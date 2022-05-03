Proclamas - 03/05/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS GREGÓRIO BONARD DE MORAIS, natural de Resende-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), geógrafo, residente na Avenida Construtor David Teixeira, Vitória-ES e YASMINNE DANNAE ROSA ANDRADE, natural de São Luís-MA, com 29 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Guarujá, Viana-ES. 25377 2.: CAIO VIVACQUA MENEZES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Genserico Encarnação,, Vitória-ES e TRASSY RODOLFO MACHADO, natural de Guaçuí-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Genserico Encarnação,, Vitória-ES. 25380 3.: THAISSON SILVEIRA DE AMARAL, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), cuidador de idosos, residente na Rua Olympio Rodrigues Passos, nº 50, Vitória-ES e ESTHER VENTURA ALVES, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua Olympio Rodrigues Passos, nº 50, Vitória-ES. 25381 4.: FRANCISCO BETINI INTRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), assessor de investimento, residente na Rua João Nunes Coelho, Vitória-ES e ALBA VALÉRIA SANTOS DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua João Nunes Coelho, Vitória-ES. 25387 5.: CELSON MIGUEL ALBANI JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Doutor Pedro Feu Rosa, Vitória-ES e LAIS ALVES COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Doutor Pedro Feu Rosa, Vitória-ES. 25390 6.: ADEMILSON BARBOSA DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Professor Mário Bodart, Vitória-ES e ANDRÉA OLIVEIRA DIAS, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), secretária escolar, residente na Rua Professor Mário Bodart, Vitória-ES. 25391 7.: THIAGO MILLER DUARTE ROCHA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Sertório Franco, Vitória-ES e ALESSANDRA DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua Sertório Franco, Vitória-ES. 25393 8.: TALLES OLIVEIRA DE SOUZA ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, Vitória-ES e ANNA ALICE DOS SANTOS LEITE, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, Vitória-ES. 25394 9.: EVERTON LUIZ LOPES ALVES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Lídia Rocha Feitosa, Vitória-ES e MÔNICA BRAGA NOBRE, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de coordenação, residente na Rua Sete, Vila Velha-ES. 25396 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de maio de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL MORAES DIAS GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Padre Gabriel, nº 02, Vila Velha-ES e CAROLINA ROCHA ATHAYDE, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Padre Gabriel, nº 02, Vila Velha-ES. 232729761 2.: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Doutor Ceciliano Abel de Almeida, nº 26, Vila Velha-ES e MIRANILDES SANTOS REIS, natural de Itajuípe-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa Afonso Schwab, nº 07, Vila Velha-ES. 232729762 3.: ORLANDO CEZAR FREITAS BARROSO, natural de Vila Velha-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Beco São Luiz, nº 127, Vila Velha-ES e GIRLAINE PATRICIA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Beco São Luiz, nº 127, Vila Velha-ES. 232729763 4.: PRISCILA CALDEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Trinta e Dois, nº 13, Vila Velha-ES e TÂMARA SOUZA SANTOS, natural de Salvador-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cobrança, residente na Rua Trinta e Dois, nº 13, Vila Velha-ES. 232729764 5.: JUDIOGENES CORDEIRO DUARTE, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 387, Vila Velha-ES e JHENNIFFER CALABREZ, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 387, Vila Velha-ES. 232729765 6.: FABIANO SIQUEIRA DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Outras, residente na Rua Olavo Bilac, nº 445, Vila Velha-ES e EDIMARA RIBEIRO DE PAULA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Outras, residente na Rua Olavo Bilac, nº 445, Vila Velha-ES. 232729766 7.: GIOVANI TOVAR VIGUINI, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua antonio vieira de freitas, 144, Vila Velha-ES e PRISCILA SARTI GALVANI, natural de Afonso Cláudio-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na rodovia do sol, 1740, apto 2201, Ed. Atlantic Star, Vila Velha-ES. 232729767 8.: RICARDO RAMOS PEREIRA, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua das Pêras, nº 19, Vila Velha-ES e YASMIM SILVA DE ABREU, natural de Colatina-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Pêras, nº 19, Vila Velha-ES. 232729768 9.: JOSÉ ERLANI NUNES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), técnico de enfermagem, residente na Travessa Sérgio Cardoso, nº 440, Vila Velha-ES e JENNYFER DE OLIVEIRA BETZEL, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Travessa Sérgio Cardoso, nº 440, Vila Velha-ES. 232729769 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de maio de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: IAN INÁCIO MAZZINI, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Agente de serviços, residente na Rua Nelson Borelli, nº 148, Otton Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ELIANA LARA BOSSOES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Nelson Borelli, nº 148, Otton Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05006 2.: MATHEUS DIAS DO NASCIMENTO EMERENCIANO, natural de Mimoso do Sul-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Antônio Francisco Braz, nº 11, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ELLEN PATUSSI AZEVEDO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Agente de saúde, residente na Rua Antônio Machado, nº 22, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05007 3.: LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA, natural de Guaçuí-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Técnico em química, residente na Rua Doutor Justino Hemerly Elias, nº 97, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FERNANDA OLIVEIRA CANDIDO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Doutor Justino Hemerly Elias, nº 97, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05045 4.: CRISTIANO MAZZOCCO GUIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Amâncio da Silva, nº 217, Baiminas, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GIOVANNA PAGANI SCARAMUSSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua José Poleto, nº 46, Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05050 5.: SANDRO DALARME CARDOZO, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Contador, residente na Rua 25 de Março, nº 191, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUDYMILLA CHRISTINE DE OLIVEIRA PAINEIRAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua 25 de Março, nº 191, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05087 6.: SAMUEL DA SILVA GOÇALVES JÚNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Avenida Beatriz Rocha Soares, nº 36, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THALLIA DE SOUZA TOSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Beatriz Rocha Soares, nº 36, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05088 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de maio de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIOGO COSTA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), ator, residente na Rua Milton Caldeira, 611, Itapuã, Vila Velha-ES e NATÁLIA DE OLIVEIRA GRANATO TINÔCO, natural de Ponte Nova-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Vitória, Nº 120, Apartamento 302, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 19936 2.: RAFAEL OLIVEIRA NICCHIO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Presidente Lima, nº 673, Centro, Vila Velha-ES e ALEXIA MELO MIRANDA, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Presidente Lima, nº 673, Centro, Vila Velha-ES. 19937 3.: NATÃ SILVA MEDEIROS, natural de Natal-RN, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico em nutrição, residente na Rua Inacio Higno, 600, Ap 104, Praia da Costa, Vila Velha-ES e THIAGO DA SILVA TAVARES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), Analista administrativo, residente na Rua Inácio Higino, 600, Ed Karina, Apto 104, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19938 4.: ALEXANDRE DEMETRIO, natural de Vila Rica-MT, com 37 anos de idade, divorciado(a), técnico em manutenção aeronautica, residente na Avenida Getúlio Vargas, nº 54, Glória, Vila Velha-ES e JANETE SOUZA BRITO, natural de Guaratinga-BA, com 47 anos de idade, divorciado(a), cabelereira, residente na Avenida Getúlio Vargas, nº 54, Glória, Vila Velha-ES. 19939 5.: JOÃO VITOR FRAGA MARCELINO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Promotor de vendas, residente na Rua Claudio Manoel da Costa, 236, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES e ALINE GOMES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Autonoma, residente na Rua Araruta, 515, Alecrim, Vila Velha-ES. 19940 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de maio de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: QUESLEI RIO BRANCO ALVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Talma Drumond Pestana, nº 13, Linhares-ES e JULIA FLÁVIA SANTANA DE CARVALHO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Talma Drumond Pestana, nº 13, Linhares-ES. 11858 2.: WILLIS NASCIMENTO MARCOS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua Antônio Silva Araújo, nº 563, Linhares-ES e LUANE MATOS TRAGINO, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Antônio Silva Araújo, nº 563, Linhares-ES. 11859 3.: ELISMAR SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Vitória da Conquista-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Jonas Lopes, nº , Linhares-ES e ANA CLAUDIA RIBEIRO PAULINO, natural de Itamaraju-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), monitora escolar, residente na Rua Jonas Lopes, nº 105, Linhares-ES. 11860 4.: MAXWELL LARGURA GINELI, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), procurador federal, residente na Avenida Presidente Vargas, nº 1220, cond. Residencial Laguna Center BL, torre A, AP 104, Linhares-ES e JAQUELINE BIANCARDE NOGUEIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Presidente Vargas, nº 1220, cond. Residencial Laguna Center BL, torre A, AP 104, Linhares-ES. 11861 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 02 de maio de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN CARLOS DALZINI, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), TECNICO DE INFORMÁTICA, residente na Rua D Nº 14, SÃO CONRADO, Vila Velha-ES e ANA PAULA VELTEN BARCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), DO LAR, residente na Rua D Nº 14, SÃO CONRADO, Vila Velha-ES. 09369 2.: VINICIUS SEGATTO DEL PUPO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na rod sol s/n, Vila Velha-ES e VALÉRIA SALAZAR PEDRAZAS, natural de São Paulo-SP, com 34 anos de idade, divorciado(a), medica, residente na rod sol s/n, Vila Velha-ES. 09370 3.: RENATO MARTINS RIBEIRO, natural de Nanuque-MG, com 34 anos de idade, Solteiro(a), operador de fritadeira, residente na Rua Ita nº 710, Vila Velha-ES e LUCIANA NASCIMENTO GONZAGA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ita nº 710, Vila Velha-ES. 09371 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de maio de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ROBERTO NASCIMENTO, natural de Galiléia-MG, com 56 anos de idade, divorciado(a), bombeiro militar, residente na Rua Aparecida, nº 201, Cariacica-ES e KARINA SEIBEL, natural de Afonso Cláudio-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Aparecida, nº 201 , Cariacica-ES. 28805 2.: RENATO MORAES BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), técnico de CFTV, residente na Rua Caviunas, S/n, Lote 05, Quadra 06, Cariacica-ES e LUCINETE SCHAFFEL RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, viúvo(a), porteira, residente na Rua Caviunas, S/n, Lote 05, Quadra 06, Cariacica-ES. 28806 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 02 de maio de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO CARLOS PEREIRA JUNIOR, natural de Baixo Guandu-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na rua Leonel Silva, nº 13, Cariacica-ES e ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), copeira, residente na rua Leonel Silva, nº 13, Cariacica-ES. 14478 2.: RAFAEL DE SÁ GUERRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), farmacêutico, residente na Rua Santa Terezinha, nº 12, Cariacica-ES e RAFAELLA LOPES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Terezinha, nº 12, Cariacica-ES. 14481 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 02 de maio de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENES PEREIRA LIMA, natural de Guaratinga-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), ténico administrativo, residente na Rua Augusto Calmon, nº 49, Vitória-ES e INGRID LEONARDO CORREA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), design de unha, residente na Rua Augusto Calmon, nº 49, Vitória-ES. 25468 2.: JULIO XAVIER VALLE, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de software, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, 117/902-A, Torre Vivace, Vitória-ES e JANAINA PENA SOARES DE OLIVEIRA, natural de Manhuaçu-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Francisco Rubim, nº 260/902, Vitória-ES. 25469 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de maio de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEIDISON FRIGINI GOZER, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Estrada Demetrio Ribeiro, 603, João Neiva-ES e EMANUELY REIS GONÇALVES DOS SANTOS, natural de João Neiva-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Estrada Demetrio Ribeiro, 603, João Neiva-ES. 03170 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 02 de maio de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALTER HECKERT CORRÊA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES e CARLISE COÊLHO BEDIM, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, viúvo(a), empreendedora, residente na Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01227 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 02 de maio de 2022 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO JÂNIO PEREIRA DA SILVA, natural de Novo Cruzeiro-MG, com 34 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Luiz D'isep I, nº 15, Vista da Serra I, Serra-ES e NEIDE APARECIDA PINHEIRO DOS SANTOS, natural de Novo Cruzeiro-MG, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Luiz D'isep I, nº 15, Vista da Serra I, Serra-ES. 11708 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de maio de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: SANDRO ALVES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa Benedito Silva, nº 11, Vitória-ES e MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Travessa Benedito Silva, nº 11, Vitória-ES. 17773 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de maio de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina