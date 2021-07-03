Arquivos & Anexos
03-07-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 03/07/2021
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: EDIMILSON MOREIRA NUNES, natural de Presidente Kennedy-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Monteiro Lobato, nº 24, Cariacica-ES e REGINA MARISTELA CAMPOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 61 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Monteiro Lobato, nº 24, Cariacica-ES. 27735
2.: EVALDO ALMEIDA VIANA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Eletrecista automotivo, residente na Rua Dom Bosco, nº 39, Dom Bosco, Cariacica-ES e JACQUELINE IGNACIO, natural de Vila Velha-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), Cuidadora, residente na Rua Ipanema, nº 43, Morada de Campo Grande, Cariacica-ES. 27906
3.: ADÃO PEREIRA DA ROCHA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), zelador, residente na Rua da Assembléia, nº 64, Castelo Branco, Cariacica-ES e ELIZABETH MARIA PAGIO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua da Assembléia, nº 64, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27912
4.: BRUNO ALVES RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Técnico mecânico, residente na Rua Romualdo Martins, nº 84, Alto Lage, Cariacica-ES e THAYS SANTOS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Analista fiscal, residente na Rua São João, nº 56 , Alto Lage, Cariacica-ES. 27915
5.: ANDERSON PIEDADE CONDE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico de Informática, residente na Rua da Assembléia, nº 650, Castelo Branco, Cariacica-ES e ÉLLIDA DOS SANTOS GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua da Assembléia, nº 650, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27921
6.: ROGERIO DOS SANTOS, natural de Viana-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Pernambuco, nº 101, Novo Brasil, Cariacica-ES e LUCIANA FORTUNATO DE SÁ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pernambuco, nº 101, Novo Brasil, Cariacica-ES. 27927
7.: LENILSON ROCHA PEREIRA RODRIGUES, natural de Macaé-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), amarrador, residente na Rua Castelo Branco, nº 243, Bela Aurora, Cariacica-ES e PAMELA DE FREITAS SILVINO, natural de São Gonçalo do Pará-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Castelo Branco, nº 243, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27928
8.: GABRIEL MACKSUEL RAMOS DE OLIVEIRA, natural de Serrinha-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista caminhão, residente na Rua São Jorge, nº 13, Mucuri, Cariacica-ES e ALYNI BRENDA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Frentista, residente na Rua São Jorge, nº 13, Mucuri, Cariacica-ES. 27931
9.: PAULO SERGIO FERREIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua São Silvestre, nº 12, Castelo Branco, Cariacica-ES e JANETE ALVES DA SILVA, natural de Tumiritinga-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), garçonete, residente na Rua Lago da Conquista, nº 92, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 27932
10.: JOÃO PAULO DO CARMO GUEDES, natural de São Paulo-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Begônia, nº 287, Rio Marinho, Cariacica-ES e LHAÍS TÁBITTA DE SOUZA ASSIS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Begônia, nº 287, Rio Marinho, Cariacica-ES. 27933
11.: THIAGO ANTONIO JUSTINO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Motorista carreteiro, residente na Rua Aparecida, nº , São Geraldo, Cariacica-ES e ROSIANE DA SILVA OLIVEIRA, natural de Irajuba-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Theofilo Almeida, 73, Loteamento Jaguar, Jaguaquara-BA. 27934
12.: ELMO LAGE VIANA, natural de Timóteo-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua São João, nº 36, Alto Lage, Cariacica-ES e GISELE GOMES LIMA, natural de Osasco-SP, com 35 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São João, nº 36, Alto Lage, Cariacica-ES. 27935
13.: JOHNNY EDUARDO DEGASPERI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Francisca Paula Bonadiman, nº 07, Santa Bárbara, Cariacica-ES e CAROLAINE DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Francisca Paula Bonadiman, nº 07, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 27936
14.: DELMAR ROCHA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Rei Alexandre Magno, nº 22, Vale dos Reis, Cariacica-ES e LEIDIANE ZEQUINI RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Caixa, residente na Rua Rei Alexandre Magno, S/nº, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 27938
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 02 de julho de 2021
Fabiana Aurich
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE
Faço saber que pretender casar-se:
1.: VINÍCIUS RODRIGUES ELEUTÉRIO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Recreio de Setiba, S/n, Setiba, Guarapari-ES e THAIS OBOLARI DA SILVA SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Recreio de Setiba, S/n, Setiba, Guarapari-ES. 12357
2.: DAVI KLEIN, natural de Porto Alegre-RS, com 44 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Piauí, nº 39, Camurugi, Guarapari-ES e JANE MARIA BELO RODRIGUES, natural de Guarapari-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), Cozinheira, residente na Rua da Marinha, nº 640, Muquiçaba,, Guarapari-ES. 12358
3.: ADELITON EMILIANO MARINHO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico de sonorização, residente na Rua Simplício de Almeida Neto, nº 370, Ipiranga, Guarapari-ES e RAYANE EDUARDO DE ALMEIDA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Simplício de Almeida Neto, nº 370, Ipiranga, Guarapari-ES. 12359
4.: DANIEL AMISADAI CONTE, natural de Diamantino-MT, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Silvania Alves, nº 400, Camurugi, Guarapari-ES e YASMINE DE SOUZA DO NASCIMENTO, natural de Manaus-AM, com 24 anos de idade, solteiro(a), padeira, residente na Rua Silvania Alves, nº 400, Camurugi, Guarapari-ES. 12360
5.: LUCIO HENRIQUE DE ARAUJO GOMES, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua José Krohling, S/n, Aeroporto, Guarapari-ES e FERNANDA ALMEIDA SIMÕES, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua José Krohling, S/n, Aeroporto, Guarapari-ES. 12361
6.: FABRICIO DE JESUS BAPTISTA, natural de Guarapari-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Santos Neves, nº 39A, Santa Margarida, Guarapari-ES e MARTA NUNES DO CARMO, natural de Volta Redonda-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Santos Neves, nº 39A, Santa Margarida, Guarapari-ES. 12362
7.: ALESSANDRO FERNANDES PEREIRA, natural de São José dos Campos-SP, com 48 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua São José, nº 16, Santa Mônica, Guarapari-ES e ANA LÚCIA BORGES PINHEIRO, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São José, nº 16, Santa Mônica, Guarapari-ES. 12363
8.: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Joaíma-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua das Inhuíbas, S/n, Ipiranga, Guarapari-ES e THAMIRES FERREIRA LEMOS, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua das Inhuíbas, S/n, Ipiranga, Guarapari-ES. 12364
9.: JOÃO PAULO MIQUILINE, natural de Anchieta-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Borracheiro, residente na Rua Santo Amaro, S/N, São José, Guarapari-ES e CRISTYANE LUIZA MAROCCO, natural de Guarapari-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santo Amaro, S/N, São José, Guarapari-ES. 12365
10.: OSVALDO GUILHERME GONÇALVES, natural de Astolfo Dutra-MG, com 72 anos de idade, viúvo(a), padeiro, residente na Rua Anésio Freire, nº 53, Kubitschek, Guarapari-ES e LUSINETE SANTANA DOS SANTOS, natural de Buerarema-BA, com 51 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Anésio Freire, nº 53, Kubitschek, Guarapari-ES. 12366
11.: JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua H, S/n, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e JESSICA SANT'ANA SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua H, s/n , Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12367
12.: JOÃO VITOR COUTINHO DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Zuleima Fortes Farias, nº 300, Centro, Guarapari-ES e PATRICIA ERBISTE DE MOURA E SILVA, natural de Muriaé-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de autorização, residente na Rua Zuleima Fortes Farias, Nº300 , Centro, Guarapari-ES. 12368
13.: JACKSON VAZ DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Félix Simão Nader, S/n, Independencia, Guarapari-ES e ALANA TIALE VIEIRA COSTA, natural de Camacan-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Félix Simão Nader, S/n, Independencia, Guarapari-ES. 12369
14.: GABRIEL MIGUEL GOMES GUERREIRO, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro Elétrecista, residente na Rua Rosa Simões de Almeida, Nº 33, São Judas Tadeu, Guarapari-ES e POLLYANA GONÇALVES CORRADI, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Secretário escolar, residente na Rua Ernestina Vieira Simões, nº 218, Olaria, Guarapari-ES. 12370
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Guarapari-ES, 02 de julho de 2021
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Tabeliã e Oficiala Interina
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: IGHOR MIKE MIRANDA LORDELO CUSTÓDIO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Nº 55, Jardim Camburi, Vitória-ES e TAYNÁ GEAQUINTO REBELLO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Central, nº 265, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 24816
2.: TIAGO DOS SANTOS ALVES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Otílio João Fernandes, nº 674, da Penha, Vitória-ES e SÂMARA SANTOS DA VITORIA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Orlando Basílio dos Santos, nº 84, Itararé, Vitória-ES. 24818
3.: GIL MOREIRA LEÃO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), microempresário, residente na Rua Constante Sodré, nº 1052, Aptº 1001, Praia do Canto, Vitória-ES e MARCELLA DA COSTA SALLES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Constante Sodré, nº 1052, Aptº 1001, Praia do Canto, Vitória-ES. 24819
4.: ALEX SANDRO MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), assistente de suprimentos, residente na Avenida Presidente Florentino Avidos, Bloco A, 300/402, Parque Moscoso,, Vitória-ES e ANA PAULA CAROLINA SANTANA DE ABREU, natural de Viana-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Presidente Florentino Avidos, nº 300, Bloco A, Aptº 402, Parque Moscoso, Vitória-ES. 24820
5.: ANDRÉ LUIZ BARBATO SANCHES, natural de Moreira Sales-PR, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Leitão da Silva, Nª277, Aptº 403, Bento Ferreira, Vitória-ES e ROBERTA DE ALMEIDA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Jahira Santos Rodrigues, nº 125, Aptº 301, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24821
6.: MARCELO ROCHA TÓFFOLI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Oceanógrafo, residente na Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, nº 720, Ilha do Boi, Vitória-ES e GABRIELA PIN BONIZIOLI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Analista de exportação, residente na Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, nº 720, Ilha do Boi, Vitória-ES. 24822
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 02 de julho de 2021
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LEANDRO ALVES DA CRUZ, natural de Lajinha-MG, com 36 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Amazonas, nº 438, Nova Valverde, Cariacica-ES e KARINA MOREIRA CAMPOS GONÇALVES, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), universitária, residente na Rua Amazonas, nº 438, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13768
2.: BRUNO CUNHA BARBOSA, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), líder de estoque, residente na Rua Nilton Balestreiro, nº 59, Itacibá, Cariacica-ES e DAIANE LEANDRO LIMA VAZ, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nilton Balestreiro, nº 59, Itacibá, Cariacica-ES. 13769
3.: VENÍCIO RAUTA FRANCISCO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua Sessenta e Seis, nº 29, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e CECILIA MARIA SILVA DE CARVALHO, natural de Miraí-MG, com 56 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Sessenta e Seis, nº 29, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13770
4.: DYEGO SAMPAIO SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), aplicador de manta, residente na Rua Padre José de Anchieta, nº 737, Flexal II, Cariacica-ES e ANA CRISTINA DE JESUS SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Padre José de Anchieta, nº 737, Flexal II, Cariacica-ES. 13771
5.: ANTONIO REMILTON GASTALDI JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vitória, nº 23, Bela Aurora, Cariacica-ES e AMANDA DA SILVA SCHROEFFER, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dona Jurandir Rosa Muniz, nº 10, Tabajara, Cariacica-ES. 13772
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 02 de julho de 2021
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ANDRÉ DE LEMOS COELHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), gestor de compras, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES e LETICIA AMORIM COUTO, natural de Fundão-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rodovia ES 010,, Fundão-ES. 24597
2.: WEKSLEI ANDRADE COSTA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro autônomo, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, nº 991, Apto 101, Jardim da Penha, Vitória-ES e ELLEN SALLES DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), telefonista, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, nº 991, Apto 101, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24598
3.: RAFAEL POLONINE ROSA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Leopoldo Siqueira, Morada de Camburi, Vitória-ES e GABRIELA LIMA DE VARGAS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Leopoldo Siqueira, Morada de Camburi, Vitória-ES. 24599
4.: DIEGO LOURENÇO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), escrituário, residente na Rua Oscar de Souza Carvalho, Solon Borges, Vitória-ES e VANESSA GOES WANDERMUREM, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, divorciado(a), gestora de recursos humanos, residente na Rua Oscar de Souza Carvalho, Solon Borges, Vitória-ES. 24601
5.: ALLAN MARIANI ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua José Anchieta Fontana, Jardim Camburi, Vitória-ES e BIANCA CORRÊA TONONI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua José Anchieta Fontana, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24602
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 02 de julho de 2021
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO STULZER BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Líder de equipe, residente na Rua João Pessini, nº 81, São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GABRIELE PAULINO COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Esteticista, residente na Rua Bom Pastor, nº 1, Bela Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04714
2.: CLAUDIO DE LIMA SONCINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida José Félix Cheim, nº 1012, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THATIANA SANTANA KOBI, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), secretária, residente na Avenida José Félix Cheim, nº 1012, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04717
3.: LINDOMAR CHAGAS DOS SANTOS, natural de Castelo-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Dom Pedro II, S/N, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ROSÂNGELA SANTOS DA SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dom Pedro II, S/N, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04718
4.: WANDERLEY PINHEIRO MARTINS, natural de Alegre-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), servente de pedreiro, residente na Rua Epaminondas Surrage, S/N, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NÁDIA OLIVEIRA MARTINS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Epaminondas Surrage, S/N, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04719
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de julho de 2021
Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior
Tabelião de Notas e Oficial de Registro
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RICHARD MARLON LISBÔA CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Agostinho de Oliveira, nº 233, Santa Tereza, Vitória-ES e DANDARA GOLTARA DA SILVA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Agostinho de Oliveira, nº 233, Santa Tereza, Vitória-ES. 17429
2.: GABRIEL MIRANDA DO NASCIMENTO SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico em refrigeração, residente na Rua Ernesto Bassini, nº 404, Santo Antônio, Vitória-ES e MARCELA PASSOS CORDEIRO FREITAS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Ernesto Bassini, nº 404, Santo Antônio, Vitória-ES. 17430
3.: MARCELO ROCHA TOBIAS DA COSTA, natural de Porto Seguro-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), coletor, residente na Rua Tim Maia, nº 27, Nova Palestina, Vitória-ES e GENAINA MOTTA DE PAULA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), copeira hospitalar, residente na Rua Tim Maia, nº 27, Nova Palestina, Vitória-ES. 17431
4.: EDMILSON DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), encarregado de solda aposentado, residente na Beco da Manilha, nº 81, Resistência, Vitória-ES e MÔNICA DE AGUIAR ALVES, natural de Linhares-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco da Manilha, nº 81, Resistência, Vitória-ES. 17432
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 02 de julho de 2021
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: PHABLO RICARDO HIBNER POUBEL, natural de Barra de São Francisco-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de transporte, residente na Avenida Muriaé, nº 517, Nova Carapina II, Serra-ES e RÁIRA SANTOS DE MELO, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar adminstrativo, residente na Avenida Muriaé, nº 517, Nova Carapina II, Serra-ES. 11010
2.: CRISTIANO VERLI SOARES DE OLIVEIRA, natural de Vera Cruz do Oeste-PR, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de almoxarifado, residente na Rua Ecoporanga, 26, Vista da Serra I, Serra-ES e GEISA INACIO DOS SANTOS, natural de São Roque-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ecoporanga, 26, Vista da Serra I, Serra-ES. 11013
3.: RAFAEL TOSTA SOARES, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Campinho, nº 163, Caçaroca, Serra-ES e RAYANE ALMEIDA GASPARINI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida América, nº 21, Jardim América, Cariacica-ES. 11043
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 02 de julho de 2021
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MARCELO DE ASSIS EVARISTO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), assistente adiministrativo, residente na Rua Vila Velha, nº 68, Barcelona, Serra-ES e MARIA DA PENHA DO AMARAL CERCHI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vila Velha, nº 68, Barcelona, Serra-ES. 31785
2.: RÉGIS DE JESUS TEIXEIRA, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), Servente de obras, residente na Beco Plutão, s/nº , Barro Branco, Serra-ES e ANNA KRISTINA AMORIM SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), Garçonete, residente na Beco Plutão, s/nº , Barro Branco, Serra-ES. 31786
3.: ANDERSON LANGA SCHMIDTBERGER, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Cristovão Colombo, 75, São Diogo II, Serra-ES e MAYANE DA SILVA ANGELI, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Cristovão Colombo, 75, São Diogo II, Serra-ES. 31787
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 02 de julho de 2021
Silvio dos Santos Neto
Tabelião e Oficial
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RODRIGO MOULIN FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), marítimo, residente na Rua Maria Carmen Almenara Calmon, Quadra 41/08K, Planalto, Linhares-ES e SABRINA SOARES PASSOS, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), psicóloga organizacional, residente na Rua Maria Carmen Almenara Calmon, Quadra 41/08K, Planalto, Linhares-ES. 11094
2.: BRUNO GUIDINI MENDES, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Vitória, Nº 1293, Centro, Linhares-ES e CAROLINA CHAVES CAMPOS ALVIM, natural de Muriaé-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Vitória, Nº 1293, Centro, Linhares-ES. 11095
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 02 de julho de 2021
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MARCELO DIAS RODRIGUES, natural de Recife-PE, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de qualidade, residente na Rua Manoel Barros da Costa, nº 61, Apto. 502, Jardim Camburi, Vitória-ES e CAMILLA ROSA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 121, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18954
2.: MONCLAR SUEIRO DE CARVALHO MATTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Jofredo Novaes, nº 128, Edifício Costa Verde, Apartamento 101, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA BEATRIZ PIMENTA SUZANO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Avenida da Praia, nº 222, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18955
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 02 de julho de 2021
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÁDSON SANTOS SILVA, natural de Guaratinga-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), operador de câmera fria, residente na Rua Duque de Caxias, S/n°, Vale do Sol, Viana-ES e MARINA VITÓRIA MELLO ALVES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Central, nº 15, Nova Bethânia, Viana-ES. 07337
2.: JULIANO SILVA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), bancario, residente na Rua Santo André, nº 13, Marcílio de Noronha, Viana-ES e KELLY REGATTIERI OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Vitória, nº 11, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07338
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 02 de julho de 2021
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DALTON MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), agropecuarista, residente na São José do Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES e SIDINEIA MARQUEZINE, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), vendedora autônoma, residente na São José do Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01189
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 02 de julho de 2021
Natália Bastos Bechepeche Antar
Oficiala e Tabeliã Interina
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ÁLISON MOREIRA DA SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Giobbe Zandonade, 142, Vila Betanea, Venda Nova do Imigrante-ES e SIMONE AUGUSTA DOS SANTOS, natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Giobbe Zandonade, 142, Vila Betanea, Venda Nova do Imigrante-ES. 03266
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Venda Nova do Imigrante-ES, 02 de julho de 2021
Paula Mafra Nunes Leite
Oficiala e Registradora Civil
RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WELINGTON GONÇALVES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), gerente de manutenção, residente na Rua Bernardino Monteiro, S/nº, Caixa 2, Beco Araponga, Paul, Vila Velha-ES e GRAZIANE INÁCIA DA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Bernardino Monteiro, S/nº, Caixa 2, Beco Araponga, Paul, Vila Velha-ES. 04267
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 02 de julho de 2021
Fabrini Leite Marçal
Oficial e Tabelião
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE ALTO CALDEIRAO
Faço saber que pretender casar-se:
1.: PAULO FREIRE DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Zona Rural, Alto Caldeirão, Santa Teresa-ES e LUZIA MARIA DE JEZUS, natural de Aimorés-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), auxiliar técnica, residente na Zona Rural, Alto Caldeirão, Santa Teresa-ES. 25770
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Santa Teresa-ES, 02 de julho de 2021
Diniz Cypreste de Azevedo
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA
Faço saber que pretendem casar-se:
1.: REGINALDO TORRENTE GONÇALVES, natural de Conceição do Castelo, ES, com 24 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego do Cristal, zona rural, em Brejetuba-ES e RAQUEL RODRIGUES FERREIRA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 20 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Vila do Cedro, zona rural, em Brejetuba-ES- 000997.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Vitória ES, 02 de julho de 2021.
GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO
Oficiala e Tabeliã