Proclamas - 04/10/19

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 00:00
- Atualizado há 6 anos
Tamanho de arquivo: 603kb
Proclamas
CARTÓRIO CAMPO GRANDE – REGISTRO CIVIL e TABELIONATO DE NOTAS Faço saber que pretendem casar-se: 1. 26352: THIAGO FERREIRA FALTZ,nacionalidade brasileira, profissão comerciante com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha -ES, residente na Rua Gilda Batista Bonadiman, nº 181, São Francisco Cariacica-ES e LUCILENE LOPES LIPKIT nacionalidade brasileira, profissão BANCARIA, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil solteira , natural de VILA VELHA- -ES, residente na Rua Gilda Batista Bonadiman, nº 181, São Francisco, Cariacica -ES. 2. 26351: MARINO DE PALMA,nacionalidade brasileira, profissão porteiro com cinquenta e quatro (54) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Nova Venécia -ES, residente na Rua Rio Solimões, 34, Bela Vista, Cariacica-ES e VANDERLEIA FERREIRA DA COSTA nacionalidade brasileira, profissão doméstica, com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil divorciada , natural de Nova Venécia- -ES, residente na Rua Rio Solimões, 34, Bela Vista,, Cariacica -ES. 3. 26350: JOCENILDO DOS PASSOS SALES,nacionalidade brasileira, profissão pedreiro com quarenta (40) anos de idade, estado civil solteiro, natural de João Neiva -ES, residente na Rua Felício Duarte da Silva, nº 23, Bandeirantes Cariacica-ES e LUCIANA CEZAR DE AGUIAR nacionalidade brasileira, profissão domestica, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil divorciada , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Felício Duarte da Silva, nº 23, Bandeirantes, Cariacica -ES. 4. 26349: ALEXANDRE DE OLIVEIRA MOREIRA,nacionalidade brasileiro(a), profissão vigilante com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Vila Velha -ES, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 54, Bandeirantes Cariacica-ES e LENY FONTANA CLAUDIO nacionalidade brasileiro(a), profissão do lar, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitoria- -ES, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 54, Bandeirantes, Cariacica -ES. 5. 26348: WANDERSON GAMA RIBEIRO,nacionalidade brasileira, profissão operador de equipamentos portuários com quarenta (40) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua São José, nº 40, Piranema Cariacica-ES e MARENUZA REIS DE JESUS nacionalidade brasileira, profissão do lar, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteira , natural de São Mateus- -ES, residente na Rua São José, nº 40, Piranema, Cariacica -ES. 6. 26347: JULIANDERSON GOMES DA SILVA,nacionalidade brasileira, profissão Padeiro com trinta (30) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Aimorés -MG, residente na Rua Manoel Bandeira, nº 149, Jardim Botânico Cariacica-ES e JOSIELE KARINA DE OLIVEIRA PEREIRA nacionalidade brasileira, profissão Costureira, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil divorciada , natural de Mantena- -MG, residente na Rua Manoel Bandeira, nº 149, Jardim Botânico, Cariacica -ES. 7. 26346: MARCOS ANTONIO DE SALLES,nacionalidade brasileira, profissão pedreiro com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Projetada Cinco, Nº: 32, Padre Gabriel Cariacica-ES e LUCIENE ALVES FERREIRA nacionalidade brasileiro(a), profissão do lar, com quarenta (40) anos de idade, estado civil solteira , natural de Belo Horizonte- -MG, residente na Rua Projetada Cinco, 32, Padre Gabriel, Cariacica -ES. 8. 26345: CÁSSIO ROBERTO DA SILVA,nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de logística com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteiro, natural de São Mateus -ES, residente na Rua das Cruzadas, nº 51, Vila Palestina Cariacica-ES e ELISANGELA GONÇALVES RODRIGUES nacionalidade brasileiro(a), profissão autônoma, com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil solteira , natural de Cariacica- -ES, residente na Av. Jerusalem nº 14/301, Campo Grande, Cariacica -ES. 9. 26344: MAYCO DA SILVA DEBOSSAN,nacionalidade brasileiro(a), profissão motoboy com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Gustavo Duppin, S/n°, BelaV Aurora Cariacica-ES e MAYRA CIPRIANO DE PAULA nacionalidade brasileira, profissão estudante, com dezesseis (16) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Gustavo Duppin, S/n°, BelaV Aurora, Cariacica -ES. 10. 26343: MATEUS PEREIRA DE MELO,nacionalidade brasileira, profissão pedreiro com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil viúvo, natural de Manhumirim -MG, residente na Rua Espírito Santense, nº 52, São Geraldo II Cariacica-ES e MARINETE DAS NEVES ROUVER DE PAULA nacionalidade brasileira, profissão do lar, com sessenta e sete (67) anos de idade, estado civil viúva , natural de Fundão- -ES, residente na Rua Espírito Santense, nº 52, São Geraldo II, Cariacica -ES. 11. 26342: THIAGO DE ARAUJO DAVICO,nacionalidade brasileira, profissão Economista com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Rio de Janeiro -RJ, residente na Residente na Rua Barberina Girle Cunha, nº 04, Campo Grande Cariacica-ES e KAMILLA RANGEL ZANON nacionalidade brasileira, profissão Fisioterapeuta, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua Barberina Girle Cunha, nº 04, Campo Grande, Cariacica -ES. 12. 26341: PEDRO MARTINS SANTOS,nacionalidade brasileiro(a), profissão cozinheiro com quarenta e sete (47) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Carlos Chagas -MG, residente na Avenida Estrela Matutina, Nº30, Cruzeiro do Sul Cariacica-ES e ANA KARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA nacionalidade brasileira, profissão do lar, com quarenta (40) anos de idade, estado civil solteira , natural de Rio de Janeiro- -RJ, residente na Avenida Estrela Matutina, Nº30, Cruzeiro do Sul, Cariacica -ES. 13. 26340: PABLO PEREIRA,nacionalidade brasileiro(a), profissão auxiliar de serviços gerais com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha -ES, residente na Avenida São José, nº 3694, Vista Dourada Cariacica-ES e GISELE BRAGA DAS DORES nacionalidade brasileiro(a), profissão do lar, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Avenida São José, nº 3694, Vista Dourada, Cariacica -ES. 14. 26339: RENATO DA SILVA,nacionalidade brasileira, profissão Operador de empilhadeira com quarenta e um (41) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Colatina -ES, residente na Rua São João, S/nº, Santa Cecília Cariacica-ES e MARCELA SILVA DE OLIVEIRA nacionalidade brasileira, profissão do lar, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua São João, S/nº, Santa Cecília, Cariacica -ES. 15. 26338: ALLYSSON ANDRADE DA SILVA,nacionalidade brasileiro(a), profissão motoboy com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Natal -RN, residente na Rua Manaus, S/n, Jardim Botanico Cariacica-ES e ELOIZA RIBEIRO PEREIRA nacionalidade brasileiro(a), profissão do lar, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitoria- -ES, residente na Rua Manaus, S/N, Jardim Botanico, Cariacica -ES. 16. 26337: RENATO CASTELAR DA CONCEIÇÃO,nacionalidade brasileira, profissão marceneiro com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Boa Esperança -ES, residente na Rua Amazonas, nº 27, Jardim Campo Grande Cariacica-ES e CAROLINI MASCARENHAS BRAZ nacionalidade brasileiro(a), profissão do lar, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua Amazonas, 27, Jardim Campo Grande, Cariacica -ES. 17. 26336: JOSE LEONIDIO DE SOUSA,nacionalidade brasileiro(a), profissão Pedreiro com cinquenta e nove (59) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Barra de São Francisco -ES, residente na Rua Das Perobas,12, Parque Gramado Cariacica-ES e ROSIMERE CLAUDIO DA SILVA nacionalidade brasileiro(a), profissão doméstica, com quarenta e seis (46) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua das Perobas,12, Parque Gramado, Cariacica -ES. 18. 26335: JOSÉ LIMA DOS SANTOS,nacionalidade brasileira, profissão Motorista com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Ituberá -BA, residente na Rua Lírio do Campo, nº 19, Campina Grande Cariacica-ES e ADRIANA SILVA GOESE nacionalidade brasileiro(a), profissão açougueira, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil solteira , natural de Ecoporanga- -ES, residente na Rua Lírio do Campo, nº 19, Campina Grande, Cariacica -ES. 19. 26334: GERALDO NUNES VIANA,nacionalidade brasileiro(a), profissão carpinteiro com sessenta (60) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Guarapari -ES, residente na Rua Celestino de Almeida, 545, Castelo Branco Cariacica-ES e REGINA CLEMENTE nacionalidade brasileiro(a), profissão aposentada, com sessenta e dois (62) anos de idade, estado civil solteira , natural de Afonso Claúdio- -ES, residente na Rua Celestino de Almeida, 545, Castelo Branco, Cariacica -ES. 20. 26333: GLEYTON PEREIRA SILVA,nacionalidade brasileira, profissão ajudante de padeiro com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Cariacica -ES, residente na Rua Emilinha Borba, S/nº, Valparaíso Cariacica-ES e THAMIRYS FERNANDES FARIA nacionalidade brasileiro(a), profissão segurança do trabalho, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Emilinha Borba, S/nº, Valparaíso, Cariacica -ES. 21. 26332: ZIHUA WU,nacionalidade chinesa, profissão cozinheiro com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Taishan - Guangdong , residente na Avenida Expedito Garcia, 101/201, Campo Grande Cariacica-ES e KAMILLY DIAS DALLEPRANE nacionalidade brasileiro(a), profissão atendente de lanchonete, com dezoito (18) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Travessa Jabuticabeira, 40, Jaburuba, Vila Velha -ES. 22. 26331: AGEU MARINHO,nacionalidade brasileiro(a), profissão advogado com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Caruaru -PE, residente na Rua Nove, nº 23, Vale Esperança Cariacica-ES e ANNA KAROLINA MARTINS SANTOS nacionalidade brasileiro(a), profissão estudante, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitoria- -ES, residente na Rua Nove, nº 23, Vale Esperança, Cariacica -ES. 23. 26330: FERNANDO ALVES FRANCO,nacionalidade brasileira, profissão marceneiro com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Teixeira de Freitas -BA, residente na Rua União Liberdade, nº 82, Santa Paula Cariacica-ES e YASMIN VIEIRA DE SOUZA nacionalidade brasileiro(a), profissão pedagoga, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua União Liberdade, Nº: 82, Santa Paula, Cariacica -ES. 24. 26329: OZEIAS DE SOUZA OLIVEIRA,nacionalidade brasileiro(a), profissão Promotor de vendas com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Vila Velha -ES, residente na Rua Chile, Nº26 , Vista Mar Cariacica-ES e VALDEISE LIMA DOS SANTOS nacionalidade brasileiro(a), profissão Aux de Cobrança, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil divorciada , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Quinze, nº 143, Maracanã, Cariacica -ES. 25. 26328: LUCAS DOMINICINI ZORZAL,nacionalidade brasileiro(a), profissão analista de sistemas com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vitoria -ES, residente na Rua Presidente João Café Filho, Nº09 , Campo Grande Cariacica-ES e RAIZA WESTPHAL REISEN nacionalidade brasileiro(a), profissão assistente administrativo em t.i, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitoria- -ES, residente na Rua Mercúrio, nº 5, Cruzeiro do Sul, Cariacica -ES. 26. 26327: MIQUEIAS BARCELOS BASTOS,nacionalidade brasileira, profissão operador de equipamentos e instalações com quarenta (40) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Vitória -ES, residente na Rua Clarício Alves Ribeiro, nº 100, Itanguá Cariacica-ES e MEIRE DE ASSUNÇÃO nacionalidade brasileiro(a), profissão professora, com quarenta e um (41) anos de idade, estado civil divorciada , natural de São Paulo- -SP, residente na Rua Joaquim Zanolli, nº 11, São Francisco, Cariacica -ES. 27. 26326: RUAN OLINTO NUNES RABELO,nacionalidade brasileira, profissão operador de peneira com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha -ES, residente na Rua Oliveira, nº 140, Campo Belo Cariacica-ES e MIRIAN NUNES DA SILVA nacionalidade brasileira, profissão do lar, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua Oliveira, nº 140, Campo Belo, Cariacica -ES. 28. 26325: REGES MAURO VIDIGAL,nacionalidade brasileiro(a), profissão empresário com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha -ES, residente na Rua Barão do Jardim, s/n, Bela Aurora Cariacica-ES e MENNARA SOUZA CUNHA nacionalidade brasileiro(a), profissão auxiliar de escritorio, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteira , natural de Muniz Freire- -ES, residente na Rua Barao do Jardim, S/n, Bela Aurora, Cariacica -ES. 29. 26324: ANDRÉ PEREIRA MASIOLI,nacionalidade brasileira, profissão auxiliar mecânico com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha -ES, residente na Rua São Paulo, nº 28, Alto Boa Vista Cariacica-ES e EVELYN THAINÁ DA SILVA nacionalidade brasileira, profissão do lar, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteira , natural de Itaquaquecetuba- -SP, residente na Rua São Paulo, nº 28, Alto Boa Vista, Cariacica -ES. 30. 26323: FERNANDO DE JESUS LAET,nacionalidade brasileiro(a), profissão estudante com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Colatina -ES, residente na Rua José Honório Rodrigues, Vista Dourada Cariacica-ES e PAULA DALCOMUNI GUASTI nacionalidade brasileiro(a), profissão estudante, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua José Honório Rodrigues, S/n°, Vista Dourada, Cariacica -ES. 31. 26322: YAN LUCA DA SILVEIRA DE SOUZA,nacionalidade brasileiro(a), profissão estoqusita com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha -ES, residente na Rua J, 663, Jardim de Alah Cariacica-ES e BRUNA RODRIGUES DE LIMA ARAUJO nacionalidade brasileiro(a), profissão estudante, com dezoito (18) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Bahia,nº369, Jardim Campo Grande, Cariacica -ES. 32. 26321: MARCOS CÂNDIDO DA PENHA,nacionalidade brasileira, profissão serralheiro com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Vitória -ES, residente na Rua Itapoa, S/n, Vista Dourada Cariacica-ES e MÍRIAN FURTADO DE FREITAS nacionalidade brasileira, profissão estudate, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira , natural de Mutum- -MG, residente na Rua Itapoa, S/n, Vista Dourada, Cariacica -ES. 33. 26320: WAGNER ALMEIDA DE PAULA,nacionalidade brasileiro(a), profissão técnico de nivel médio com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua São Luiz, nº 550, Boa Sorte Cariacica-ES e ALINE COSTA DOS SANTOS nacionalidade brasileiro(a), profissão auxiliar de escritorio, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Cinco de Dezembro, nº 01, Bela Aurora, Cariacica -ES. 34. 26319: CARLOS HENRIQUE COSTA FRASSON,nacionalidade brasileira, profissão porteiro com quarenta e três (43) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Nova Cintra, nº 03, Castelo Branco Cariacica-ES e ADRIANA DE ASSIS AMARAL nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de cozinha, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil divorciada , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua: Nove, nº 03, Rio Marinho,, Cariacica -ES. 35. 26318: JOBSON ESTELITA GOMES,nacionalidade brasileiro(a), profissão forneiro industrial com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Linhares -ES, residente na Rua São Pedro, Nº: 01, Santa Cecília Cariacica-ES e GISLAINE PEREIRA DA SILVA nacionalidade brasileiro(a), profissão do lar, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua São Pedro, Nº: 01, Santa Cecília, Cariacica -ES. 36. 26317: MIGUEL TONOLI PEREIRA DE JESUS,nacionalidade brasileiro(a), profissão auxiliar de serviços gerais com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Domingos Martins -ES, residente na Rua Coronel Darcy Pacheco de Queiroz, nº 78, Sotema Cariacica-ES e RAYANE DONATI PEREIRA nacionalidade brasileira, profissão operadora de caixa, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Coronel Darcy Pacheco de Queiroz, nº 78, Sotema, Cariacica -ES. 37. 26316: RAFAEL CESCONETI DE BORTOLO,nacionalidade brasileiro(a), profissão comerciante com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Cariacica -ES, residente na Rua Elias Assef, Nº46, Campo Grande Cariacica-ES e LUANA COSTA NEVES nacionalidade brasileiro(a), profissão estudante, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Elias Assef, Nº46, Campo Grande, Cariacica -ES. 38. 26315: THIAGO LEITE LUCAS,nacionalidade brasileira, profissão vendedor com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua José Carlos Favalessa, 14, Santo André Cariacica-ES e THAIS GIRANDELLI DE OLIVEIRA nacionalidade brasileiro(a), profissão do lar, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua José Carlos Favalessa, 14, Santo André, Cariacica -ES. 39. 26314: CARLOS EDUARDO VIEIRA,nacionalidade brasileira, profissão desenvolvedor de software com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Lamego, nº 70, Mucuri Cariacica-ES e DÉBORA NOGUEIRA DA SILVA nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de laboratório, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua Santa Marta, S/n, Santa Cecilia, Cariacica -ES. 40. 26313: SAMUEL DOS SANTOS MAGNAGO,nacionalidade brasileiro(a), profissão vigia noturno com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha -ES, residente na Rua Central, nº 495, Rosa da Penha Cariacica-ES e GEISIELEN DOS SANTOS QUIRINO nacionalidade brasileiro(a), profissão do lar, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Central, nº , Rosa da Penha, Cariacica -ES. 41. 26312: CLAUDIO FERNANDES CORRÊA,nacionalidade brasileiro(a), profissão Auxiliar técnico de manutenção com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha -ES, residente na R:Cinco de Dezembro, 03, Bela Aurora Cariacica-ES e GRAZIELE ALMONDES DOS SANTOS nacionalidade brasileiro(a), profissão autônoma, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Monte Sião,11, Vista Mar, Cariacica -ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica – ES, 03 de Outubro de 2019. Fabiana Aurich – Oficiala CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1. OSVALDO FRANCISCO PEREIRA, natural de Medeiros Neto-BA, com 55 anos de idade, divorciado(a), gerente comercial, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 880, Ed. Guajajaras Apto 302, Jardim da Penha, Vitória-ES e GEDALVA ANDRADE DOS SANTOS, natural de Baixo Guandu-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 880, Ed. Guajajaras Apto 302, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23238 2. VITOR MIRANDA HENRIQUES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Justino Jouguete Sarmento, nº 25, Solon Borges, Vitória-ES, -ES e WESLEANDRA COSTA BASSANI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 310, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23252 3. PEDRO PAULO BARBOZA LAGE, natural de Niterói-RJ, com 29 anos de idade, Solteiro(a), analista administrativo, residente na Rua Dionysio Abaurre, nº 543, Bloco 4C Apto 302, Jardim Camburi, Vitória-ES e THAIS PORTUGAL VULPE, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), psicóloga, residente na Rua Dionysio Abaurre, nº 543, Bloco 4C Apto 302, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23269 4. RICARDO SALLES DE SÁ, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), Jornalista, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 1095, AP 201 ED, Jardim da Penha, Vitória-ES e ADRIANA APARECIDA MIRANDA, natural de Cariacica-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), Terapeuta ocupacional, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 1095, AP 201 ED, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23277 5. WANDER JOSÉ NOLASCO POMPERMAYER, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico em controle de processo, residente na Rua Milton Ramalho Simões, nº 11, Apto. 606, Jardim Camburi, Vitória-ES e BIANCA ARAUJO CHAGAS, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Constância Novaes, nº 20, Alto Laje, Cariacica-ES. 23284 6. FAGNER MARANO RODRIGUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Rômulo Xavier Finamore, nº 230, Mata da Praia, Vitória-ES e LÍVIA CREMASCO VALIM, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Rômulo Xavier Finamore, nº 230, Mata da Praia, Vitória-ES. 23288 7. CARLOS ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Cecília de Souza, nº 255, Maria Ortiz, Vitória-ES e NEIDE SILVA BARBOSA, natural de Alcobaça-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cecília de Souza, nº 255, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23292 8. EDSON VIEIRA DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Divorciado(a), eletricista, residente na Rua Antônio Engrácio da Silva, nº 09, Jardim Camburi, Vitória-ES e ROSANE APARECIDA PEDROSO, natural de Catuípe-RS, com 46 anos de idade, Divorciada(o), cobradora de ônibus, residente na Rua Antônio Engrácio da Silva, nº 9, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23294 9. PAULO VITOR NEVES DA SILVA, brasileiro, profissão motorista, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteiro , natural de Vitória-ES, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 1105, Maria Ortiz em Vitória-ES e FABIANA DA SILVA PEREIRA, brasileira, profissão do lar, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vitória-ES, residente na Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 1105, Maria Ortiz em Vitória-ES. 23275 10. ODAIR JOSÉ TEOFILO SOBRINHO, brasileiro, profissão garçom, com quarenta e um (41) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Mutum-MG, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 755, Jardim Camburi em Vitória-ES e ELIENE PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, profissão promotora de vendas, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteira, natural de Itamaraju-BA, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 755, Jardim Camburi em Vitória-ES. 23246 11. PATRICK ROCHA JUNIOR, brasileiro, profissão administrador, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória-ES, Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 140, Atpo 205, Jardim Camburi em Vitória-ES e KATRINY PEREIRA SOUZA, brasileira, profissão estudante, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira, natural de Itamaraju-BA, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 140, Atpo 205, Jardim Camburi em Vitória-ES. 23271 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de outubro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1. EUDE JÚLIO CAMPOS DOS SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Flor de Maio, nº 379, Caçaroca, Serra-ES e GÉSSIKA PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Montanha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Flor de Maio, nº 379, Caçaroca, Serra-ES. 09625 2. VALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Mucuri-BA, com 37 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Cerejeira, nº 12, Cidade Pomar, Serra-ES e ELISANGELA PINTO LISBOA, natural de Canavieiras-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Cerejeira, nº 12, Cidade Pomar, Serra-ES. 09627 3. JAIR PALAORO DEOLINDO, natural de Cariacica-ES, com 47 anos de idade, Divorciado(a), comerciante, residente na Rua D, S/N, Colina da Serra, Serra-ES e EDNAURIA PEREIRA DOS SANTOS, natural de João Neiva-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), comerciante, residente na Rua D, S/N, Colina da Serra, Serra-ES. 09628 4. WERLEY KENEDY NASCIMENTO RAMALHO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Eucalípto, nº 19, Cidade Pomar, Serra-ES e MEYRIELLEN MORAIS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de help desk, residente na Rua Eucalípto, nº 19, Cidade Pomar, Serra-ES. 09629 5. THIERRES DOS SANTOS BARCELLOS, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Baixo Guandu, S/n, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES e JAMILE SOUZA SILVA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), digitadora, residente na Rua Baixo Guandu, S/n, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES. 09630 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de outubro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1. REINALDO DE JESUS NOBRE, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ralph Gomes Salles, nº 186, Flexal I, Cariacica-ES e THAYNARA DE FREITAS MOREIRA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Ralph Gomes Salles, nº 186, Flexal I, Cariacica-ES. 12435 2. GABRIEL GOMES BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Maria Siqueira Dias, nº 91, Porto de Santana, Cariacica-ES e JULIANE ALVES SIQUEIRA, natural de Teresina-PI, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Maria Siqueira Dias, nº 91, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12437 3. LIOMAR DO NASCIMENTO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua São Jorge, nº 16, Bairro Antonio Ferreira Borges, Cariacica-ES e LUANA BATISTA DOS SANTOS, natural de Simão Dias-SE, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Jorge, nº 16, Bairro Antonio Ferreira Borges, Cariacica-ES. 12439 4. UEBERSON GONÇALVES SARMENTO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua Vênus, nº 92, Planeta, Cariacica-ES e GIRLENE DIAS DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Vênus, nº 92, Planeta, Cariacica-ES. 12440 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de outubro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1. ALESSANDRO DE JESUS OLIVEIRA, natural de Ibicuí-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), pastor, residente na Rua Pavão, nº 10, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e RAFAELA CANTÃO SILVA, natural de Nanuque-MG, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Pavão, nº 10, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29154 2. MARCELO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, Solteiro(a), cobrador, residente na Rua Onze, 03, Maringá, Carapina, Serra-ES e MARIA JOSÉ ANDRADE SANTOS, natural de Arauá-SE, com 49 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Onze, 03, Maringá, Carapina, Serra-ES. 29155 3. REGINALDO CRUZ DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Pernambuco, nº 355, Bicanga, Carapina, Serra-ES e RHAYZA EUGENIA WIVEKANANDA MEIRELES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pernambuco, nº 355, Bicanga, Carapina, Serra-ES. 29156 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de outubro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1. ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), estagiário, residente na Rua Itabira, nº 275, Grande Vitória, Vitória-ES e JOYCE BRAGA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Leonel Fernandes, nº 18, Grande Vitória, Vitória-ES. 16789 2. ALDEMIR EMILIANO BARBOSA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Dezenove de Maio, N° 20, Inhaguetá, Vitória-ES e CLÁUDIA DE JESUS TEODORO, natural de Goianésia-GO, com 43 anos de idade, solteiro(a), encarregada financeira, residente na Qnm 34, Conj. B 2, Casa 59, Taguatinga, Brasília-DF. 16791 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1. GILBERTO SOUZA PORTO, natural de Porto Seguro-BA, com 36 anos de idade, Divorciado(a), soldador, residente na Rua Alfredo Cavallieri, s/nº , Caxias do Sul, Viana-ES e LUISA MORAIS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Alfredo Cavallieri, s/nº , Caxias do Sul, Viana-ES. 06708 2. VERISSIMO DE AMORIM BASTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), Administrador, residente na Avenida Antonio Freire, nº 07, Marcílio de Noronha, Viana-ES e GEYZE DA SILVA FIGUEREDO COSTA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Avenida Antonio Freire, nº 07, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06713 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 03 de outubro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY FREITAS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Moacir Motta, nº 12, Santa Rita, Vila Velha-ES e VALDIRENE SANTOS CLEMENTE, natural de Camamu-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Moacir Motta, nº 12, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728145 2.: FELIPE GUSTAVO RODRIGUES BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Ataulfo Alves,16, Aribiri, Vila Velha-ES e ALDA DIAS DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), assitente de recrutamento e seleção, residente na Rua Ataulfo Alves,16, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728147 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de outubro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala e Tabeliã Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1. FLAVIO VASCONCELOS BALISTA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Guarajás, nº 210, Soteco, Vila Velha-ES e KÍSSYLA CRISTINA GARCIA RAYMUNDO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 102, Apt. 301, Boa Vista II, Vila Velha-ES. 07336 2. CAIO HENRIQUE RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Fagundes Varela, Nº250, Apto. 301, Soteco, Vila Velha-ES e LORAYNE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Fagundes Varela, Nº250, Apto. 301, Soteco, Vila Velha-ES. 07337 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de outubro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1. LEANDRO TORRES, natural de Cachoeiras de Macacu-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), vendedor externo, residente na Rua Principal, N° 66, Piraqueaçu, João Neiva-ES e MARIA ALCIONE CARDOSO, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Aux.de cozinha, residente na Rua Principal, N° 66, Piraqueaçu, -ES. 02984 2. PABLO MARIN CAVAGLIERI, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Santos Bermudes, Sn, Santa Luzia, João Neiva-ES e MONIKI FERREIRA RAMOS, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Santos Bermudes, Sn, Santa Luzia, João Neiva-ES. 02986 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 03 de outubro de 2019 Wanda Ribeiro Plazzi CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1. MAYCON BARROZO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, nascido em 19 de fevereiro de 1988, estado civil solteiro, profissão policial militar, residente na Rua Seis, s/n, Centro , Itapemirim-ES, filho de PAULO ROQUE DOS SANTOS e MARIA APARECIDA LOPES BARROZO e JANAINA CAZONI CELESTINO, de nacionalidade brasileira, natural de Alegre-ES, nascida em 27 de julho de 1994, estado civil solteira, profissão estoquista, residente na Rua Seis, s/n, Centro, Itapemirim-ES, filha de SEBASTIÃO AUGUSTO CELESTINO e ELIZABETH CAZONI CELESTINO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 03 de Outubro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o