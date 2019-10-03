Proclamas - 03/10/19

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 00:00
- Atualizado há 6 anos
Tamanho de arquivo: 602kb
Proclamas
EDITAL DE PROCLAMAS CARTÓRIO DA SEDE DO 1° DISTRITO DE CARIACICA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1. ELZI DE PAULA ALMEIDA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 61 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, nº 720, Flexal I, Cariacica-ES e MARIA ASSIS DE ALENCAR, natural de Nova Venécia-ES, com 56 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, nº 720, Flexal I, Cariacica-ES. 12412 2. MAIKON PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 279, Bairro Aparecida, Cariacica-ES e HELENICE ALBINO BELARMINO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 307, Bairro Aparecida, Cariacica-ES. 12413 3. RONI DA SILVA TRINDADE, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua 31 de Março, nº 134, Itacibá, Cariacica-ES e DAYANE ALVARENGA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 31 de Março, nº 134, Itacibá, Cariacica-ES. 12414 4. CHARLES ROSA SOARES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua 31 de Março, nº 134, Itacibá, Cariacica-ES e SARA ANDRADE MANCINI, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Rua 31 de Março, nº 134, Itacibá, Cariacica-ES. 12415 5. THIAGO NEVES CORRÊA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), separador, residente na Avenida Canaã, nº 18, Bairro Nova Canaã, Cariacica-ES e CATIANE APARECIDA MARTINS RANGEL, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Canaã, nº 18, Bairro Nova Canaã, Cariacica-ES. 12416 6. GABRIEL VITOR ALVES SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de açougueiro, residente na Rua Hermes Santorio, nº 5, Campo Verde, Cariacica-ES e LETICIA MARTINS BUZATTO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Hermes Santorio, nº 5, Campo Verde, Cariacica-ES. 12417 7. THIAGO DE OLIVEIRA VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Cerejeiras, nº 54, Bairro Parque Gramado, Cariacica-ES e KAREN DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Libano, S/nº, Bairro Nova Brasilia, Cariacica-ES. 12418 8. JEFFERSON LOPES RANGEL, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), cabeleireiro, residente na Rua 18, nº 21, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e NATALICE CHAGAS DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), consultora de vendas, residente na Rua 18, nº 21, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12419 9. JULIO CESAR ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Ibiraçu, nº 5, Bairro Itacibá, Cariacica-ES e LUZIA DA COSTA ROCHA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 54 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Ibiraçu, nº 5, Bairro Itacibá, Cariacica-ES. 12421 10. FELIPE HENRIQUE DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Antonio Carlos Jobim, nº 86, Tucum, Cariacica-ES e CARLA CRISTINA TONINE MARCONI, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Antonio Carlos Jobim, nº 86, Tucum, Cariacica-ES. 12422 11. RODRIGO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua 11, nº 52, Prolar, Cariacica-ES e STEPHANIE SIMONELLI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua 11, nº 52, Prolar, Cariacica-ES. 12423 12. EDELMAN SILVA LEITE, natural de Canavieiras-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Travessa Martins, S/nº, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES e JACQUELINE DA PAZ AMARAL, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa Martins, S/nº, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES. 12425 13. RONALDO FERREIRA GONÇALVES, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Geraldo Gonçalves, nº 90, Grauna, Cariacica-ES e DEISIANE NASCIMENTO DA VITORIA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Geraldo Gonçalves, nº 90, Grauna, Cariacica-ES. 12426 14. PAULO VICTOR LOSS GOMES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua São José nº 56, Bairro Itacibá, Cariacica-ES e ALINE MACHADO TITOL, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), recepcionista, residente na Rua São José nº 56, Bairro Itacibá, Cariacica-ES. 12427 15. ALEX SANTOS DO NASCIMENTO, natural de Itamaraju-BA, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cento e Seis, nº 158, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e YASMIN DE SOUZA FLORES, natural de Morrinhos-GO, com 18 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Cento e Seis, nº 158, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 12428 16. CARLOS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), mestre de obras, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 01, Aparecida, Cariacica-ES e MARIA POLIANA FERREIRA SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 01, Aparecida, Cariacica-ES. 12429 17. RAFAEL BATISTA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua da Galeria, nº 598, Bairro Flexal II, Cariacica-ES e ÁBIDA DA SILVA AMARO, natural de Afonso Claúdio-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua da Galeria, nº 598, Bairro Flexal II, Cariacica-ES. 12430 18. IVAN CLEBER SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), cobrador, residente na Rua F, nº 220, Prolar, Cariacica-ES e ELANY BENICIO DE SOUZA PEREIRA, natural de Esperantinópolis-MA, com 29 anos de idade, Solteira(o), embaladora, residente na Rua F, nº 220, Prolar, Cariacica-ES. 12431 19. ALAN MARIANO GONÇALVES, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, Divorciado(a), meio oficial de cozinha, residente na Rua Hilda Ferraz, nº 19, Santana, Cariacica-ES e CONCEIÇÃO SILVA FREITAS, natural de Aracruz-ES, com 64 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Hilda Ferraz, nº 19, Santana, Cariacica-ES. 12432 20. ANDRÉ SANTOS DE ARAÚJO, natural de Nova Viçosa-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Dona Ernestina, nº 110, Tucum, Cariacica-ES e GERLANE JANUÁRIO GOMES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dona Ernestina, nº 110, Tucum, Cariacica-ES. 12433 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica ES, 02 de Outubro de 2019 MILSON FERNANDES PAULIN Oficial do Registro Civil CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE IBES – VILA VELHA-ES Faço saber que pretendem se casar: 1. CARLOS EDUARDO GONZAGA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), desenvolvidor de sistemas, residente na Rua Manoel Dias Viana, nº 13, Santa Inês, Vila Velha-ES e IRIS ANA DA CONCEIÇÃO LOPES, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), professora de Educação Fisica, residente na Rua Manoel Dias Viana, nº 13, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728137 2. TIAGO ALENCASTRE GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), garçom, residente na 30 High Street Colliers Wood, Londres, Reino Unido, Codigo Postal: SW19 2AB, Londres-ET e KATRY SCHER OSSERIO BORGES DE LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estagiaria, residente na Rua Justina Maria da Vitória, nº 02, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728138 3. PABLO COÊLHO VENTURINI, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Angelo Borgo, nº 90, Apto 802 , Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e JEFERSON COSTA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Angelo Borgo, nº 90, Apto 802 , Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232728139 4. ÉBER JOSÉ INÁCIO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Leopoldo Coutinho, nº 15, Ibes, Vila Velha-ES e BRUNA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cabelereiro, residente na Rua Leopoldo Coutinho, nº 15, Ibes, Vila Velha-ES. 232728140 5. LUAN RAMOS FELIX, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), fiscal sanitario, residente na Rua Fortaleza, Nº35, Ibes, Vila Velha-ES e IZABELA CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estagiaria, residente na Rua Fortaleza, nº 35, Ibes, Vila Velha-ES. 232728142 6. WHERLEY WILLIANS DE SOUZA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rodovia Darly Santos, nº 02, Darly Santos, Vila Velha-ES e ROSINEIA FRAGA DE ALMEIDA, natural de Itamaraju-BA, com 46 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rodovia Darly Santos, nº 02, Darly Santos, Vila Velha-ES. 232728143 7. DERACI LIMA SAMPAIO, natural de Uruçuca-BA, com 69 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Jaime de Barros, nº 26, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES e ZELITA PEREIRA DE SOUZA DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 45 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Jaime de Barros, nº 26, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES. 232728144 8. KLEBER GUIMARÃES SANTOS, natural de Ibicarai-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Crisatemo, nº 23, Brisamar, Vila Velha-ES e ALDINE PENA DOS SANTOS, natural de Ibicaraí-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Crisatemo, nº 23, Brisamar, Vila Velha-ES. 232728146 9. LUIZ GUSTAVO GOMES DE ALBUQUERQUE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Tecnico de telecomunicações, residente na Rua Antonio Maria Cardoso, nº 39, Chiado, Lisboa-ET e VANILDA SURIANO, natural de Afonso Claudio-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Lírio, nº 96, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232728148 Se alguém souber de algum impedimento, queira acusá-lo na forma da Lei. Distrito de Ibes, 02 de Outubro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala do Registro Civil CARTÓRIO DA BARRA Faço saber que pretendem casar-se: 1. 07984 - CARLOS ANTÔNIO PEREIRA SILVA, brasileiro, solteiro, padeiro, com vinte e sete (27) anos de idade, natural de Ribeirão das Neves-MG, residente e domiciliado à Recluso na Penitenciaria Estadual de Vila Velha, PEVV II, Xuri, Vila Velha-ES e JUSSARA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, brasileira, solteira, cozinheira, com trinta e seis (36) anos de idade, natural de Itapebi-BA, residente e domiciliada à Rua da Pereira, nº 1, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 2. 07979 - WADSON LOPES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, atendente, com vinte e dois (22) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Recluso na Penitenciaria Estadual de Vila Velha, PEVV I, Xuri, Vila Velha-ES e KETYELLE DE ALCANTARA DA SILVA, brasileira, solteira, autônomo, com vinte e dois (22) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Rua Jose Rangel , nº 24, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES. 3. 07977 - RICARDO LUCIO DE OLIVEIRA LOURES, brasileiro, solteiro, autônomo, com vinte e cinco (25) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliado à Recluso na Penitenciária Estadual de Vila Velha, PEVV II, Xuri, Vila Velha-ES e LEYLIANE BATISTA DOS SANTOS, brasileira, solteira, auxiliar de produção, com vinte e sete (27) anos de idade, natural de Pedro Canário-ES, residente e domiciliada à Rua Visconde do Rio Branco, Nº 5 , Morada da Barra, Vila Velha-ES. 4. 07966 - ANDERSON COSTA DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, autônomo, com trinta e dois (32) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliado à Recluso na Penitenciaria Estadual de Vila Velha, PEVV II, Xuri, Vila Velha-ES e LORENA DE SOUZA FERNANDES, brasileira, solteira, manicure, com vinte e cinco (25) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada à Rua Josué Prado, nº 45, Castelo Branco, Cariacica-ES. 5. 07957 - JAIRO SILVA JESUS, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, com vinte e três (23) anos de idade, natural de Teixeira de Freitas-BA, residente e domiciliado à Recluso na Penitenciária Estadual de Vila Velha I, Xuri, Vila Velha-ES e ADRIELE JESUS BATISTA, brasileira, solteira, manicure, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Colatina-ES, residente e domiciliada à Rua São Benedito, S/nº, Flexal II, Cariacica-ES. 6. 07951 - CLEYTON MEIRELES, brasileiro, solteiro, lombador, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliado à Recluso no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha, Xuri, Vila Velha-ES e HAYANI COELHO CALZI, brasileiro(a), solteira, autonoma, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Vitoria-ES, residente e domiciliada à Rua Conselheiro Lafaiete, s/nº, Flexal, Cariacica-ES. 7. 07945 - FILIPE XAVIER, brasileiro, solteiro, serralheiro, com trinta e dois (32) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliado à Encontra-se Recluso na Penitenciária Estadual de Vila Velha, PEVV II, Xuri, Vila Velha-ES e JESSIKA HELLEN BALBINO DE LIMA SILVA, brasileira, solteira, do lar, com vinte e sete (27) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada à Rua São Pedro, nº 125, Nova Palestina, Vitória-ES. 8. 07939 - EMANUEL LEÃO GARCIA, brasileiro(a), solteiro, autonomo, com vinte e um (21) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Recluso na Penitenciaria Estadual de Vila Velha, PEVV I, Xuri, Vila Velha-ES e FABIANA DOS REIS MENDONÇA, brasileiro(a), solteira, vendedora, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Baixo Guandu-ES, residente e domiciliada à Rua Guanabara, nº 54, Setor 7, Ibes, Vila Velha-ES. 9. 07925 - DANIEL PIMENTEL DOS SANTOS, brasileiro(a), solteiro, autonomo, com trinta e dois (32) anos de idade, natural de Vitoria-ES, residente e domiciliado à Recluso na Penitencia Estadual de Vila Velha, PEVV II, Xuri, Vila Velha-ES e FABIANA FANTIN DE JESUS, brasileiro(a), solteira, autonoma, com quarenta e dois (42) anos de idade, natural de Vitoria-ES, residente e domiciliada à Rua Loureiro Nunes, nº 189, Casa, Santos Dumont, Vitoria-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vila Velha ES, 02 Outubro de 2019 Najla Ap. Assad de Moraes Oficiala do Registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS, VITÓRIA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1. EDMAR SILVA, brasileiro, profissão carpinteiro, com sessenta e quatro (61) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Vitória-ES, residente na Rua Alcino Pereira Netto, nº 30, Jardim Camburi em Vitória-ES e GUILHERMINA RODRIGUES DE ALMEIDA, brasileira, profissão auxiliar de serviços gerais, com cinqüenta e um (51) anos de idade, estado civil solteira, natural de Andaraí-BA, residente na Rua Alcino Pereira Netto, nº 30, Jardim Camburi em Vitória-ES. 23247 2. RAY RANDER DOS SANTOS SANTANA, brasileiro, profissão auxiliar de carga e descarga, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha-ES, residente na Rua Lídia Rocha Feitosa, nº 75, Maria Ortiz em Vitória-ES e RENATIELLY BARROS JANUARIO, brasileira, profissão auxiliar de recursos humanos, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vitória-ES, residente na Rua Lídia Rocha Feitosa, nº 75, Maria Ortiz em Vitória-ES. 23289 3. IAGO AMARAL RABELLO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), médico veterinário, residente na Avenida Hugo Viola, nº 20, Jardim da Penha, Vitória-ES e JOYCE BAPTISTA COMPOSTRINI, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Médica Veterinária, residente na Avenida Hugo Viola, nº 20, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23224 4. JOAQUIM CASTELLO DE BARROS, natural de Vitória-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), Médico, residente na Avenida Dante Michelini, nº 4561, Ap 402, Ed Leposc, Jardim Camburi, Vitória-ES e CLÉIA DOS SANTOS PLASTER, natural de Pedro Canário-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), Pedagoga, residente na Avenida Dante Michelini, nº 4561, Ap 402, Ed Leposc, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23249 5. ROGÉRIO PETRI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Avenida Santos Evangelista, nº 26, Ed. Via Nature Apto 404, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIANA MELEIPE PEIXOTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Santos Evangelista, nº 26, Ed. Via Nature Apto 404, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23254 6. GABRIEL INACIO BARBOSA DO ROSARIO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 215, Apto 702, Jardim Camburi, Vitória-ES e AMÁBILLE MUNIQUE TRINDADE AMBROSIO, natural de Lajinha-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 215, Apto 702, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23279 7. RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), funcionário público, residente na Avenida Dante Michelini, 551, Jardim da Penha, Vitória-ES e LUCIANA CHRYSTINA DE CASTRO PEREIRA, natural de Campo Belo-MG, com 33 anos de idade, Solteira(o), jornalista, residente na Avenida Dante Michelini, 551, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23285 8. GENIVAL DE AZEVEDO BORGES JUNIOR, natural de Rio Branco-AC, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 214, Jardim Camburi, Vitória-ES e SILVIA GRESCIA DE ALMEIDA QUISPE, natural de Rio Branco-AC, com 25 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 214, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23291 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Goiabeiras-ES, 02 de Outubro de 2019 Paula Cecília da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO DYONIZIO RUY - SEDE Faço saber que pretendem casar-se: 1. NICHOLAS CONTIJO MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Av. Oitava, S/nº, Lote 11, Qd. 89, Cobilândia, Vila Velha-ES e KAROLINY ROSA DO SACRAMENTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Itabaiana, nº 775, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07332 2. CARLOS HENRIQUE DE MELO LOUREIRO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Itabaiana, Nº415, Ed. Mar Egeu, Apto. 803 C, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ALICE AGUIAR SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Alcindo Guanabara, Nº449, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 07333 3. ROBSON XAVIER PRATA, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1850, Aptº 103, Torre B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MICHELA THOMAZI DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1850, Aptº 103, Torre B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07334 4. MARCOS ANTONIO LIMA JUNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Hugo Musso, N° 2313, Ed. Franz Kafka, Apt°402, Itapuã, Vila Velha-ES e ANA PAULA DE ASSIS FALCETTI, natural de Juiz de Fora-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), agente de televendas, residente na Avenida Perimetral, nº 55, Ed. Itapoã, Apto. 402, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07335 5. PEDRO HENRIQUE MEDEIROS MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de fabricação, residente na Rua Visconde de Taunay, nº 08, Soteco, Vila Velha-ES e MARIANY RODRIGUES NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Visconde de Taunay, nº 08, Soteco, Vila Velha-ES. 17818 6. RALF LUÍS PIERRE RIBEIRO, natural de Volta Redonda-RJ, com 36 anos de idade, divorciado(a), Maritimo, residente na Rua Maria Niero da Silva, nº 212, Glória, Vila Velha-ES e ANDRÉA NUNES AMBRÓSIO, natural de Curitiba-PR, com 32 anos de idade, solteiro(a), Jornalista, residente na Rua Maria Niero da Silva, nº , Glória, Vila Velha-ES. 17880 7. JÚLIO CÉSAR MARANGON DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), personal trainer, residente na Rua S Paulo, nº 2800, Ap 803, Itapoã, Vila Velha-ES e KAMYLA DOS SANTOS ROBERS DE SIQUEIRA, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Canopus, nº 75, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 17881 8. ROBSON RODRIGO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Bancário, residente na Rua João Antônio Afonso, 105, BL I AP 403, Santa Inês, Vila Velha-ES e GEINE CRISTINA ROSA PEREIRA, natural de Afonso Claudio-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua João Antonio Afonso, 105, Santa Inês, Vila Velha-ES. 17882 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 02 de Outubro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro Civil CARTORIO MARIA AMADO – SERRA/ES Faço saber que pretendem contrair matrimônio: 1. JHONATAN SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Xingu, 602, Planalto Serrano, Bl C, Serra-ES e MÁRCIA DE JESUS LEMOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Xingu, 602, Planalto Serrano, Bl C, Serra-ES. 09621 2. THIAGO MARTINS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Intendente Câmara, nº 38, Nova Carapina I, Serra-ES e ANA DÉBORAH DOMINGOS RAMALHO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Teixeira de Freitas, nº 549, Parque Residencial Mestre Álvaro, Serra-ES. 09622 3. YURI EGIDIO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), comerciante, residente na Avn August Saint Hilaire, 204, Manguinhos, Serra-ES e DANIELE ROSARIO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua das Magnolias, 327, Cascata, Serra-ES. 09623 4. ALCEBIADES RODRIGUES FRANCISCO, natural de Serra-ES, com 74 anos de idade, Viúvo(a), aposentado, residente na Rua São Pedro, nº 499, São Domingos, Serra-ES e MARIA DE FATIMA VARGAS RUFINO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 62 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua São Pedro, nº 499, São Domingos, Serra-ES. 09624 5. FANUEL VAZ ALVES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estagiario, residente na Rua Rio Madeira, 38, Eldorado, Serra-ES e SARA DE OLIVEIRA HONORATO, natural de Pancas-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Roma, 45 , Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES. 09626 Quem souber de algum impedimento, acuse na Forma da Lei. Serra-ES, 02 de Outubro de 2019 Marisa de Deu Amado Oficiala CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TAB. DE NOTAS DO DISTRITO DE CARAPINA SERRA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1. IGOR CORREIA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), tecnico de planejamento, residente na Rua Afonso Claudio, 142, Valparaiso, Carapina, Serra-ES e JULIANA DE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Afonso Claudio, 142, Valparaiso, Carapina, Serra-ES. 29153 2. MATUZALEM MARTINS DE CARVALHO, natural de Governador Valadares-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua dos Carvalhos, 07, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES e ANDRESA DOMINGAS DO BONFIM, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua dos Carvalhos, 07, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29158 3. DAVIDSON OLIVEIRA MACHADO, natural de Contagem-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Macieira, nº 21, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES e LYS-LAINE RONCATO FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Macieira, nº 21, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29159 4. MÁRIO JORGE PIRES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), encarregado geral, residente na Rua Beija Flor,53, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES e CLERISVÂNIA VIEIRA DA SILVA, natural de Poço das Trincheiras-AL, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Beija Flor,53, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29160 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Carapina, Serra-ES, 02 de Outubro de 2019. Silvio dos Santos Neto Oficial do Registro Civil CARTÓRIO SARLO – VITÓRIA – ES Faço saber que pretendem casar-se: 1. HENRIQUE DIAS DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua João Vitória, 15, Ap 302, Santa Martha, Vitória-ES e MARIA DAS DORES GOMES PEREIRA, natural de Antonina do Norte-CE, com 25 anos de idade, Solteira(o), Operadora de caixa, residente na Rua João Vitória, nº 15, AP 302, Santa Martha, Vitória-ES. 23620 2. ROLANDO MARIO NETO, natural de Porto Alegre-RS, com 32 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 38, São Benedito, Vitória-ES e NATHALIA MACHADO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 38, São Benedito, Vitória-ES. 23624 3. SANDRO SILVA BASTOS, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), tatuador, residente na Rua José Martins Delazare, nº 88, Joana D'arc, Vitória-ES e KAMILLA DE OLIVEIRA MACHADO, natural de Nova Venécia-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), tatuadora, residente na Rua José Martins Delazare, nº 88, Joana D'arc, Vitória-ES. 23625 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 02 de Outubro de 2019. RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE VIANA – REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretendem casar-se: 1. FABRÍCIO DE FREITAS CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Tancredo Neves, N°29, Canaã, Viana-ES e JULIANA PIZZIOLO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), Assistente administrativo, residente na Avenida Tancredo Neves, N°29, Canaã, Viana-ES. 06710 2. DJALMA DE OLIVEIRA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Estrada Pedra da Mulata, S/nº, Area Rural, Viana-ES e ALINNE SANTOS DALLA BERNARDINA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Estrada Pedra da Mulata, S/nº, Area Rural, Viana-ES. 06711 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 02 de Outubro de 2019 Sophie Helene Porto Oficiala do registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (2ª ZONA JUDICIÁRIA – VITÓRIA – ES) Faço saber que pretendem casar-se: 1. DELIO CABRAL RIBEIRO (GÊMEO), natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua São João Batista, N° 108, Resistência, Vitória-ES e TATIANA CRISTINA DA SILVA ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São João Batista, N° 108, Resistência, Vitória-ES. 16778 2. WILSON RANGEL, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Escadaria Sebastião Xavier, N°37, Santa Tereza, Vitória-ES e SILVANA RODRIGUES CHAVES, natural de São Mateus-ES, com 54 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Escadaria Sebastião Xavier, N° 37, Santa Tereza, Vitória-ES. 16787 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitória-es, 02 de Outubro de 2019 HUMBERTO MANOEL PASSOS BEIRIZ Oficial do Registro Civil CARTÓRIO ACIOLI Faço saber que pretendem casar-se: 1. VALDECIR GOZZER, natural de João Neiva-ES, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Pedreiro, residente e domiciliado à Rua Francisco Augustinho, S/n°, Acioli em João Neiva-ES, filho de ORLANDO GOZZER e de ALDA RODRIGUES DE FREITAS GOZZER e ELISANGELA VIDAL LOPES AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil solteira, profissão Faxineira, residente e domiciliada à Rua Francisco Augustinho, S/n°, Acioli em João Neiva-ES, filha de JOSÉ AZEVEDO e de ZILDA VIDAL LOPES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. João Neiva, Acioli, 02 de Outubro de 2019 Michelle de Almeida Vieira Penedo Prezotti Oficiala do Registro Civil
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o