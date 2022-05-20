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Editais e Avisos - 20/05/2022

Sexta-feira

Publicado em 

20 mai 2022 às 01:00

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

20-05- 22 - EDITAIS E AVISOS.pdf

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ARCELORMITTAL BRASIL S.A.; ASTORI GESTAO DE SERVICOS EIRELI; BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; BAYER S.A.; DUTRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME; DUTRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME; ECO-PLAN ECOLOGIA E PLANEJAMENTO LTDA; ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO; ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO; ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO; INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM; MUNICIPIO DE VITORIA; NOROESTE PROJETOS AGRICOLAS LTDA; SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG; SERRA MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA; SIND. NOTARIOS E REGISTRADORES DO ES - SINOREG; SIND. NOTARIOS E REGISTRADORES DO ES - SINOREG; SIND. NOTARIOS E REGISTRADORES DO ES - SINOREG; SIND.REST., BARES E SIMILARES ESTADO ES

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