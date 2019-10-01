Proclamas - 01/10/19

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 11:13
- Atualizado há 6 anos
Tamanho de arquivo: 2mb
Edital Proclamas
EDITAL DE PROCLAMAS CARTÓRIO SARLO VITÓRIA ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO GONÇALVES, natural de Natividade-RJ, com 59 anos de idade, divorciado(a), Segurança de Prevenção de Risco, residente na Rua Luiz Pereira de Melo, nº 255, Joana D'arc, Vitória-ES e MARIA BERNADETE DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), do Lar, residente na Rua Luiz Pereira de Melo, nº 255, Joana D'arc, Vitória-ES. 23607 2.ELIELBER VIEIRA LYRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Avenida Presidente Florentino Avidos, nº 300, Apartamento 2101, Bloco A, Parque Moscoso, Vitória-ES e JÉSSICA MARCELINO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Presidente Florentino Avidos,nº 300, Apartamento 2101, Bloco A, Parque Moscoso, Vitória-ES. 23608 3.HEVERTON DE JESUS PAULA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 425, Jardim Camburi, Vitória- ES e DÉBORA DE OLIVEIRA BELÔNIA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 425, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23609 4.MARCELO ALVARENGA AMORIM, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Beco das Dálias, nº 79, Praia do Suá, Vitória-ES e JULIANA DA SILVA CUNHA, natural de Muniz Freire-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Beco das Dálias, nº 79, Praia do Suá, Vitória-ES. 23605 5.JOÃO DE JESUS SOUZA, natural de Itanhém-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Coronel Alziro Vianna, nº 200, Centro, Vitória-ES e JÚLIA TUÃO TRINDADE, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Oscar de Oliveira, nº 22, IBES, Vila Velha-ES. 23606 6.BRUNO DUARTE MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), engenheiro de petróleo, residente na Rua Professor Belmiro Siqueira, nº 85, Enseada do Suá, Vitória-ES e KAREN AZEVEDO FARIAS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), veterinária, residente na Rua Professor Belmiro Siqueira, nº 85, Enseada do Suá, Vitória-ES. 23610 7.VINICIUS CHAVES DE ARAUJO, natural de Mantena-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), Defensor público, residente na Avenida Dante Michelini, nº 1857/801, Mata da Praia, Vitória-ES e MARIAH BERGAMI PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, nº 457/301, Mata da Praia, Vitória-ES. 23611 8.ERIK MAGALHÃES DE AVILEZ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), representante de vendas, residente na Rua Eugênio Netto, nº 55, Aptº 502, Praia do Canto, Vitória- ES e LARISSA LOPES ROLDI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnica em química, residente na Rua Carlos Martins, nº 1075, Aptº 101, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23612 9.LUIZ EDUARDO LAURES, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Frei Antônio dos Mártires, nº 158, Centro, Vitória-ES e MARIELE APARECIDA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), agente comunitário de saúde, residente na Rua Medardo Cavalini, nº 80, Centro, Vitória-ES. 23613 10.EDUARDO BOF CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Chafic Murad, nº 418, Aptº 1002, Bento Ferreira, Vitória-ES e THÁSSIA FONSECA SIQUEIRA ROCHA, natural de Estância-SE, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Chafic Murad, nº 418, Aptº 1002, Bento Ferreira, Vitória-ES. 23614 11.VINÍCIUS AQUINO AVILA, natural de Belford Roxo-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Ladeira Santa Clara, nº 309 , Santa Clara, Vitória-ES e MILEYNE DE OLIVEIRA MARCARINI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Ladeira Santa Clara, nº 309 , Santa Clara, Vitória-ES. 23615 12.BRUNO GELLER STOLL, natural de Porto Alegre-RS, com 39 anos de idade, viúvo(a), servidor público federal, residente na Rua Inácio Higino, nº 1170, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ELIEDNA NASCIMENTO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), promotora de vendas, residente na Rua Sete de Setembro, nº 494, Centro, Vitória-ES. 23616 13.PAULO HENRIQUE PEREIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua da Luta, nº 198, Resistência, Vitória-ES e KEITYLÂNE DIAS NOBRE, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Escadaria Clementina Secundina de Jesus, nº 262, Romão, Vitória-ES. 23618 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 30 de Setembro de 2019. RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DYONIZIO RUY - SEDE Faço saber que pretendem casar-se: 1.RAFAEL LOIO DE MENESES BASILIO DE MORAES, natural de São Paulo-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 130, Apto 702, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CATRINI ZUPELI DIPRÉ, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, nº 350, Jardim Camburi, Vitória-ES. 17855 2.HEVERTON LUIZ DOS SANTOS DE MIRA, natural de Macapá-AP, com 38 anos de idade,divorciado(a), músico, residente na Rua Araribóia, Nº 176, Centro, Vila Velha-ES e KÉZIA DE JESUS LIMA, natural de Prado-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente de vendas, residente na Rua Araribóia, Nº 176, Centro, Vila Velha-ES. 178713.JEAN MICHEL GILENO ADRIANO COSTA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Gomes Machado, nº 51, Gloria, Vila Velha-ES e ANDREIA GOMES LOURENCINO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Gomes Machado, nº 51, Cs B, Gloria, Vila Velha-ES. 17872 4.FELIPE GARCIA DI DOMENICO, natural de Santa Bárbara do Sul-RS, com 40 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, N° 1780, Ed. Praia Formosa, Apt 301, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ISADORA FRANCISCA PERDIGÃO GRANGEIRO, natural de Fortaleza-CE, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidor pública, residente na Avenida Estudante José Julio de Souza, N° 1780, Ed. Praia Formosa, Apt 301, Praia de Itaparica,Vila Velha-ES. 07331 5.MARCOS ANTONIO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a),Auxiliar e obra, residente na Rua Rabelo, nº 20, Jaburuna, Vila Velha-ES e LUCIENE BATISTA, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rabelo, nº 20, Jaburuna,Vila Velha-ES. 17873 6.FERNANDO TONOLI MAGESKI, natural de Afonso Cláudio-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico bioquímico, residente na Rua das Palmeiras, nº 519, Aribiri, Vila Velha-ES e DOUGLAS ALBERTO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua das Palmeiras, nº 519, Aribiri, Vila Velha-ES. 17874 7.LUIZ PAULO MARTINS FARIAS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Hugo Musso, nº 2206 , Itapuã, Vila Velha-ES e KESLYANA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Hugo Musso,nº 2206 , Itapuã, Vila Velha-ES. 17875 8.JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), orientador de acesso, residente na Rua Inacio Higino, nº 600, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARCELA CRISTINA SANTOS SABBATINI, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Inacio Higino, nº 600, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17876 9.PEDRO HENRIQUE DA COSTA DIAS, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Avenida Estudante Jose Julio de Souza, nº 610, Apto 901, Itapoã, Vila Velha-ES e PAULA CASAGRANDE GUAITOLINI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Engenheira Civil, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, nº 440, Apto 1303, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17877 10.BRUNO LUIZ GRILLO DEZAN SANTOS SOARES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Anesio Alvarenga, nº 56, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANNA CAROLINA GUEDES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), agente de reserva, residente na Avenida Champagnat, nº 37, Ap 09, Praia da Costa, Vila Velha-ES.17878 EDITAL DE PROCLAMAS 11.ELDES SILVIO DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 72 anos de idade, viúvo(a), bancário aposentado, residente na Av Afonso Pena, nº 404, Ap 802, Ed Van Gogh, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARIA DE FATIMA RAMOS OLIMPIO, natural de Belo Horizonte-MG, com 66 anos de idade,viúvo(a), empresária, residente na Rua Armando Rosemberg de Menezes, nº 155, Centro, VilaVelha-ES. 17879 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 30 de Setembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro Civil CARTÓRIO DA BARRA Faço saber que pretendem casar-se: 1.07956 - MARCELO NASCIMENTO DA SILVA, brasileiro(a), solteiro, repositor, com vinte e cinco(25) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Rua Projetada, S/nº, Jabaete, Vila Velha-ES e STEFANY CAMILO DOS SANTOS SOARES, brasileiro(a), solteira, estudante, com dezoito (18) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Rua Projetada, s/n, Jabaeté, Vila Velha-ES. 2.07955 - ELIZEU MARTINS SILVA, brasileiro(a), solteiro, auxiliar de frios, com dezoito (18) anos deidade, natural de Cariacica-ES, residente e domiciliado à Rua Santo Antonio, S/nº, Quadra 52, Lote 01, João Goulart, Vila Velha-ES e DALILLA VENCANCIO COSTA, brasileiro(a), solteira, do lar, com dezoito (18) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Rua Santo Antonio, S/nº, Quadra 52, Lote 01, João Goulart, Vila Velha-ES. 3.07954 - SÉRGIO FONTANA NASCIMENTO, brasileiro, divorciado, motorista, com quarenta e seis (46) anos de idade, natural de Cariacica-ES, residente e domiciliado à Rua do Abacate, nº 864, Quadra 62, Lote 19, Balneario de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e MARIA APARECIDA CORRÊA MONTEIRO, brasileira, solteira, operadora de caixa, com quarenta e cinco (45) anos de idade, natural de Pancas-ES, residente e domiciliada à Rua do Abacate, nº 864, Quadra 62, Lote 19,Balneario de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 4.07953 - MATHEUS DA COSTA AMARAL, brasileiro(a), solteiro, auxiliar de tesouraria, com dezenove (19) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Rua Porto Seguro, nº 316, João Goulart, Vila Velha-ES e DAYANA GOMES SIQUEIRA, brasileiro(a), solteira, estudante, com vinte e um (21) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada à Rua Porto Seguro, nº 316, João Goulart, Vila Velha-ES. 5.07952 - VITOR DE AQUINO VILELA, brasileiro(a), solteiro, auxiliar de pedreiro, com vinte (20) anos de idade, natural de Conselheiro Pena-MG, residente e domiciliado à Rua Washington Luiz, S/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES e BINATH RONIELEY FERNANDES, brasileiro(a), solteira, auxiliar de serviços gerais, com dezenove (19) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Rua Washington Luiz, S/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 6.07950 - DEIVID JÚNIO SCHREDER, brasileira, solteiro, vendedor, com trinta e nove (39) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Rua B, nº 50, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e LUANA LOSS CORRÊA, brasileiro(a), solteira, publicitária, com trinta e oito (38) anos de idade, natural de Colatina-ES, residente e domiciliada à Rua Augusto Renoir, nº 47, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 7.07949 - MAICOM CAJUEIRO SILVA, brasileiro(a), solteiro, autônomo, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliado à Rua Raul Seixas, nº 19, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e CAMILA DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro(a), divorciada, agente comunitária de saúde, com vinte e três (23) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Rua Raul Seixas, nº 19, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 8.07948 - ABELARDO NEVES, brasileiro, divorciado, aposentado, com sessenta e três (63) anos de idade, natural de Vitória-ES, residente e domiciliado à Avenida Alvares de Azevedo, nº 636, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e NADILZA CORDEIRO DA SILVA, brasileiro, viúva, do lar, com cinquenta e seis (56) anos de idade, natural de Malacacheta-MG, residente e domiciliada à Avenida Alvares de Azevedo, nº 636, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 9.07947 - WILLIAM PORCINO BARBOSA, brasileiro(a), solteiro, eletricista, com trinta e nove (39) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Rua Domingos Martins, 15, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e FABIANA ALVES DE SOUSA, brasileiro(a), divorciada, balconista, com trinta e cinco (35) anos de idade, natural de Vitoria-ES, residente e domiciliada à Rua Domingos Martins, 15, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 10.07946 - LUIZ CARLOS MELLO MONTEIRO, brasileiro, solteiro, office corte, com vinte e cinco (25) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliado à Rua Mato Grosso, N° 13, Barramares, Vila Velha-ES e LUANA AMORIM, brasileira, solteira, do lar, com vinte e três (23) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, residente e domiciliada à Rua Mato Grosso, N° 13, Barramares, Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vila Velha ES, 30 Setembro de 2019 Najla Ap. Assad de Moraes Oficiala do Registro Civil CARTÓRIO SOTER LYRA GUARAPARI ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.JACKSON ARRUDA BRAGA, natural de Camacan-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), costureiro, residente na Avenida Santa Cruz, nº 1227, Jabaraí, Guarapari-ES e TAIANE BARBOSA DE ASSIS, natural de Camaçari-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Santa Cruz, nº 1227, Jabaraí, Guarapari-ES. 11459 2.DOUGLAS DE SOUZA FONSECA, natural de Guarapari-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua do Pedro Merizio, nº 39, Praia do Morro, Guarapari-ES e JULIANA DA SILVA SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), personal training, residente na Rua Anhanguera, S/nº, São Gabriel, Guarapari-ES. 11460 3.HERMESON VIEIRA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Um, nº 21, Village da Praia, Guarapari-ES e TAINARA GARCIA MONTEIRO, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Um, nº , Village da Praia, Guarapari-ES. 11461 4.PAULO SÉRGIO CANDEIA, natural de Iconha-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Oceânica, nº 639, Praia do Morro, Guarapari-ES e LEILA MATTOS DA COSTA, natural de Castelo-ES, com 60 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Avenida Oceânica, nº 639, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11462 5.IVAN NASCIMENTO VIEIRA, natural de Ibatiba-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº 47, Kubitschek, Guarapari-ES e BIANCA OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Ecoporanga-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº 47, Kubitschek, Guarapari-ES. 11463 6.MAQUENSE LEMOS SÁTHLER, natural de Caçapava-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Florêncio Lopes, nº 245, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari ES e LUANA BERMOND MARQUES, natural de Anchieta-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente de arquitetura, residente na Rua Florêncio Lopes, nº 245, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 11464 7.JOÃO MARIO FERREIRA DE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), analista de sistema, residente na Ladeira José Capistrano Nobre, nº 230, Apto 701, Centro, Guarapari-ES e DANIELLE MARIE VIDIGAL SAVASSI, natural de Belo Horizonte-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), administradora de empresas, residente na Ladeira José Capistrano Nobre, nº 230, Apto 701, Centro, Guarapari-ES. 11465 8.LUIZ ALBERTO SANTOS MIRANDA, natural de Medeiros Neto-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar serviços gerais, residente na Rua Guacui, 188, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e EDILENE DOS SANTOS NERES, natural de Camacan-BA, com 29 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua C Sete, 4, Sol Nascente, Guarapari-ES. 11466 9.ANDERSON NASCIMENTO SANT'ANA, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), gerente administrativo, residente na Avenida Donário Francisco de Jesus, nº 340, Meaípe, Guarapari-ES e ANA CAROLINA SCHEIDEGER SANT'ANA, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Itaguaçú, nº 299, Meaipe, Guarapari-ES. 11467. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari ES, 30 de Setembro de 2019 Alberson Ramalhete Coutinho Oficial do Registro Civil EDITAL DE PROCLAMAS CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (2ª ZONA JUDICIÁRIA VITÓRIA ES) Faço saber que pretendem casar-se: 1.GILSON RIBEIRO, natural de Pinheiros-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Escadaria João Batista, nº 35, Bela Vista, Vitória-ES e LIETE MARTINS PEREIRA, natural de São Mateus-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), Cozinheira, residente na Escadaria João Batista, nº 35, Bela Vista, Vitória-ES. 16779 2.JONATHAN ROMANA DE DEUS, natural de Salvador-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Brígida Nader, nº 212, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e NATHIELY JARDIM SANTA ANA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Brígida Nader, nº 212, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 16781 3.IVANDRO FILIPE DE SOUZA COUTO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), Vendedor, residente na Avenida Jurema Barroso, nº 247, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e PATRICIA JUNI, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Jurema Barroso, nº 247, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 16782 4.ISAACH GONÇALVES DE AMORIM, natural de Afonso Claúdio-ES, com 72 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Beco Deozino Corrêa, nº 312, Bela Vista, Vitória-ES e MARIA DA PENHA DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Beco Deozino Corrêa, nº 312, Bela Vista, Vitória-ES. 16783 5.GUSTAVO SOUZA DE ARAUJO, natural de Angra dos Reis-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Miosóstes, nº 304, Universitário, Vitória-ES e AMANDA CARDOSO SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Miosóstes, nº 304, Universitário, Vitória-ES. 16784 6.KLEBER ALVARENGA BATISTA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de sergiços gerais, residente na Escadaria Valério Martins da Luz, nº 102, Caratoíra, Vitória-ES e MARCELA RIBEIRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de serviços gerais, residente na Penitenciaria Feminina de Cariacica-ES, Fazenda Roças Velhas, Rua Ofelino Meireles, S/n, Bubu, Cariacica-ES. 16785 7.MIGUEL PRAXEDES RAFAEL, natural de São Mateus-ES, com 62 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 114, Resistência, Vitória-ES e MARILENE ROSA LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Escadaria Clemiro Quirino Simões I, nº 119, da Penha, Vitória-ES. 16786 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitória-es, 30 de setembro de 2019 HUMBERTO MANOEL PASSOS BEIRIZ Oficial do Registro Civil CARTORIO MARIA AMADO SERRA/ES Faço saber que pretendem contrair matrimônio: 1.ÉRICK OLIVEIRA DE ASSIS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), garçon, residente na Rua Colatina, 176, Belvedere, Serra-ES e VALÉRIA ALVES SILVA, natural de Porto Seguro-BA, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Colatina, 176, Belvedere, Serra-ES. 09613 2.JOSÉ CARLOS BARBOSA, natural de Galiléia-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Leste, nº 382, Jardim Bela Vista, Serra-ES e LUCINEIA FORNACIARI, natural de Ibiraçu-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), cobradora, residente na Avenida Leste, nº 382, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 09614 3.RAFAEL DOS SANTOS GREGORIO, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), instalador, residente na Rua Diamantina, nº 07, Divinópolis, Serra-ES e ALCILÉIA ERNESTO FAGUNDES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Montanha, nº 776, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 09615 4.JOAB DA SILVA PEREIRA, natural de Ji-parana-RO, com 29 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Alm Tamandare, S/n, Campinho da Serra II, Serra-ES e CAROLINE VICENTE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), comerciaria, residente na Rua Alm Tamandare, S/n, Campinho da Serra II, Serra-ES. 09616 5.ARI AYRES, natural de São Paulo-SP, com 44 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Major Pissara, nº 22, Serra Centro, Serra-ES e RUTILEIA CAMPOS DE BARROS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), comerciante, residente na Rua Major Pissara, nº 22, Serra Centro, Serra-ES. 09617 6.ALEXSANDRO DE OLIVEIRA BELSHOFF, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Regina Bonnato Bernardina, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e JULIANA SILVA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Regina Bonnato Bernardina, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 09618 Quem souber de algum impedimento, acuse na Forma da Lei. Serra-ES, 30 de Setembro de 2019 Marisa de Deu Amado Oficiala CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS, VITÓRIA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.VINICIUS CORREA DA COSTA, brasileiro, profissão bombeiro hidraulico, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha-ES, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 631, Jardim da Penha em Vitória-ES e LUARA NÁTHALY ALMEIDA DO ROSARIO, brasileira, profissão copeira, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira, natural de Alcobaça-BA, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 631, Jardim da Penha em Vitória- ES. 23259 2.ANTONIO AUGUSTO DE ARAGÃO ROCHA, natural de Salvador-BA, com 41 anos de idade,divorciado(a), professor, residente na Rua Vereador Duque Estrada - até 157/158, nº 73, Santa Rosa, Niterói-RJ e FLÁVIA BONELLA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a),professora, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 210, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23258 3.THIAGO ALVAREZ DOS SANTOS, natural de São Caetano do Sul-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), supervidor de lançamento, residente na Rua José Anchieta Fontana,nº 418, Ed.CaraívaApto 701 Jardim Camburi, Vitória-ES e GABRIELA KENUPP PEDRONI, natural de Vitória- ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fonoaudiologa, residente na Rua José Anchieta Fontana,nº 418, Ed. CaraívaApto 701 Jardim Camburi, Vitória-ES. 23266 4.RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 247, Apto 303, Jardim da Penha, Vitória-ES e LARISSA CRISTINA MOREIRA, natural de Ipatinga-MG, com 22 anos de idade,solteiro(a), estagiária, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 247, Apto 303, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23276 5.ELISIO KAUE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Cajazeiras-PB, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 70, República, Vitória-ES e AMANDA MARTINS ZENI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Ozias Sarmento Rodrigues, nº 219, Joana D'arc, Vitória-ES. 23282 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Goiabeiras-ES, 30 de Setembro de 2019 Paula Cecília da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.FERNANDO MOREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, natural de Rio de Janeiro-RJ, nascido em 12 de fevereiro de 1988, estado civil solteiro, profissão pintor, residente na Rua Projetada, s/nº, Graúna, Itapemirim-ES, filho de JOÃO BATISTA DA SILVA e MARIA AMELIA MOREIRA e TAMARA BARRETO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, natural de São Francisco de Itabapoana-RJ, nascida em 02 de abril de 2000, estado civil solteira, profissão estudante, residente na Rua Projetada, s/nº, Graúna, Itapemirim-ES, filha de WALDENIR FERREIRA e RITA DE CÁCIA INÁCIA BARRETO. EDITAL DE PROCLAMAS 2.DULCINO LOUZADA, de nacionalidade brasileira, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, nascidoem 06 de junho de 1959, estado civil solteiro, profissão pedreiro, residente na Rua Henedino Belo Hautequest, s/n, Campo Acima, Itapemirim-ES, filho de JOAQUIM LOUZADA FILHO e MONSERRATE GIAROLLA LOUZADA e ANA DAS NEVES COUTINHO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, natural de Espírito Santo-ES, nascida em 02 de fevereiro de 1962, estado civil solteira, profissão do lar, residente na Rua Henedino Belo Hautequest, s/n, Campo Acima, Itapemirim-ES, filha de JOSÉ MANOEL DA COSTA e TEREZA COUTINHO DA COSTA. 3.REINALDO HENRIQUES RANGEL, de nacionalidade brasileira, natural de Travessão de Barra-RJ, nascido em 05 de setembro de 1959, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente na Rua Projetada, s/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES, filho de MARIA HENRIQUES RANGEL e ELIZABETE DOS SANTOS COUTO, de nacionalidade brasileira, natural de São João da Barra-RJ, nascida em 10 de agosto de 1961, estado civil solteira, profissão do lar, residente na Rua Projetada, s/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES, filha de AMARIO PEREIRA COUTO e HELENA DOS SANTOS COUTO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 30 de Setembro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DYONIZIO RUY - SUCURSAL Faço saber que pretendem casar-se: 1.CRISTIANO LOPES ROSA e ESTER MOURA DOS SANTOS. Ele, Natural de Afonso Claudio-ES, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteiro, profissão mecânico, residente e domiciliado neste distrito, filho de ORBÉLIO PEREIRA ROSA e de SUELY LOPES ROSA. Ela, Natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão agente de atendimento, residente e domiciliada neste distrito, filha de JOSÉ MOURA DOS SANTOS e de ALBERTINA MATILDES DOS SANTOS. 2.CARLOS CÉSAR FIDELES FILADELFO e DÁVILA DE SOUZA SOARES. Ele, Natural de Vitória-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão líder mecânico, residente e domiciliado neste distrito, filho de PAULO CEZAR FILADELFO e de LUCIMAR GOMES FIDELES. Ela, Natural de Vila Velha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira, profissão técnica de segurança do trabalho, residente e domiciliada neste distrito, filha de DAVENIR DA COSTA SOARES e de ROSE MERY SOUZA SOARES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 30 de Setembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala do Registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE RIACHO EM ARACRUZ ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.EDCARLOS LOPES NASCIMENTO, auxiliar de expedição, residente e domiciliado na Rua Manoel Coutinho, nº 250, Barra do Riacho, Aracruz-ES e THAYLA PEROBA DE SOUZA, balconista, residente e domiciliada na Rua Manoel Coutinho, nº 250, Barra do Riacho, Aracruz-ES, ele solteiro ela solteira, brasileiros, maiores, ele natural de Aracruz-ES ela natural de Linhares-ES. 2.MARCIO CAMPANHAO DE SOUZA, ´pescador, residente e domiciliado na Rua Silvio Alexandre, sem número, Barra do Riacho, Aracruz-ES e MARIA PATRICIA NERES DOS SANTOS, empregada doméstica, residente e domiciliada na Rua Silvio Alexandre, sem número, Barra do Riacho, Aracruz-ES, ele divorciado ela divorciada, brasileiros, maiores, ele natural de Itapemirim-ES ela natural de Arataca-BA. 6 H_DOJXpP _VRXEHU_GH_DOJXP _LP SHGLP HQWR__RSRQKD_VH_QD_IRUP D_GD_/ HL_ Aracruz (ES), 27 de Setembro de 2019 HUMBERTO MANOEL PASSOS BEIRIZ Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE VIANA REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretendem casar-se: 1.RENATO LISBÔA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua João Deolindo, N°281, Vila Bethania, Viana-ES e TATIANE SANTOS DE SOUZA, natural de Eunápolis-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua João Deolindo, N°281, Vila Bethania, Viana-ES. 06704 2.ROMULO FERREIRA DO NASCIMENTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua Do Campo Democrata, nº 15, Marcílio de Noronha, Viana- ES e TATIANE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Do Campo Democrata, nº 15, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06705 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 30 de Setembro de 2019 Sophie Helene Porto Oficiala do registro Civil CARTÓRIO PLAZZI JOÃO NEIVA ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.VAGNER SOARES DE SOUSA e PALOMA SPALA DE ALMEIDA, ele, brasileiro, solteiro, maior, líder de turma de dedetização, natural de Santa Teresa-ES, residente e domiciliado na Rua São Cristóvão, 10, Cohab, João Neiva-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, nascido aos 30 de setembro de 1990, filho de JOVENAL SOARES DE SOUSA e MARIA DA CRUZ DE SOUSA e ela brasileira, solteira, maior, manicure, natural de Iúna-ES, residente e domiciliada na Rua São Cristóvão, 10, Cohab, João Neiva-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, nascida aos 07 de julho de 1991, filha de DILSON SPALA DE ALMEIDA e SÔNIA CRISTINA DE REZENDE. 2.LUCIMÁRIO CAO JUNIOR e GILCIELEN MOREIRA DA SILVA, ele, brasileiro, solteiro, maior, pintor industrial, natural de João Neiva-ES, residente e domiciliado na Rua Santos Bermudes, s/n, Santa Luzia, João Neiva - ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, nascido aos 02 de junho de 1994, filho de LUCIMÁRIO CAO e CLAUDÍNÉA MARIN CAO e ela , brasileira, solteira, maior, auxiliar administrativo, natural de Aracruz-ES, residente e domiciliada na Rua Felisberto Conti, 03, Novo Jequitibá, Aracruz-ES , com vinte e seis (26) anos de idade, nascida aos 22 de dezembro de 1992, filha de Joaquim Pereira da Silva e Elizete Correia Moreira. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. João Neiva ES, 30 de Setembro de 2019. WANDA RIBEIRO PLAZZI Oficiala do Registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TAB. DE NOTAS DO DISTRITO DE CARAPINA SERRA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.JULIMAR DE FARIA ALVES, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua 13 de Maio, 35, Taquara II, Carapina, Serra-ES e CELINE COSTA DE JESUS, natural de Eunápolis-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua 13 de Maio, 35, Taquara II, Carapina, Serra-ES. 29105 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Carapina, Serra-ES, 30 de Setembro de 2019. Silvio dos Santos Neto Oficial do Registro Civil EDITAL DE PROCLAMAS SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE Faço saber que pretender casar-se: 1.FABIO MOREIRA SOBREIRA, natural de Alegre-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro agrônomo, residente na Rua Pastor Abdias Ferreira de Mattos, nº 169, Guararema, Alegre-ES e LORRANA MOULIN ROSSI, natural de Guaçuí-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), advogada, residente na Rua Eraldo Moulin, nº 131, Chácara da Serra, Alegre-ES. 03336 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 27 de setembro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.VALDEMIR MARTINS, nacionalidade brasileira, natural de Anchieta-ES, nascido em 09 de agosto de 1952, estado civil viúvo, profissão porteiro, residente na Rua Rita Bragança, S/n, Nova Belém em Viana-ES, filho de VALDIR MARTINS e IOLANDA DE ALMEIDA MARTINS & MARIA APARECIDA CORREIA BATISTA, nacionalidade brasileira, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, nascida em 09 de março de 1972, estado civil solteira, profissão do lar, residente na Rua Rita Bragança, S/n, Nova Belém em Viana-ES, filha de ANTONIO RIBEIRO BATISTA e CONCEIÇÃO CORREIA BATISTA. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana ES, 30 de Setembro de 2019 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DA SEDE DE IBIRAÇU - ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.PATRICK DEVENS MANARA e GLEIZIANE DOS SANTOS. Ele, Natural de João Neiva-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, residente e domiciliado à Rua Edson Roximar Da Silva, nº 41 , Bragatto em Ibiraçu-ES, filho de DARCI PAULO MANARA e de EDINEIA MARIA DEVENS MANARA. Ela, Natural de Aquidabã-SE, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteira, profissão coordenadora escolar, residente e domiciliada à Rua Edson Roximar Da Silva, nº 41 , Bragatto em Ibiraçu-ES, filha de JOSE HENRIQUE DOS SANTOS e de ZENAIR DOS SANTOS. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu - ES, 30 de Setembro de 2019. Neura Lucia Melo Ferreira Oficiala do
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o