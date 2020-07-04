Proclamas - 04/07/2020
Proclamas - 04/07/2020
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: MICHAEL DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Soledade, S/nº., Santa Margarida, Guarapari-ES e NADYA FELIX SIMÕES, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mathias Coutinho, nº 81/201, Itapebussu, Guarapari-ES. 11804 2.: JOBEL DA CONCEIÇÃO JUNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 51 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua José Krohling, nº 57, Aeroporto, Guarapari-ES e LILIAN ALVES DA SILVA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 45 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua José Krohling, nº 57, Aeroporto, Guarapari-ES. 11805 3.: ADEMIR VASCONCELOS, natural de Resplendor-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Enoi de Oliveira, nº 25, Paturá, Guarapari-ES e ALINE MEIRE DE OLIVEIRA, natural de Resplendor-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Enoi de Oliveira, nº 25, Paturá, Guarapari-ES. 11806 4.: PAULO GOMES CORREIA, natural de Guarapari-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Atlântica, nº 01, Praia do Morro, Guarapari-ES e MARIA GEANE BARBOSA DOS SANTOS, natural de Pau Brasil-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida Atlântica, nº 01, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11807 5.: GIAN LUCAS TORRES CARDOSO, natural de Mimoso do Sul-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Hilda Borges Vieira, nº 66, Muquiçaba, Guarapari-ES e ANA CLAUDIA ARAUJO FONSECA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), responsável técnica, residente na Rua Hilda Borges Vieira, nº 66, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11808 6.: YARGO PEZZIN SOUZA, natural de Anchieta-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Antônio Lino Bandeira, nº 92, Praia do Morro, Guarapari-ES e CHRISTIELE MARTINS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Antônio Lino Bandeira, nº 92, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11809 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 03 de julho de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: HELTON HEVERSON ROSSI PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar mecânico, residente na Rua das Gloxínias, nº 509, Cascata, Serra-ES e LORRAINE GORDIANO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estagiária de administração, residente na Rua das Gloxínias, nº 509, Cascata, Serra-ES. 10150 2.: MARCELO SOARES, natural de Governador Valadares-MG, com 37 anos de idade, Solteiro(a), lavador de veículos, residente na Avenida Manoel Jacinto da Silva, nº 181, Vista da Serra I, Serra-ES e RAYANNE MAGALHÃES VILAR, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Manoel Jacinto da Silva, nº 181, Vista da Serra I, Serra-ES. 10151 3.: ANDRE DA SILVA MORANDI, natural de São Paulo-SP, com 38 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua Flamboyant, nº 34, Serra Dourada I, Serra-ES e THAYLANNE ESTEFANY DUARTE AVELINO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Flamboyant, 34, Serra Dourada I,, Serra-ES. 10158 4.: CLAUDIONOR FRANCISCO DE MOURA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Joana D'Arc, nº 92, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e GILCIMAR DE JESUS FERREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Joana D'Arc, nº 92, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10159 5.: FABIO VALERO DE SOUSA, natural de Mutum-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 30, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e POLIANA DA SILVA FLORIANO, natural de Mantena-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 30, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10166 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de julho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ LUCAS DE AQUINO SIMÕES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua São Paulo, nº 17, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e ANDREZA CARLA DALMAZIO, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de TI, residente na Rua Mercúrio, nº 50, Vista Da Penha, Vila Velha-ES. 07614 2.: VANDIQUE JEANMONOD DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 26 anos de idade, divorciado(a), gerente de vendas, residente na Rua Sete, nº 80, Aptº 502, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e GISELLY SANTOS FOUREAUX, natural de Muriaé-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), engenheira de alimentos, residente na Rua Sete, nº 80, Aptº 502, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07616 3.: SERGIO SILVA CARONE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, nº 2300, Apt. 902, Ed. Saint Michel, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES e MARIA EDUARDA CARAN BARBOSA SOARES, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 1289, Praia do Canto, Vitória-ES. 18288 4.: DIEGO BOMFIM MADEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), controlador de estocagem, residente na Rua Potiguara, nº 629, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e DARAH SANTOS GOMES, natural de Teófilo Otoni-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), operadora de repografia, residente na Rua da Graça, nº 09, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 18289 5.: VANDERLEY PINTO DA VICTORIA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), Marinheiro, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 1124, Soteco, Vila Velha-ES e MARIA JOSÉ FERREIRA, natural de Montanha-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), Artesã, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 1124, Soteco, Vila Velha-ES. 18290 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de julho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO BARBOSA PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua José Martiniano de Alencar, nº 529, Interlagos, Linhares-ES e LORENA DIAS DE ABREU, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua José Martiniano de Alencar, nº 529, Interlagos, Linhares-ES. 10216 2.: JONES LEÃO DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 32 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Bahia, nº 259, Aviso, Linhares-ES e RAFAELA LAGE DE ARAUJO, natural de Eunápolis-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Bahia, nº 259, Aviso, Linhares-ES. 10217 3.: GUSTAVO FERREIRA MOULIN, natural de Manhuaçu-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro agrônomo, residente na Avenida Presidente Café Filho, nº 448, Novo Horizonte, Linhares-ES e BIANCA DRAGO TAMAGNONI, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Avenida Presidente Kennedy, nº 128, Araçá, Linhares-ES. 10218 4.: MAICON LOUREIRO GAMA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 521, Interlagos, Linhares-ES e JOCIELE SANTOS MATOS, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 521, Interlagos, Linhares-ES. 10219 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 03 de julho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLES XAVIER DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Pedro Americo, nº 1, Bicanga, Carapina, Serra-ES e MIRIAM MARTINS DE SOUZA, natural de Governador Valadares-MG, com 28 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Pedro Americo, nº 1, Bicanga, Carapina, Serra-ES. 30093 2.: DANILO SOARES OTONI, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Gaivota, nº 19, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e RENATA JHULIANA BARRETO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), cumim, residente na Rua Gaivota, nº 19, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30122 3.: WAGNER DA SILVA XAVIER, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), assistente comercial, residente na Avenida Mário Batalha, nº 101, de Fátima, Carapina, Serra-ES e MELISSA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Santos Dumont, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 30123 4.: LÁZARO SANTOS FERREIRA, natural de Itamaraju-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), coletor, residente na Rua Iguatemi, nº 2, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e SÂMELA BARBOSA CASTELUBER, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Iguatemi, nº 2, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30124 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de julho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua São Benedito, nº 28, Aparecida, Cariacica-ES e LAVINIA SOARES CALDEIRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), menor aprendiz, residente na Rua Almirante Tamandaré, nº 514, Aparecida, Cariacica-ES. 12923 2.: RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar em manutenção, residente na Rua C, nº 56, Aparecida, Cariacica-ES e DANNUBYA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua C, nº 56, Aparecida, Cariacica-ES. 12924 3.: DANIEL MURUCI FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente contábil, residente na Rua Santa Terezinha, nº 294, Nova Valverde, Cariacica-ES e MARAISA FERREIRA ROCHA, natural de Ponte Nova-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Santa Terezinha, nº 294, Nova Valverde, Cariacica-ES. 12928 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de julho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO FELIPE CARVALHO DE AMORIM, natural de Belo Horizonte-MG, com 23 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Marisa, nº 90, São Conrado, Vila Velha-ES e NATHALIA OLIVEIRA ENINGER, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), atendente de loja, residente na Rua Marisa, nº 90, São Conrado, Vila Velha-ES. 08338 2.: EDUARDO NEILOR POVALA, natural de Guajará - Mirim-RO, com 28 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua São Mateus, nº 14, Terra vermelha, Vila Velha-ES e DÉBORA SANTOS GOUVEIA, natural de Ariquemes-RO, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Mateus, nº 14, Terra vermelha, Vila Velha-ES. 08340 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de julho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO MARTINS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Coletor, residente na Rua Anália Santos, nº 290, Redenção, Vitória-ES e ROSIMAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Anália Santos, nº 290, Redenção, Vitória-ES. 17020 2.: CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Adelpho Poli Monjardim, nº 351, Santo Antônio, Vitória-ES e ARIANA DA PENHA ROSSETO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Vendedora, residente na Avenida Adelpho Poli Monjardim, nº 351, Santo Antônio, Vitória-ES. 17021 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de julho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIS GUEDES MENESES, natural de Tuntum-MA, com 56 anos de idade, Divorciado(a), fotografo, residente na Rua Belo Campos, nº 54, Promissão II, Paragominas-PA e CLEIDE FIGUEIREDO VIANA SALDANHA, natural de Piúma-ES, com 51 anos de idade, Viúva(o), professora, residente na Rua Luzia Lucas, 384, Itaipava, Itapemirim-ES. 01438 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 03 de julho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua Rio Doce, nº 15, Nova Bethânia, Viana-ES e MARIA AMELIA XAVIER DA SILVA, natural de Realeza-PR, com 46 anos de idade, Divorciada(o), comerciante, residente na Rua Rio Doce, nº 15, Nova Bethânia, Viana-ES. 06936 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 03 de julho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO VITOR ASSUNÇAO CAVALCANTI, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), tecnico em comunicação de dados, residente na Rua Sete de Setembro, nº 153, Centro, Vitória-ES e MILENA COSTA CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Sete de Setembro, nº 153, Centro, Vitória-ES. 24000 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de julho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial