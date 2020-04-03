Arquivos & Anexos
Proclamas - 03/04/20
Cartório de Registro Civil e Tabelionato Sooretama Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO NOGUEIRA GAMA, natural de Cacoal-RO, com 23 anos de idade, solteiro(a), encarregado de produção, residente na Corrego Chumbado, Zona Rural, Sooretama-ES e CAMILA PERES BARROS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Corrego Chumbado, Zona Rural, Sooretama-ES. 04513 2.: MARCELO NUNES CUNHA, natural de Nova Venécia-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Avenida João Evanildo Marin, nº 64, São José, Linhares-ES e SARA LUCAS COSTA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Vitório Bobbio, nº 322, Centro, Sooretama-ES. 04514 3.: CARLOS HENRIQUE BAZZONI, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Vendedor de comércio varejista, residente na Rua Mateus Lopes, 2040, Sayonara, Centro, Sooretama-ES e GEIZIANE SANTANA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua Mateus Lopes, 2040, Sayonara, Sooretama-ES. 04515 4.: JOSE ALVES DE JESUS, natural de Conceição da Barra-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Augusto de Souza, 120, Centro, Sooretama-ES e PENHA APARECIDA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), Costureira de máquinas industriais, residente na Rua Augusto de Souza, 120, Centro, Sooretama-ES. 04516 5.: RONALDO BATISTA LIMA, natural de Itabuna-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Projetada, Juerana B, Interior, Sooretama-ES e JAMILE SANTOS ARAÚJO, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na Rua Projetada, Juerana B, Interior, Sooretama-ES. 04517 6.: BRUNO TREVIZANI, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Eletricista de linha de baixa-tensão, residente na Avenida São Paulo, nº , Canivete, Linhares-ES e DANILA COMIN LEONEL, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutico, residente na Rua Cirilo Costa, Nº56, Alegre, Sooretama-ES. 04518 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 02 de abril de 2020 Esmael Nunes Loureiro Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO RODRIGUES, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), operador de empilhadeira, residente na Rua José dos Santos Neves, nº 432, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e MARIA LUCIA BARBALHO, natural de Ecoporanga-ES, com 49 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua José dos Santos Neves, nº 432, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29892 2.: LUCIMAR HENRIQUE OLIVEIRA SARMENTO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Santo André, nº 24, André Carloni, Carapina, Serra-ES e LUANA MARCOLINO LIRIO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de farmácia, residente na Rua Santo André, nº 24, André Carloni, Carapina, Serra-ES. 29893 3.: IGOR RODRIGUES, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rodovia Norte Sul, 4905, Torre 4, Apartamento 303, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e DÉBORA RECLA BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rodovia Norte Sul, 4905, Torre 4, Apartamento 303, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29894 4.: ADRIANO MARTINS DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Belo Horizonte, 93, Bl B, Apto 105, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e ROBERTA MELO DE ARAÚJO, natural de Mantena-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Belo Horizonte, 93, Bl B, Apto 105, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29895 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de abril de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL SARAIVA NETO, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Muriaé, nº 20, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e SARINA SHEILA VIEIRA SAMPAIO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Muriaé, nº 20, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08251 2.: ROMULO ALMEIDA FONTANA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Ceara, nº 305, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES e EDINALDA ALVES CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ceara, nº 305, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES. 08252 3.: VALDECI FRUTUOSO DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida das Bandeiras, nº 1351, Morada da Barra, Vila Velha-ES e GENICE DIAS DO NASCIMENTO, natural de Camacan-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida das Bandeiras, nº 1351, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08253 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de abril de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONEY SANTOS MOREIRA DIAS, natural de Matuipe-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Hamilton Almeida Guimarães, nº 7, Morada de Camburi, Vitória-ES e LORENA MAROTO SANSON, natural de Afonso Claúdio-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Hamilton Almeida Guimarães, nº 7, Morada de Camburi, Vitória-ES. 23718 2.: FERNANDO DIONISIO DOS SANTOS, natural de Curitiba-PR, com 29 anos de idade, solteiro(a), Gerente, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 460, Apto 301 Jardim da Penha, Vitória-ES e ÉRIKA SUZYELLE DE ALMEIDA COSTA, natural de Governador Valadares-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 460, Apto 301 Jardim da Penha, Vitória-ES. 23719 3.: HORÁCIO AGUILAR DA SILVA ÁVILA FERREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 630, Jardim Camburi, Vitória-ES e JULIANA SILVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 630, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23720 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de abril de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: AUGUSTO CÉSAR KÜSTER PEREIRA, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo, residente na Rua Quintino Loureiro, Nº 122, Centro, Aracruz-ES e NATHÁLIA LOURENÇO DALFIÔR, natural de Resplendor-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta e urbanista, residente na Rua Quintino Loureiro, nº 102, Centro, Aracruz-ES. 12825 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 02 de abril de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMILDO GEANMONOND VALENTINO, natural de Pedro Canário-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Tocantins, nº 299, Soteco, Vila Velha-ES e FLAVIANE DO NASCIMENTO SILVA, natural de Pedro Canário-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Tocantins, nº 299, Soteco, Vila Velha-ES. 07532 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de abril de 2020 Lucy de Oliveira Ruy _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO FAITANIN DE OLIVEIRA, natural de Praia Grande-SP, com 19 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua João Chequer, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES e LAURA KAROLYNE DE SOUZA GUEDES, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João Chequer, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES. 08583 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 02 de abril de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas