02-07-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 02/07/2021
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RENATO SOARES DE SOUZA, natural de Alcobaça-BA, com 40 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua da União, nº 17, Fundos, Santo André, Vitória-ES e DEBORA GOMES MARINHO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), vendedora autonôma, residente na Rua da União, nº 17, Fundos, Santo André, Vitória-ES. 17424
2.: DANIEL CORREIA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Escadaria Boa Sorte, nº 15, Resistência, Vitória-ES e LETICIA COSTA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Boa Sorte, nº 15, Resistência, Vitória-ES. 17425
3.: ANSELMO RODRIGUES SEIXAS, natural de Itaguaçu-ES, com 66 anos de idade, Divorciado(a), eletricista, residente na Rua Alfredo Blackman, nº 135, Caratoíra, Vitória-ES e VERA LUCIA ALVES, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, Divorciada(o), copeira, residente na Rua Alfredo Blackman, nº 135, Caratoíra, Vitória-ES. 17426
4.: ANDRE LUIZ ALVES RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), montadador de andaimes, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 88, Bela Vista, Vitória-ES e KAMILLA CONTES NORBERTO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 88, Bela Vista, Vitória-ES. 17427
5.: FARNEY MARQUES NUNES, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Travessa José Veloso, nº 35, Santo Antônio, Vitória-ES e GLEDS DE FREITAS ROSA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Travessa José Veloso, nº 35, Santo Antônio, Vitória-ES. 17428
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 01 de julho de 2021
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LLUAN TEIXEIRA LOUREIRO, natural de Fundão-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente de transporte, residente na Rua Muniz Freire, 223, Vista da Serra I, Serra-ES e EMANUELE MOREIRA TRILLING, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Muniz Freire, 223, Vista da Serra I, Serra-ES. 11008
2.: PHELIPE EUGENIO AYRES REINOSO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), embalador, residente na Rua Goiabeira, nº 04, Cidade Pomar, Serra-ES e LETÍCYA PEREIRA DA VITORIA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Goiabeira, nº 04, Cidade Pomar, Serra-ES. 11012
3.: TAYLON AZEREDO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Regina Bonnato Bernardina, nº 862, Vista da Serra I, Serra-ES e THALYTA DA SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Regina Bonnato Bernardina, nº 862, Vista da Serra I, Serra-ES. 11018
4.: FRANCISCO DE OLIVEIRA FRITZ, natural de Cataguases-MG, com 73 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Bougainville, nº 494, Planalto Serrano, Serra-ES e ANA ROSA GONÇALVES, natural de Rio do Prado-MG, com 61 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bougainville, nº 494, Planalto Serrano, Serra-ES. 11023
5.: ALAN ANTONIO HOFFMANN, natural de Santa Teresa-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Avenida Guarapari, nº 110, Maria Niobe, Serra-ES e SAMANTHA DA PENHA DENARDE CALDONHO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), gerente de vendas, residente na Rua Colatina, nº 84, Jardim da Serra, Serra-ES. 11032
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 01 de julho de 2021
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOSE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Amaraji-PE, com 57 anos de idade, Divorciado(a), padeiro, residente na Rua das Palmeiras, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES e CÉLIA MARA RAMOS MOREIRA DOS SANTOS, natural de São Gonçalo-RJ, com 54 anos de idade, Viúva(o), diarista, residente na Rua das Palmeiras, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13764
2.: ANDRÉ CAMILO DE CARVALHO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de impressão, residente na Rua Vinte, S/n, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e GISELLY RESENDE DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Setenta, S/n, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13765
3.: CLEVALCIR ARAUJO TEODOSIO, natural de Santana do Ipanema-AL, com 59 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua Adelino Suave, nº 81, Santana, Cariacica-ES e ROSANA PEREIRA THIMONT, natural de Cariacica-ES, com 58 anos de idade, Solteira(o), aposentada, residente na Rua Adelino Suave, nº 81, Santana, Cariacica-ES. 13766
4.: WOLNEY DA SILVA TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), militar, residente na Rua Santa Clara, nº 1142, Porto de Santana, Cariacica-ES e ROSÂNGELA PEREIRA MELO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), militar, residente na Rua Santa Clara, nº 1142, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13767
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 01 de julho de 2021
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MIKAIL LIMA MILIORINI, natural de Rio Bananal-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida, Nº 1990, Aviso, Linhares-ES e CARLANE FERREIRA DA CONCEIÇÃO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida, Nº 1990, Aviso, Linhares-ES. 11090
2.: JOSE ELIVELTON MONTEIRO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Avenida Regenelli, Nº 38, Quadra 1/12C, Res. Lagoa Park, Linhares-ES e YANDRA VIAL CUTINI, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Regenelli, Nº 38, Quadra 1/12C, Res. Lagoa Park, Linhares-ES. 11091
3.: MARCOS ANTONIO ARAÚJO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), tratorista, residente na Fazenda Lagoa Nova, S/n, Área Rural, Linhares-ES e BENILDA FRANCISCA DAS NEVES, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar serviços gerais, residente na Fazenda Lagoa Nova, S/n, Área Rural, Linhares-ES. 11092
4.: LEONIS NEGRE DE SOUZA, natural de Nova Venécia-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Avenida Guerino Giubert, Nº 415, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e ROBERTA ALMEIDA LOUREIRO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Domingos Duda, Nº 25, Juparanã, Linhares-ES. 11093
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 01 de julho de 2021
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO VITOR CORRÊA ALVES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Ozéas Farias Miranda, nº 3, da Penha, Vitória-ES e FLANCELLE GOMES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Ozéas Farias Miranda, nº 3, da Penha, Vitória-ES. 24805
2.: MARCOS FELIPE DE ALMEIDA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), tosador, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 10790, São Cristóvão, Vitória-ES e JESSYCA THEOTONIO RANGEL, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 10790, São Cristóvão, Vitória-ES. 24810
3.: BRENO DA SILVA GOUVEIA, natural de Nova Venécia-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua José dos Reis Bossóis, nº 131, São Cristóvão, Vitória-ES e ISABEL LEMOS MOLINARI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua José dos Reis Bossóis, nº 131, São Cristóvão, Vitória-ES. 24811
4.: ALEXANDRE NEPOMUCENO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), porteiro noturno, residente na Rua Desembargador Gilson Mendonça, S/nº, Consolação, Vitória-ES e ROSIMERE ROCHA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Desembargador Gilson Mendonça, s/nº , Consolação, Vitória-ES. 24812
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 01 de julho de 2021
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOSE CARLOS PEREIRA, natural de Alegre-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Limo Verde, S/n, Patrimônio Da Penha, Divino de São Lourenço-ES e MARLIÃNIA APARECIDA RANGEL, natural de Domingos Martins-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na Córrego Limo Verde, S/n, Patrimônio Da Penha, Divino de São Lourenço-ES. 00327
2.: MARCOS VINICIUS FILGUEIRA SUFISTES, natural de Guaçuí-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Antonio Batista, S/n, Centro, Divino de São Lourenço-ES e ANDREYNA SILVA ALMEIDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Maria Gomes de Aguiar, N° 30, Centro, Divino de São Lourenço-ES. 00328
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Divino de São Lourenco-ES, 01 de julho de 2021
RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO
Tabeliã e Oficiala
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ROBERTO ALTEMIR HENCKEL, natural de Taquara-RS, com 56 anos de idade, Divorciado(a), autonomo, residente na Rua Projetada, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES e HILDA POUBEL MARQUES DE SOUZA, natural de Apiacá-ES, com 59 anos de idade, Viúva(o), enfermeira aposentada, residente na Rua Projetada, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES. 01528
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 01 de julho de 2021
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã Interina
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FELIPE DA SILVA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Aimorés, nº 21, Glória, Vila Velha-ES e NEISIANE ALCANJO DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Aimorés,nº 21, Glória, Vila Velha-ES. 18953
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 01 de julho de 2021
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Acioli, da Comarca de João Neiva
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LEANDRO GIACOMIN CARLESSO, natural de João Neiva-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Produtor, residente na Rua Guilherme Baroni, N° 3, Demétrio Ribeiro, João Neiva-ES e HELENA FAVARATO, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Arquiteta, residente na Fazenda São Sebastião, Córrego Treviso, Acioli, João Neiva-ES. 00102
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Joao Neiva-ES, 01 de julho de 2021
MICHELLE DE ALMEIDA VIEIRA PENEDO PREZOTTI
Oficiala e Tabeliã
Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUCAS DIAS DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), encanador industrial, residente na Rua Colina, 117, Jequitibá, Aracruz-ES e LUANA DA VITÓRIA LUCAS, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua João Evangelista, 34, Vila Nova, Aracruz-ES. 13217
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 01 de julho de 2021
Alzenira Zampa Bitti Blank
Oficiala e Tabeliã
RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOSÉ OLYÉZIO SARTI, natural de Afonso Cláudio-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua C, nº 13, Bairro Ataide, Vila Velha-ES e JULIANA SIQUEIRA DE ARAUJO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua C, nº 13, Bairro Ataide, Vila Velha-ES. 04274
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 01 de julho de 2021
Fabrini Leite Marçal
Oficial e Tabelião