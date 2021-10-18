Editais e Avisos- 18/10/2021

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BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A; CONSORCIO TREVO CARAPINA; SINTRACOOP - ES.
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Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 01:00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A; CONSORCIO TREVO CARAPINA; SINTRACOOP - ES.
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