Proclamas - 04/05/2021
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVI BALBI, natural de Santo André-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico, residente na Rua Francisco Domingos Ramos, nº 100, Bloco C14, Apartamento 103, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e JÉSSICA SCHULZ KEPPO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico em edificações, residente na Rua Francisco Domingos Ramos, nº 100, Bloco C14, Apart 103, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 18784 2.: PAULO HENRIQUE NOVAIS SILVEIRA, natural de Mariana-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), técnico de projetos, residente na Rua Quatro, S/n, Ap 101, Cocal, Vila Velha-ES e ANNE DIANA SANTOS SACRAMENTO, natural de Porteirinha-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Quatro, nº 2, Cocal, Vila Velha-ES. 18785 3.: MARCOS DE CARVALHO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), jardineiro, residente na Rua Clemente Pagonini, nº 10, Glória, Vila Velha-ES e LAINE DE OLIVEIRA BATISTA, natural de Ilhéus-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Clemente Pagonini, nº 10, Glória, Vila Velha-ES. 18786 4.: GUILHERME DE BITHENCOURT SILVEIRA, natural de Criciúma-SC, com 26 anos de idade, divorciado(a), motorista de entrega, residente na no Flat 7, 70 Auckland Road, Croydon, SE192DH, Londres Inglaterra, Reino Unido; e Quando no Brasil, na Rua Vinicius Torres, nº 614, Centro, CEP 29100-, -ES e THAYNÁ SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), cabelereira, residente na no Flat 7, 70 Auckland Road, Croydon, SE192DH, Londres Inglaterra, Reino Unido; e Quando no Brasil, na Rua Vinicius Torres, nº 614, Centro, CEP 29100-430, Município de Vila Velha, , -ES. 18787 5.: MANNUEL CORRÊA TOSTES NETTO, natural de Manhumirim-MA, com 29 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Rui Braga, nº 1055, Santa Monica, Vila Velha-ES e IONY LOPES BISPO, natural de Baixo Guandu-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Rui Braga, nº 01055, Santa Monica, Vila Velha-ES. 18788 6.: NEIO LUCIO FARIA JUNIOR, natural de São Mateus-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Professor Telmo de Souza Torres, nº 620, Praia da Costa, Vila Velha-ES e NATHÁLIA CAROLINE ALMEIDA SCHNEIDER, natural de Nova Era-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 3.120, Apartamento 304, Edifício Ilhabela, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18789 7.: RODRIGO MIRANDA PINHEIRO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua C, S/nº-3ª Etapa-Condomínio Itaparica Mar, Edifício Cerefólio, Apartamento 102, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ANICELY NÚBIA PAGUNG, natural de Itarana-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua C, S/nº - 3ª Etapa, Edifício Cerefólio 102, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18790 8.: VITO FARIA SANTOS MARINS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Estudante José Julio de Souza, Número 1372, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DANIELLE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA, natural de Ipanema-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), nutricionista, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1372, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18791 9.: JÚLIO MORAES SILVA SCOPEL, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Saturnino Rangel Mauro, N° 300, Casa 42, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JULIANA LIRA HERINGER FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua São Paulo, nº 2255, Itapoã, Vila Velha-ES. 18792 10.: VICTOR FIGUEIREDO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Itacibá, nº 170, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DEBORA DA SILVA SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rodovia do Sol, nº 644, Apartamento 501, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18794 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de maio de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE NEVES DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Agulhas Negras, nº 05, Nova Valverde, Cariacica-ES e JULIA GAMA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Agulhas Negras, nº 05, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13601 2.: ROBSON PAULO DAS NEVES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Jorge Rosetti, nº 02, Tucum, Cariacica-ES e LUCINEIA LOPES DA CRUZ, natural de Colatina-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jorge Rosetti, nº 02, Tucum, Cariacica-ES. 13609 3.: MARCIO CASTORINO BOSCHETTI, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), assistente operacional, residente na Rua Setenta e Quatro, nº 698, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e MICHELLE ALVES GOMES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente em telecomunicações, residente na Rua Setenta e Quatro, nº 698, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13618 4.: JOSÉ LUIZ FONSECA, natural de Aimorés-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Sílvio Aguiar, S/n, Nova Canaã, Cariacica-ES e DRIELLY ALVES SANTIAGO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Sílvio Aguiar, S/n, Nova Canaã, Cariacica-ES. 13622 5.: NÍCOLAS DOS SANTOS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua S. Benedito, S/n, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e LORENA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Valerio João Rodrigues, S/n, São João Batista, Cariacica-ES. 13623 6.: FABIANO MATHIAS RAMPINELLI, natural de João Neiva-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), técnico de refrigeração, residente na Rua Barão de Mauá, nº 225, Planeta, Cariacica-ES e ANDRESSA BESTETI MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Barão de Mauá, nº 225, Planeta, Cariacica-ES. 13626 7.: RAFAEL MACHADO DA SILVA, natural de Salvador-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Amélio Barcelos, nº 323, São João Batista, Cariacica-ES e GRAZIELLI SALVADOR DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Amélio Barcelos, nº 323, São João Batista, Cariacica-ES. 13627 8.: FELIPE DOMINGOS LOPES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Da Paz, Nº 10, Porto Novo, Cariacica-ES e STELINA ISABELA LEITE, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Da Paz, Nº 10, Porto Novo, Cariacica-ES. 13630 9.: JEREMIAS DO ROSARIO FIRMINO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua José Vieira de Moraes, nº 26, Oriente, Cariacica-ES e GLEICIANE SANTOS GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES. 13633 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de maio de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DENNIS PIMENTEL JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), entrevistador social, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 372, Bonfim, Vitória-ES e SABRINA RODRIGUES DE SOUZA GOMES, natural de Santa Teresa-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Maruípe, nº 1580, Bonfim, Vitória-ES. 24649 2.: JABER DANIEL ECHEZARRETA ROLDAN MARCELINO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), Promotor de vendas, residente na Rua Luíza Ramos, nº 12, São Cristóvão, Vitória-ES e SULAMITA DA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Luíza Ramos, nº 12, São Cristóvão, Vitória-ES. 24650 3.: ANDERSON PEIXOTO JARDIM, natural de Sete Lagoas-MG, com 55 anos de idade, solteiro(a), servidor publico municipal, residente na Avenida Rio Branco, nº 1239, Apto 502 , Praia do Canto, Vitória-ES e JOSINETE MARIA DE VASCONCELOS, natural de Recife-PE, com 61 anos de idade, solteiro(a), corretora de seguros, residente na Avenida Rio Branco, nº 1239, Apto 502 , Praia do Canto, Vitória-ES. 24652 4.: YURI DUARTE POLYACOVE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Clóvis Machado, nº 215 , Apto 401, Enseada do Suá, Vitória-ES e JULIANNE DE SOUZA RODRIGUES, natural de Mantena-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua Clóvis Machado, nº 215 , Apto 401, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24653 5.: ARTHUR LOURENSUTE PORTO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Médico, residente na Rua Doutor Guilherme Serrano, nº 165, Barro Vermelho, Vitória-ES e ESTEFANIE DEOCLECIO DENADAI, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Doutor Guilherme Serrano, nº 165, Barro Vermelho, Vitória-ES. 24654 6.: ALTAMAIR FERREIRA DA CONCEIÇÃO, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar de obras, residente na Escadaria Antônio Lopes dos Reis, nº 511, Gurigica, Vitória-ES e CRISTIANE DE JESUS VIANA, natural de Mascote-BA, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteira, profissão zeladora, residente na Escadaria Antônio Lopes dos Reis, nº 511, Gurigica, Vitória-ES - 24641 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de maio de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO LIMA DUARTE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), coletor, residente na Rua Raul de Carvalho, nº 36, Resistência, Vitória-ES e JEANY DO NASCIMENTO AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Raul de Carvalho, nº 36, Resistência, Vitória-ES. 17359 2.: EVANDRO DA SILVA LEMOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), empeendedor, residente na Rua São Vicente, nº 242, São José, Vitória-ES e LORRAINE DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), encarregada operacional, residente na Rua Rio Tapajós, nº 23, Hélio Ferraz, Serra-ES. 17360 3.: ALESSANDRO BASTOS, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), cobrador de ônibus, residente na Beco Quinze, nº 254, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e JUSCELENE ROHR DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), Professora, residente na Beco Quinze, nº 254, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17361 4.: JOSÉ RIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, natural de Joaíma-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Escadaria José Caetano da Silva, nº 41, Cruzamento, Vitória-ES e MARIA ANGÉLICA SILVA, natural de Dário Meira-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Marilza Paranho Netto, 06, Estrelinha, Vitória-ES. 17363 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de maio de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADIMAR DOS SANTOS FERREIRA, natural de Itanhém-BA, com 45 anos de idade, Solteiro(a), jardineiro, residente na Avn Leste Oeste, 158, Jardim Bela Vista, Serra-ES e NILZA APARECIDA NUNES, natural de Baixo Guandu-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Avn Leste Oeste, 158, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10847 2.: MARCIO PEREIRA DA COSTA, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 48 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua João Pinheiro, nº 146, Nova Carapina I, Serra-ES e NEILY PEREIRA GABRIEL, natural de Ribeirão das Neves-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua João Pinheiro, nº 146, Nova Carapina I, Serra-ES. 10890 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de maio de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS DA SILVA RAMOS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 21 anos de idade, Solteiro(a), pintor escalador, residente na Rua Joubert Ayub Alves, nº 124, Centro, Itapemirim-ES e LORENNA FERNANDES DE FREITAS SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), profissional de educação física, residente na Rua Joubert Ayub Alves, nº 124, Centro, Itapemirim-ES. 14069 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 03 de maio de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRICIO GOMES PINTO, natural de Domingos Martins-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua 34, N°8, Jabaete, Vila Velha-ES e LUCIMAR MACHADO RITA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 35 anos de idade, divorciado(a), supervisora de vendas, residente na Rua 34, N°8, Jabaete, Vila Velha-ES. 08818 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de maio de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ENILSON LEPPAUS, natural de Viana-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na São Paulo, S/n°, Zona Rural, Formate, Viana-ES e NELCI VIEIRA PRATES, natural de Itamaraju-BA, com 59 anos de idade, solteiro(a), Cozinheira, residente na São Paulo, S/n°, Zona Rural, Formate, Viana-ES. 07276 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 03 de maio de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAXWELL GONÇALVES MADEIRA, natural de Ipanema-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Córrego Bonsucesso, Zona Rural, Iúna-ES e ELLEN MARTINS DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Córrego Bonsucesso, Zona Rural, Iúna-ES. 08825 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 03 de maio de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ANGELO MARCIO MODOLO, nacionalidade brasileira, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, nascido em 27 de outubro de 1978, estado civil solteiro, profissão motorista, residente na Avenida Amazonas, S/n, Arlindo Villaschi em Viana-ES, filho de SANTO ANTONIO MODOLO e IRACI SANTINHA MIES MODOLO & LORRAYNE RODRIGUES CARDOSO, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 22 de outubro de 1994, estado civil solteira, profissão autônomo, residente na Avenida Amazonas, S/n, Arlindo Villaschi em Viana-ES, filha de CELIO CARDOSO e SILVANA DE OLIVEIRA RODRIGUES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 03 de maio de 2021 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala