Proclamas - 04/06/20
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIO LACERDA GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), pintor aposentado, residente na Rua da Acácia, nº 623, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e EUNICE PEREIRA VIANA, natural de Prado-BA, com 59 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua da Acácia, nº 623, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29995 2.: GERALDO DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Minas Gerais, 302, São Geraldo, Carapina, Serra-ES e ROSANGELA MORO, natural de Rio Bananal-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), assistente comercial, residente na Rua Minas Gerais, 302, São Geraldo, Carapina, Serra-ES. 29999 3.: LEONARDO BARBOSA ROSARIO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Analista de Sistema, residente na Avenida Copacabana, nº 78, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e NAYARA AHNERT BRITO, natural de Nova Venécia-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Copacabana, nº 78, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30005 4.: RAFAEL ALVES DE SALES, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Flor de Cerejeira,20, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e CLEIDE SILVA BONA, natural de Domingos Martins-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Flor de Cerejeira,20, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30009 5.: LUCAS DA SILVEIRA NEVES BELIM, natural de Duque de Caxias-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico em instalação, residente na Rua Jesus,09, Cidade Continental-Setor Ásia, Carapina, Serra-ES e ENMYLE DE ALMEIDA SAMPAIO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Jesus,09, Cidade Continental-Setor Ásia, Carapina, Serra-ES. 30010 6.: ISAAC DIAS BRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Quinze, nº 8, Maringá, Carapina, Serra-ES e STELLA VICTÓRIA CARVALHO DE MORAES, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Quinze, nº 8, Maringá, Carapina, Serra-ES. 30011 7.: WARTEN CORREA TOSTES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), instrumentador cirurgico, residente na Rua Cedro, 25, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e ELLIS LUZIA AYRES TEIXEIRA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 34 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Cedro, 25, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 30012 8.: MAGNUM BERNARDO ROSENDO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida São Mateus, nº 46, Barcelona, Carapina, Serra-ES e DÉBORA FARIAS LIMA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida São Mateus, nº 46, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 30014 9.: DANIEL DOS SANTOS MARTINS, natural de Belo Horizonte-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Itamaraca, 141, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e DANIELA BARBOSA SOARES, natural de Serra-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Itamaraca, 141, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30015 10.: WILLIAM NASCIMENTO LEAL, natural de Guarulhos-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Pau Brasil, nº 180, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e JOCILÉIA RIBEIRO DE OLIVEIRA SOBRINHO, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Pau Brasil, nº 180, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30016 11.: ELTON AMORIM DIAS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), cabeleireiro, residente na Rua Pinho, nº 08, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e LARYSSA CHAVES CARRARETO, natural de Montanha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Pinho, nº 08, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30019 12.: LUZINALDO SANTOS DE ALMEIDA, natural de Alcobaça-BA, com 51 anos de idade, solteiro(a), construtor, residente na Rua Itajaí, nº 30, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e REGIANE CRISTINA DOMICIANO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Itajaí, nº 30, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30022 13.: MATEUS JÚNIO RODRIGUES, natural de Aimorés-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Rua Cupuaçu, 6, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES e SANTIELLY CASSIANI CRISTINA SILVA, natural de Baixo Guandu-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Cupuaçu, 6, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30023 14.: ELTON SANTOS NOVAIS, natural de Pau Brasil-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 433, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e NAZARÉ DIAS SILVA, natural de Ouro Branco-AL, com 43 anos de idade, solteiro(a), agricultora, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 433, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30028 15.: CAIQUE AUGUSTO VIDAL SILVA, natural de Nova Era-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), aeroviário, residente na Avenida Florianópolis, N° 745, Bloco 09, Apto 301, Jardim Limoeiro, Serra-ES e RAQUEL VALETE DA COSTA, natural de Itabuna-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Avenida Florianópolis, nº 745, Bloco 13, Apto 204, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 30032 16.: RAFAEL NORATO DE SOUZA, natural de Ipatinga-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), encarregado de mecânica, residente na Rua Itaipu, S/n, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e GESSEANE SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Itaipu, S/n, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30033 17.: WHATILA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Vitória, nº 127, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e IVETE RODRIGUES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de limpeza, residente na Avenida Vitória, nº 127, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 30034 18.: JOSÉ RAYNER SANT'ANNA NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Avenida Minas Gerais, S/n, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e HELLEN DOS SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Minas Gerais, S/n, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30041 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de junho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL MARQUES DA SILVA, natural de Regência-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), retificador, residente na Rua Belo Horizonte, S/nº, Bairro Nova Esperança, Cariacica-ES e MARTA DE SOUZA MENDES, natural de Itaguaçu-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Belo Horizonte, S/nº, Bairro Nova Esperança, Cariacica-ES. 12846 2.: ALTHIERES SILVA DE PADOA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Maria Siqueira Dias, nº 19, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES e MARIANA RIBEIRO LEAL, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Idalina Leite Ferreira, S/nº, Santana, Cariacica-ES. 12848 3.: TIAGO TIADORO, natural de Pancas-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Sessenta e Seis, S/n, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e RAMONE LORENA DE JESUS, natural de São Roque-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Sessenta e Seis, S/n, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12850 4.: CLEBER LUCAS GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua São Jorge, nº 09, Vila Progresso, Cariacica-ES e RAFAELA SILVA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua 51, nº 37, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 12855 5.: MAICON BENÍCIO EFFGEN, natural de Domingos Martins-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Cardoso de Melo, nº 10, Itacibá, Cariacica-ES e JESSICA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cardoso de Melo, nº 10, Itacibá, Cariacica-ES. 12856 6.: JOSÉ VICENTE ROSA, natural de Ecoporanga-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua das Palmeiras, nº 6, Bairro Nova Esperança, Cariacica-ES e MARIA DA CONCEIÇÃO FACCO WALCKER, natural de Santa Leopoldina-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua das Palmeiras, nº 6, Bairro Nova Esperança, Cariacica-ES. 12858 7.: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 51 anos de idade, viúvo(a), conferente, residente na Rua Alfredo Borges Coutinho, Nº 19, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES e SIMONE DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), integradora social, residente na Rua Alfredo Borges Coutinho, Nº 19, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES. 12860 8.: ALEXANDRE XAVIER STORQUE, natural de Mantena-MG, com 23 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Turquesa, nº 189, Bairro Campo Verde, Cariacica-ES e ANA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônomo, residente na Rua Inacio Gobbi, nº 534, Bairro Campo Verde, Cariacica-ES. 12864 9.: JOSÉ CARLOS TONIATO, natural de Ecoporanga-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Bela Vista, nº 30, Porto de Santana, Cariacica-ES e EDINE RODRIGUES LIMA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Bela Vista, nº 30, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12865 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de junho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAYVISON FERNANDES ALVES, natural de Vitoria-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Três nº 115, Ataíde, Vila Velha-ES e KARINA MOURA GONÇALVES, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), arquivista, residente na Rua Tres, nº 115, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728473 2.: FELIPE GONÇALVES MAZINI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Cruzeiro do Sul, nº 48, Ibes, Vila Velha-ES e KETLEN DA PENHA KAIZER, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cruzeiro do Sul, nº 48, Ibes, Vila Velha-ES. 232728475 3.: EVALDO DE OLIVEIRA MENDES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Teolandia, S/n, Rio Marinho, Vila Velha-ES e MARLENE SILVA OLIVEIRA, natural de Porto Seguro-BA, com 42 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Teolandia, S/n, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728476 4.: EDSON DE OLIVEIRA GOMES, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), agente socio educativo, residente na Rua Rosa de Prata, nº 1.234, Guaranhuns, Vila Velha-ES e THIAGO COSTA TRINDADE, natural de Belford Roxo-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Rosa de Prata, nº 1.234, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728477 5.: HOMERO CASSIMIRO CAMPOS JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Vila Verde, nº 501, Rio Marinho, Vila Velha-ES e SARA DA ROCHA ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vila Verde, nº 501, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728478 6.: BRUNO BATISTA CUSTODIO, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), tecnico em telecomunicacao, residente na Rua 18, nº 41, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e ROSIANE MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), biologa, residente na Rua 18, nº 41, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232728479 7.: MARCIO KRULL DE JESUS JUNIOR, natural de Montanha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Carlos Larica, nº 300, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES e PAMELLA SANTOS RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente, residente na Rua Cornélio Caldas Carvalho, nº 1117, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728480 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de junho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMILDO SCHENFELD COSTA, natural de São Paulo-SP, com 53 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Avenida Augusto Calmon, Nº2050, Centro, Linhares-ES e REGINA FIRME DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), servidora publica, residente na Avenida Augusto Calmon, Nº2050, Centro, Linhares-ES. 10155 2.: KLEBER GABRIEL, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua João Gama, nº 44, Interlagos, Linhares-ES e TAILA GAVA BONINSEGNA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Governador Lindenberg, nº 1854, Colina, Linhares-ES. 10156 3.: JONATHAN PASSOS DA SILVA, natural de Cubatão-SP, com 34 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Presidente Nilo Peçanha, nº 260, Novo Horizonte, Linhares-ES e MARINALVA DIAS NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Presidente Nilo Peçanha, nº 260, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10157 4.: WELLINGTON SIMÕES, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisor comercial, residente na Rua Antõnio Moro, S/n, Vila Izabel, Linhares-ES e TATIANE PIMENTEL CARDOSO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Mantenópolis, nº 442, José Rodrigues Maciel, Linhares-ES. 10158 5.: RAMON OLIVEIRA DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), engarregado de expedição, residente na Avenida Presidente Café Filho, nº 45, Novo Horizonte, Linhares-ES e RAQUEL RIBEIRO GOLTARA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Avenida Presidente Café Filho, nº 45, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10159 6.: ARLEI EDUARDO SILVA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Guanabara, nº 31, Aviso, Linhares-ES e JEANE COSWOSK, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Mato Grosso, nº 272, Aviso, Linhares-ES. 10160 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 03 de junho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALAS SOARES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Pau D'Alho do Campo I, nº S/n, Centro da Serra, Serra-ES e SUANA LUIZA MELO RAMOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Pau D'Alho do Campo I, nº S/n, Centro da Serra, Serra-ES. 10071 2.: ARISTOTES BATISTA DE ANDRADE, natural de Mucuri-BA, com 66 anos de idade, Viúvo(a), motorista, residente na Rua das Rosas, nº 482 B, Cascata, Serra-ES e MARLENE MANTHAIA, natural de Colatina-ES, com 65 anos de idade, Solteira(o), porteira, residente na Rua das Rosas, nº 482 B, Cascata, Serra-ES. 10102 3.: EUCLIDES GUSTAVO RODRIGUES CABRAL, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), comerciário, residente na Travessa Florêncio da Conceição, nº 540, Santo Antônio, Serra-ES e ADRIELE VITÓRIA DA SILVA SOUZA, natural de Ribeirão das Neves-MG, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Travessa Florêncio da Conceição, S/n, Santo Antônio, Serra-ES. 10104 4.: EDILIO FRANCO DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Rua Rio Cuiabá, nº 14, Eldorado, Serra-ES e LÉA CIPRIANO CAMPOS, natural de Governador Valadares-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Rua Rio Cuiabá, nº 14, Eldorado, Serra-ES. 10105 5.: WELLINGTON SIQUEIRA CABRAL, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Elísio Miranda, nº 128, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES e JULIANA LISBOA LACERDA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), analista financeiro, residente na Rua Elísio Miranda, nº 128, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES. 10108 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de junho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL DE PAULA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rodovia Serafim Derenzi, 4666, Conquista, Vitória-ES e MICHELLY MATTOS NICACIO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4666, Conquista, Vitória-ES. 16991 2.: JOSÉ EUSTÁQUIO RIBEIRO, natural de Galiléia-MG, com 65 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Dr. Ulisses Guimarães, nº 29, Nova Palestina, Vitória-ES e ELIANE NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dr. Ulisse Guimarães, nº 22, Nova Palestina, Vitória-ES. 16992 3.: GUSTAVO DE OLIVEIRA GERVÁSIO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua João Cont, nº 330, Redenção, Vitória-ES e MONICA CELIA SOUSA FERREIRA, natural de Santa Teresa-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), bibliotecaria, residente na Rua João Cont, nº 330, Redenção, Vitória-ES. 16993 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de junho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MANOEL PEREIRA ROSA, natural de Ecoporanga-ES, com 55 anos de idade, viúvo(a), autônomo, residente na Rua Efigênio Coelho, nº 10137, Ipanema, Viana-ES e ELIZABETH CRISTINA GOMES, natural de Belo Horizonte-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Efigênio Coelho, nº 10137, Ipanema, Viana-ES. 06914 2.: ALEQUISSON NERY DE BRITO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), mecânico montador, residente na Rua F, nº 48, Campo Verde, Viana-ES e KELLY CAMPOS BORGES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua F, nº 48, Campo Verde, Viana-ES. 06915 3.: JOB BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Diamantina, nº 22, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ANGÉLICA CARNEIRO NASCIMENTO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Rua Diamantina, nº 22, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06917 4.: LUCAS PEREIRA BARBOSA, nacionalidade brasileira, profissão auxiliar técnico, estado civil solteiro, com vinte e dois (22) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascido em 11 de janeiro de 1998, residente na Rua Santos Dumont, nº 73, Canaã em Viana-ES, filho de DANIEL BARBOSA DE JESUS e JORGINA PEREIRA DE JESUS e ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, com dezesseis (16) anos de idade, natural de Campinas-SP, nascida em 07 de julho de 2003, residente na Rua Santos Dumont, nº 73, Canaã em Viana-ES, filha de SILAS DOS SANTOS e GEOVANA MOTA DO NASCIMENTO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 03 de junho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEVARLI DA SILVA CRUZ, natural de Resplendor-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Rua Alegria, 341, Apt 203, Ed.Florencio Pissinati, Centro, Aracruz-ES e VALERIA APARECIDA KLABUND, natural de Itarana-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar em saúde bucal, residente na Rua Olinto do Nascimento, 345, Vila Rica, Aracruz-ES. 12854 2.: JAIR SUCE JUNIOR, natural de João Neiva-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro ambiental, residente na Rua Érico Verissímo, 177, Cupido, Aracruz-ES e DRIELLY BARCELLOS MARIN, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista jurídico, residente na Rua Manoel Luiz Selvatici, 10, Jequitibá, Aracruz-ES. 12856 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 03 de junho de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME VALLE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), medico, residente na Avenida Antônio Borges, nº 110, Mata da Praia, Vitória-ES e MARIANA PESSOA DINIZ, natural de Governador Valadares-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), medica, residente na Avenida Rio Branco, nº 1384 , Praia do Canto, Vitória-ES. 23974 2.: TIAGO FERNANDES PRATI, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), gestor de procedimentos, residente na Rua Alfa, nº 414, Novo Horizonte, Colatina-ES e ISAQUE DE OLIVEIRA PRATTI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Sete de Setembro, nº 362, Centro, Vitória-ES. 23976 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de junho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR JÚLIO DE SOUZA CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Dr Tancredo Neves, nº 63, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e LUANA DOS SANTOS LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Dr Tancredo Neves, nº 63, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08301 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de junho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIO CESAR RODIGUES PONTARA, natural de -ES, com 53 anos de idade, viúvo(a), pastor, residente na Rua Alcino Pereira Netto, nº 540, Ed. Tobago, Apto 207, Jardim Camburi, Vitória-ES e ROSANA MARCIA GOMES FERREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Alcino Pereira Netto, nº 540, Ed. Tobago, Apto 207, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23769 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de junho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSUÉ DA SILVA, natural de Castelo-ES, com 59 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Projetada, nº 1, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e ELAIDE DOS SANTOS MARTINS, natural de Boa Vista-RR, com 60 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Projetada, nº 1, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 13910 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 03 de junho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã