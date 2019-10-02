Proclamas - 02/10/19

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 18:58
Edital de Proclamas
EDITAL DE PROCLAMAS CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TAB. DE NOTAS DO DISTRITO DE CARAPINA SERRA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.MARCIO GREICK AMADO DA SILVA, natural de Branquinha-AL, com 37 anos de idade, divorciado(a), caldeireiro, residente na Rua Maceió, nº 17, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e VANUSA APARECIDA DOS SANTOS, natural de Ecoporanga-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Maceió, nº 17, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 29104 2.HENRIQUE FELICIO HERMOGENES, natural de Parati-RJ, com 56 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua das Garças, nº 22, Eurico Salles, Carapina, Serra-ES e ANGELA MARIA MATOS, natural de Linhares-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), Agente de Saúde, residente na Rua das Garças, nº 22, Eurico Salles, Carapina, Serra-ES. 29106 3.FELIPE SILVA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Herman Stern, 371, Torre B, Ap. 207, Recreio das Laranjeiras, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ANDRESSA NUNES GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Rua Herman Stern, 371, Torre B, Ap. 207, Recreio das Laranjeiras, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29107 4.LUCAS EZEQUIEL DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua das Pitangas, 14 A, Quadra 03, Lote 14, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e LAYS AMANDA VON RONDOW DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua das Pitangas, 14 A, Quadra 03, Lote 14, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29108 5.LEONARDO SBARDELOTTI DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), tecnico de qualidade, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, 140, t 02, Ap 903, Naturale Residencial , Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ANDRESSA SILVA DE MENDONÇA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pesquisadora, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, 140, t 02, Ap 903, Naturale Residencial , Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29109 6.NÍCHOLAS MACHADO SILVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnico de operações, residente na Av. Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, nº 647, Casa 36, Cd Praça Sauipe, Praia da Baleia, Carapina, Serra-ES e PRISCILA SANTOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Av. Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, Nº 647, Casa 36, Cd Praça Sauipe, Praia da Baleia, Serra-ES. 29124 7.GLEIDSON RICARDO MANZINI MACIEL, natural de Niterói-RJ, com 44 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Cel. Manoel Nunes, 2931, Cond Gl, B9, Ap 402, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e THAUANY NICOLLE DOS SANTOS BATISTA, natural de Osasco-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de departamento pessoal, residente na Avenida Cel. Manoel Nunes, 2931, Cond Gl, B9, Ap 402, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29125 8.RAFAEL LONGO HOFFMANN, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Nelcy Lopes Vieira, S/nº, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e HELEN DAYANE PUFFAL, natural de Minas Gerais-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Administrativo, residente na Rua Nelcy Lopes Vieira, S/nº, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29126 9.ALCIR CIRICO DE ANDRADE, natural de Pancas-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Guaçui, 27, nº 990, Rivieira, Vila Velha-ES e REGINA MARIA ROSA, natural de Aracruz-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Avenida Belo Horizonte, 65, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 29127 10.JEFFERSON MELGAÇO DE SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Arco Verde, nº 78, Barcelona , Carapina, Serra-ES e FABIOLA COUTINHO DEMUNER, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Arco Verde, nº 78, Barcelona , Carapina, Serra-ES. 29129 11.RODOLFO MARCULANO VIEIRA, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Afonso Claudio, 142, Bloco F, Valparaiso, Carapina, Serra-ES e SAMARA SALLES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Afonso Claudio, 142, Bloco F, Valparaiso, Carapina, Serra-ES. 29130 12.BRENO DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Castro Alves, S/n, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES e VIVIANI SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Castro Alves, S/n, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES. 29131 13.MARCUS VINICIUS DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), agente comercial, residente na Rua Ipatinga, 49, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e ANDRESSA GOMES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Ipatinga, 49, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29132 14.RODOLFO MELOTTI REISEN, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua Domineu Rodi Santana, nº 240, Ap. 204, Torre, Manguinhos, Carapina, Serra-ES e HANNA GIUBERTI, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Domineu Rodi Santana, nº 240, Ap. 204, Torre, Manguinhos, Carapina, Serra-ES. 29133 15.CHARLEEN VINÍCIUS VALADARES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Dom Pedro II, 130, Apt402, Bloco 2, Cond. Residencial Parque Gama, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e BRUNELLA PORTO PEREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Dom Pedro II, 130, Apt402, Bloco 2, Cond. Residencial Parque Gama, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29134 16.VALMIR OLIVEIRA DA SILVA, natural de Medeiros Neto-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua das Marrecas, 132, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES e IVANA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Ataléia-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua das Marrecas, 132, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES. 29135 17.REGINETO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, natural de Guaratinga-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Cuiabá, 147, Solar de Anchieta, Carapina, Serra-ES e SILVANEIDE TAVARES, natural de São Brás-AL, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnica em radiologia, residente na Rua Cuiabá, 147, Solar de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29136 18.GÊNESIS PEREIRA LOPES DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Tropicana, nº 30, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e JÉSSICA SANTOS CARON, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Tropicana, nº 30, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29137 19.ANTÔNIO MARTINS FILHO, natural de Tarumirim-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Beija Flor, 234, Taquara I, Carapina, Serra-ES e MARGARETE BISPO SIMÕES, natural de Uruçuca-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Beija Flor, 234, Taquara I, Carapina, Serra-ES. 29138 20.RUITHER RESENDE LOPES, natural de Ipatinga-MG, com 28 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de fibra, residente na Rua das Laranjeiras, 19, Feu Rosa, Carapina,, Serra-ES e ALINE FARIA BASTOS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua das Laranjeiras, 19, Feu Rosa, Carapina,, Serra-ES. 29139 21.SERGIO MARELI CANEDO, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Salvador, nº 424, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e ÁGATA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA, natural de Pescador-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Salvador, nº 424, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29140 22.THIAGO RODRIGUES FERREIRA, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Vitória, 4, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES e GIOVANA SARAIVA NEVES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), Servidora Pública, residente na Rua Cascavel, 84, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29141 23.RICHARD COIMBRA NUNES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), tecnico, residente na Avenida Guaxindiba, 419, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e HANNA KELLY GARCIA SANCHES, natural de Guaçuí-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Guaxindiba, 419, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29142 24.LEONARDO VIEIRA ALVES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Humberto de Campos, nº 1149, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e GEYSE DE SOUSA DIAS ROCHA, natural de Maracanaú-CE, com 24 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Rua Humberto de Campos, nº 1149, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29143 25.JUCEMAR CARVALHO FRAGA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar contabil, residente na Rua Dom Pedro II, S/N, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e DAIANNY MAIRY POGIAN TAVARES LUZ, natural de Ecoporanga-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Dom Pedro II, S/N, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29144 EDITAL DE PROCLAMAS 26.ELIZEU VITORIANO DE AZEVEDO, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Domineu Rody Sant Ana, nº 180, Ourimar, Carapina, Serra-ES e RAYANA FONSECA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Domineu Rody Sant Ana, nº 180, Ourimar, Carapina, Serra-ES. 29145 27.CLEUCIR JUSTINO DE OLIVEIRA, natural de Mantenópolis-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Berlim, 36, Parque Residencial Tubarão, Carapina, Serra- ES e LAYRA DO NASCIMENTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Berlim, 36, Parque Residencial Tubarão, Carapina, Serra-ES. 29146 28.IGOR OLIVEIRA PASTORINI, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), pizzaiolo, residente na Rua Flor de Pessegueiro, nº 9, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e DANIELA DA SILVA RAMOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Flor de Pessegueiro, nº 9, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29147 29.FELIPE DOS SANTOS MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), policia militar, residente na Rua Rio de Janeiro, S/n, Alterosas, Carapina, Serra-ES e DAYANE DA COSTA ALVES, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Rio de Janeiro, S/n, Alterosas, Carapina, Serra-ES. 29148 30.VINÍCIUS BRIEL COSTA, natural de Nova Venécia-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), guarda municipal, residente na Rua G, 93, Planície da Serra, Carapina, Serra-ES e ALINE FERNANDES DE SOUZA SANTOS, natural de Ferraz de Vasconcelos-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua G, 93, Planície da Serra, Carapina, Serra-ES. 29149 31.VALTER CERQUEIRA DOS SANTOS, natural de Ouriçangas-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Presidente Costa e Silva, 22, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e ROSIMEIRE LUIZA DOS SANTOS, natural de Ariranha-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na Rua Presidente Costa e Silva, 22, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29150 32.CLAUDIONOR BENTO DOS REIS, natural de Aimorés-MG, com 72 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Guaçui, 36, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES e ROZÂNGELA GONÇALVES DE AGUIAR, natural de Mantenópolis-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Guaçui, 36, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES. 29151 33.CLAYTON OLIVEIRA GONÇALVES, natural de Cataguases-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Gonçalves Dias, 1292, Apt 504, São Diogo I, Carapina, Serra-ES e POLIANA SOUZA DA SILVA, natural de Cataguases-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Marlene, 399, Dico Leite, Cataguases-MG. 29152 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Carapina, Serra-ES, 01 de Outubro de 2019. Silvio dos Santos Neto Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.WAGNER TIONE CARNEIRO e PRISCILA NASCIMENTO NATIVIDADE, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Auxiliar administrativo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira, profissão técnico de arquivo, residente em Vila Velha-ES. 2.DIEGO COSTA DOS SANTOS e MARIA CAROLINE FERNANDES TEIXEIRA, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Psicólogo clínico, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Nova Iguaçu-RJ, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão Relações públicas, residente em Vila Velha-ES. 3.VALDIR FIDELES DE MIRANDA e ELIANA RANGEL DA SILVA, ele natural de Ecoporanga-ES, com cinquenta e três (53) anos de idade, estado civil divorciado, profissão motorista, residente em Vila Velha- ES, ela natural de Vila Velha-ES, com quarenta e seis (46) anos de idade, estado civil divorciada, profissão vendedora, residente em Vila Velha-ES. 4.WILLIAN DO NASCIMENTO e JESSICA DA SILVA BONAZO, ele natural de Vitória-ES, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira, profissão Auxiliar de cozinha, residente em Vila Velha-ES. 5.CARLOS ALBERTO MORAES CASTELO e DANIELLE CARVALHO BRAGA, ele natural de Vitória- ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Operador de empilhadeira, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão técnica em logística, residente em Vila Velha-ES. 6.WILLIAM MARTINS E CONCEIÇÃO e TATIANE DANTAS RODRIGUES, ele natural de Caraí-MG, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Carpinteiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Baixo Guandu-ES, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 7.GILBERTO TEODORO DE OLIVEIRA JÚNIOR e ELIZIANE DA CRUZ COSTA, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil divorciado, profissão autônomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil divorciada, profissão promotora de vendas, residente em Vila Velha-ES. 8.EDUARDO SOARES DE MORAES e ADRIANA SANTANA PEREIRA, ele natural de Belford Roxo-RJ, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Barbeiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteira, profissão Costureira, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 01 de Outubro 2019 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.JOSÉ MATEUS BATISTA BRUM e ALESSANDRA BAPTISTA DIAS. Ele, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 29 de novembro de 1995, estado civil solteiro, profissão motorista, residente e domiciliado Sitio Dias, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Francisco Carlos Brum e Eliana Ambrosim Batista . Ela, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 08 de março de 1998, estado civil solteira, profissão auxiliar de creche, residente e domiciliada Sitio Dias, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Gerson Fabio Dias e Luzia Baptista Dias . 2.JOANDERSON NEVES TEIXEIRA e LORENA CAETANO DA SILVA. Ele, natural de Iúna, -ES, nascido em 13 de maio de 1987, estado civil divorciado, profissão auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliado Rua Projetada, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Joani Roberto Chueng Neves e Izabel Teixeira Gomes Neves . Ela, natural de Iúna, -ES, nascida em 10 de agosto de 1993, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliada Rua Projetada, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de José Bento da Silva e Andrelina Caetano Ferreira . 3.DANIEL AMORIM DE ARAUJO e DIANA DE OLIVEIRA MOREIRA. Ele, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 29 de agosto de 1998, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado área rural, S/N, São Floriano, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Valdeir Batista de Araujo e Fátima Ancelmo Amorim de Araujo . Ela, natural de Mutum, -MG, nascida em 28 de outubro de 1990, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada área rural, S/N, São Floriano, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Carlindo Moreira e Maria Moreira de Oliveira . 4.LUCAS DELA COSTA CURCIO e JAQUELAINE LOREDO DOS REIS. Ele, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 10 de junho de 1998, estado civil solteiro, profissão recepcionista, residente e domiciliado Rua Projetada, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Gilberto Puppim Curcio e Lêudis Aparecida Dela Costa Curcio . Ela, natural de Iúna, -ES, nascida em 09 de julho de 1999, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliada Rua Projetada, S/N, Vivendas de Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filha de Célio Máximo dos Reis e Elzilene da Costa Loredo Reis . EDITAL DE PROCLAMAS 5.SIDYNEY RIBEIRO DA CRUZ e ELIZETE APARECIDA RODRIGUES. Ele, natural de Pinheiros, -ES, nascido em 11 de março de 1979, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Rod. Afonso Cláudio, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de João Rodrigues da Cruz e Maria dos Anjos Ribeiro da Cruz . Ela, natural de Ibitirama, -ES, nascida em 14 de julho de 1980, estado civil divorciada, profissão lavradeira, residente e domiciliada Rod. Afonso Claudio, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Joaquim Antonio Rodrigues e Luzia Helena Monteiro . 6.DANIEL ALVES MARGON e SCHIRLIANE RODRIGUES BÜGER. Ele, natural de Vila Velha, -ES, nascido em 22 de abril de 1997, estado civil solteiro, profissão mecânico, residente e domiciliado Rua Canal, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de Fabricio Constantino Margon e Rosana de Oliveira Alves Margon . Ela, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 11 de junho de 1995, estado civil solteira, profissão empresária, residente e domiciliada Rua Canal, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filha de Nildo Büger e Eliana Rodrigues Büger . Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 01 de Outubro de 2019. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS, VITÓRIA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.MARCILIO GUERINE RIEGERT, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Professor, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 186, Apto 204, Ed. Valencia, Mata da Praia, Vitória-ES e HINGRIDY FASSARELLA CALIARI, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Assistente social, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 186, Apto 204, Ed. Valencia, Mata da Praia, Vitória-ES. 23199 2.LUCAS DANIEL BARBOZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Leopoldo Gomes de Salles, nº 106, Goiabeiras, Vitória-ES e DELMA ASSIS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), inspetora de qualidade, residente na Rua Leopoldo Gomes de Salles, nº 106, Goiabeiras, Vitória-ES. 23255 3.SANDRO MAROTA BILIU, natural de São Paulo-SP, com 38 anos de idade, solteiro(a), executivo de contas, residente na Avenida Mário Corteletti, S/N, Jardim da Penha, Vitória-ES e LORENA DORNELAS MARSOLLA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Avenida Construtor David Teixeira, nº 840, Mata da Praia, Vitória-ES. 23262 4.LAURO PEREIRA RAMALHETE, natural de Itabaiana-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Rua São Pedro Apóstolo, nº 218, Maria Ortiz, Vitória-ES e POLYANNA SOUSA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Rua São Pedro Apóstolo, nº 218, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23272 5.JARDNER SALA MARIANI, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Analista de Sistemas, residente na Rua Ronaldo Scampini, nº 689, Jardim da Penha, Vitória-ES e PIERLA DOS SANTOS JACOBOSQUE, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, nº 160, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23281 6.RODRIGO MARROCHI, natural de São Paulo-SP, com 39 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 281, Jardim da Penha, Vitória-ES e VALCIETHY MACHADO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 281, Jardim da Penha, Vitória- ES. 23283 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Goiabeiras-ES, 01 de Outubro de 2019 Paula Cecília da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO SARLO VITÓRIA ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.FREDSON FURTADO RODEX, natural de Mutum-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Sílvio Soares, nº 46, Consolação, Vitória-ES e LILIAN MARA AMORIM DECOTHE NUNES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, viúvo(a), esteticista, residente na Rua Sílvio Soares, nº 46, Consolação, Vitória-ES. 23619 2.MAXWEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Presidente Florentino Avidos, nº 532, Apto 405, Parque Moscoso, Vitória-ES e MARIA DA PENHA MESSIAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), supervisora administrativo e financeiro, residente na Rua Duque de Caxias, nº 121, Apto 908, Centro, Vitória-ES. 23621 3.COSME FELIPE SILVA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), barbeiro, residente na Rua Caruaru, nº 51, Barcelona, Serra-ES e LIDIANY DE OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Presidente Florentino Avidos, nº 532, Parque Moscoso, Vitória-ES. 23622 4.ADEILTON RIGAUD LUCAS SANTOS, natural de Salvador-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), geólogo, residente na Rua José Teixeira, nº 228, Apt. 402, Praia do Canto, Vitória-ES e JULIANA BARBOSA DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, nº 187, Apt. 201, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23623 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 01 de Outubro de 2019. RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE RIACHO EM ARACRUZ ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.FERNANDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Benedito, sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e MAIARA NEVES DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Benedito, sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00545 2.RICARDO LOPES DA VITÓRIA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estagiário, residente na Rua Manoel Lourenço, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e MICAELA MACHADO, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de almoxarifado, residente na Estrada Cachoeira do Riacho, nº 01, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00546 6H_DOJXpP_VRXEHU_GH_DOJXP_LPSHGLPHQWR__RSRQKD_VH_QD_IRUPD_GD_/ HL_ Aracruz (ES), 01 de Outubro de 2019 HUMBERTO MANOEL PASSOS BEIRIZ Oficial do Registro Civil CARTORIO MARIA AMADO SERRA/ES Faço saber que pretendem contrair matrimônio: 1.FELIX DA CUNHA ARAÚJO, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar técnico de fibra ótica, residente na Rua Limoeiro, nº 01, Cidade Pomar, Serra-ES e JACIARA AZEVEDO REIS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Limoeiro, nº 01, Cidade Pomar, Serra-ES. 09619 2.JESUINO COSTA AMARAL JUNIOR, natural de Carlos Chagas-MG, com 31 anos de idade, Divorciado(a), eletricista, residente na Rua Vila Rica, nº 106, Serra Centro, Serra-ES e KATIANE SILVA DE SOUZA, natural de Carlos Chagas-MG, com 35 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Vila rica, nº 106, Serra Centro, Serra-ES. 09620 Quem souber de algum impedimento, acuse na Forma da Lei. Serra-ES, 01 de Outubro de 2019 Marisa de Deu Amado Oficiala EDITAL DE PROCLAMAS CARTÓRIO DE VIANA REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretendem casar-se: 1.WALLACE DOS SANTOS GRIJÓ, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Guarapari, nº 12, Marcílio de Noronha, Viana-ES e RUTE QUEIROZ OLIVEIRA, natural de Contagem-MG, com 25 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Guarapari, nº 12, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06709 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 01 de Outubro de 2019 Sophie Helene Porto Oficiala do registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (2ª ZONA JUDICIÁRIA VITÓRIA ES) Faço saber que pretendem casar-se: 1.OSÉAS GOMES MARINHO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), operador de equipamentos, residente na Rua Guilherme Bassini, nº 267, São Pedro, Vitória-ES e TATIANA DA PENHA ABRAÃO VICENTE GOMES, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, viúvo(a), Manicure, residente na Rua Guilherme Bassini, nº 267, São Pedro, Vitória-ES. 16788 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitória-es, 01 de Outubro de 2019 HUMBERTO MANOEL PASSOS BEIRIZ Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE CALOGI - SERRA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.GILMAR BARCELOS CRISTO, brasileiro, trabalhador rural, solteiro, maior, natural de Fundão-ES, residente e domiciliado na Rua Principal, s/n, Putiri, Serra-ES e e LUZIA DE JESUS, brasileira, faxineira, solteira, maior, natural de Serra-ES, residente e domiciliada na -Serra-ES. A contraente passará chamarse: LUZIA DE JESUS BARCELOS Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de Outubro de 2019 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala de Registro Civil CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.LEONARDO TRAVEZANE PINTO, de nacionalidade brasileira, natural de Iconha-ES, nascido em 01 de maio de 1992, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente na CRG Area Rural, s/n, Santo Amaro, Itapemirim-ES, filho de ELSON CHECON PINTO e MARIA DE LOURDES TRAVEZANE PINTO e MORGANA DE SOUZA SIMÕES, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascida em 08 de abril de 1996, estado civil solteira, profissão lavradora, residente na CRG Area Rural, s/n, Santo Amaro, Itapemirim-ES, filha de SEBASTIÃO RIBEIRO SIMÕES e ALCIDÉIA DELFINO DE SOUZA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 01 de Outubro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil
