA BRAVO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 95, Santa Helena, Vitória-ES. 25254 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de janeiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONNE MAYKO CORREA BASTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua da Consolação, S/nº, Eldorado, Viana-ES e SARA ARAUJO BONICENHA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua da Consolação, S/nº, Eldorado, Viana-ES. 07527 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 05 de janeiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALISSON DA SILVA PRATES, natural de Nanuque-MG, com 30 anos de idade, Solteiro(a), Operador de ponte rolante, residente na Rua José de Alencar, nº 119, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e PRICILA GOMES DA CONCEIÇÃO, natural de Jaguaré-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José de Alencar, nº 119, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00109 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de janeiro de 2022 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOSÉ MARCELO BARBOSA JANUTH, natural de Vitória, -ES, nascido em 23 de agosto de 1972, estado civil solteiro, profissão técnico em refrigeração, residente e domiciliado Rod. BR 262, KM 83, S/N, área rural, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de José Januth, falecido e Luziete Barbosa Januth, falecida e ELEANDRA MONHOL, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 27 de julho de 1974, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Rod. BR 262, KM 83, S/N, área rural, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Roberto Monhol e Ireny Bueno Monhol. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 05 de janeiro de 2022. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil