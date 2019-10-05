Publicado em 5 de outubro de 2019 às 00:00
Proclamas - 05/10/19
EDITAL DE PROCLAMAS CARTÓRIO DA BARRA Faço saber que pretendem casar-se: 1. 07976 - JOSÉLIO DA CONCEIÇÃO ROCHA, brasileiro, divorciado, motorista, com quarenta e seis (46) anos de idade, natural de Colatina-ES, residente e domiciliado à Rua Papoula, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES e RENATA RANGEL, brasileiro(a), divorciada, estudante, com trinta e nove (39) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada à Rua Papoula, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES. 2. 07975 - MATHEUS SOUZA SILVA, brasileiro(a), solteiro, atendente, com vinte (20) anos de idade, natural de Vitoria-ES, residente e domiciliado à Rua Tiradentes, nº 33, Joao Goulart, Vila Velha-ES e MARIA HELOIZA MOREIRA DOS SANTOS, brasileiro(a), solteira, do lar, com vinte e dois (22) anos de idade, natural de Itabuna-BA, residente e domiciliada à Rua Tiradentes, nº 33, Joao Goulart, Vila Velha-ES. 3. 07974 - GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro(a), solteiro, Montador, com vinte (20) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Avenida Castelo Branco, nº 13, João Goulart, Vila Velha-ES e IARA GAMA PEREIRA, brasileira, solteira, vendedora, com vinte e um (21) anos de idade, natural de Teixeira de Freitas-BA, residente e domiciliada à Avenida Castelo Branco, nº 13, João Goulart, Vila Velha-ES. 4. 07973 - SALVIANO ANTONIO DA PENA NETO, brasileiro(a), solteiro, autônomo, com vinte e um (21) anos de idade, natural de Eunápolis-BA, residente e domiciliado à Rua Gaivotas, 450, São Conrado, Vila Velha-ES e YASMIM EVANGELISTA RAINHA, brasileira, solteira, do lar, com dezenove (19) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada à Rua Gaivotas, 450, São Conrado, Vila Velha-ES. 5. 07972 - JOSÉ ERON SILVA GUIMARÃES JÚNIOR, brasileiro(a), solteiro, auxiliar de serviços gerais, com vinte e seis (26) anos de idade, natural de Ilhéus-BA, residente e domiciliado à Rua Presidente Castelo Branco, nº 37, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e JENIFFER OSSÉRIO DOS SANTOS, brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Itabuna-BA, residente e domiciliada à Rua Presidente Castelo Branco, nº 37, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 6. 07971 - SERGIO DO NASCIMENTO, brasileiro, viúvo, aposentado, com sessenta e um (61) anos de idade, natural de Conceição do Castelo-ES, residente e domiciliado à Rua Isidoro Mareto, nº 111, Centro, Conceição do Castelo-ES e MARIA DE FÁTIMA SILVA, brasileira, solteira, , com trinta e seis (36) anos de idade, natural de Muniz Freire-ES, residente e domiciliada à Rua Olegário Mariana, S/nº, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 7. 07970 - FERNANDO NELSON NEVES NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, repositor, com trinta e um (31) anos de idade, natural de Itaguaçu-ES, residente e domiciliado à Avenida Dr Tancredo Neves, nº 06, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e TATIANA SANTOS SOUZA, Brasileira, divorciada, do lar, com trinta e seis (36) anos de idade, natural de Arataca-BA, residente e domiciliada à Avenida Dr Tancredo Neves, nº 06, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 8. 07969 - FABRIZIO CORREIA NUNES, brasileiro, solteiro, barbeiro, com cinquenta e um (51) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliado à Rua Ivan Serpa, nº 55, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e ELIZANGELA TRABACH DO NASCIMENTO, brasileiro(a), solteira, cabeleireira, com trinta e seis (36) anos de idade, natural de VITÓRIA-ES, residente e domiciliada à RUA Ivan Serpa Afrodite, nº 55, Barra do Jucu, VILA VELHA-ES. 9. 07968 - RUAM GUILHERME TEIXEIRA PIRES, brasileiro(a), solteiro, metalúrgico, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Divinópolis-MG, residente e domiciliado à Rua Rio de Janeiro, nº 8, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e WLÁDIA TRAVESANI MARCHEZI, brasileiro(a), solteira, administradora de empresas, com vinte e cinco (25) anos de idade, natural de Anchieta-ES, residente e domiciliada à Rua Rio de Janeiro, nº 8, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 10. 07967 - ELÍSIO SANTOS DE SOUZA JUNIOR, brasileiro(a), solteiro, padeiro, com vinte e um (21) anos de idade, natural de Ituberá-BA, residente e domiciliado à Rua das Acacias, nº 1342, Morada da Barra, Vila Velha-ES e KAMILA COSTA DE SOUZA, brasileiro(a), solteira, do lar, com vinte (20) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Rua das Acacias, nº 1342, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 11. 07965 - GERMAZIO SILVA SOBRAL, brasileiro, solteiro, decorador, com quarenta e dois (42) anos de idade, natural de Monção-MA, residente e domiciliado à Avenida Antonio Leite, nº 18, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e ROSA MARIA CARVALHO, brasileiro(a), divorciada, do lar, com quarenta e oito (48) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Avenida Antonio Leite, nº 18, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 12. 07964 - FERNANDO PAIVA DE JESUS, brasileiro(a), solteiro, carpinteiro, com trinta (30) anos de idade, natural de Aureriano Leal-BA, residente e domiciliado à Rua Barra de São Francisco, nº 8, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e CRISTIELE MATOS BRITO, brasileiro(a), solteira, do lar, com vinte e oito (28) anos de idade, natural de Itagi-BA, residente e domiciliada à Rua Barra de São Francisco, nº 8, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 13. 07963 - LEANDRO GOMES, brasileiro, solteiro, técnico em informatica, com trinta e cinco (35) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliado à Rua Nossa Senhora da Penha, nº 23, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e KELLY ANNE MOREIRA VIEIRA, brasileira, solteira, cabeleireira, com vinte e seis (26) anos de idade, natural de Vitória da Conquista-BA, residente e domiciliada à Rua Nossa Senhora da Penha, nº 23, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 14. 07962 - REINALDO DA SILVA TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, pintor, com quarenta e seis (46) anos de idade, natural de Nova Viçosa-BA, residente e domiciliado à Rua José do Patrocinio, nº 231, Morada da Barra, Vila Velha-ES e LUCIENE PEREIRA DA SILVA, brasileiro(a), solteira, doméstica, com quarenta e dois (42) anos de idade, natural de Lajinha-MG, residente e domiciliada à Rua José do 15. 07961 - DORIVAL VITOR DA SILVA, brasileira, viúvo, autônomo, com sessenta (60) anos de idade, natural de Santo André-SP, residente e domiciliado à Avenida São José, N° 10, Barramares, Vila Velha-ES e ROSIANE DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileira, solteira, autônoma, com trinta e quatro (34) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada à Avenida São José, N° 10, Barramares, Vila Velha-ES. 16. 07960 - JUAREZ FIGUEIREDO, brasileiro, solteiro, auxiliar de obras, com quarenta e sete (47) anos de idade, natural de Pancas-ES, residente e domiciliado à Ruas das Graças, nº 1982, Morada da Barra, Vila Velha-ES e LUCINETE TEIXEIRA CARVALHO, brasileira, solteira, zeladora, com trinta e sete (37) anos de idade, natural de Ibirapuã-BA, residente e domiciliada à Ruas das Graças, nº 1982, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 17. 07959 - KENNEDY COUTINHO RIBEIRO, brasileiro(a), solteiro, auxiliar de escritório, com vinte e sete (27) anos de idade, natural de VITÓRIA-ES, residente e domiciliado à Rua Nossa Senhora Auxiliadora, Nº 28, Universal, VIANA-ES e PRISCILA PEREIRA BULL, brasileiro(a), solteira, analista de controle logístico, com vinte e sete (27) anos de idade, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, residente e domiciliada à Rua HUmberto de Campos, N° 05/B, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 18. 07958 - WEVERTON MEIRELLES DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, com trinta e cinco (35) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliado à Rua Jose Ramos Dos Santos, Nº179C , Barra do Jucu, Vila Velha-ES e MAIANA LOPES DA SILVA, brasileira, divorciado, costureira, com trinta e três (33) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Rua Jose Ramos Dos Santos, Nº179C , Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 19. 07997 - ALTEMAR DUTRA RODRIGUES FLORINDO, brasileira, divorciado, porteiro, com cinquenta e três (53) anos de idade, natural de Ipatinga-MG, residente e domiciliado à Rua Ulisses Guimarães, nº 21, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e DINORÁ VIANA OLIVEIRA SANTOS, brasileira, divorciada, do lar, com cinquenta e um (51) anos de idade, natural de Maracani-BA, residente e domiciliada à Rua Ulisses Guimarães, nº 21, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 20. 07996 - NERÍAS PIMENTEL BOAVENTURA, brasileiro, divorciado, autônomo, com trinta e sete (37) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Rua Elis Regina, nº 52, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES-ES e TAMYRIS MARTINS DA SILVA, brasileiro(a), divorciada, do lar, com trinta e dois (32) anos de idade, natural de Marília-SP, residente e domiciliada à Rua Elis Regina, nº 52, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 21. 07995 - RAFAEL CHAGAS DA VITÓRIA, brasileira, divorciado, mecânico, com trinta e seis (36) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliado à Rua Gaivota, nº 23, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro(a), divorciada, assistente administrativo, com quarenta e três (43) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada à Rua Gaivotas, Nº23, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 22. 07994 - RODRIGO SOTO TOGNETTI, brasileiro(a), divorciado, mecânico, com quarenta e dois (42) anos de idade, natural de São Paulo-SP, residente e domiciliado à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 99, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e THAÍS BATISTA DE ARAÚJO, brasileiro(a), solteira, do lar, com vinte e sete (27) anos de idade, natural de Aracaju-SE, residente e domiciliada à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 99, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 23. 07993 - MAYCON BIANCHI, brasileiro, solteiro, auxiliar de gesseiro, com trinta e um (31) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Recluso na Penitenciaria Estadual de Vila Velha, PEVV I, Xuri, Vila Velha-ES e RENATA NASCIMENTO PEREIRA DE SOUZA, brasileira, divorciada, do lar, com trinta e quatro (34) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada à Rua 1º de Maio, nº 11, Jardim de Alah, Cariacica-ES. 24. 07992 - MARCELO TRAVASSOS DE MELO, brasileira, solteiro, soldador, com trinta e oito (38) anos de idade, natural de São Paulo-SP, residente e domiciliado à Rua Olavo Bilac, nº 18, Morada da Barra, Vila Velha-ES e VALERIA RIBEIRO, brasileiro(a), solteira, do lar, com quarenta e dois (42) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Rua Olavo Bilac, nº 18, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 25. 07991 - DANIEL TEIXEIRA COUTINHO, brasileiro(a), solteiro, autonomo, com vinte (20) anos de idade, natural de Vitoria-ES, residente e domiciliado à Rua Mogno, nº 220, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES e ROSANA DE OLIVEIRA PINTO, brasileiro(a), solteira, autonoma, com dezenove (19) anos de idade, natural de Itamaraju-BA, residente e domiciliada à Rua Mogno, nº 220, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES. 26. 07990 - JULLY HELLEN MACEDO LINO, brasileiro(a), solteira, representante de serviços, com trinta e dois (32) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Avenida Califórnia, nº 860, Barramares, Vila Velha-ES e YOLANDA CRISTINA SOUZA FREITAS, brasileiro(a), solteira, representante de atendimento, com trinta (30) anos de idade, natural de BELMONTE-BA, residente e domiciliada à Avenida Califórnia, nº 860, Barramares, VILA VELHA-ES. 27. 07989 - MAURICIO VINICIUS MOTA FREITAS, brasileiro(a), solteiro, auxiliar de açougueiro, com vinte (20) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Avenida Vitória, nº 635, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e VANESSA BARBOSA SOUZA, brasileiro(a), solteira, operadora de caixa, com dezenove (19) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Avenida Vitória, nº 100, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 28. 07988 - MOACIR DE JESUS FERREIRA, brasileiro(a), solteiro, motoboy, com dezenove (19) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Avenida Atlantica, nº 356, Barramares, Vila Velha-ES e GABRIELE BARROS DA COSTA, brasileiro(a), solteira, atendente, com vinte (20) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Avenida Atlântica, nº 356, Barrmares, Vila Velha-ES. 29. 07987 - LUCAS ALVES DE SOUZA, brasileiro(a), solteiro, esmerilhador lixador, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Avenida Amaral Peixoto, nº 272, Barramares, Vila Velha-ES e AGNES AYMARA SOUZA SANTOS, brasileiro(a), solteira, vendedora de loja, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Porto Seguro-BA, residente e domiciliada à Avenida Amaral Peixoto, nº 272, Barramares, Vila Velha-ES. 30. 07986 - JOEL DA SILVA, brasileiro(a), divorciado, jardineiro, com quarenta e um (41) anos de idade, natural de Linhares-ES, residente e domiciliado à Avenida Castelo Branco, nº 212, João Goulart, Vila Velha-ES e DEIZIMARA CRISTINA DE SOUZA MATIAS, brasileiro(a), divorciada, do lar, com trinta e dois (32) anos de idade, natural de Itanhomi-MG, residente e domiciliada à Avenida Castelo Branco, nº 212, Barramares, Vila Velha-ES. 31. 07985 - JENILSON RODRIGUES BISPO, brasileiro, solteiro, autônomo, com vinte e três (23) anos de idade, natural de Ubatã-BA, residente e domiciliado à Avenida Amaral Peixoto, Nº 122, Barramares, Vila Velha-ES e JOSIENE CHAGAS BRUNO, brasileira, divorciada, do lar, com trinta e cinco (35) anos de idade, natural de Colatina-ES, residente e domiciliada à Avenida Amaral Peixoto, Nº 122, Barramares, Vila Velha-ES. 32. 07983 - WALLACE SILVA DE MORAIS, brasileiro(a), solteiro, autônomo, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Pedro Canário-ES, residente e domiciliado à Rua 36, nº 23, Jabeté, Vila Velha-ES e JULIETE VECHE FERREIRA, brasileiro(a), solteira, do lar, com vinte e dois (22) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada à Rua 36, nº 23, Jabeté, Vila Velha-ES. 33. 07982 - JEFERSON DOS SANTOS SOARES, brasileiro, solteiro, auxiliar de açougue, com vinte (20) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Rua José do Carmo, nº 1.189, Morada da Barra, Vila Velha-ES e GABRIELY MAYONARA SILVA DOS SANTOS, brasileiro(a), solteira, do lar, com vinte (20) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Rua José do Carmo, nº 1189, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 34. 07981 - EDMON ALVES MARTINS, brasileiro, divorciado, Outras, com quarenta e oito (48) anos de idade, natural de Itambacuri-MG, residente e domiciliado à Rua Santa Maria, nº 86, Santa Paula II, Vila Velha-ES e ANA PAULA MOREIRA SOUZA, brasileiro(a), divorciada, técnico de enfermagem, com quarenta e quatro (44) anos de idade, natural de NOVA IGUAÇÚ-RJ, residente e domiciliada à Rua Santa Maria, nº 86, Santa Paula II, VILA VELHA-ES. 35. 07980 - BRUNO FERREIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, auxiliar de refrigeração, com vinte e três (23) anos de idade, natural de São Paulo-SP, residente e domiciliado à Rua Latitude, nº 23, Barramares, Vila Velha-ES e JANAINA UCELI MORAIS, brasileira, solteira, recepcionista, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Rua Latitude, nº 23, Barramares, Vila Velha-ES. 36. 07978 - SILVIO JOSÉ DE SOUZA, brasileira, divorciado, vigilante, com cinquenta e três (53) anos de idade, natural de Santa Leopoldina-ES, residente e domiciliado à Rua Ivan Gooh, nº 06, Barra do Juc, Vila Velha-ES e MARLENE DE JESUS, brasileira, divorciada, doméstica, com trinta e nove (39) anos de idade, natural de Itamaraju-BA, residente e domiciliada à Rua Ivan Gooh, nº 06, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vila Velha ES, 04 Outubro de 2019 Najla Ap. Assad de Moraes Oficiala do Registro Civil CARTÓRIO DE VIANA – REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretendem casar-se: 1. EDSON SANTOS DE SANTANA, nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de carga e descarga, estado civil solteiro, natural de Ilhéus-BA, nascido em 10 de dezembro de 1994, residente na Rua Winston Churchill, Nº06, Vila Nova em Viana-ES, filho de ELIAS DE SANTANA e MARIA DAS GRAÇAS ROSÁRIO DOS SANTOS. MONIQUE DEISIANE DA VITORIA PORTO, nacionalidade brasileira, profissão Manicure, estado civil solteira, natural de Vitória-ES, nascida em 16 de julho de 1995, residente na Rua Winston Churchill, Nº06, Bom Pastor, Vila Nova em Viana-ES, filha de WANDERLEY MORAES PORTO, brasileiro-ES e MARLENE DA VITORIA. 2. LUDSON GONÇALVES DE JESUS, nacionalidade brasileira, profissão professor, estado civil solteiro, natural de Vitória-ES, nascido em 09 de janeiro de 1983, residente na Av. Florentino Avidos, S/nº, Centro em Viana-ES, filho de JOSÉ MARIA DE JESUS, brasileiro-ES e ORLINDA MARIA GONÇALVES DE JESUS. HILDA MARA DE FREITAS CORREA, nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, estado civil divorciada, natural de Vila Velha-ES, nascida em 04 de novembro de 1983, residente na Rua Galdino Pimentel, Nº39, Primavera em Viana-ES, filha de DJALMA RIBEIRO CORREA, falecido e ORANY DE FREITAS CORREA. 3. KLEYDSON DIEGO CLARO, nacionalidade brasileira, profissão motoboy, estado civil solteiro, natural de Vila Velha-ES, nascido em 16 de fevereiro de 1987, residente na Rua São José, s/nº , Nova Bethânia em Viana-ES, filho de WASHINGTON LUIZ CLARO, brasileiro-ES e ANA LUZIA CLARO, brasileira-ES. SILVANA DE OLIVEIRA MARTINS, nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, natural de Vitória-ES, nascida em 18 de maio de 1993, residente na Rua São José, S/nº, Nova Bethânia em Viana-ES, filha de LUIZ CARLOS SILVA MARTINS, brasileiro-ES e CREUZIRA CEZARIO DE OLIVEIRA MARTINS, brasileira-ES. 4. JOSUÉ DA SILVA PASTOR, natural de Penedo-AL, com 50 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua dos Alpes, nº 11, Nova Bethânia, Viana-ES e ELIZABETTE DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), Faxineira, residente na Rua dos Alpes, nº 11, Nova Bethânia, Viana-ES. 06703 5. CARLOS DE OLIVEIRA BELSHOFF, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Sitio Bela Vista, S/n°, Perobas, Viana-ES e SILVANA KAROLINE NASCIMENTO MELO, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente de tarefas, residente na Estrada Perobas, S/n°, Perobas, Viana-ES. 06706 6. ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), Vigia, residente na Rua Coronel Nunes Ferreira, nº 137, Centro, Viana-ES e ALEXANDRA CHAGAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Cabeleireira, residente na Rua Coronel Nunes Ferreira, nº 137, Centro, Viana-ES. 06712 7. Faço saber que pretende converte a união estável em casamento: JOSÉ LUIZ RODRIGUES VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), Polícial Militar, residente na Rua Colatina, Nº45, Marcílio de Noronha, Viana-ES e TERESA CRISTINA DA SILVA E SILVA, natural de São Gonçalo-RJ, com 54 anos de idade, viúvo(a), Psicoterapeuta, residente na Rua Colatina, nº 45, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06707 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 04 de Outubro de 2019 Sophie Helene Porto Oficiala do registro Civil CARTÓRIO SARLO – VITÓRIA – ES Faço saber que pretendem casar-se: 1. FÁBIO GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua José Cândido Detoni, nº 52, Itararé, Vitória-ES e RIHANY PRISCILLE SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Cândido Detoni, Nº52 , Itararé, Vitória-ES. 23626 2. PAULO CÉZAR ALVES DA SILVA, natural de Formiga-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), auditor fiscal, residente na Rua Carlos Martins, nº 1443, Apt. 602, Jardim Camburi, Vitória-ES e IARA ELIS BRAGATO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Carlos Martins, nº 1443, Apt. 602, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23627 3. JHONATHAN CAZZOTTI LOZER, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Carlos Martins, nº 905, Aptº 602, Jardim Camburi, Vitória-ES e SUELLEN GERONIMO CORDEIRO, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Carlos Martins, nº 905, Aptº 602, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23628 4. FELIPE COSTA CARVALHO, natural de Passos-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Neves Armond, nº 350, Apt. 1206, Praia do Suá, Vitória-ES e ADRIANA TONANI DE MATTOS, natural de Anchieta-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Neves Armond, nº 350, Apt. 1206, Bento Ferreira, Vitória-ES. 23629 5. EZIRLAR VIANA DE JESUS, natural de Santa Luzia-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 1010, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO, natural de Colatina-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), empregada doméstica diarista, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 1010, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23631 6. DALTON VALENTIM VASSALLO, natural de Vitória-ES, com 77 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Gama Rosa, nº 197, Aptº 403 , Centro, Vitória-ES e ROSIMERI MARIA MATTEDE, natural de Colatina-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), secretária, residente na Rua Gama Rosa, nº 197, Aptº 403, Centro, Vitória-ES. 23633 7. OZÓRIO DÁRIO BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Hermes Curry Carneiro, nº 425, 2º Andar, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES e ADELZITA MUNIZ DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), salgadeira, residente na Rua Hermes Curry Carneiro, nº 425, 2º Andar, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES. 23634 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 04 de Outubro de 2019. RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial do Registro Civil CARTORIO MARIA AMADO – SERRA/ES Faço saber que pretendem contrair matrimônio: 1. JOÃO MARCOS PEREIRA, natural de Pancas-ES, com 58 anos de idade, Divorciado(a), mecânico automotivo, residente na Rua Santos Pinto, nº 64, São Judas Tadeu, Serra-ES e LEIDIANA DE SOUZA, natural de Pancas-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santos Pinto, nº 64, São Judas Tadeu, Serra-ES. 09631 2. ANDERSON MOURA RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Avenida Colatina, nº 555, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e DAIANY DE ARAUJO VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar operacional, residente na Avenida Colatina, nº 555, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 09632 3. CORNELIO PINHEIRO DA MOTA, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 42 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Avenida Montes Claros, nº 612, Nova Carapina I, Serra-ES e APARECIDA LEANDRO FERNANDES, natural de Nova Belém-MG, com 44 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Avenida Montes Claros, nº 612, Nova Carapina I, Serra-ES. 09633 4. MARLON DE JESUS ROSA, natural de Arataca-BA, com 30 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Santo Antônio, nº 318, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e KESSLY CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Resplendor-MG, com 24 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Santo Antônio, nº 318, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 09634 5. JULIANO ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Manaus, 22, São Marcos, Serra-ES e GÉSSICA DAIANE GUET, natural de Campos Novos-SC, com 31 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de padaria, residente na Rua Manaus, 22, São Marcos, Serra-ES. 09635 Quem souber de algum impedimento, acuse na Forma da Lei. Serra-ES, 04 de Outubro de 2019 Marisa de Deu Amado Oficiala CARTÓRIO DA SEDE DO 1° DISTRITO DE CARIACICA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1. ALESSANDRO SANTOS BERNADINO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua João Bernardino Senna, nº 19, Tucum, Cariacica-ES e NORMA LÚCIA DA SILVA RIBEIRO, natural de Ibicuí-BA, com 52 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua João Bernardino Senna, nº 19, Tucum, Cariacica-ES. 12436 2. AVENILSON ALVES DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua da Linha Ferrea Vitoria Minas, nº 727, Bairro Aparecida, Cariacica-ES e INGRID SAMILA FERREIRA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua da Linha Ferrea Vitória Minas, nº 727, Bairro Aparecida, Cariacica-ES. 12441 3. DAVI DA SILVA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cinquenta e Quatro, nº 83, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e LEYLIANE DE CASTRO CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), vendas online, residente na Rua Cinquenta e Quatro, nº 83, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 12444 4. REINAM RODRIGO VICENTE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua São João, S/nº, Sede, Cariacica-ES e NEUZIMARA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), cobradora, residente na Rua São João, S/nº, Sede, Cariacica-ES. 12445 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica ES, 04 de Outubro de 2019 MILSON FERNANDES PAULIN Oficial do Registro Civil CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE IBES – VILA VELHA-ES Faço saber que pretendem se casar: 1. WALLAS FREITAS NETO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Jose Ragel, 24, Zumbi dos Palmares,, Vila Velha-ES e MICHELE BATISTA CANDIDO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Jose Rangel, 24, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES. 232728136 2. DJALMA LOPES DOS SANTOS, natural de Ocidente-MG, com 59 anos de idade, Divorciado(a), marceneiro aposentado, residente na Travessa Emydio Ferreira Sacramento, nº 420, Aribiri, Vila Velha-ES e LUCISANDRA CHAGAS MESQUITA, natural de Juiz de Fora-MG, com 46 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa Emydio Ferreira Sacramento, nº 420, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728141 3. AGNALDO DUARTE DOS PASSOS, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Leila Diniz, nº 263, Novo México, Vila Velha-ES e ELIZETE FRANZONI GUALANDI, natural de Cachoeiro do Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Leila Diniz, nº 263, Novo México, Vila Velha-ES. 232728149 Se alguém souber de algum impedimento, queira acusá-lo na forma da Lei. Distrito de Ibes, 04 de Outubro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala do Registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS, VITÓRIA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1. CAIO GIANORDOLI IVANOV, brasileiro, profissão advogado, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória-ES, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 371, AP 502 Jardim Camburi em Vitória-ES e PRISCILA MOTTÉ COSTA, brasileira, profissão engenheira sanitarista e ambiental, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vitória-ES, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 371, AP 502 Jardim Camburi em Vitória-ES. 2. RAPHAEL ROCHA ZANETTI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Avenida Presidente Costa e Silva, nº 94, Apto 201, Bairro República, Vitória-ES e MARIANA BORSOI CHICON, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Francisco de Araújo Machado, nº 50, Antônio Honório, Vitória-ES. 23265 3. GUSTAVO CARRETERO DOS ANJOS, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 23 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 247, Jardim da Penha, Vitória-ES e PAMELA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 247, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23296 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Goiabeiras-ES, 04 de Outubro de 2019 Paula Cecília da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (2ª ZONA JUDICIÁRIA – VITÓRIA – ES) Faço saber que pretendem casar-se: 1. MARCOS ROBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua das Flores, nº 154, Nova Palestina,, Vitória-ES e RUBIA CARLA SILVA DE AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua das Flores, nº 154, Nova Palestina, Vitória-ES. 16790 2. FABRICIO DAS NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Leonel Fernandes, nº 02, Grande Vitória, Vitória-ES e ANA PAULA ALMEIDA DAS NEVES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Leonel Fernandes, nº 02, Grande Vitória, Vitória-ES. 16792 3. KLEYTON SALUSTIANO GOMES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Vigilante, residente na Rua Wilson Toledo, nº 650, Santo André, Vitória-ES e RUTH RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Merendeira, residente na Rua Manoel Rosindo, nº 502, São Pedro, Vitória-ES. 16794 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitória-es, 04 de Outubro de 2019 HUMBERTO MANOEL PASSOS BEIRIZ Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TAB. DE NOTAS DO DISTRITO DE CARAPINA SERRA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1. ABRAHÃO FIGUEREDO GOMES, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Giacomo Menegasso, nº 74, Nova Zelândia, Carapina, Serra-ES e SAMIRA DE PAIVA DE ALMEIDA, natural de Serra-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Giacomo Menegasso, nº 74, Nova Zelândia, Carapina, Serra-ES. 28901 2. DANIEL SOUZA DE JESUS, natural de Campo Formoso-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Quetzal, S/n, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, natural de Campo Formoso-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), operadora de produção, residente na Rua Quetzal, S/n, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29157 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Carapina, Serra-ES, 04 de Outubro de 2019. Silvio dos Santos Neto Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1. GENIVALDO DE OLIVEIRA SOUZA, nacionalidade brasileira, natural de Porto Seguro-BA, nascido em 07 de julho de 1967, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santos Dumont, Nº76, Canaã em Viana-ES, filho de JESUINO ANTONIO DE SOUZA e LIODORIA NUNES DE OLIVEIRA & SEBASTIANA ROSA DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Resplendor-MG, nascida em 05 de janeiro de 1971, estado civil divorciada, profissão vendedora, residente na Rua Santos Dumont, nº 76, Canaã em Viana-ES, filha de ANTONIO FERNANDES DA SILVA e MARIA ROSA DA SILVA. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana – ES, 04 de Setembro de 2019 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE Faço saber que pretender casar-se: 1. WEMERSON BARONEZ DOS SANTOS LOPES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), montador de móveis, residente na Rua Emanuel Jordem, Anutiba, Alegre-ES e AMANDA STEFANI MÁXIMO AMBROSIO, natural de Muniz Freire-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Loteamento Zequinha Vial, Anutiba, Alegre-ES. 03338 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 04 de Outubro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil
